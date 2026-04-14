Германия намалява акцизите върху горивата

Германия намалява акцизите върху горивата

14 Април, 2026 09:04 1 136 45

Новите мерки, които бяха обявени на специална пресконференция, предвиждат намаляване на енергийния данък със 17 евроцента

Германия намалява акцизите върху горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия остава една от страните в Европа с най-високи цени на горивата. След като управляващите въведоха правило в страната цените на бензина да могат да се вдигат само по веднъж на ден - в 12 на обед, не беше постигнато нужното облекчение за шофьорите. И така кабинетът обяви в понеделник и още мерки, предаде NOVA.

Във вторник сутрин в Германия цените са средно от 2,15 евро за бензин А95 и 2,35 евро за дизел. От 1 април в страната действа правило - цените могат да се повишават само веднъж на ден, в 12 на обед. Те обаче могат да намаляват през целия ден. С тази мярка управляващите се надяваха да облекчат шофьорите, но на практика това не се случи - цените остават високи.

Новите мерки, които бяха обявени на специална пресконференция, предвиждат намаляване на енергийния данък със 17 евроцента на литър за бензин и дизел за срок от два месеца. Кога точно ще влезе в сила мярката, все още не е напълно ясно, тъй като са нужни законодателни промени. Очакванията са това да се случи от месец май. Правителството се надява тази стъпка да облекчи както шофьорите, така и бизнеса. Мярката ще струва на държавата около 1,6 милиарда евро.

Реакциите не закъсняха. От опозиционната „Алтернатива за Германия“ определиха мерките като недостатъчни и закъснели. От „Зелените“ също отправиха критики. Те припомнят, че през 2022 година, когато беше въведена подобна мярка, тя се е оказала „скъп подарък“ за петролните компании, но не и за крайните потребители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логика

    35 5 Отговор
    Не акцизите, а санкциите срещу Русия трябва да паднат, но и това ще стане до няколко месеца.

    Коментиран от #5

    09:05 14.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Не бе! Сакън!
    ГюрУ и ТрайчУ казаха, че да намаляш ДДС е голема глупост! Че тва въобще не помага! Швабето що така?!

    Коментиран от #31

    09:06 14.04.2026

  • 3 Защо

    4 11 Отговор
    Утре сащ заграбват и петрола на Иран
    И пускат на 30$ барела

    Коментиран от #23, #27

    09:06 14.04.2026

  • 4 Аоо!

    9 0 Отговор
    Що не дават по дваесе евро на избрани германци (камиларите само)?!

    09:07 14.04.2026

  • 5 НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА КУПУВА ИЛИ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Логика":

    ПРОДАВА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ЗВЯРА........

    Коментиран от #20

    09:07 14.04.2026

  • 6 Време беше

    25 2 Отговор
    Малоумни политици вземат от цената на бензина и дизела около 70% и ги харчат за тях си, подаряват милиарди на други малоумници, фашисти по света да си правят златни тоалетни... Еми вече му идва краят. Германците започват да се усещат и ще ги пометат заедно с чаршафите...

    09:07 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е що Путин не продава

    2 7 Отговор
    Нали е Сила Мощ

    Коментиран от #42

    09:09 14.04.2026

  • 10 Бай Мерц

    6 1 Отговор
    Ще намаляш навтата в ГДР 3.50 ев и вурста индиец ти го прави накъде отива та Германия сами се самоубиха

    09:10 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Будител

    1 0 Отговор
    Хаха...това го написах преди Вас в коментар ...факти ...бавни сте

    09:10 14.04.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    САМИ СИ ДОКАРАХА ЩАСТИЕТО :)

    Коментиран от #17

    09:11 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Будител

    2 2 Отговор
    Не 17 цента бе...17% и по 1000 евро на всеки работещ...без данъци за тези 1000 евро

    09:12 14.04.2026

  • 16 Най добре да се заграби Руският петрол

    2 9 Отговор
    То си е на практика европейски
    И без това русия е безпомощна и слаба

    Коментиран от #24

    09:13 14.04.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Германия ли нападна амуджите в Иран?

    Коментиран от #34

    09:13 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА КУПУВА ИЛИ":

    А той ти е разрешил отдавна...

    09:14 14.04.2026

  • 21 Карго 200

    4 9 Отговор
    Има едно универсално правило. Винаги, когато Москва бъде изгонена от дадена държава, се провеждат масови празненства.

    Коментиран от #41

    09:15 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Викаш, 14 пъти победиха и не го заграбиха, на 15тия път обаче.. Фантазьор

    09:15 14.04.2026

  • 24 9ти септември

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Най добре да се заграби Руският петрол":

    Ами отивай и граби ве диванчо

    09:15 14.04.2026

  • 25 Навазелинена шекелка

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гресирана ватенка":

    А наш Гюро кво напрай с мерките?

    09:16 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А Пусин пак ли ще е във калта?

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Никой не се интересува от нашият Диктатор
    Наще купейки само от дивана Лаят ли лаят

    09:17 14.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Глупости на квадрати

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин е на колене":

    Защо мислите, че Русия продава само петрол и газ? Тя прави сложни проекти, атомни централи по цял свят. Износът на зърнени храни надхвърля по доход износа на горивата. Отделно изнасят и уран и всякакви редки и ценни метали. А колко ще спечелят, ако почнат да си продават ядрените ракети? Цял свят вече иска силни оръжия, НО това не става да се разработи и произведе за няколко години. А Русия има, пълно е... За трилиони може да си продаде половината, около 3250 ядрени, бойни глави с надеждни носители и после стой та гледай какво ще стане от света... Тези силно подценяват Русия! Но ако и там дойдат малоумници на власт, ще видим Видов ден!!!

    Коментиран от #32

    09:18 14.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русофил

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ти като русофил давай пример Русия - там ДДС го вдигнаха.

    09:20 14.04.2026

  • 32 Механик

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Глупости на квадрати":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #35, #37, #38, #44

    09:21 14.04.2026

  • 33 Лукоил

    3 0 Отговор
    Най-забавното е, че цената на Лукоил за русофоби и русофили е една и съща.

    09:22 14.04.2026

  • 34 Оли....

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ол1гофрен,":

    си наистина....
    не нападнаха Иран ама ходиха на крака при чафууутите да им засвидетелстват
    "безрезервна под..дръжка"

    09:24 14.04.2026

  • 35 Будител

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Да бе....ела в Германия да видиш от години са с руски и китайски пирони

    09:26 14.04.2026

  • 36 Карго 200

    2 3 Отговор
    Ден 1510 от моята 3-дневна война.
    Янукович - ❌
    Асад - ❌
    Мадуро - ❌
    Орбан - ❌
    Хамени - ⚰️
    Армения - 🖕➡️🇷🇺
    Куба - 😱
    НАТО - 🇫🇮🇸🇪
    ЕС - 🇪🇺 🤣
    Медведев - 🍸🥴

    Аз си оставам майстор стратег.

    09:26 14.04.2026

  • 37 Абе то и едни

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Чаршафи не знаят нито дума на немски, ама въртят ножове и вече изпратиха доста от "знаещите " и "умните" в отвъдното. Защо говорите глупости? Едни народи можеха и правеха хубави радио касетофони. Други правеха и правят все още чудесни поршета и бмв-та. Русия прави чудесни АЕЦ-ове, спътници и оръжия... Ако ти трябват равни по големина и дебелина пирони си купи от Китай или Виетнам. Да не мислиш, че САЩ произвеждат хубави джапанки? Не, но това не им пречи да плашат цял свят с войни, нали? Ако си слаб в нещо, то не означава, че във всичко си слаб...

    09:28 14.04.2026

  • 38 Мухахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Ама ракети правят

    09:28 14.04.2026

  • 39 Русофил

    2 2 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    09:29 14.04.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:30 14.04.2026

  • 41 Лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Карго 200":

    А след празнинствата кво се случва?

    09:41 14.04.2026

  • 42 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е що Путин не продава":

    Путин продава,вие се страхувате да купувате

    09:42 14.04.2026

  • 43 Механик

    1 0 Отговор
    А нашият министър и няколкото "експерти" категорично заявиха, че акциза и данъка не може и не трябва да падат.
    Разбира се, че нашите са по-умни от германците.
    Не случиха на министри тия германци, еййй!

    09:43 14.04.2026

  • 44 Лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    А,ти от къде изпълзя,беше се позагубил.

    09:46 14.04.2026

  • 45 я как са се досетили

    1 1 Отговор
    сега икономиката се крепи на други доходи . акциза на горивата не е основния изхранващ мерц и върхушката . все пак да не забравяме че го вдигаха 3 пъти за 10 г. освен това за селскостопанските фирми горивата са без акциз . важно е и причината за все по големите цени . сега всички само за това говорят .

    10:20 14.04.2026

