Сърбия е получила потвърждение от Русия, че ще получи най-благоприятната цена за доставка на газ

Министърът без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество в сръбското правителство Ненад Попович заяви днес, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година, предава РТС, съобщи БТА.
Попович посочи, че в хода на предстоящото подписване на договора има "технически доста сложни условия".
"Сърбия ще получи най-благоприятните условия (от руска страна) и ние сме осигурени и за тази година, а сигурен съм и за следващия период, тоест през следващите години“, каза Попович пред РТС.
Генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви преди дни, че договорът за доставка на руски газ, който изтича в края на март, вероятно ще бъде удължен с още шест месеца, съобщи агенция ТАНЮГ.
Баятович заяви, че цената на газа за домакинствата няма да бъде променяна, както и че Сърбия разполага с достатъчни количества до края на отоплителния сезон.
Той каза още, че дългосрочният договор за доставка на газ, който Сърбия има с Русия, се продължава чрез отделни анекси, но че по него има много проблеми като европейски санкции и проблеми с платежните транзакции, които по думите му не са толкова лесни за решаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1945
Коментиран от #7
20:11 12.02.2026
2 Механик
20:12 12.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Виц
20:18 12.02.2026
5 Джо
Коментиран от #9, #14
20:21 12.02.2026
6 Вучо маркучо
До коментар #3 от "През 2027г":Врътвате кранчето и после сръбето вземаме излаз на Черно море.
20:21 12.02.2026
7 2026
До коментар #1 от "1945":Сърбия е независима държава с горд народ ! А ние сме продажници , влезли във военен съюз с турските си поробители и плюещи руските си братя - освободители .
Коментиран от #12
20:21 12.02.2026
8 Дедо
Коментиран от #10
20:23 12.02.2026
9 Ние с гайдите
До коментар #5 от "Джо":Ще пренасяме , и ще пеем ! Както Украйна и досега пренася руски горива през територията си .
20:24 12.02.2026
10 Всъщност
До коментар #8 от "Дедо":Платихме Турски , щото ос/ахме българския Южен поток , който Русия ни предлагаше . Без него нямаше и да помиришем газ , освен онзи , дето турските натовци ни разрешават , за по един милион на Ден .
20:27 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1945
До коментар #7 от "2026":сърбия е враг на България прочети
Коментиран от #16
20:31 12.02.2026
13 Хи хи хи
Коментиран от #15
20:32 12.02.2026
14 УдоМача
До коментар #5 от "Джо":Ако тръбата у нас спре да работи ще получим ритане с кубинките :))))
20:36 12.02.2026
15 Ехааааааа
До коментар #13 от "Хи хи хи":Купуват газ от краварите ама съвсем демократичен и това не ги бърка , само дето закъсаха със производството ....ама щом е за демокрацията - може да студуват !!!!!!!!
20:36 12.02.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "1945":Не Сърбия е враг на България, а България е враг на Сърбия. Първата световна сме с Германия срещу нея. Втората световна пак същото. България стана фашистка държава. В по ново време България даде коридор на НАТО да бомби Сърбия. Кой й на кого е враг?
Коментиран от #18, #20
20:42 12.02.2026
17 Никой
Газ се използва и в някои промишлености.
20:46 12.02.2026
18 Саша Грей
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":"14 ноември (2 ноември стар стил) 1885 г., когато Сърбия, недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия, обявява война на България."
В случая Русия е инициаторът, като изтегля и офицерите си от българската армия, но това не омаловажава вината на Сърбия.
Четете я тази история. Не слушайте само пропаганда.
20:51 12.02.2026
19 абищал
20:55 12.02.2026
20 редник
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Ми щом не са ни враг - да ни върнат Западните покрайнини, Пирот и Ниш...
20:56 12.02.2026
21 Артилерист
20:56 12.02.2026
22 Тити
21:43 12.02.2026