Доходи, безработица, различия: Обединена Германия в цифри

3 Октомври, 2025 21:11 757 17

На 3 октомври 1990 година бившата ГДР се присъедини към Федерална република Германия. Как Изтокът и Западът се сближиха оттогава и къде все още има големи различия?

Доходи, безработица, различия: Обединена Германия в цифри - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Икономическото изоставане на Източна Германия в много области все още не е компенсирано. През 2024 г. заетите на пълен работен ден в някогашната Източна Германия все още са печелели с 837 евро по-малко от хората в бившата Западна Германия, пише обществената медия ZDF в публикация за разликите между двете части на Германия - 35 години след тяхното обединение.

Източногерманците все още печелят и притежават по-малко

Финансовият ресурс на домакинствата също е по-висок в старите западногермански провинции, отколкото в новите на изток – съответно 182 000 евро срещу 88 000 евро средно на домакинство - по данни от 2018 година.

Това означава, че хората в източните провинции наследяват по-малко от тези в западните: през 2024 г. западногерманците са получили четири пъти по-големи суми чрез наследства и дарения в сравнение с хората в източната част на страната. Обществената медия MDR е изчислила въз основа на данните за 2022 година, че западногерманците даряват и наследяват девет пъти повече средства, отколкото източногерманците.

„Голямото икономическо и социално неравенство между регионите ограничава както структурните възможности за развитие на изостаналите региони като цяло, така и индивидуалните възможности за развитие на техните жители“, коментира в тази връзка Рай Колморген, професор по социология от Университета Гьорлиц-Цитау пред Втора германска телевизия.

Безработицата в новите и старите провинции

Източните германски провинции се сблъскаха с огромни промени – първо въвеждане на пазарната икономика, а по-късно и преход от индустриално общество към общество на услугите. Тези промени засегнаха хората сериозно и поради друга причина: през 1990-те години безработицата в източните германски провинции беше значително по-висока от тази в Западна Германия.

„Бившата ГДР представляваше значително по-малката и икономически по-слаба част от новата Обединена Германия, затова Изтокът беше принуден да се приспособява към Запада“, казва пред ZDF социологът Колморген.

Населението се увеличава само в западните провинции

Освен икономическите, има и други фактори, които допринасят за неравенството. Така например в Източна Германия живеят по-малко млади хора, отколкото в Западна Германия. През 2024 г. младите хора до 30-годишна възраст са съставлявали 32% от населението в западните провинции, а в източните - 28%.

Освен това населението в Западна Германия нараства, докато това в Източна Германия намалява. Агенция ДПА цитира официални статистически данни, според които между 1991 и 2024 г. пренеслите се от Източна към Западна Германия хора са били с около 1,2 милиона повече, отколкото онези, които са се прехвърлили в обратна посока. Близо половината от тези премествания са станали през първите десет години след Обединението. През 1991 г. например около 165 000 души са напуснали източните федерални провинции, за да се преместят на запад, допълва агенцията.

Според проф. Колморген тази комбинация от икономически и социални фактори може да доведе до „спирала на упадък“ в засегнатите региони - до засилващо се взаимодействие на негативни фактори, което да генерира още по-висока подкрепа за дяснопопулистката партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

Западът е по-назад от Изтока в условията за отглеждане на деца

Все пак има и области, в които Източна Германия има предимства – например по отношение равнопоставеността между половете. Жените в западните федерални провинции много по-често работят на непълен работен ден, отколкото в източните. Това се дължи на по-добрата инфраструктура на Източна Германия за отглеждане на деца в ясли, детски градини и училищни занимални, което се дължи на традициите от времето на ГДР.

В резултат от тези дадености разликите в заплащането на мъжете и жените в Източна Германия са по-малки, отколкото в Западна Германия, където жените печелят с близо 17% по-малко на час от мъжете – независимо от това за какъв бранш, какъв професионален опит и каква длъжност става дума. В Източна Германия тази разлика е значително по-малка – само 5%.

Социологът Колморген отбелязва обаче, че както в ГДР, така и във ФРГ домакинската работа и отглеждането на децата са се считали за чисто женско задължение. Което означава, че за жените в бившата ГДР това е водело до значително по-високо натоварване.

Колко (не)равни са Изтокът и Западът днес?

Данните показват, че все още има разлики. Въпреки това не всичко може да се обясни с миналото на ГДР. „Всички германски региони показват и влияния, които датират от отдавна, т.е. отпреди основаването на ФРГ и ГДР“, посочва в тази връзка проф. Колморген.

В личния си живот социологът възприема Обединението на Германия като печалба: „Свободната и демократична конституционна уредба на Федерална република Германия ми даде възможност да се занимавам интелектуално с теми, за които в ГДР нямаше нито литература, нито публично пространство“, казва още той пред ZDF.

Емилиян Лилов редактор


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 1 Отговор
    През 1952-ра Сталин предлага
    на Труман и пияндето ЧърчИл
    ФРГ и ГДР да се обединят
    и Германия да стане независима.
    Но англосЪксонските п@р@зити
    категорично отказва !

    21:18 03.10.2025

  • 2 Спецназ

    7 0 Отговор
    В западна Германия по тъмно никой не ходи по улиците.

    Там се пресели джихада избягал ислямска държава от средния изток.

    всеки втори на улицата е мюсюлманин с голям нож в пояса даже през деня!

    Това е факт, защото германските мъже по това време работят за да ги издържат!

    Германците са повече но са на работа, по улиците е само ГМЕШ!
    С очите съм го видял- 1 от 10 нема със сини очи да срещнеш- само афганистанци и
    помия от Африка и Азия, баце!

    Коментиран от #10, #12

    21:22 03.10.2025

  • 3 СоциалЛанд

    4 1 Отговор
    Unterschied zwischen DDR und BRD ?
    In der DDR 87% , dass sie verarscht werden.
    In der DDR BRD merken 87% immer noch nichts !
    Каква е разликата между ФРГ и ГДР ?
    В ГДР 87%са знаели, че са прецакани.
    Във ФРГ 87% все още не са го знаели .

    21:23 03.10.2025

  • 4 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Ами голяма част от острилките са се преместили логично и статистиката че в Източна Германия живеят по малко млади хора, отколкото в Западна Германия.В другите държави е същото с стена ,без стена народа бяга къде има работа и е по хубаво.Вместо да канят мигранти и да се застроява площ с гета ,да се строи заводи а мигрантите да хваща пътя обратно от къде е дощъл.

    21:24 03.10.2025

  • 5 Гориил

    6 0 Отговор
    Руснаците в Украйна също се оказаха в положение на заложници.

    21:25 03.10.2025

  • 6 Дойче веле

    2 0 Отговор
    Пропагандата

    21:35 03.10.2025

  • 7 Временното явление ЕС

    4 0 Отговор
    Това с
    "населението в западна Германия нараства "
    ми хареса !!! 🤣😁🤣
    Откъде, как....Дойче Зелле уточнявайте ги тиЯ работи !
    Само един пример – в група от 24 човека обучаващи се за медицина, четирима са немци, 11–12 знаят немски, останалите са тъмнозелени ❗
    В СоциалЛанд е забранено да казваш негър, черен и т.н.

    21:36 03.10.2025

  • 8 така, така

    2 0 Отговор
    Е, поне по-красивата част на Берлин се пада на източната част (по старите мерки).
    Има и друг бонус от изоставането - днес в бившата ГДР е по-спокойно да се живее - всички придошли хрантутници се ориентират към големите градове на бившата ФРГ.
    Няма пълно щастие.

    21:37 03.10.2025

  • 9 Обединена Германия в цифри...

    2 0 Отговор
    И отивам и виждам едни помияри. Реших дъщерята студент там да я правя и видях един коптор... ама невроятен коптор наречен кампус ...нещастници и помияри в Мюнхен

    21:39 03.10.2025

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    И тук е така из градовете ,през деня повечето араби по уличните барове или магазин за цигари повечето са с бар,харчи социалните вечер кога се прибире приятно пиян набие жената и децата ,утре пак.Един бял няма ,хората европееца работи ,в петък или събота излизаш като бял човек на ресторант .Дилърите из улиците, ромите бръмчи с микробуси и бележи къщи вечер къде какво да открадне.Само в по малките градове на морето е хубаво, няма мигранти скъпи са имотите и данъците ,няма гета ,и хубави хора по улиците.

    21:39 03.10.2025

  • 11 Обединена Германия в цифри...

    1 0 Отговор
    Само в Източна Германия все още има нещо което да доближава нещо до "нормално " ..... всичко друго е коптор

    21:43 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 демократ

    1 0 Отговор
    Нещата са ясни Западна Германия праврше мерседе източна вартбург западна Торнадо източна летяха на миг-23. Западна миялни Бош източна жената переше с казан.
    Западна развита източна като Раша един допотопен кло зет.

    21:45 03.10.2025

  • 14 Само четете глупости...

    1 0 Отговор
    (Социологът Колморген отбелязва обаче, че както в ГДР, така и във ФРГ домакинската работа и отглеждането на децата са се считали за чисто женско задължение. Което означава, че за жените в бившата ГДР това е водело до значително по-високо натоварване.).....

    21:45 03.10.2025

  • 15 В Бившата ГДР

    0 1 Отговор
    Всяко младо семейство сключващо граждански брак получаваше ключове за най малко двустаен апартамент в района ... 42 кв.м на член на семейство

    Коментиран от #16

    21:49 03.10.2025

  • 16 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "В Бившата ГДР":

    Във ФРГ хората живеят в къщи с двор гараж и тн в източна панелки като в руския кло зет.

    21:56 03.10.2025

  • 17 Абдула - трето поколение германец

    0 0 Отговор
    Боли ме шванца, социалките навсякъде се еднакви. Изток, запад, само да превеждат редовно.

    21:59 03.10.2025

