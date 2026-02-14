Стармър: Аз ще водя Лейбъритската партия на следващите избори

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър е категоричен, че той ще е лидерът на Лейбъритската партия и за следващите общи избори в Обединеното кралство, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Същевременно Стармър призна, че да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ е било "грешка“.

Репутацията на премиера пострада сериозно през последните седмици от "противоречията около назначението на Манделсън въпреки връзката му с покойния Джефри Епстийн - осъден сексуален престъпник, трите оставки на "Даунинг стрийт" и призивите да се оттегли от поста“.

Говорейки за днешното, неделно издание на британския в. "Сън" от Мюнхен, където участва в Международната конференция по сигурността, Стармър даде да се разбере, че се противопоставя на идеите за оставката си и информациите за заговор в Лейбъристката партия за отстраняването му.

"Спечелих лидерството на Лейбъристката партия, когато хората казваха, че няма да го направя. Промених Лейбъристката партия, когато хората казваха, че не мога. Спечелих избори, когато хората казваха, че не можем да спечелим. А сега възнамерявам да променя страната - каквото и да говорят другите“, заяви той пред "Сън".

По думите му е "абсолютно“ сигурно, че ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори.

В изказването си на Мюнхенската конференция по сигурността Стармър заяви, че "е завършил седмицата много по-силно“, отколкото я е започнал, след период на политическа турбуленция, отбелязва Пи Ей Мидия.

Стармър информира председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за намерението си да постигне по-дълбока интеграция между Великобритания и Европейския съюз.

„Премиерът очерта високите си амбиции за бъдещото партньорство между Обединеното кралство и ЕС. Той очерта желанието си за по-нататъшна икономическа, отбранителна и технологична интеграция в интерес на по-голяма сигурност, по-силен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт за британския народ“, се казва в комюнике, публикувано от кабинета на премиера след разговорите му с председателя на ЕК. Разговорите се проведоха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

„Няма съмнение какъв е националният интерес и аз винаги ще се боря за това, което е най-добро за Обединеното кралство“, подчерта Стармър. В съобщението се отбелязва, че политиците са обсъдили и укрепване на сигурността и стъпки за преход към „по-европейско НАТО, като същевременно се поддържат силни трансатлантически връзки“.

По-рано, говорейки на конференцията, британският премиер заяви, че Обединеното кралство вече не е страна от „ерата на Брекзит“. На 11 февруари финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс също защити изграждането на по-тесни отношения с Европейския съюз. По-конкретно, тя заяви, че бъдещето на Обединеното кралство е „неразривно свързано с бъдещето на Европа“, „не само по икономически причини, но и за сигурност, устойчивост и отбрана“.

Референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна блока в нощта на 1 февруари 2020 г. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 г. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи и безвизово пътуване за британски граждани до и от ЕС за срок до 90 дни.