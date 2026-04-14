Германия намалява акцизите върху горивата

Германия остава една от страните в Европа с най-високи цени на горивата. След като управляващите въведоха правило в страната цените на бензина да могат да се вдигат само по веднъж на ден - в 12 на обед, не беше постигнато нужното облекчение за шофьорите. И така кабинетът обяви в понеделник и още мерки, предаде NOVA.

Във вторник сутрин в Германия цените са средно от 2,15 евро за бензин А95 и 2,35 евро за дизел. От 1 април в страната действа правило - цените могат да се повишават само веднъж на ден, в 12 на обед. Те обаче могат да намаляват през целия ден. С тази мярка управляващите се надяваха да облекчат шофьорите, но на практика това не се случи - цените остават високи.

Новите мерки, които бяха обявени на специална пресконференция, предвиждат намаляване на енергийния данък със 17 евроцента на литър за бензин и дизел за срок от два месеца. Кога точно ще влезе в сила мярката, все още не е напълно ясно, тъй като са нужни законодателни промени. Очакванията са това да се случи от месец май. Правителството се надява тази стъпка да облекчи както шофьорите, така и бизнеса. Мярката ще струва на държавата около 1,6 милиарда евро.

Реакциите не закъсняха. От опозиционната „Алтернатива за Германия“ определиха мерките като недостатъчни и закъснели. От „Зелените“ също отправиха критики. Те припомнят, че през 2022 година, когато беше въведена подобна мярка, тя се е оказала „скъп подарък“ за петролните компании, но не и за крайните потребители.