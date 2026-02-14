Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пожар горя в склад на нефтена рафинерия в Хавана

Пожар горя в склад на нефтена рафинерия в Хавана

14 Февруари, 2026 05:24, обновена 14 Февруари, 2026 05:27 405 2

При инцидента няма пострадали

Пожар избухна в склад на нефтената рафинерия „Нико Лопес“ в Хавана, който бързо е бил овладян от местните пожарникари, съобщи Министерството на енергетиката и мините на Куба.

„Пожарът, който избухна този следобед в склад на територията на нефтената рафинерия „Нико Лопес“, е овладян“, пише министерството в изявление.

Според министерството няма пострадали. Води се разследване за установяване на причината за пожара.


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    0 2 Отговор
    Верно е че поради Амер. Ембарго Куба няма и Грам Нефт за преработване,но пък има Рафинерия която може да гори:)

    05:32 14.02.2026

  • 2 ФЕЙК - либераст

    1 0 Отговор
    Някой да не си помисли,че пожарът е запален от леля му СИА? САКЪН!

    05:53 14.02.2026