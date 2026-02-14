Потвърдено: Женева приема на 17 февруари делегации на САЩ, Русия и Украйна за поредни разговори за мир

Американска делегация планира да проведе дипломатически консултации относно Иран в Женева на 17 февруари, в допълнение към разговорите за Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на свой източник.
Според агенцията, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, и предприемачът Джаред Къшнър ще проведат двустранни разговори с ирански представители сутринта, а следобед ще участват в тристранна среща с делегации от Русия и Украйна.
На 14 февруари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващият кръг от преговори за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева.
1 Браво!
Коментиран от #3
05:36 14.02.2026
2 Браво!
Коментиран от #4
05:51 14.02.2026
3 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Браво!":Тези срещи са пунта мара. Туризъм, нищо повече.
05:51 14.02.2026
4 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Браво!":Пропуснал си да напишеш, че тази война е от голяма полза за България. 167 военни завода денонощно бълват муиции, които продаваме на Украйна. Ако войната приключи, десетки хиляди българи, които работят в тези заводи, какво ще папкат?
05:57 14.02.2026