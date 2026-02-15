Поне двама палестински "терористи" са убити в ивицата Газа за последното денонощие

Най-малко двама палестински бойци са убити в ивицата Газа в рамките на изминалото денонощие, обяви израелската армия, цитирана от ДПА.
"Няколко въоръжени терористи" са били засечени от израелската страна на така наречената жълта линия в северната част на населения с палестинци анклав, оповестиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).
Линията очертава зоната на изтегляне на израелската армия по силата на сключеното с радикалната палестинска групировка "Хамас" споразумение за прекратяване на огъня на 10 октомври миналата година.
Израелската армия каза, че "терористите" са изникнали от тунел и са се били скрили сред развалини, близо до израелски военнослужещи, представлявайки "непосредствена заплаха".
Двама са убити със сигурност, вероятно има и още ликвидирани, посочват от ЦАХАЛ. ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.
