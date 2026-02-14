Пожар горя в склад на нефтена рафинерия в Хавана

Пожар избухна в склад на нефтената рафинерия „Нико Лопес“ в Хавана, който бързо е бил овладян от местните пожарникари, съобщи Министерството на енергетиката и мините на Куба.

„Пожарът, който избухна този следобед в склад на територията на нефтената рафинерия „Нико Лопес“, е овладян“, пише министерството в изявление.

Според министерството няма пострадали. Води се разследване за установяване на причината за пожара.