Стармър: Аз ще водя Лейбъритската партия на следващите избори

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е категоричен, че той ще е лидерът на Лейбъритската партия и за следващите общи избори в Обединеното кралство, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Същевременно Стармър призна, че да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ е било "грешка“.
Репутацията на премиера пострада сериозно през последните седмици от "противоречията около назначението на Манделсън въпреки връзката му с покойния Джефри Епстийн - осъден сексуален престъпник, трите оставки на "Даунинг стрийт" и призивите да се оттегли от поста“.
Говорейки за днешното, неделно издание на британския в. "Сън" от Мюнхен, където участва в Международната конференция по сигурността, Стармър даде да се разбере, че се противопоставя на идеите за оставката си и информациите за заговор в Лейбъристката партия за отстраняването му.
"Спечелих лидерството на Лейбъристката партия, когато хората казваха, че няма да го направя. Промених Лейбъристката партия, когато хората казваха, че не мога. Спечелих избори, когато хората казваха, че не можем да спечелим. А сега възнамерявам да променя страната - каквото и да говорят другите“, заяви той пред "Сън".
По думите му е "абсолютно“ сигурно, че ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори.
В изказването си на Мюнхенската конференция по сигурността Стармър заяви, че "е завършил седмицата много по-силно“, отколкото я е започнал, след период на политическа турбуленция, отбелязва Пи Ей Мидия.
Стармър информира председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за намерението си да постигне по-дълбока интеграция между Великобритания и Европейския съюз.
„Премиерът очерта високите си амбиции за бъдещото партньорство между Обединеното кралство и ЕС. Той очерта желанието си за по-нататъшна икономическа, отбранителна и технологична интеграция в интерес на по-голяма сигурност, по-силен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт за британския народ“, се казва в комюнике, публикувано от кабинета на премиера след разговорите му с председателя на ЕК. Разговорите се проведоха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.
„Няма съмнение какъв е националният интерес и аз винаги ще се боря за това, което е най-добро за Обединеното кралство“, подчерта Стармър. В съобщението се отбелязва, че политиците са обсъдили и укрепване на сигурността и стъпки за преход към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.
По-рано, говорейки на конференцията, британският премиер заяви, че Обединеното кралство вече не е страна от „ерата на Брекзит“. На 11 февруари финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс също защити изграждането на по-тесни отношения с Европейския съюз. По-конкретно, тя заяви, че бъдещето на Обединеното кралство е „неразривно свързано с бъдещето на Европа“, „не само по икономически причини, но и за сигурност, устойчивост и отбрана“.
Референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна блока в нощта на 1 февруари 2020 г. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 г. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Кухите байганьовци си намериха по-ефективен начин да си вкарват пакита и друга паплач!
И всичко това докато си баят "меркел е виновна".
22:49 14.02.2026
2 Великобритания и Украйна
22:50 14.02.2026
3 Пак ли ще си играем
22:51 14.02.2026
4 Да гласуват тогава
22:52 14.02.2026
5 Бесен - Язовец
22:53 14.02.2026
6 И ще приемат еврото
22:55 14.02.2026
7 За втори път
22:56 14.02.2026
8 Коалиция на фалиралите
23:00 14.02.2026
9 Мда
23:00 14.02.2026
10 Никой
Като цяло е приказна територия - но това е за няколко човека - на "върха".
Бедност - мизерия и безправие - това е Европа - то дори и при комунзма имахме глътка въздух.
Коментиран от #14, #30, #67
23:01 14.02.2026
11 Червените Хълмове
23:02 14.02.2026
12 България пък
23:09 14.02.2026
13 Дзак
Коментиран от #37
23:10 14.02.2026
14 демократ
До коментар #10 от "Никой":Европейците нямат жилища. Няколко бюргера живеят на две три централни улици в предградията спят в каравани. Това е дъното.
Коментиран от #24, #68
23:11 14.02.2026
15 Вето, вето ще им турнем
23:11 14.02.2026
16 така е
Коментиран от #32
23:13 14.02.2026
17 А така
23:13 14.02.2026
18 Референдум
23:15 14.02.2026
19 Майна
Епщайн като система на запада..
Къде повече да се интегрира?
Всички педофили сте интегрирани..
Тръмп ви разби ..рахата
Този стои на стъклен, разпукан подиум..
Хм, да се интегрирали..
Може да идваш- в Петрохан, ..
Или по други подобни места
Държавата ще се грижи за теб
Йотова нали за обединение и тя говори..
Давай, Тръмп!!!
Коментиран от #23
23:15 14.02.2026
20 Zахарова
23:16 14.02.2026
21 Цирк Мюнхен
23:19 14.02.2026
22 Бесен - Язовец
Коментиран от #33, #69
23:19 14.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 демократ
До коментар #24 от "Уникално":Брей колко си агресивен и кво си мислиш че като го кажеш тва и аз ще се скрия ли ти па къде си ходел?
23:20 14.02.2026
26 Венеса Мей Дей
23:21 14.02.2026
27 Първо в еврозоната да влязат
Коментиран от #36
23:21 14.02.2026
28 Майна
Искали народа на Британия , САЩ да го освободи от неговото правителство..
Стояло е повече от пет месеца..
Да са отговорили 58%™
Ако след изнасяне на данни за Епщайн ,сега е зададен въпросът-:щеше да има подкрепа от над 82%
Е, мисля, че това се случва,
Тръмп освобождава Европа от гнилата върхушка...
В тази върхушка у нас са и Радев , и Йотова
Те не са алтернатива- рожби на дълбоките са
23:23 14.02.2026
29 Реалист
23:24 14.02.2026
30 оня с коня
До коментар #10 от "Никой":Твърдиш че при "Комунизма"/Социализма/ сте имали Глътка въздух,но пропускаш Най-важното - ОТ КЪДЕ е дошла тя,затова ще те поясня:ОТ КРАЖБАТА на Фабриките и Земите на Успелите трудолюбиви българи на 9-Септември които предвидливо след национализацията са били ИЗБИТИ ,та да престанат да си ги търсят обратно.Е Дойде Демокрацията и си Реституирахме "Глътката въздух"/затова скачахме на 10. Ноември дебили - За реституция на Имотите си,а не за да има Банани/ затова и сега Заслужено сме в Клуба на Богатите,а вие ще духате супата Доживотно.
23:27 14.02.2026
31 Майна
Вижте го..
Най-:точното изказване от криминалист, който неизвестно защо не е на работа в службите..
Иван Савов
Бих го допълнил само, че педофилията е отрова на човечеството, тя е сатанизъм, който унищожава всичко духовно..
23:28 14.02.2026
32 македонците
До коментар #16 от "така е":са глупаци русофили нямат място в ЕС.
23:28 14.02.2026
33 Уникално
До коментар #22 от "Бесен - Язовец":Нали знаеш,че не си добре
23:30 14.02.2026
34 Нищо чудно
23:30 14.02.2026
35 Българин
23:33 14.02.2026
36 демократ
До коментар #27 от "Първо в еврозоната да влязат":Глу пак
23:36 14.02.2026
37 Йо- това
До коментар #13 от "Дзак":Дето го рече ме разсмя
Тя е образец на системата- тъп, безличен и продажен
Не помилва Иванчева, раснеше детото и без майка си
Помилва криминали
Надявам се да видя възмездието за тази сатаниска, работеща за шорош
23:36 14.02.2026
38 ОТДЕЛИХА СЕ,МИСЛЕХА СЕ ЗА ПО,ДА АМА НЕ!
23:39 14.02.2026
39 Олеееее.....
23:41 14.02.2026
40 ди Ванс
,, Нямам време.., отивам в Унгария и Словакия- при настоящите хора."
Коментиран от #56
23:41 14.02.2026
41 Те сега искат от западен буфер
23:43 14.02.2026
42 Не чета глупаците
Коментиран от #44
23:45 14.02.2026
43 Еми 500 милиона европейци гоеорят
Коментиран от #48
23:50 14.02.2026
44 Да не си
До коментар #42 от "Не чета глупаците":От умните и красивите? Жалко, хижата беше удобно място за усамотяване за четене, но май е затворена
23:51 14.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ако Йо- това шорошка
До коментар #43 от "Еми 500 милиона европейци гоеорят":остане и тук ще стане официален. Тя работеше и за Инстанбулската конвенция и има резултат- гурувците просвещават населението
23:55 14.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Лама Урсулай
Коментиран от #55
00:03 15.02.2026
55 демократ
До коментар #54 от "Лама Урсулай":И ти си ла йно но те търпим
00:05 15.02.2026
56 ЧЪКИ
До коментар #40 от "ди Ванс":Най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс Уголемена версия на куклата ЧЪКИ от филмите на ужасите
00:15 15.02.2026
57 Кристин ЛаГАД
00:24 15.02.2026
58 Горски
00:25 15.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 до долния
Коментиран от #66
00:32 15.02.2026
64 ,,,,,,
00:41 15.02.2026
65 Тия май
00:47 15.02.2026
66 Така е
До коментар #63 от "до долния":"ЕС е съвкупност от брyтални малоумнитси"
Също и съвкупност от брутални неграмотници, които попадат в категорията малoyмниЦи.
00:51 15.02.2026
67 през " комунзма " имахме
До коментар #10 от "Никой":точно това - глътка въздух . И толкоз . Ни повече , ни по - малко . Ай мерси за оня въздух .
01:16 15.02.2026
68 Сериозно ли ?
До коментар #14 от "демократ":Аз пък други неща съм виждал . Няма , който е сметнал , че не иска да има .
01:17 15.02.2026
69 Кой е тоя договор ?
До коментар #22 от "Бесен - Язовец":Че нещо не се сещам . Я ми припомни
01:19 15.02.2026
70 Майна,
02:02 15.02.2026
71 На Стармър във
02:09 15.02.2026
72 Тихо, пръдляци,
02:46 15.02.2026
73 Уса
04:56 15.02.2026