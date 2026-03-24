Заплаха от украинска атака! Степента на готовност на силите за сигурност в Москва отново беше повишена

Степента на готовност на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), полицията и националната гвардия в Москва бе повишена заради разузнавателна информация за заплаха от диверсионна атака от Украйна, предаде руската новинарска агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

По време на продължаващата вече четири години война между Русия и Украйна и двете страни извършват атаки дълбоко зад фронтовата линия, посочва Ройтерс. Те използват дронове и диверсионни подразделения, за да извършват убийства и да нападат критична инфраструктура.

ФСС - основен приемник на съветската служба КГБ, има разузнавателна информация, че Украйна планира актове на саботаж и атаки срещу „официални представители от правителството, военнослужещи от руското министерство на отбраната и полицаи“.

Заместник-ръководителят на руското военно разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев бе прострелян три пъти през февруари с пистолет „Макаров" със заглушител в жилищна сграда в северната част на Москва. Той оцеля след атаката.