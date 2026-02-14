Потвърдено: Женева приема на 17 февруари делегации на САЩ, Русия и Украйна за поредни разговори за мир

Американска делегация планира да проведе дипломатически консултации относно Иран в Женева на 17 февруари, в допълнение към разговорите за Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на свой източник.

Според агенцията, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, и предприемачът Джаред Къшнър ще проведат двустранни разговори с ирански представители сутринта, а следобед ще участват в тристранна среща с делегации от Русия и Украйна.

На 14 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева.