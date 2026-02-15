Новини
Свят »
Израел »
Поне двама палестински "терористи" са убити в ивицата Газа за последното денонощие

Поне двама палестински "терористи" са убити в ивицата Газа за последното денонощие

15 Февруари, 2026 08:03, обновена 15 Февруари, 2026 07:08 541 8

  • израел-
  • палестинци-
  • жълта линия-
  • загинали

Тел Авив съобщи за засичането им от израелската страна на т. нар. жълта линия

Поне двама палестински "терористи" са убити в ивицата Газа за последното денонощие - 1
Снимка: YouTube - архив
БТА БТА

Най-малко двама палестински бойци са убити в ивицата Газа в рамките на изминалото денонощие, обяви израелската армия, цитирана от ДПА.

"Няколко въоръжени терористи" са били засечени от израелската страна на така наречената жълта линия в северната част на населения с палестинци анклав, оповестиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Линията очертава зоната на изтегляне на израелската армия по силата на сключеното с радикалната палестинска групировка "Хамас" споразумение за прекратяване на огъня на 10 октомври миналата година.

Израелската армия каза, че "терористите" са изникнали от тунел и са се били скрили сред развалини, близо до израелски военнослужещи, представлявайки "непосредствена заплаха".

Двама са убити със сигурност, вероятно има и още ликвидирани, посочват от ЦАХАЛ. ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    5 7 Отговор
    Това не са терористи а борци за свобода, а терористи са държавата Израел

    Коментиран от #2

    07:11 15.02.2026

  • 2 слагаш ли си фередже

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    като те гласят арапите?

    07:12 15.02.2026

  • 3 Николай Младенов

    0 8 Отговор
    Ботев и Левски са двама терористи

    Коментиран от #6

    07:13 15.02.2026

  • 4 ЦАДАЛ

    4 5 Отговор
    окупантите намаляват

    07:13 15.02.2026

  • 5 Снайпер

    2 6 Отговор
    Видиш ли в кръстчето кипа, дупчи!

    Коментиран от #7

    07:14 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Муха

    7 0 Отговор
    Мъртвите в бели чували а жените им живи в черни чували , религия и чудо.

    07:27 15.02.2026