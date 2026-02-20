Новини
Унгарската опозиция: Предстоят 50 трудни и исторически дни

Унгарската опозиция: Предстоят 50 трудни и исторически дни

20 Февруари, 2026 14:55 1 008 29

Мадяр призова активистите си да "почукат на всяка врата" и да ангажират избирателите дори в най-трудните моменти на кампанията

Унгарската опозиция: Предстоят 50 трудни и исторически дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалната предизборна кампания в Унгария започва утре, когато потенциалните кандидати за депутати ще започнат събирането на подписи в своите избирателни райони, съобщи лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ, предаде БТА.

Той заяви, че страната е изправена пред "50 трудни, изморителни и изтощителни дни“, но същевременно ги определи като "вдъхновяващи, прекрасни и исторически дни", в които може да бъде показано, че ако са обединени, гражданите са способни да осъществят необходимата промяна.

В публикация в социалните мрежи Мадяр призова активистите си да "почукат на всяка врата" и да ангажират избирателите дори в най-трудните моменти на кампанията.

Той подчерта, че партията няма да разчита на "гигантски билбордове, псевдограждански групи или дезинформация, генерирана от изкуствен интелект", а вместо това ще заложи на "патриотизъм и решимост да се бори за Унгария".

Събирането на подписи ще започне утре във всички 106 избирателни района, като Мадяр заяви, че лично ще участва в инициативата и че "всяка минута, всеки разговор, всеки подпис и всеки доброволен труд ще се оценят двойно".


Унгария
Оценка 2.1 от 18 гласа.
  • 1 Маджар-соросоид

    21 7 Отговор
    се бори да възстанови юдео-сатаниста Сорос и неговия син в Унгария.

    Сороските проксита се самовиват...

    14:57 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    17 3 Отговор
    Дали България наистина искрено иска унгарската опозиция да спечели?

    Коментиран от #8

    14:58 20.02.2026

  • 4 Гориил

    2 18 Отговор
    Унгарският лидер няма да може да спечели изборите. Брюксел няма да признае резултатите. Изборите ще бъдат отменени. И тогава България ще празнува.

    15:02 20.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗабеляЗЪЛ

    4 14 Отговор
    Копейките още не могат да си направят сметката в евро и затова ги лъжат в магазините.

    15:04 20.02.2026

  • 7 Ха-ха

    6 16 Отговор
    Орбан остава в историята като най-смешния премиер в Европа.!

    Коментиран от #24

    15:05 20.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЕКИША

    8 14 Отговор
    ЛУДОТО ОРБАН ЩЕ ГО БАСТИСАТ

    15:07 20.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Унгурските далай лами

    12 5 Отговор
    от унгурското ППДБ ще гризнат дръвцето и ще се наложи урсулите да ги спасяват през измами като в Румъния и Молдова.

    15:08 20.02.2026

  • 13 От Карлуково

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да си виждал скоро Елвис?

    15:09 20.02.2026

  • 14 Гай Турий

    14 3 Отговор
    Жалката продажна опозиция ще оттече в канала и тинята. Орбан изгради един икономически и индустриален средноевропейски тигър, който засенчва вече не само Чехия и Полша, но и Германия. Орбан успя да привлече почти цялото германско производство на екстра класа автомобили - мерцедес, бмв, ауди, огромният китайски завод за електроавтомобили с годишен капациетт 300 хиляди бр., наред с огромен завод за производство на акумулатори за целта - капиталовложение от 7 млрд. евро. И още много други постижения. А тия мишоци на снимката тръгнали да свалят Орбан. Унгариците си обичат Орбан още от 1989 г.! България само може да завижда на Унгария за нейното процъфтяване и да мечтае за такъв Орбан у нас. Боже, къде сме ние на май---та си. Жалки и нещастно бедни заради тулупите и крадливите синьо-ГРОбарски банди на власт вече 30 години.

    Коментиран от #16, #17

    15:09 20.02.2026

  • 15 Само питам

    8 10 Отговор
    Орбан къде ще бяга след 12 април?

    Коментиран от #23, #26

    15:09 20.02.2026

  • 16 Руската пропаганда

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Гай Турий":

    Има за цел само глупаците.

    15:10 20.02.2026

  • 17 Демократ

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Гай Турий":

    През 1997 трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ-ка и да го влачим по Цариградско шосе.

    Коментиран от #22

    15:12 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Демократ":

    Защото Виденов отказа влизането в НАТО и западът блокира сметките на България и предизвика кризата.
    Виденов отказа да продаде на Пем Вяхирев Нефтохим без пари.
    Руската банка на Кюлев ,ВИС и СИК плащаха на студент по 70 ДМ да крещи Кой не скача е червен.
    Доган извади в Попското Костов който оглави руският преврат.
    Продаде без пари Нефтохим,Балкан,ВТБ и въведе единственият в света Закон за ликвидацията и съсипа България.
    Всички скачаща боклуци трябва да чукат чакъл в Белене

    15:23 20.02.2026

  • 23 да питам

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    В Мацква?

    15:41 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Голям

    2 2 Отговор
    Дано изчистят тази русофилска измет Орбан... отсега започнаха с руските компромати срещу противниците на Орбан... снимки от спалните, подобни на тези от България с нощните шкафчета, кюлчета злато и пачки евробанкноти.

    Коментиран от #28, #29

    16:46 20.02.2026

  • 26 Голям

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    ще бяга в Москва, ще си смени името и ще приеме руско гражданство, докато не се отврати от руската действителност, като французина Жерар Депардийо...

    16:50 20.02.2026

  • 27 ПО СКОРО

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    ОБИКНОВЕН ГЛУПАК
    ТАКИВА КАТО ТЕБЕ БОЛ
    АБЕ НАЛИ ТИ ПРОРОКУВАШЕ ВРЪЩАНЕТО НА МИРНОГРАД
    КО СТАНА

    17:09 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

