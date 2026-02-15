Израел порази обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия обяви днес, че е нанесла удари по редица обекти на ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

Оръжейни складове и ракетни установки на "Хизбула" са били атакувани в няколко района в южната част на Ливан, уточниха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в изявление в приложението "Телеграм".

"Наличието на оръжията, по които бяха нанесени ударите ни, представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан", се казва в изявлението.

ДПА уточнява, че не може да провери информацията по независим път. Израелската армия не е предоставила данни за пострадали хора.

В споразумението между Израел и "Хизбула", което е в сила от ноември 2024 г., влиза и разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка, припомня ДПА.

Според данни на ливанското правителство над 300 души са били убити, откакто е договорено прекратяването на огъня.

"Силите за отбрана ще продължат с операциите си по отстраняването на всяка възможна заплаха за Държавата Израел", посочва израелската армия.

Външният министър на Израел Гидеон Саар ще присъства на първото официално заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на 19 февруари, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама официални израелски представители.

Американски официални лица съобщиха на Ройтерс тази седмица, че Тръмп ще обяви многомилиарден план за възстановяване на Газа и подробни проекти за одобрени от ООН стабилизационни сили в палестинския анклав на срещата във Вашингтон, посочва световната агенция.

Делегации от най-малко 20 държави, включително държавни глави, се очаква да присъстват на срещата на съвета, чието създаване беше одобрено с резолюция на Съвета за сигурност на ООН като част от плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Докато регионалните сили в Близкия изток, включително Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и големи държави от други региони като Индонезия, са се присъединили към съвета, световните сили и традиционните западни съюзници на САЩ са по-предпазливи, отбелязва Ройтерс.

Американските официални лица заявиха, че срещата ще се фокусира върху ивицата Газа, където двете години война между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" са оставили голяма част от палестинския анклав в руини.

Израел и ислямистската групировка се съгласиха с плана на Тръмп миналата година, като примирието влезе в сила през октомври. Повече от 590 палестинци, много от които мирни жители, и четирима израелски войници са били убити оттогава, припомня Ройтерс.

Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, въпреки че администрацията на Тръмп настоява, че е налице придвижване към следващите стъпки, предвидени в плана.