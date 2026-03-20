Кремъл демонстрира мускули! Русия спешно затяга регулациите в интернет

20 Март, 2026 18:10 1 440 87

Офис служителите се мъчат с блокиран интернет. Тийнейджърите постоянно са принуждавани да сменят VPN мрежи. Таксиметровите шофьори пък се борят да се ориентират в Москва без онлайн навигация. Кремъл демонстрира мускули в интернет, съобщава Ройтерс.

Правителството периодично блокира интернета в региони из цяла Русия, като същевременно ограничава услугите за съобщения Telegram и WhatsApp и премахва десетки виртуални частни мрежи, които могат да се използват за заобикаляне на забрани за сайтове и приложения. През последната седмица мобилният интернет е бил напълно прекъсван всеки ден в части от централна Москва, Санкт Петербург и други големи градове, според репортери в тези райони и осем висши чуждестранни дипломати в Русия.

"Тези мерки се предприемат", отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато бе попитан за ограниченията на приложенията за съобщения и интернет услугите. По думите му те отчасти са свързани с факта, че редица чуждестранни компании отказват да спазват нормите на руското законодателство, и отчасти поради мерки за сигурност срещу заплахата от украински дронове."

Атакуващите дронове могат да използват клетъчни мрежи за подпомагане на навигацията. Онлайн репресиите на Русия тази година са съпроводени с въвеждането на нови закони, които задължават мобилните оператори да прекъсват връзката с всеки клиент по искане на Федералната служба за сигурност и дават на агенцията правомощия да създава мрежа от следствени арести под своя юрисдикция. По-широката цел на засилването на онлайн правомощията е да се помогне на Кремъл да засили вътрешния контрол в контекста на войната срещу Украйна, според дипломатите, пожелали анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси.

Ако конфликтът се проточи, той може все повече да натовари обществената подкрепа, казаха пратениците. Ако войната приключи, руските служители вероятно са склонни да се подготвят за всяко несъгласие, което може да последва, добавиха те. Един от тях посочи, че Москва е събрала сили, които ѝ дават възможност да предприеме "големи репресии" онлайн.

Краят на войната на Москва в Афганистан през 1989 г. предизвика големи социални вълнения в Русия, като завръщащите се ветерани подхраниха вълна от беззаконие, която помрачи 90-те години на миналия век. Хаосът се утежни от разпадането на Съветския съюз през 1991 г. "Руските лидери и службите за сигурност помнят 1991 г. и помнят какво се случи с Русия и какво се случи с тях, когато Москва спря голяма война в Афганистан: страната се разпадна, службите за сигурност бяха разделени - това беше катастрофа", каза Андрей Солдатов, руски разследващ журналист, експерт по службите за сигурност. "Това, което се случва сега, е, че службите за сигурност се опитват да създадат ситуация, в която - ако Путин подпише мирно споразумение или ако Путин се заеме с продължителна война - това няма да унищожи всичко", добави той.

Два руски източника, запознати с онлайн репресиите, твърдят, че Москва е проучила опита на други страни, по-специално Китай и Иран, и е възложила на властите да разработят начин за блокиране на части от интернет, както мобилни, така и фиксирани, като същевременно контролират онлайн комуникациите.

След инвазията в Украйна през 2022 г., Русия наложи най-репресивните закони от съветско време, засилвайки правомощията за цензура и влиянието на ФСБ, основният наследник на КГБ от съветската епоха. Тази година Москва допълнително засили сигурността. Президентът Владимир Путин, който е служил като офицер в КГБ от 1985 до 1990 г., отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна на 24 февруари, като присъства на годишното събрание на ФСБ в Москва. Той каза на агенцията да засили борбата срещу тероризма - в което той включи атаки от Украйна - като същевременно укрепи "информационното и цифровото пространство".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че всички мерки са били взети законно, за да се гарантира сигурността на фона на украинския конфликт, който Путин определя като конфронтация със Запада. Двама руски служители, близки до Кремъл, оспориха, че действията срещу интернет и приложенията за съобщения са репресивни, определяйки ги като съществени за подобряване на сигурността и гарантиране на националното единство срещу опита на Запада да сее раздор.

Осемте дипломати заявиха, че репресиите на Москва срещу интернет тази година са отишли ​​много по-далеч, отколкото са виждали преди в страната. Мобилният интернет периодично е спиран в някои руски региони в продължение на месеци, често след големи атаки с дронове от Украйна. До средата на януари Русия е блокирала над 400 VPN мрежи, със 70% повече от края на миналата година, според вестник "Комерсант".

През последните седмици репресиите в Москва се засилиха, според дипломати и репортери, а правителството предприе действия и срещу базираната в Дубай услуга Telegram и американската услуга WhatsApp. Миналия месец Русия забави Telegram, която има над 1 милиард активни потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украйна, и разследва нейния милиардер основател Павел Дуров като част от наказателно дело, свързано с обвинения в тероризъм. Руски представители заявиха, че Telegram е бил проникнат от украински и членки на НАТО разузнавателни агенции и че в резултат на това са загинали руски войници.

Telegram отрече да е имало проникване и заяви, че Москва се опитва да принуди руснаците да използват MAX, държавно приложение за съобщения, което на училищата и университетите е казано да използват за чат групи за родители и ученици. "Всеки ден властите измислят нови претексти, за да ограничат достъпа на руснаците до Telegram, докато се стремят да потиснат правото на неприкосновеност на личния живот и свобода на словото", каза Дуров. "Тъжна гледка на държава, която се страхува от собствения си народ."

Кремъл също така напълно блокира WhatsApp миналия месец заради неспазване на местното законодателство. Собственикът на приложението, технологичният гигант Meta, осъди хода като стъпка назад за сигурността на хората в Русия. Някои млади руснаци се заклеха да избегнат репресиите, като преминат към различни VPN мрежи, тъй като услугите бяха забранени, не заради политика, а просто за да взаимодействат със западни приложения като Instagram и Snapchat, които са ограничени в Русия.


  • 1 Българин

    24 32 Отговор
    Всяка една държава, която иска да оцелее, трябва да има тотална цензура!
    Не само е интернет, а за цялата информация. А това че Русия защитава своите граждани от сороските извращения, може само да се приветства!

    Коментиран от #17, #19, #31, #33, #82

    18:12 20.03.2026

  • 2 авантгард

    20 17 Отговор
    Баба ви все за Интернет плакала като малка.
    Я стига глезотии!
    4 милиона години еволюция няма да спре поради липса на Интернет.
    Храната и подслона (отоплен) са далеч по-екзистенциални.

    Коментиран от #56

    18:13 20.03.2026

  • 3 Ватенката

    19 16 Отговор
    каквото сама си причини, никой друг не може да и го причини.

    18:14 20.03.2026

  • 4 Мнение

    23 16 Отговор
    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #18

    18:17 20.03.2026

  • 5 хаха 🤣

    23 16 Отговор
    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #8

    18:18 20.03.2026

  • 6 Тъпото руско говедо

    18 15 Отговор
    Те да не видят от Северна Корея, обикновените хора, комунисти не бива да дишат безплатно и без разрешение от комунистическата партия, нали всичко е в името на народа, без да уточняват в името на коя част от народа иде реч... това е модерното руско робство, затова хората бягат на запад и по скандинавските страни.

    Коментиран от #21

    18:18 20.03.2026

  • 7 дядо дръмпи

    11 4 Отговор
    Текуща война в Украйна: Русия отказва да участва в преговори със САЩ и Ки Русия отмени участието си в преговорите между Украйна и Съединените щати на 21 март. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Москва няма да участва в преговорите – но изрази надежда за бързо възобновяване на тристранния формат.

    Разширете логото на статията
    Прочетете още

    "Не, ще бъдат двустранни контакти между украинци и американци", каза Песков според Интерфакс. В същото време той беше оптимист: "Тази пауза е временна. Надяваме се, че скоро ще можем да възобновим тези преговори."

    Германското правителство улеснява износа на оръжия за Украйна и държавите от Персийския залив...Евреите казаха ,първо иран ,а после кремъл!

    Коментиран от #13

    18:18 20.03.2026

  • 8 Хихихи

    11 12 Отговор

    До коментар #5 от "хаха 🤣":

    Има и по-зле. Наприем баба ти Урси и арабския ѝ четвърти райх.

    18:20 20.03.2026

  • 9 И сега кво?

    14 8 Отговор
    Компюръра директно в септичната яма на двора.
    Освен ако не го ползват като пишеща машина да славословят бащицата.

    18:20 20.03.2026

  • 10 Боби

    13 12 Отговор
    Тия орки се върнаха в 19 век 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:21 20.03.2026

  • 11 дълбоко виждащ

    4 9 Отговор
    по тази просиянска логика трябва да се окачат по фенерите на метрото и по мария луиза много просиянски шпеоне ,нал тьй мешел...

    18:21 20.03.2026

  • 12 0001

    15 13 Отговор
    Видяхме я баба Меца какви мускули има 😂

    18:22 20.03.2026

  • 13 Е, той Тръмп си го

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "дядо дръмпи":

    каза в прав текст - Русия не е никакъв фактор.

    18:23 20.03.2026

  • 14 Оня с коня

    11 8 Отговор
    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се си интригите на САЩ!

    18:27 20.03.2026

  • 15 Ким Чен Ун

    11 8 Отговор
    Браво приятелю Путин, спирай нета!
    Пускай само радиоточки!

    Коментиран от #22

    18:29 20.03.2026

  • 16 Хахахаха

    13 10 Отговор
    Блокират интернета, за да не разберат рашите колко добре върви СВО-то!

    Коментиран от #46

    18:29 20.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атина Палада

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    А ние ЕС вече ги живеем /играем този сценарии:) напълно изолирани от свободния свят...

    Коментиран от #25

    18:30 20.03.2026

  • 19 Точно в това е руската трагедия

    14 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Сами, от собствената си глупост и неадекватно управление, се фалираха и докарах до положение - да мислят за оцеляване. Няма по-глупав ръководител на Русия от Путин. Хубаво е, че този факт, вече се осъзнава и от повечето русофили.

    Коментиран от #59, #64

    18:32 20.03.2026

  • 20 Коментар

    7 7 Отговор
    Рашките са мега зле с всичко. Вижте как пазят Москва.

    18:32 20.03.2026

  • 21 Повярвай,

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":

    че без сатанинския интернет, хората по света живеят много по-добре! Истински живот, а не зомбирана илюзия. Сега може да попиташ баща си и дядо си как са живели без интернет, и дали са живели по-добре? Резултатът от тях за жалост, си ти зомбираният, който хвърчи из тротоарите като самолет със забита глава в интернет.

    Коментиран от #37, #79

    18:33 20.03.2026

  • 22 хихи

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Ким Чен Ун":

    радиоточка и 2 държавни канала и 2 вестника 😂😂😂

    18:33 20.03.2026

  • 23 Наташка от Рашка

    8 8 Отговор
    Сега къде ще си показвам джуките?

    18:33 20.03.2026

  • 24 Дрът русофил

    7 9 Отговор
    Нас никазаха да надяваме чалмите!

    18:34 20.03.2026

  • 25 Вас, в пенсионерския клуб

    9 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    ви знаем, така си живеете в пълно неведение от доста време :)))

    Коментиран от #34

    18:35 20.03.2026

  • 26 ха ха ха

    7 8 Отговор
    тези скоростно се северокореизират. Назад към 20-ти век!
    В Ерата на ИИ, тези са без интернет... Спосибо султану късокракий.

    18:35 20.03.2026

  • 27 Гилгамеш

    10 9 Отговор
    Украйна уникожи поредния самолет А-50 Бериев.
    Русия почти няма подобни самолети и вече годни не и оснанаха .
    Това е най скъпият самолет във ВКС.

    18:35 20.03.2026

  • 28 Само Бил Гейтс може да спре войната

    8 8 Отговор
    за 24 часа!
    Достатъчно е да спре Виндоуса на руснаците!

    Коментиран от #39

    18:37 20.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    "...демонстрира мускули..."

    Русия - мечката с пилешки крачета и пилешки акъл 😂

    18:39 20.03.2026

  • 30 Путин каза, че ще прави

    6 3 Отговор
    квантови компютри с китайски релета!

    Коментиран от #54

    18:40 20.03.2026

  • 31 Путлер скоро ще бъде свален

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    от трона в бункера си😁.

    18:40 20.03.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Хорошая ебля.💋🥳🤣👍

    18:40 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Вас, в пенсионерския клуб":

    Е,щом вие Петроханци с фонтанелите не сте:) радвай се..

    18:43 20.03.2026

  • 35 Отец Дионисий

    10 5 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #61

    18:44 20.03.2026

  • 36 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Русофил":

    Тя баба ти все в интернет е писала ...Впрочем днес гледах един руски блогър предаваше в интернет....

    Коментиран от #40

    18:45 20.03.2026

  • 37 Смях в залата

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Повярвай,":

    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😁

    18:45 20.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Само Бил Гейтс може да спре войната":

    Това,че ти и Бил ползвате Виндоус,не означава ,че и другите ползват..Аз не ползвам!

    Коментиран от #43

    18:47 20.03.2026

  • 40 Курти

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Ти що си в нета като баба ти не е била или си превъртял брояча

    18:47 20.03.2026

  • 41 стоян

    4 3 Отговор
    Московското сити е само от стъкла - голямо шоу ще е ако няколко украински дрона му разтъртят джамовете до двадесетия етаж

    18:48 20.03.2026

  • 42 Телефонист

    4 5 Отговор
    Ми няма закон който да задължава гражданите да имат телефони,таблети,компютри GSM-и и др.средства за комуникация,още по-малко пък да ползват само интернет мрежата.За какъв терор става дума.Терор е когато се ограничава нещо което е създадено по право със закон като задължение на гражданина,а не някаква си форма на комуникация.Право на Държавата е да подържа сигурност за гражданина по Конституция.А щом не се нарушава Конституцията няма и терор от страна на Държавата.Какъв е проблема.Това че някой губи пари от ползването на интернет,не е проблем на Държавата,когато тя е предложила алтернатива. Краварите винаги търсят под вола теле.

    18:48 20.03.2026

  • 43 Ползваш

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    тиган!

    18:49 20.03.2026

  • 44 Ташаков

    10 3 Отговор
    Рашките ще се батишат от Бащицата.Ще внасят бг копеи

    18:49 20.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 "Паника сред руските Z-блогъри:

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Спират ни последната връзка с външния свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    18:53 20.03.2026

  • 47 Пишулин

    8 2 Отговор
    Запада ,ако се обърне да тича стещу нас,ще се срещнем след 100 години!

    18:54 20.03.2026

  • 48 "Украйна направи

    8 2 Отговор
    нещо рядко срещано - свали руски боен хеликоптер Ка-52 с FPV дрон (ВИДЕО) На 20 март Украинските въоръжени сили свалиха руски боен хеликоптер Ка-52 в близост до Покровск с помощта на FPV дрон (дрон с директно наблюдение от първо лице в реално време). Руският хеликоптер Ка-52 е свален близо до Надиевка в Донецка област. Екипажът е загинал след опит за евакуация заради допълнителни удари с дронове."

    18:54 20.03.2026

  • 49 стоян

    6 3 Отговор
    Московското сити е цялото в стъкла - интересно шоу ще е ако украински дронове му разтъртят джамовете до двадесетия етаж - от това най много ги е страх чекистите защото срама ще е голям от прехваленото пво и затова спират интернета

    18:55 20.03.2026

  • 50 Р.Р.

    4 4 Отговор
    Интернета само вреди!

    18:55 20.03.2026

  • 51 Москвич

    7 1 Отговор
    с оптичен кабел!

    18:57 20.03.2026

  • 52 Точно попадение 💣💥💣💥💣

    7 3 Отговор
    Поразен с дронове А-50-Бериев

    18:57 20.03.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Само вметна че докато патравата мечка "демонскрира мускули" франсетата арестуваха поредния руски танкер, а Лукашенко дава на С.А.Щ. мина с редки метали срещу мизерните 3 млрд $ ☝️

    18:58 20.03.2026

  • 54 Механик

    7 7 Отговор

    До коментар #30 от "Путин каза, че ще прави":

    Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона, кви компютри

    18:59 20.03.2026

  • 55 Григор

    4 7 Отговор
    Пак ли плюете срещу Русия? Гаднички сте! Забравихте ли,че благодарение на нея имате знаме и химн; тоест имате държава?Ако някой е тъп, то е за цял живот. Временно тъп няма!

    19:00 20.03.2026

  • 56 Копейкин Костя

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Незнам за баба ти, но без Интернет нямаше да се налага да чета мисловните ти напъни!

    19:01 20.03.2026

  • 57 РФ е въздух под налягане !

    8 5 Отговор
    Със стойките и цирковете номера на Кремъл никой не може да се мери.
    Не знам как го търпят московците това изключително npocто жуже още ?!
    За 25 г. разсипа една Империя, градена векове.

    19:01 20.03.2026

  • 58 минаващ

    2 5 Отговор
    всички в европа имат българите за сингарели защото имат не тъпи а остри ръководители които реж\т народа си

    19:02 20.03.2026

  • 59 някой си

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Точно в това е руската трагедия":

    Няма по-глупави ръководители от тези в ес.Хубаво е, че този факт, вече се осъзнава от повечето хора по света!

    19:02 20.03.2026

  • 60 Хитман

    6 4 Отговор
    ТОП НОВИНИТЕ ДНЕС 🔝
    20.03.2026
    Дронове атакуваха сградата на военния концерн „Алмаз-Антей“ в Севастопол.
    Силите за отбрана нанесоха удар по химическия завод „Невинномисск Азот“ в Невинномиск, Ставрополски край.
    Севастопол – атакувана е военна част 85683-С, 3-ти радиотехнически полк на ПВО.
    Поразени са складове за боеприпаси в Донецк и Ялта (временно окупирана Донецка област), както и в село Каланчак (временно окупирана Херсонска област).
    Освен това е ударен склад за материално-техническо снабдяване в района на Веселе, Донецка област.
    ВСУ са поразили и склад за горива и смазочни материали в Новотроицки район (временно окупирана Херсонска област).
    Украинските сили са нанесли удари и по струпвания на жива сила на противника край Ялта (временно окупирана Донецка област) и село Овражки (временно окупиран Крим).
    Европейският съвет очаква първият транш от 90 милиарда евро за Украйна да бъде отпуснат в началото на април.
    Клон на Росселхозбанк е взривен в Москва. Свидетели твърдят, че малко преди експлозията неизвестен мъж е избягал от сградата.
    Резултати от атаката срещу нефтобазата в Лабинск (Краснодарски край) на 16 март: 18 резервоара с гориво са повредени, — Dnipro Osint.
    Сателитни снимки показват разрушен склад за зенитно-ракетни комплекси в Довжанск, Луганска област – една сграда е напълно унищожена.
    🇺🇸 Зеленски: Украинската делегация вече е на път и очакваме среща в САЩ тази събота.
    Днес реално е започнало руското пролетно-лятно настъпле

    Коментиран от #62, #66, #69

    19:03 20.03.2026

  • 61 някой си

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили евр0гейци или уср@инци

    Коментиран от #63, #72

    19:05 20.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Чемадан

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "някой си":

    В Магадан ли си?

    Коментиран от #65, #67

    19:07 20.03.2026

  • 64 То пък Тръмп е

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Точно в това е руската трагедия":

    много хубав.

    19:08 20.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 някой си

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Хитман":

    ще те намерят в някоя шахта ми се струва

    19:10 20.03.2026

  • 67 някой си

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Чемадан":

    при мамито ти съм, тамън ше я запрятам,братче или сестриче искаш

    19:11 20.03.2026

  • 68 Ами

    5 5 Отговор
    Във ютуб гъмжи от руски сайтове. Затягат джендърията, на СОРОСОИДНАта паплач и връзват ръцете. За това ревете.

    Коментиран от #75

    19:15 20.03.2026

  • 69 Някой

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Хитман":

    Топ новините днес. ПУТИН ПРЕВЗЕ ПОЛОВИН УКРАИНА. УНИЩОЖИ 11 000 000 ГОДИНА ДА ВОЮВА БАНДЕРОВСКА ПАПЛАЧ. ТОЛКОЗ ТИ СТИГА.

    Коментиран от #74

    19:17 20.03.2026

  • 70 Анета

    6 2 Отговор
    Опитът за настъпление с конница не се оказа твърде сполучлив

    Украинците са ги помлели днес.

    19:18 20.03.2026

  • 71 От някой 69.

    0 0 Отговор
    11000 000 годна да воюва!!!

    19:19 20.03.2026

  • 72 хаха🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "някой си":

    освен теб, няма други, което не означава, че не си русо0геец 🤣 🤣 🤣

    19:19 20.03.2026

  • 73 Неизбежно е

    6 1 Отговор
    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    Коментиран от #77

    19:21 20.03.2026

  • 74 Питащ

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Някой":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    19:22 20.03.2026

  • 75 "Паника сред руските Z-блогъри:

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    Спират ни последната връзка с външния свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    😁

    Коментиран от #78

    19:25 20.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 някой си

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Неизбежно е":

    пак се почна с евтината и вече досадна пропаганда

    19:30 20.03.2026

  • 78 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":

    Готви се сделка за потопяването на ЕС..Пратеник на Тръмп на спешна среща с Лукашенко..

    Коментиран от #81

    19:31 20.03.2026

  • 79 Честно казано

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Повярвай,":

    най-зомбираните народи са севернокорейците и руснаците. Проблема идва от сбърканата им съветска идеология, с която им промиват мозъците и ги превръщат в роби на дикакторите им. Това е реалността.

    Коментиран от #83, #84

    19:32 20.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Е, то ако слушаме конспирациите

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    по пенсионерските клубове, може да повярваме и че пратеник на Лукашенко се е срещнал с Александър Македонски и заедно ще потопяват САЩ :)

    Коментиран от #87

    19:34 20.03.2026

  • 82 Точно така

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тотална забрана на руска пропаганда и защита на българските граждани от руските извращения.

    19:37 20.03.2026

  • 83 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Честно казано":

    Ако говорим за диктаторска държава,то САЩ са най авторитарната фашистка страна управлявани от технологични олигарси използващи кумски капитализъм (crony capitalism) Продължавай да живееш в лъжите,които САЩ е изплело за теб .

    19:38 20.03.2026

  • 84 маке..

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Честно казано":

    По болнави от бг-тата нема,на първо место са по смъртност и на изчезване сред урсулците..тва е сигурно от кушаньието оджлътото напеефдскио

    Коментиран от #86

    19:42 20.03.2026

  • 85 Артилерист

    2 3 Отговор
    Три пъти правя опит да обясня какво представлява "неприкосновеност на личния ЖИВОТ", според западната пропаганда, но защитниците й тук ме изтриват. Според тях всички убити хора в Донбас, в Курска, Белгородска, Брянска и другите мирни руски погранични области, в концертната зала в подмосковието, както и Даря Дугина, журналисти, висши руски офицери и прочие, са правилно убити. Бандеровските нацисти надминаха по своята жестокост ислямистите и ционистите, но англосаксонската пропаганда не признава тези хора да са имали право на неприкосновен живот. А как да наречем заплахата на Зеленски към Орбан и семейството му, че ще даде адреса им на украинската служба за разузнаване ? Или пък западняшките политици, които цинично признаха, че Минските споразумения за мир са били само за даване време на Украйна да се въоръжава и подготвя за вайна. Руските ръководители повече от 8 години обясняваха, че в Донбас се извършва геноцид на мирни хора, но западняшката пропаганда ги изкарваше сепаратисти и оправдаваше нацистите, но когато Русия влезе с войски да ги защити, както и територията си, определи Путин като най-големия терорист. Няма по-голяма наглост от пропагандата и лъжите на евроатлантиците...

    19:42 20.03.2026

  • 86 Русия е на 1 во място по смъртност

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "маке..":

    в света. И като даване на жертви във войните и като цяло. Руснака живее до 65 г., дори севернокорееца живее с 2 г. повече . Трагедия.

    19:45 20.03.2026

  • 87 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Е, то ако слушаме конспирациите":

    Е,като прозорец за света на теб са ти БТВ и Нова ,няма как да знаеш ..Там не са ви го казали ..

    19:50 20.03.2026

