Новини
Свят »
Великобритания »
Стармър: Аз ще водя Лейбъритската партия на следващите избори

Стармър: Аз ще водя Лейбъритската партия на следващите избори

14 Февруари, 2026 22:47, обновена 15 Февруари, 2026 05:32 3 256 73

  • великобритания-
  • ес-
  • урсула фон дер лaйен-
  • киър стармър-
  • интеграция

Британският премиер иска да интегрира Великобритания в Европейския съюз

Стармър: Аз ще водя Лейбъритската партия на следващите избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е категоричен, че той ще е лидерът на Лейбъритската партия и за следващите общи избори в Обединеното кралство, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Същевременно Стармър призна, че да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ е било "грешка“.

Репутацията на премиера пострада сериозно през последните седмици от "противоречията около назначението на Манделсън въпреки връзката му с покойния Джефри Епстийн - осъден сексуален престъпник, трите оставки на "Даунинг стрийт" и призивите да се оттегли от поста“.

Говорейки за днешното, неделно издание на британския в. "Сън" от Мюнхен, където участва в Международната конференция по сигурността, Стармър даде да се разбере, че се противопоставя на идеите за оставката си и информациите за заговор в Лейбъристката партия за отстраняването му.

"Спечелих лидерството на Лейбъристката партия, когато хората казваха, че няма да го направя. Промених Лейбъристката партия, когато хората казваха, че не мога. Спечелих избори, когато хората казваха, че не можем да спечелим. А сега възнамерявам да променя страната - каквото и да говорят другите“, заяви той пред "Сън".

По думите му е "абсолютно“ сигурно, че ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори.

В изказването си на Мюнхенската конференция по сигурността Стармър заяви, че "е завършил седмицата много по-силно“, отколкото я е започнал, след период на политическа турбуленция, отбелязва Пи Ей Мидия.

Стармър информира председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за намерението си да постигне по-дълбока интеграция между Великобритания и Европейския съюз.

„Премиерът очерта високите си амбиции за бъдещото партньорство между Обединеното кралство и ЕС. Той очерта желанието си за по-нататъшна икономическа, отбранителна и технологична интеграция в интерес на по-голяма сигурност, по-силен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт за британския народ“, се казва в комюнике, публикувано от кабинета на премиера след разговорите му с председателя на ЕК. Разговорите се проведоха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Няма съмнение какъв е националният интерес и аз винаги ще се боря за това, което е най-добро за Обединеното кралство“, подчерта Стармър. В съобщението се отбелязва, че политиците са обсъдили и укрепване на сигурността и стъпки за преход към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.

По-рано, говорейки на конференцията, британският премиер заяви, че Обединеното кралство вече не е страна от „ерата на Брекзит“. На 11 февруари финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс също защити изграждането на по-тесни отношения с Европейския съюз. По-конкретно, тя заяви, че бъдещето на Обединеното кралство е „неразривно свързано с бъдещето на Европа“, „не само по икономически причини, но и за сигурност, устойчивост и отбрана“.

Референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна блока в нощта на 1 февруари 2020 г. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 г. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    13 9 Отговор
    Хайде нЕма нужда!

    Кухите байганьовци си намериха по-ефективен начин да си вкарват пакита и друга паплач!
    И всичко това докато си баят "меркел е виновна".

    22:49 14.02.2026

  • 2 Великобритания и Украйна

    10 15 Отговор
    заедно ще влязат в ЕС.

    22:50 14.02.2026

  • 3 Пак ли ще си играем

    22 9 Отговор
    на иди си дойди си или на играта дай си ми куклите на Си ти парцалите. Европейският съюз стана смешен защото смешници го управляват.

    22:51 14.02.2026

  • 4 Да гласуват тогава

    16 9 Отговор
    Още един Брекзит

    22:52 14.02.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    19 13 Отговор
    Клошарска Европа! Нямат газ резцесият се пробват да я крият неуспешно, инфлацията расте заплатите не!

    22:53 14.02.2026

  • 6 И ще приемат еврото

    13 3 Отговор
    Вероятно нали?

    22:55 14.02.2026

  • 7 За втори път

    18 9 Отговор
    Искат да точат Европа тея пудели

    22:56 14.02.2026

  • 8 Коалиция на фалиралите

    15 12 Отговор
    Съвсем хубавичко ще стане

    23:00 14.02.2026

  • 9 Мда

    9 6 Отговор
    Глупости на търкалета.

    23:00 14.02.2026

  • 10 Никой

    20 12 Отговор
    Европа е бедност - нищета и немотия.

    Като цяло е приказна територия - но това е за няколко човека - на "върха".

    Бедност - мизерия и безправие - това е Европа - то дори и при комунзма имахме глътка въздух.

    Коментиран от #14, #30, #67

    23:01 14.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    0 9 Отговор
    Пораждам и провокирам канибалски наклонности в всички българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен на мръвки като ми ударят цяла упойка и да ме разрежат с нож наполовина да ме изпапкат да мръвка даже главата и мозъка до кокал да ми я опоскат с уста , провокирам ги българките да ме сготвят и изядат цял и гол до мръвка и кокал

    23:02 14.02.2026

  • 12 България пък

    6 3 Отговор
    Няма да ги приемем. 20-30 милиарда евро да ни платят

    23:09 14.02.2026

  • 13 Дзак

    5 7 Отговор
    Йотова не би се съгласила!

    Коментиран от #37

    23:10 14.02.2026

  • 14 демократ

    13 9 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Европейците нямат жилища. Няколко бюргера живеят на две три централни улици в предградията спят в каравани. Това е дъното.

    Коментиран от #24, #68

    23:11 14.02.2026

  • 15 Вето, вето ще им турнем

    12 5 Отговор
    на тези паразити ....

    23:11 14.02.2026

  • 16 така е

    13 3 Отговор
    Британците в ЕС, след македонците.

    Коментиран от #32

    23:13 14.02.2026

  • 17 А така

    9 5 Отговор
    Паднаха ли ни в ръчичките подлите британци

    23:13 14.02.2026

  • 18 Референдум

    8 4 Отговор
    И да им кажем "Няма да стане другари"

    23:15 14.02.2026

  • 19 Майна

    8 7 Отговор
    Пълен разпад на тази кабала

    Епщайн като система на запада..
    Къде повече да се интегрира?
    Всички педофили сте интегрирани..
    Тръмп ви разби ..рахата

    Този стои на стъклен, разпукан подиум..

    Хм, да се интегрирали..
    Може да идваш- в Петрохан, ..

    Или по други подобни места
    Държавата ще се грижи за теб

    Йотова нали за обединение и тя говори..

    Давай, Тръмп!!!

    Коментиран от #23

    23:15 14.02.2026

  • 20 Zахарова

    9 6 Отговор
    Усетиха се какъв вомер им врътнахме с брекзит

    23:16 14.02.2026

  • 21 Цирк Мюнхен

    6 3 Отговор
    към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.

    23:19 14.02.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    15 8 Отговор
    Руската армия по договора от 1945 могат да бият както сметнат за необходимо без ограничения вс дето възраждат и подържат фашизма на планетата без значение географската ширина. Помислете си сороси фашистки кво могат да ви направят руснаците за време дори под норматива от 50 минути с хипер ракетите. Това фашистко островче ше свърши кат мита за Атлантида обаче този път действително ше се случи!

    Коментиран от #33, #69

    23:19 14.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Уникално":

    Брей колко си агресивен и кво си мислиш че като го кажеш тва и аз ще се скрия ли ти па къде си ходел?

    23:20 14.02.2026

  • 26 Венеса Мей Дей

    5 5 Отговор
    Извади Великобритания от ЕС и глупавите руснаци нападмаха Украйна сега Великобриъания като се вурне в ЕС европейциъе ще имат Бритиш пеъролеум за енергиен доставчик и за съюзник и ще прсвят свръхзвукови управляеми крилати ракети Конкорд

    23:21 14.02.2026

  • 27 Първо в еврозоната да влязат

    7 3 Отговор
    па после ще мислим дали в ЕС ще ги пуснем

    Коментиран от #36

    23:21 14.02.2026

  • 28 Майна

    7 6 Отговор
    Миналата година в Х мрежата , Мъск беше туитнал :
    Искали народа на Британия , САЩ да го освободи от неговото правителство..

    Стояло е повече от пет месеца..
    Да са отговорили 58%™

    Ако след изнасяне на данни за Епщайн ,сега е зададен въпросът-:щеше да има подкрепа от над 82%

    Е, мисля, че това се случва,

    Тръмп освобождава Европа от гнилата върхушка...

    В тази върхушка у нас са и Радев , и Йотова

    Те не са алтернатива- рожби на дълбоките са

    23:23 14.02.2026

  • 29 Реалист

    6 4 Отговор
    Мумията айдушка Урсула

    23:24 14.02.2026

  • 30 оня с коня

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Твърдиш че при "Комунизма"/Социализма/ сте имали Глътка въздух,но пропускаш Най-важното - ОТ КЪДЕ е дошла тя,затова ще те поясня:ОТ КРАЖБАТА на Фабриките и Земите на Успелите трудолюбиви българи на 9-Септември които предвидливо след национализацията са били ИЗБИТИ ,та да престанат да си ги търсят обратно.Е Дойде Демокрацията и си Реституирахме "Глътката въздух"/затова скачахме на 10. Ноември дебили - За реституция на Имотите си,а не за да има Банани/ затова и сега Заслужено сме в Клуба на Богатите,а вие ще духате супата Доживотно.

    23:27 14.02.2026

  • 31 Майна

    4 1 Отговор
    Има видео на Иван Славов от Дарик...

    Вижте го..
    Най-:точното изказване от криминалист, който неизвестно защо не е на работа в службите..

    Иван Савов

    Бих го допълнил само, че педофилията е отрова на човечеството, тя е сатанизъм, който унищожава всичко духовно..

    23:28 14.02.2026

  • 32 македонците

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "така е":

    са глупаци русофили нямат място в ЕС.

    23:28 14.02.2026

  • 33 Уникално

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Бесен - Язовец":

    Нали знаеш,че не си добре

    23:30 14.02.2026

  • 34 Нищо чудно

    4 0 Отговор
    след ритникът на техния “Голям Брат” в зъбите.

    23:30 14.02.2026

  • 35 Българин

    6 4 Отговор
    Островитяните напуснаха есъто с над 80% подкрепа! Сега тоя щял да ги връща и да съсипе всичко, което спечелиха за последните 5 години!

    23:33 14.02.2026

  • 36 демократ

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Първо в еврозоната да влязат":

    Глу пак

    23:36 14.02.2026

  • 37 Йо- това

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Дето го рече ме разсмя
    Тя е образец на системата- тъп, безличен и продажен
    Не помилва Иванчева, раснеше детото и без майка си
    Помилва криминали

    Надявам се да видя възмездието за тази сатаниска, работеща за шорош

    23:36 14.02.2026

  • 38 ОТДЕЛИХА СЕ,МИСЛЕХА СЕ ЗА ПО,ДА АМА НЕ!

    7 0 Отговор
    ДААААААА, БОКЛУКА ПРИ БОКЛУЦИТЕ , ТАМ МУ Е МЯСТОТО , ТЕ СА СИ РОД !!!!

    23:39 14.02.2026

  • 39 Олеееее.....

    11 0 Отговор
    Те са по фалирали и от Германия даже и от Франция.

    23:41 14.02.2026

  • 40 ди Ванс

    8 0 Отговор
    Добре им го каза на сбирщината в Мюнхен:
    ,, Нямам време.., отивам в Унгария и Словакия- при настоящите хора."

    Коментиран от #56

    23:41 14.02.2026

  • 41 Те сега искат от западен буфер

    5 0 Отговор
    Да станат флаг щото от Гренландия могат да ги пуцат ежедневно

    23:43 14.02.2026

  • 42 Не чета глупаците

    2 1 Отговор
    само им слагам минус.

    Коментиран от #44

    23:45 14.02.2026

  • 43 Еми 500 милиона европейци гоеорят

    0 6 Отговор
    Английски и ЕС е с официален английски език и бритишкомънуелт са близо 2 милиарда

    Коментиран от #48

    23:50 14.02.2026

  • 44 Да не си

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Не чета глупаците":

    От умните и красивите? Жалко, хижата беше удобно място за усамотяване за четене, но май е затворена

    23:51 14.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ако Йо- това шорошка

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Еми 500 милиона европейци гоеорят":

    остане и тук ще стане официален. Тя работеше и за Инстанбулската конвенция и има резултат- гурувците просвещават населението

    23:55 14.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лама Урсулай

    7 1 Отговор
    Се е смахнала

    Коментиран от #55

    00:03 15.02.2026

  • 55 демократ

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Лама Урсулай":

    И ти си ла йно но те търпим

    00:05 15.02.2026

  • 56 ЧЪКИ

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "ди Ванс":

    Най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс Уголемена версия на куклата ЧЪКИ от филмите на ужасите

    00:15 15.02.2026

  • 57 Кристин ЛаГАД

    4 0 Отговор
    Стармъре, ще те пуснем отново в ЕС, сако ако приемеш леврото!

    00:24 15.02.2026

  • 58 Горски

    6 0 Отговор
    Ами вече и Великобритания, и Германия влизат в арабската лига. Новото преобладаващо население там има общи корени, нормално е да се сближават. Англия усети че Тръмп не мрази русия а е бизнесмен. Сега Англия търси глупаци които да застанат срещу Русия за интересите на Англия. Енглиш са нагли и не нормални. Къде им отърва там са. Тръмп ще ги изрита . И те търсят спасение. Завоеватели колонии и всичко за тяхно благо.

    00:25 15.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 до долния

    5 2 Отговор
    Се льо. В Сащ ако не знаеш е помислено за всичко. За Нато къщи чувАл ли си? В Сащ е осигурена евтина къща с ливада и гараж в Сащ е осигурен евтин бензин и кола която е с в8 двг и се купва с 6 заплати в Сащ храната е безумно евтина.За потребителска кошница чувал ли си.Мислиш ли че в Европа изобщо има peсор някой да мисли за това. ЕС е съвкупност от брyтални малоумнитси.

    Коментиран от #66

    00:32 15.02.2026

  • 64 ,,,,,,

    7 0 Отговор
    Ама и те иди ми, дойди ми.

    00:41 15.02.2026

  • 65 Тия май

    6 0 Отговор
    незнаят какво искат !Кат пръдливи !Нали искаха да са извън ЕС ,сега ново 20 !Да нямат глисти ?🤣🤣

    00:47 15.02.2026

  • 66 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "до долния":

    "ЕС е съвкупност от брyтални малоумнитси"

    Също и съвкупност от брутални неграмотници, които попадат в категорията малoyмниЦи.

    00:51 15.02.2026

  • 67 през " комунзма " имахме

    0 7 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    точно това - глътка въздух . И толкоз . Ни повече , ни по - малко . Ай мерси за оня въздух .

    01:16 15.02.2026

  • 68 Сериозно ли ?

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    Аз пък други неща съм виждал . Няма , който е сметнал , че не иска да има .

    01:17 15.02.2026

  • 69 Кой е тоя договор ?

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бесен - Язовец":

    Че нещо не се сещам . Я ми припомни

    01:19 15.02.2026

  • 70 Майна,

    4 1 Отговор
    Всичко живо у дългове и тоя дето заеми им дава и той у дългове ама най интересното е че на края и длъжника ги подарява на някакви психари у Украйна и от цялата въртележка само лихвите са реални ама вече и тях няма кой да плаща ама то пък и няма на кого да ги плаща и въобще е оле майко.

    02:02 15.02.2026

  • 71 На Стармър във

    5 1 Отговор
    Великобритания нали знаете че са му разлепили снимката за издирване? Някаква котка имало там и била сменила 5 министър председателя на Даунинг стрийт Карлуково и сега и тя даже била избягала от тези психари освен ако руснаците не са я откраднали естествено

    02:09 15.02.2026

  • 72 Тихо, пръдляци,

    2 3 Отговор
    детски глас да не чувам, отивам са спя.

    02:46 15.02.2026

  • 73 Уса

    0 0 Отговор
    Ние хората на САЩ не те искаме пдрс

    04:56 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания