Унгарската опозиция: Предстоят 50 трудни и исторически дни

Официалната предизборна кампания в Унгария започва утре, когато потенциалните кандидати за депутати ще започнат събирането на подписи в своите избирателни райони, съобщи лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ, предаде БТА.

Той заяви, че страната е изправена пред "50 трудни, изморителни и изтощителни дни“, но същевременно ги определи като "вдъхновяващи, прекрасни и исторически дни", в които може да бъде показано, че ако са обединени, гражданите са способни да осъществят необходимата промяна.

В публикация в социалните мрежи Мадяр призова активистите си да "почукат на всяка врата" и да ангажират избирателите дори в най-трудните моменти на кампанията.

Той подчерта, че партията няма да разчита на "гигантски билбордове, псевдограждански групи или дезинформация, генерирана от изкуствен интелект", а вместо това ще заложи на "патриотизъм и решимост да се бори за Унгария".

Събирането на подписи ще започне утре във всички 106 избирателни района, като Мадяр заяви, че лично ще участва в инициативата и че "всяка минута, всеки разговор, всеки подпис и всеки доброволен труд ще се оценят двойно".