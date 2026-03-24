Румъния: Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция

Американските самолети, разположени в румънски военни бази и участващи в конфликта в Близкия изток, не летят с взривни вещества или ракети на борда, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца в интервю за телевизия B1, предаде БТА.
„Според решението, взето от румънския парламент, самолетите, на които бе разрешено да бъдат разположени в база №90 в Отопени или базата „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, нямат право да летят до Близкия изток, носейки взривни вещества“, уточни той в ефир и подчерта, че подкрепата на Румъния за САЩ не е офанзивна операция.
Румънският министър на отбраната допълни, че американците решават къде ще летят тези самолети. Той информира още, че в момента в страната има седем американски самолета. Според парламентарно решение, в страната могат да бъдат разположени до 15 самолета.
На 11 март румънският парламент прие искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния на 15 март. Ден по-късно, на 16 март, Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран.
1 Трол
11:49 24.03.2026
2 Така е
Знаем, те летят с памперси на борда, а самолетоносачите им ги теглят на буксир със запушени тоалетни:)
11:51 24.03.2026
3 Моджаба Ал Динамит
11:52 24.03.2026
4 Фейк - либераст
11:55 24.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Григор
Не е офанзивна операция, но американска база на ваша територия се използва за целта.Това ще рече,че автоматично се превръщате в мишена. Да сте мислили на времето. Не може хем душата в рая, хем ..................
За всичко се плаща!
12:12 24.03.2026
7 Те много брикетни и антрацитни
12:16 24.03.2026
8 Гражданин.
12:17 24.03.2026
9 Последния Софиянец
12:17 24.03.2026
10 Някой
12:25 24.03.2026
11 Сталин
12:29 24.03.2026
12 Край
12:31 24.03.2026