Унгарската опозиция: Предстоят 50 трудни и исторически дни

Официалната предизборна кампания в Унгария започва утре, когато потенциалните кандидати за депутати ще започнат събирането на подписи в своите избирателни райони, съобщи лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ, предаде БТА.
Той заяви, че страната е изправена пред "50 трудни, изморителни и изтощителни дни“, но същевременно ги определи като "вдъхновяващи, прекрасни и исторически дни", в които може да бъде показано, че ако са обединени, гражданите са способни да осъществят необходимата промяна.
В публикация в социалните мрежи Мадяр призова активистите си да "почукат на всяка врата" и да ангажират избирателите дори в най-трудните моменти на кампанията.
Той подчерта, че партията няма да разчита на "гигантски билбордове, псевдограждански групи или дезинформация, генерирана от изкуствен интелект", а вместо това ще заложи на "патриотизъм и решимост да се бори за Унгария".
Събирането на подписи ще започне утре във всички 106 избирателни района, като Мадяр заяви, че лично ще участва в инициативата и че "всяка минута, всеки разговор, всеки подпис и всеки доброволен труд ще се оценят двойно".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маджар-соросоид
Сороските проксита се самовиват...
14:57 20.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гориил
Коментиран от #8
14:58 20.02.2026
4 Гориил
15:02 20.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЗабеляЗЪЛ
15:04 20.02.2026
7 Ха-ха
Коментиран от #24
15:05 20.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СЕКИША
15:07 20.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Унгурските далай лами
15:08 20.02.2026
13 От Карлуково
До коментар #2 от "Пич":Да си виждал скоро Елвис?
15:09 20.02.2026
14 Гай Турий
Коментиран от #16, #17
15:09 20.02.2026
15 Само питам
Коментиран от #23, #26
15:09 20.02.2026
16 Руската пропаганда
До коментар #14 от "Гай Турий":Има за цел само глупаците.
15:10 20.02.2026
17 Демократ
До коментар #14 от "Гай Турий":През 1997 трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ-ка и да го влачим по Цариградско шосе.
Коментиран от #22
15:12 20.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Демократ":Защото Виденов отказа влизането в НАТО и западът блокира сметките на България и предизвика кризата.
Виденов отказа да продаде на Пем Вяхирев Нефтохим без пари.
Руската банка на Кюлев ,ВИС и СИК плащаха на студент по 70 ДМ да крещи Кой не скача е червен.
Доган извади в Попското Костов който оглави руският преврат.
Продаде без пари Нефтохим,Балкан,ВТБ и въведе единственият в света Закон за ликвидацията и съсипа България.
Всички скачаща боклуци трябва да чукат чакъл в Белене
15:23 20.02.2026
23 да питам
До коментар #15 от "Само питам":В Мацква?
15:41 20.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Голям
Коментиран от #28, #29
16:46 20.02.2026
26 Голям
До коментар #15 от "Само питам":ще бяга в Москва, ще си смени името и ще приеме руско гражданство, докато не се отврати от руската действителност, като французина Жерар Депардийо...
16:50 20.02.2026
27 ПО СКОРО
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":ОБИКНОВЕН ГЛУПАК
ТАКИВА КАТО ТЕБЕ БОЛ
АБЕ НАЛИ ТИ ПРОРОКУВАШЕ ВРЪЩАНЕТО НА МИРНОГРАД
КО СТАНА
17:09 20.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.