Хусите изправят пред съда 43-ма служители на ООН

Повече от 40 задържани служители на ООН, заподозрени в сътрудничество с Израел, ще се явят пред съда на хусите, съобщава Ройтерс, цитирайки Абдулвахид Абу Рас, изпълняващ длъжността външен министър на правителството в Йемен.

„Четиридесет и трима задържани служители на ООН ще се явят в съда по подозрение за съучастие в израелските въздушни удари, при които бяха убити висши лидери на хусите през август“, съобщи агенцията.

По-рано източник от офиса на ООН заяви, че представители на хусите са нахлули в дома на служители на ООН в Сана и са ги разпитвали.

На 3 септември хусите обвиниха задържани служители на агенции на ООН в страната в шпионаж в полза на Израел и участие в убийството на премиера на правителството, създадено от групировката в териториите, контролирани от нея, както и на няколко министри по време на израелските удари срещу Сана.

Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН, обяви на 7 октомври, че хусите са задържали още девет служители на ООН. Преди това Световната продоволствена програма на ООН обяви, че представители на бунтовниците са задържали един от служителите ѝ в Сана, както и още няколко в други части на страната.