Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия е получила потвърждение от Русия, че ще получи най-благоприятната цена за доставка на газ

Сърбия е получила потвърждение от Русия, че ще получи най-благоприятната цена за доставка на газ

12 Февруари, 2026 20:08 869 22

  • руски газ-
  • ненад попович-
  • сърбия-
  • русия-
  • сърбиягаз

Попович посочи, че в хода на предстоящото подписване на договора има "технически доста сложни условия"

Сърбия е получила потвърждение от Русия, че ще получи най-благоприятната цена за доставка на газ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество в сръбското правителство Ненад Попович заяви днес, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година, предава РТС, съобщи БТА.

Попович посочи, че в хода на предстоящото подписване на договора има "технически доста сложни условия".

"Сърбия ще получи най-благоприятните условия (от руска страна) и ние сме осигурени и за тази година, а сигурен съм и за следващия период, тоест през следващите години“, каза Попович пред РТС.

Генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви преди дни, че договорът за доставка на руски газ, който изтича в края на март, вероятно ще бъде удължен с още шест месеца, съобщи агенция ТАНЮГ.

Баятович заяви, че цената на газа за домакинствата няма да бъде променяна, както и че Сърбия разполага с достатъчни количества до края на отоплителния сезон.

Той каза още, че дългосрочният договор за доставка на газ, който Сърбия има с Русия, се продължава чрез отделни анекси, но че по него има много проблеми като европейски санкции и проблеми с платежните транзакции, които по думите му не са толкова лесни за решаване.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1945

    14 25 Отговор
    сърбия е най бедната и нещастна държавица на континента и мрази България.

    Коментиран от #7

    20:11 12.02.2026

  • 2 Механик

    11 15 Отговор
    В Сърбия бензина е с един лев(50 евроцента) по-скъп отколкото в България ще

    20:12 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Виц

    15 4 Отговор
    Сега очаквам Евроатлантическа България да получи потвърждение от САЩ, че ще получи най-благоприятната цена за доставка на газ.

    20:18 12.02.2026

  • 5 Джо

    6 8 Отговор
    Но само ако тръбата през България работи. Иначе ще получи обещания!

    Коментиран от #9, #14

    20:21 12.02.2026

  • 6 Вучо маркучо

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "През 2027г":

    Врътвате кранчето и после сръбето вземаме излаз на Черно море.

    20:21 12.02.2026

  • 7 2026

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "1945":

    Сърбия е независима държава с горд народ ! А ние сме продажници , влезли във военен съюз с турските си поробители и плюещи руските си братя - освободители .

    Коментиран от #12

    20:21 12.02.2026

  • 8 Дедо

    14 4 Отговор
    Боко Тиквата плати транзитния газопровод за Сърбия и Унгария с 3 милиарда от парите на народа на България и отделно този газопровод отрови подземните води на град Плевен .

    Коментиран от #10

    20:23 12.02.2026

  • 9 Ние с гайдите

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джо":

    Ще пренасяме , и ще пеем ! Както Украйна и досега пренася руски горива през територията си .

    20:24 12.02.2026

  • 10 Всъщност

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо":

    Платихме Турски , щото ос/ахме българския Южен поток , който Русия ни предлагаше . Без него нямаше и да помиришем газ , освен онзи , дето турските натовци ни разрешават , за по един милион на Ден .

    20:27 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1945

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "2026":

    сърбия е враг на България прочети

    Коментиран от #16

    20:31 12.02.2026

  • 13 Хи хи хи

    12 3 Отговор
    Европейските войнолюбци завиждат много , защото купуват газ от краварите на тройнах цена. !!!

    Коментиран от #15

    20:32 12.02.2026

  • 14 УдоМача

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джо":

    Ако тръбата у нас спре да работи ще получим ритане с кубинките :))))

    20:36 12.02.2026

  • 15 Ехааааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи":

    Купуват газ от краварите ама съвсем демократичен и това не ги бърка , само дето закъсаха със производството ....ама щом е за демокрацията - може да студуват !!!!!!!!

    20:36 12.02.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "1945":

    Не Сърбия е враг на България, а България е враг на Сърбия. Първата световна сме с Германия срещу нея. Втората световна пак същото. България стана фашистка държава. В по ново време България даде коридор на НАТО да бомби Сърбия. Кой й на кого е враг?

    Коментиран от #18, #20

    20:42 12.02.2026

  • 17 Никой

    5 3 Отговор
    Сърбите пак се уредиха - ние ще студуваме - не е толкова фатално - но е глупаво.

    Газ се използва и в някои промишлености.

    20:46 12.02.2026

  • 18 Саша Грей

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    "14 ноември (2 ноември стар стил) 1885 г., когато Сърбия, недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия, обявява война на България."
    В случая Русия е инициаторът, като изтегля и офицерите си от българската армия, но това не омаловажава вината на Сърбия.
    Четете я тази история. Не слушайте само пропаганда.

    20:51 12.02.2026

  • 19 абищал

    0 0 Отговор
    ни значит жинится

    20:55 12.02.2026

  • 20 редник

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Ми щом не са ни враг - да ни върнат Западните покрайнини, Пирот и Ниш...

    20:56 12.02.2026

  • 21 Артилерист

    3 1 Отговор
    По този повод се сещам, че когато се откриваше Турски поток от Путин, Ердоган и Борисов, Путин казал на Борисов, че Русия на никого не е предлагала такива изгодни условия, както на БЪЛГАРИЯ за прекратения проект "Южен поток". Сега сме в положението на ахмака дето копал лозето, ама тариката пил виното. Ако не бяхме такива ахмаци сега не само всички реактори на АЕЦ Козлодуй щяха да работят на пълна пара, но и тези на АЕЦ Белене (а тя до 2030 г щеше да се изплати). И нямаше да мизерстваме и да плащаме най-скъпия ток в Европа, ами щяхме да печелим от излишък на енергия и износ на продукти, произвеждани от нея. Ама ахмаци, кво да се прави...

    20:56 12.02.2026

  • 22 Тити

    0 0 Отговор
    Рашистите продават газта по борсови цени какъв им е келепира на. Сърбите или само си чешат езиците.

    21:43 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания