Румъния: Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция

Румъния: Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция

24 Март, 2026 11:48 634 12

Тези американски самолети нямат право да летят до Близкия изток, носейки взривни вещества, обяви Букурещ

Румъния: Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските самолети, разположени в румънски военни бази и участващи в конфликта в Близкия изток, не летят с взривни вещества или ракети на борда, каза румънският министър на отбраната Раду Мируца в интервю за телевизия B1, предаде БТА.

„Според решението, взето от румънския парламент, самолетите, на които бе разрешено да бъдат разположени в база №90 в Отопени или базата „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, нямат право да летят до Близкия изток, носейки взривни вещества“, уточни той в ефир и подчерта, че подкрепата на Румъния за САЩ не е офанзивна операция.

Румънският министър на отбраната допълни, че американците решават къде ще летят тези самолети. Той информира още, че в момента в страната има седем американски самолета. Според парламентарно решение, в страната могат да бъдат разположени до 15 самолета.

На 11 март румънският парламент прие искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния на 15 март. Ден по-късно, на 16 март, Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 1 Отговор
    Това е пасивна операция.

    11:49 24.03.2026

  • 2 Така е

    18 1 Отговор
    Американските самолети, разположени в румънски военни бази и участващи в конфликта в Близкия изток, не летят с взривни вещества или ракети на борда...
    Знаем, те летят с памперси на борда, а самолетоносачите им ги теглят на буксир със запушени тоалетни:)

    11:51 24.03.2026

  • 3 Моджаба Ал Динамит

    7 0 Отговор
    Това Аллах ще го реши...

    11:52 24.03.2026

  • 4 Фейк - либераст

    7 1 Отговор
    Мамалигите ще ядат рязана хурка. За съжаление и ние покрай тях!

    11:55 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Григор

    6 1 Отговор
    "Подкрепата ни за САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток не е офанзивна операция".
    Не е офанзивна операция, но американска база на ваша територия се използва за целта.Това ще рече,че автоматично се превръщате в мишена. Да сте мислили на времето. Не може хем душата в рая, хем ..................
    За всичко се плаща!

    12:12 24.03.2026

  • 7 Те много брикетни и антрацитни

    3 0 Отговор
    тез мамлигари били бре. Иранците не питат дали само ги крепите и не излитат с взривни вещества или с гориво за зареждане,ще ви думнат и око няма да им мигне. Както се оказа имат достатъчно различни по вид и далекобойност ракети за да успеят да ви го нахендрят,а вие се оправдавайте като девици разпорени. Аз обаче ще се радвам да ви разпердушинят базата Михаил Когълничано,за ад разберете,че като сидавате задника той е за всеобщо ползване и никой не го варди и го кара като служебен автомобил.

    12:16 24.03.2026

  • 8 Гражданин.

    5 0 Отговор
    Васалите помагат на американците и после се оплакват от скъп петрол.

    12:17 24.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Самолети от България и Румъния убиват деца.

    12:17 24.03.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    А, оправдавайте си се сега - никой не ви обръща внимание. Това, че подкрепяте САЩ в "агресивна война" (по западния наратив), ви први директни съучастници. А видяхме, че иранските ракети бият доста надалеч - попадате напълно в обхвата им. Но, това ще стане, когато му дойде времето и САЩ се изметат от Персийския залив, а в последствие и от Блаканския полуостров.

    12:25 24.03.2026

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    Мамалигите и цървулите ще видят ирански нефт през крив макарон,задето помагат на кошерните терористи

    12:29 24.03.2026

  • 12 Край

    2 0 Отговор
    Винаги е приятно да разбереш че има и по глупави от нас.

    12:31 24.03.2026

