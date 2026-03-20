Кремъл демонстрира мускули! Русия спешно затяга регулациите в интернет

Офис служителите се мъчат с блокиран интернет. Тийнейджърите постоянно са принуждавани да сменят VPN мрежи. Таксиметровите шофьори пък се борят да се ориентират в Москва без онлайн навигация. Кремъл демонстрира мускули в интернет, съобщава Ройтерс.
Правителството периодично блокира интернета в региони из цяла Русия, като същевременно ограничава услугите за съобщения Telegram и WhatsApp и премахва десетки виртуални частни мрежи, които могат да се използват за заобикаляне на забрани за сайтове и приложения. През последната седмица мобилният интернет е бил напълно прекъсван всеки ден в части от централна Москва, Санкт Петербург и други големи градове, според репортери в тези райони и осем висши чуждестранни дипломати в Русия.
"Тези мерки се предприемат", отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато бе попитан за ограниченията на приложенията за съобщения и интернет услугите. По думите му те отчасти са свързани с факта, че редица чуждестранни компании отказват да спазват нормите на руското законодателство, и отчасти поради мерки за сигурност срещу заплахата от украински дронове."
Атакуващите дронове могат да използват клетъчни мрежи за подпомагане на навигацията. Онлайн репресиите на Русия тази година са съпроводени с въвеждането на нови закони, които задължават мобилните оператори да прекъсват връзката с всеки клиент по искане на Федералната служба за сигурност и дават на агенцията правомощия да създава мрежа от следствени арести под своя юрисдикция. По-широката цел на засилването на онлайн правомощията е да се помогне на Кремъл да засили вътрешния контрол в контекста на войната срещу Украйна, според дипломатите, пожелали анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси.
Ако конфликтът се проточи, той може все повече да натовари обществената подкрепа, казаха пратениците. Ако войната приключи, руските служители вероятно са склонни да се подготвят за всяко несъгласие, което може да последва, добавиха те. Един от тях посочи, че Москва е събрала сили, които ѝ дават възможност да предприеме "големи репресии" онлайн.
Краят на войната на Москва в Афганистан през 1989 г. предизвика големи социални вълнения в Русия, като завръщащите се ветерани подхраниха вълна от беззаконие, която помрачи 90-те години на миналия век. Хаосът се утежни от разпадането на Съветския съюз през 1991 г. "Руските лидери и службите за сигурност помнят 1991 г. и помнят какво се случи с Русия и какво се случи с тях, когато Москва спря голяма война в Афганистан: страната се разпадна, службите за сигурност бяха разделени - това беше катастрофа", каза Андрей Солдатов, руски разследващ журналист, експерт по службите за сигурност. "Това, което се случва сега, е, че службите за сигурност се опитват да създадат ситуация, в която - ако Путин подпише мирно споразумение или ако Путин се заеме с продължителна война - това няма да унищожи всичко", добави той.
Два руски източника, запознати с онлайн репресиите, твърдят, че Москва е проучила опита на други страни, по-специално Китай и Иран, и е възложила на властите да разработят начин за блокиране на части от интернет, както мобилни, така и фиксирани, като същевременно контролират онлайн комуникациите.
След инвазията в Украйна през 2022 г., Русия наложи най-репресивните закони от съветско време, засилвайки правомощията за цензура и влиянието на ФСБ, основният наследник на КГБ от съветската епоха. Тази година Москва допълнително засили сигурността. Президентът Владимир Путин, който е служил като офицер в КГБ от 1985 до 1990 г., отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна на 24 февруари, като присъства на годишното събрание на ФСБ в Москва. Той каза на агенцията да засили борбата срещу тероризма - в което той включи атаки от Украйна - като същевременно укрепи "информационното и цифровото пространство".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че всички мерки са били взети законно, за да се гарантира сигурността на фона на украинския конфликт, който Путин определя като конфронтация със Запада. Двама руски служители, близки до Кремъл, оспориха, че действията срещу интернет и приложенията за съобщения са репресивни, определяйки ги като съществени за подобряване на сигурността и гарантиране на националното единство срещу опита на Запада да сее раздор.
Осемте дипломати заявиха, че репресиите на Москва срещу интернет тази година са отишли много по-далеч, отколкото са виждали преди в страната. Мобилният интернет периодично е спиран в някои руски региони в продължение на месеци, често след големи атаки с дронове от Украйна. До средата на януари Русия е блокирала над 400 VPN мрежи, със 70% повече от края на миналата година, според вестник "Комерсант".
През последните седмици репресиите в Москва се засилиха, според дипломати и репортери, а правителството предприе действия и срещу базираната в Дубай услуга Telegram и американската услуга WhatsApp. Миналия месец Русия забави Telegram, която има над 1 милиард активни потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украйна, и разследва нейния милиардер основател Павел Дуров като част от наказателно дело, свързано с обвинения в тероризъм. Руски представители заявиха, че Telegram е бил проникнат от украински и членки на НАТО разузнавателни агенции и че в резултат на това са загинали руски войници.
Telegram отрече да е имало проникване и заяви, че Москва се опитва да принуди руснаците да използват MAX, държавно приложение за съобщения, което на училищата и университетите е казано да използват за чат групи за родители и ученици. "Всеки ден властите измислят нови претексти, за да ограничат достъпа на руснаците до Telegram, докато се стремят да потиснат правото на неприкосновеност на личния живот и свобода на словото", каза Дуров. "Тъжна гледка на държава, която се страхува от собствения си народ."
Кремъл също така напълно блокира WhatsApp миналия месец заради неспазване на местното законодателство. Собственикът на приложението, технологичният гигант Meta, осъди хода като стъпка назад за сигурността на хората в Русия. Някои млади руснаци се заклеха да избегнат репресиите, като преминат към различни VPN мрежи, тъй като услугите бяха забранени, не заради политика, а просто за да взаимодействат със западни приложения като Instagram и Snapchat, които са ограничени в Русия.
1 Българин
Не само е интернет, а за цялата информация. А това че Русия защитава своите граждани от сороските извращения, може само да се приветства!
18:12 20.03.2026
2 авантгард
Я стига глезотии!
4 милиона години еволюция няма да спре поради липса на Интернет.
Храната и подслона (отоплен) са далеч по-екзистенциални.
Коментиран от #56
18:13 20.03.2026
4 Мнение
5 хаха 🤣
6 Тъпото руско говедо
Разширете логото на статията
Прочетете още
"Не, ще бъдат двустранни контакти между украинци и американци", каза Песков според Интерфакс. В същото време той беше оптимист: "Тази пауза е временна. Надяваме се, че скоро ще можем да възобновим тези преговори."
Германското правителство улеснява износа на оръжия за Украйна и държавите от Персийския залив...Евреите казаха ,първо иран ,а после кремъл!
Коментиран от #13
18:18 20.03.2026
8 Хихихи
До коментар #5 от "хаха 🤣":Има и по-зле. Наприем баба ти Урси и арабския ѝ четвърти райх.
18:20 20.03.2026
9 И сега кво?
Освен ако не го ползват като пишеща машина да славословят бащицата.
18:20 20.03.2026
13 Е, той Тръмп си го
До коментар #7 от "дядо дръмпи":каза в прав текст - Русия не е никакъв фактор.
18:23 20.03.2026
15 Ким Чен Ун
Пускай само радиоточки!
Коментиран от #22
18:29 20.03.2026
16 Хахахаха
Коментиран от #46
18:29 20.03.2026
18 Атина Палада
До коментар #4 от "Мнение":А ние ЕС вече ги живеем /играем този сценарии:) напълно изолирани от свободния свят...
Коментиран от #25
18:30 20.03.2026
19 Точно в това е руската трагедия
До коментар #1 от "Българин":Сами, от собствената си глупост и неадекватно управление, се фалираха и докарах до положение - да мислят за оцеляване. Няма по-глупав ръководител на Русия от Путин. Хубаво е, че този факт, вече се осъзнава и от повечето русофили.
Коментиран от #59, #64
18:32 20.03.2026
21 Повярвай,
До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":че без сатанинския интернет, хората по света живеят много по-добре! Истински живот, а не зомбирана илюзия. Сега може да попиташ баща си и дядо си как са живели без интернет, и дали са живели по-добре? Резултатът от тях за жалост, си ти зомбираният, който хвърчи из тротоарите като самолет със забита глава в интернет.
Коментиран от #37, #79
18:33 20.03.2026
22 хихи
До коментар #15 от "Ким Чен Ун":радиоточка и 2 държавни канала и 2 вестника 😂😂😂
18:33 20.03.2026
25 Вас, в пенсионерския клуб
До коментар #18 от "Атина Палада":ви знаем, така си живеете в пълно неведение от доста време :)))
Коментиран от #34
18:35 20.03.2026
26 ха ха ха
В Ерата на ИИ, тези са без интернет... Спосибо султану късокракий.
18:35 20.03.2026
27 Гилгамеш
Русия почти няма подобни самолети и вече годни не и оснанаха .
Това е най скъпият самолет във ВКС.
18:35 20.03.2026
28 Само Бил Гейтс може да спре войната
Достатъчно е да спре Виндоуса на руснаците!
Коментиран от #39
18:37 20.03.2026
29 Владимир Путин, президент
Русия - мечката с пилешки крачета и пилешки акъл 😂
18:39 20.03.2026
30 Путин каза, че ще прави
31 Путлер скоро ще бъде свален
До коментар #1 от "Българин":от трона в бункера си😁.
18:40 20.03.2026
34 Атина Палада
До коментар #25 от "Вас, в пенсионерския клуб":Е,щом вие Петроханци с фонтанелите не сте:) радвай се..
18:43 20.03.2026
35 Отец Дионисий
36 Атина Палада
До коментар #33 от "Русофил":Тя баба ти все в интернет е писала ...Впрочем днес гледах един руски блогър предаваше в интернет....
Коментиран от #40
18:45 20.03.2026
37 Смях в залата
До коментар #21 от "Повярвай,":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😁
18:45 20.03.2026
39 Атина Палада
До коментар #28 от "Само Бил Гейтс може да спре войната":Това,че ти и Бил ползвате Виндоус,не означава ,че и другите ползват..Аз не ползвам!
Коментиран от #43
18:47 20.03.2026
40 Курти
До коментар #36 от "Атина Палада":Ти що си в нета като баба ти не е била или си превъртял брояча
18:47 20.03.2026
43 Ползваш
До коментар #39 от "Атина Палада":тиган!
46 "Паника сред руските Z-блогъри:
До коментар #16 от "Хахахаха":Спират ни последната връзка с външния свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."
18:53 20.03.2026
54 Механик
До коментар #30 от "Путин каза, че ще прави":Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона, кви компютри
18:59 20.03.2026
56 Копейкин Костя
До коментар #2 от "авантгард":Незнам за баба ти, но без Интернет нямаше да се налага да чета мисловните ти напъни!
19:01 20.03.2026
57 РФ е въздух под налягане !
Не знам как го търпят московците това изключително npocто жуже още ?!
За 25 г. разсипа една Империя, градена векове.
19:01 20.03.2026
59 някой си
До коментар #19 от "Точно в това е руската трагедия":Няма по-глупави ръководители от тези в ес.Хубаво е, че този факт, вече се осъзнава от повечето хора по света!
19:02 20.03.2026
60 Хитман
20.03.2026
Дронове атакуваха сградата на военния концерн „Алмаз-Антей“ в Севастопол.
Силите за отбрана нанесоха удар по химическия завод „Невинномисск Азот“ в Невинномиск, Ставрополски край.
Севастопол – атакувана е военна част 85683-С, 3-ти радиотехнически полк на ПВО.
Поразени са складове за боеприпаси в Донецк и Ялта (временно окупирана Донецка област), както и в село Каланчак (временно окупирана Херсонска област).
Освен това е ударен склад за материално-техническо снабдяване в района на Веселе, Донецка област.
ВСУ са поразили и склад за горива и смазочни материали в Новотроицки район (временно окупирана Херсонска област).
Украинските сили са нанесли удари и по струпвания на жива сила на противника край Ялта (временно окупирана Донецка област) и село Овражки (временно окупиран Крим).
Европейският съвет очаква първият транш от 90 милиарда евро за Украйна да бъде отпуснат в началото на април.
Клон на Росселхозбанк е взривен в Москва. Свидетели твърдят, че малко преди експлозията неизвестен мъж е избягал от сградата.
Резултати от атаката срещу нефтобазата в Лабинск (Краснодарски край) на 16 март: 18 резервоара с гориво са повредени, — Dnipro Osint.
Сателитни снимки показват разрушен склад за зенитно-ракетни комплекси в Довжанск, Луганска област – една сграда е напълно унищожена.
🇺🇸 Зеленски: Украинската делегация вече е на път и очакваме среща в САЩ тази събота.
Днес реално е започнало руското пролетно-лятно настъпле
61 някой си
До коментар #35 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили евр0гейци или уср@инци
Коментиран от #63, #72
19:05 20.03.2026
63 Чемадан
До коментар #61 от "някой си":В Магадан ли си?
64 То пък Тръмп е
До коментар #19 от "Точно в това е руската трагедия":много хубав.
19:08 20.03.2026
66 някой си
До коментар #60 от "Хитман":ще те намерят в някоя шахта ми се струва
19:10 20.03.2026
67 някой си
До коментар #63 от "Чемадан":при мамито ти съм, тамън ше я запрятам,братче или сестриче искаш
19:11 20.03.2026
68 Ами
69 Някой
До коментар #60 от "Хитман":Топ новините днес. ПУТИН ПРЕВЗЕ ПОЛОВИН УКРАИНА. УНИЩОЖИ 11 000 000 ГОДИНА ДА ВОЮВА БАНДЕРОВСКА ПАПЛАЧ. ТОЛКОЗ ТИ СТИГА.
Коментиран от #74
19:17 20.03.2026
70 Анета
Украинците са ги помлели днес.
19:18 20.03.2026
72 хаха🤣
До коментар #61 от "някой си":освен теб, няма други, което не означава, че не си русо0геец 🤣 🤣 🤣
19:19 20.03.2026
74 Питащ
До коментар #69 от "Някой":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
19:22 20.03.2026
75 "Паника сред руските Z-блогъри:
До коментар #68 от "Ами":Спират ни последната връзка с външния свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."
😁
77 някой си
До коментар #73 от "Неизбежно е":пак се почна с евтината и вече досадна пропаганда
19:30 20.03.2026
78 Атина Палада
До коментар #75 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":Готви се сделка за потопяването на ЕС..Пратеник на Тръмп на спешна среща с Лукашенко..
79 Честно казано
До коментар #21 от "Повярвай,":най-зомбираните народи са севернокорейците и руснаците. Проблема идва от сбърканата им съветска идеология, с която им промиват мозъците и ги превръщат в роби на дикакторите им. Това е реалността.
81 Е, то ако слушаме конспирациите
До коментар #78 от "Атина Палада":по пенсионерските клубове, може да повярваме и че пратеник на Лукашенко се е срещнал с Александър Македонски и заедно ще потопяват САЩ :)
82 Точно така
До коментар #1 от "Българин":Тотална забрана на руска пропаганда и защита на българските граждани от руските извращения.
19:37 20.03.2026
83 Атина Палада
До коментар #79 от "Честно казано":Ако говорим за диктаторска държава,то САЩ са най авторитарната фашистка страна управлявани от технологични олигарси използващи кумски капитализъм (crony capitalism) Продължавай да живееш в лъжите,които САЩ е изплело за теб .
19:38 20.03.2026
84 маке..
До коментар #79 от "Честно казано":По болнави от бг-тата нема,на първо место са по смъртност и на изчезване сред урсулците..тва е сигурно от кушаньието оджлътото напеефдскио
86 Русия е на 1 во място по смъртност
До коментар #84 от "маке..":в света. И като даване на жертви във войните и като цяло. Руснака живее до 65 г., дори севернокорееца живее с 2 г. повече . Трагедия.
19:45 20.03.2026
87 Атина Палада
До коментар #81 от "Е, то ако слушаме конспирациите":Е,като прозорец за света на теб са ти БТВ и Нова ,няма как да знаеш ..Там не са ви го казали ..
19:50 20.03.2026