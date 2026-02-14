Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Потвърдено: Женева приема на 17 февруари делегации на САЩ, Русия и Украйна за поредни разговори за мир

Потвърдено: Женева приема на 17 февруари делегации на САЩ, Русия и Украйна за поредни разговори за мир

14 Февруари, 2026 04:58, обновена 14 Февруари, 2026 05:07 467 4

Американската делегация планира да проведе и дипломатически консултации относно Иран

Снимка: YouTube
Американска делегация планира да проведе дипломатически консултации относно Иран в Женева на 17 февруари, в допълнение към разговорите за Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на свой източник.

Според агенцията, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, и предприемачът Джаред Къшнър ще проведат двустранни разговори с ирански представители сутринта, а следобед ще участват в тристранна среща с делегации от Русия и Украйна.

На 14 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева.


Швейцария
  • 1 Браво!

    3 0 Отговор
    В Женева не сме ходели, дано да е хубава храната и хотела.На вечеря ще обсъдим за 8-ми март преговорите да са на Пунта Кана в Доменикана. От Пунта Кана най-вероятно ще изберем следващите преговори да са в Москва, че и там не сме ходели.На пилотите сме наредили да не изключват двигателите докато не обиколим света.

    Коментиран от #3

    05:36 14.02.2026

  • 2 Браво!

    1 0 Отговор
    Какво е хубаво да има война.Парата вали, обикаляме си света, бунаците са на фронта хапват консерви зелен фасул, но и те са доволни, че са без пари.Да благодарим на Урсулата, че ще праща кеш за две години.Каза, че като свърши ще пусне още кеш само да и се обадим.Войната си е много хубаво нещо ще гледаме да не спира.

    Коментиран от #4

    05:51 14.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Тези срещи са пунта мара. Туризъм, нищо повече.

    05:51 14.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Пропуснал си да напишеш, че тази война е от голяма полза за България. 167 военни завода денонощно бълват муиции, които продаваме на Украйна. Ако войната приключи, десетки хиляди българи, които работят в тези заводи, какво ще папкат?

    05:57 14.02.2026

