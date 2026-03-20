Кремъл демонстрира мускули! Русия спешно затяга регулациите в интернет

Офис служителите се мъчат с блокиран интернет. Тийнейджърите постоянно са принуждавани да сменят VPN мрежи. Таксиметровите шофьори пък се борят да се ориентират в Москва без онлайн навигация. Кремъл демонстрира мускули в интернет, съобщава Ройтерс.

Правителството периодично блокира интернета в региони из цяла Русия, като същевременно ограничава услугите за съобщения Telegram и WhatsApp и премахва десетки виртуални частни мрежи, които могат да се използват за заобикаляне на забрани за сайтове и приложения. През последната седмица мобилният интернет е бил напълно прекъсван всеки ден в части от централна Москва, Санкт Петербург и други големи градове, според репортери в тези райони и осем висши чуждестранни дипломати в Русия.

"Тези мерки се предприемат", отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато бе попитан за ограниченията на приложенията за съобщения и интернет услугите. По думите му те отчасти са свързани с факта, че редица чуждестранни компании отказват да спазват нормите на руското законодателство, и отчасти поради мерки за сигурност срещу заплахата от украински дронове."

Атакуващите дронове могат да използват клетъчни мрежи за подпомагане на навигацията. Онлайн репресиите на Русия тази година са съпроводени с въвеждането на нови закони, които задължават мобилните оператори да прекъсват връзката с всеки клиент по искане на Федералната служба за сигурност и дават на агенцията правомощия да създава мрежа от следствени арести под своя юрисдикция. По-широката цел на засилването на онлайн правомощията е да се помогне на Кремъл да засили вътрешния контрол в контекста на войната срещу Украйна, според дипломатите, пожелали анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси.

Ако конфликтът се проточи, той може все повече да натовари обществената подкрепа, казаха пратениците. Ако войната приключи, руските служители вероятно са склонни да се подготвят за всяко несъгласие, което може да последва, добавиха те. Един от тях посочи, че Москва е събрала сили, които ѝ дават възможност да предприеме "големи репресии" онлайн.

Краят на войната на Москва в Афганистан през 1989 г. предизвика големи социални вълнения в Русия, като завръщащите се ветерани подхраниха вълна от беззаконие, която помрачи 90-те години на миналия век. Хаосът се утежни от разпадането на Съветския съюз през 1991 г. "Руските лидери и службите за сигурност помнят 1991 г. и помнят какво се случи с Русия и какво се случи с тях, когато Москва спря голяма война в Афганистан: страната се разпадна, службите за сигурност бяха разделени - това беше катастрофа", каза Андрей Солдатов, руски разследващ журналист, експерт по службите за сигурност. "Това, което се случва сега, е, че службите за сигурност се опитват да създадат ситуация, в която - ако Путин подпише мирно споразумение или ако Путин се заеме с продължителна война - това няма да унищожи всичко", добави той.

Два руски източника, запознати с онлайн репресиите, твърдят, че Москва е проучила опита на други страни, по-специално Китай и Иран, и е възложила на властите да разработят начин за блокиране на части от интернет, както мобилни, така и фиксирани, като същевременно контролират онлайн комуникациите.

След инвазията в Украйна през 2022 г., Русия наложи най-репресивните закони от съветско време, засилвайки правомощията за цензура и влиянието на ФСБ, основният наследник на КГБ от съветската епоха. Тази година Москва допълнително засили сигурността. Президентът Владимир Путин, който е служил като офицер в КГБ от 1985 до 1990 г., отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна на 24 февруари, като присъства на годишното събрание на ФСБ в Москва. Той каза на агенцията да засили борбата срещу тероризма - в което той включи атаки от Украйна - като същевременно укрепи "информационното и цифровото пространство".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че всички мерки са били взети законно, за да се гарантира сигурността на фона на украинския конфликт, който Путин определя като конфронтация със Запада. Двама руски служители, близки до Кремъл, оспориха, че действията срещу интернет и приложенията за съобщения са репресивни, определяйки ги като съществени за подобряване на сигурността и гарантиране на националното единство срещу опита на Запада да сее раздор.

Осемте дипломати заявиха, че репресиите на Москва срещу интернет тази година са отишли ​​много по-далеч, отколкото са виждали преди в страната. Мобилният интернет периодично е спиран в някои руски региони в продължение на месеци, често след големи атаки с дронове от Украйна. До средата на януари Русия е блокирала над 400 VPN мрежи, със 70% повече от края на миналата година, според вестник "Комерсант".

През последните седмици репресиите в Москва се засилиха, според дипломати и репортери, а правителството предприе действия и срещу базираната в Дубай услуга Telegram и американската услуга WhatsApp. Миналия месец Русия забави Telegram, която има над 1 милиард активни потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украйна, и разследва нейния милиардер основател Павел Дуров като част от наказателно дело, свързано с обвинения в тероризъм. Руски представители заявиха, че Telegram е бил проникнат от украински и членки на НАТО разузнавателни агенции и че в резултат на това са загинали руски войници.

Telegram отрече да е имало проникване и заяви, че Москва се опитва да принуди руснаците да използват MAX, държавно приложение за съобщения, което на училищата и университетите е казано да използват за чат групи за родители и ученици. "Всеки ден властите измислят нови претексти, за да ограничат достъпа на руснаците до Telegram, докато се стремят да потиснат правото на неприкосновеност на личния живот и свобода на словото", каза Дуров. "Тъжна гледка на държава, която се страхува от собствения си народ."

Кремъл също така напълно блокира WhatsApp миналия месец заради неспазване на местното законодателство. Собственикът на приложението, технологичният гигант Meta, осъди хода като стъпка назад за сигурността на хората в Русия. Някои млади руснаци се заклеха да избегнат репресиите, като преминат към различни VPN мрежи, тъй като услугите бяха забранени, не заради политика, а просто за да взаимодействат със западни приложения като Instagram и Snapchat, които са ограничени в Русия.