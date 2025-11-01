Новини
Свят »
Йемен »
Хусите изправят пред съда 43-ма служители на ООН

Хусите изправят пред съда 43-ма служители на ООН

1 Ноември, 2025 05:51, обновена 1 Ноември, 2025 05:58 480 1

  • хуси-
  • съд-
  • оон-
  • служители-
  • израел

Те са заподозрени за съучастие в израелските въздушни удари, при които бяха убити висши лидери на бунтовниците през август

Хусите изправят пред съда 43-ма служители на ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 40 задържани служители на ООН, заподозрени в сътрудничество с Израел, ще се явят пред съда на хусите, съобщава Ройтерс, цитирайки Абдулвахид Абу Рас, изпълняващ длъжността външен министър на правителството в Йемен.

„Четиридесет и трима задържани служители на ООН ще се явят в съда по подозрение за съучастие в израелските въздушни удари, при които бяха убити висши лидери на хусите през август“, съобщи агенцията.

По-рано източник от офиса на ООН заяви, че представители на хусите са нахлули в дома на служители на ООН в Сана и са ги разпитвали.

На 3 септември хусите обвиниха задържани служители на агенции на ООН в страната в шпионаж в полза на Израел и участие в убийството на премиера на правителството, създадено от групировката в териториите, контролирани от нея, както и на няколко министри по време на израелските удари срещу Сана.

Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН, обяви на 7 октомври, че хусите са задържали още девет служители на ООН. Преди това Световната продоволствена програма на ООН обяви, че представители на бунтовниците са задържали един от служителите ѝ в Сана, както и още няколко в други части на страната.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    3 0 Отговор
    Хусите си имат правила Сами си направиха международен наказателен сьд Сега тези шпиони ще лежат в затвора или да ги осьдят на смьрт Ако пак влязат американски сили да ги освобождават и те ще влязат в затвора

    06:05 01.11.2025