Румъния: Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция

Американските самолети, разположени в румънски военни бази и участващи в конфликта в Близкия изток, не летят с взривни вещества или ракети на борда, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца в интервю за телевизия B1, предаде БТА.

„Според решението, взето от румънския парламент, самолетите, на които бе разрешено да бъдат разположени в база №90 в Отопени или базата „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, нямат право да летят до Близкия изток, носейки взривни вещества“, уточни той в ефир и подчерта, че подкрепата на Румъния за САЩ не е офанзивна операция.

Румънският министър на отбраната допълни, че американците решават къде ще летят тези самолети. Той информира още, че в момента в страната има седем американски самолета. Според парламентарно решение, в страната могат да бъдат разположени до 15 самолета.

На 11 март румънският парламент прие искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния на 15 март. Ден по-късно, на 16 март, Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран.