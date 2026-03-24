Заплаха от украинска атака! Степента на готовност на силите за сигурност в Москва отново беше повишена

24 Март, 2026 12:11 724 43

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Степента на готовност на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), полицията и националната гвардия в Москва бе повишена заради разузнавателна информация за заплаха от диверсионна атака от Украйна, предаде руската новинарска агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

По време на продължаващата вече четири години война между Русия и Украйна и двете страни извършват атаки дълбоко зад фронтовата линия, посочва Ройтерс. Те използват дронове и диверсионни подразделения, за да извършват убийства и да нападат критична инфраструктура.

ФСС - основен приемник на съветската служба КГБ, има разузнавателна информация, че Украйна планира актове на саботаж и атаки срещу „официални представители от правителството, военнослужещи от руското министерство на отбраната и полицаи“.

Заместник-ръководителят на руското военно разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев бе прострелян три пъти през февруари с пистолет „Макаров" със заглушител в жилищна сграда в северната част на Москва. Той оцеля след атаката.


  • 1 си дзън

    14 17 Отговор
    Заплаха и ... тоалетните в Масква не работят.
    Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
    Путин спря интернета на крепостните. Те и нямат нужда от него де.
    Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
    да се омажеш в ...

    Коментиран от #8

    12:13 24.03.2026

  • 2 Хахахаха

    13 16 Отговор
    Путлера започна войната, за да осигурил сигурността на раша. Гледам вече са станали по-сигурни!

    12:15 24.03.2026

  • 3 Крум

    16 11 Отговор
    Крайна е приключила,само дето още не го знае. Не напразно ония си говориха 5 часа насаме в Аляска

    Коментиран от #10, #24

    12:15 24.03.2026

  • 4 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    9 16 Отговор
    Аз отдавна съм в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    12:15 24.03.2026

  • 5 Сила

    8 12 Отговор
    Москва зa три дни ...скоро !!!

    12:16 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🤔🤔🤔🤔

    9 15 Отговор
    БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО ПАК НЯМА ДА СЕ СПРАВИ😂😂😂😂😂😂

    12:18 24.03.2026

  • 8 Сила

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Искаха обратно в СССР ...но направиха скок във времето назад чак до Чингис хан !!! Велики са ушанките , велики ...!!!

    12:19 24.03.2026

  • 9 Пиночет

    12 14 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #13

    12:20 24.03.2026

  • 10 🤔🤔🤔🤔

    9 12 Отговор

    До коментар #3 от "Крум":

    Аха приключи викаш ТРИ ДНИ КИЕВ .........ПЕТА ГОДИНА ,МЪКА ,МЪКА.

    Коментиран от #19

    12:22 24.03.2026

  • 11 Луд с картечница в мол

    11 7 Отговор
    Абе не знам руснаците какво ги жалят тези прррртивни хохохолски боккк Луци ,иранците нагледно им показаха как се прави,смело и точно където боли най много !

    Коментиран от #15, #28

    12:23 24.03.2026

  • 12 Кирило Буданов, разведчик

    7 11 Отговор
    Срещу Буданов лек няма !!!
    Очаквайте скоро ☝️

    Коментиран от #27

    12:23 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Грамофон свири, майка плаче

    8 6 Отговор
    Сигурен съм,че Русия може да срине и превзема Украйна като Нетаняху, но вероятно, целите са изтощение на Европа и отслабване на НАТО...няма друго обяснение, за търпението на Путин...и преди да кажете,че толкова можел...не,не е така,всички знаем, че имат възможност и ресурси да го направят.

    Коментиран от #25, #29, #30, #33

    12:27 24.03.2026

  • 15 Пиночет

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Луд с картечница в мол":

    Да удрят и палячовския Кремъл и всичко да приключва!

    12:28 24.03.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а цената на живота на хохохола в момента е на цената на два нови гумени царвула .

    Коментиран от #18, #35

    12:29 24.03.2026

  • 17 хаджи Генчо

    5 4 Отговор
    Заплаха зер, заплаха. А че Русия вече е на прага на Славянск, кога ще напишете?Падне ли Славянск; край на украинското присъствие в Донбас!

    Коментиран от #26

    12:30 24.03.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!

    Коментиран от #21

    12:31 24.03.2026

  • 19 дядо Петър

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "🤔🤔🤔🤔":

    Мъка, мъка, дедовото, щото воюват срещу цяла Европа. Ще гледаме накрая кой ще отнесе хурката. На теб как ти се струва, кой ще е?

    12:32 24.03.2026

  • 20 Анатолиииииии,

    3 3 Отговор
    хванаха цяла група продажници,които се опитвали да съберат украински дронове тип баба Яга и да ударрят с тях ключови обекти в Москва. Следени са отдавна и са хванати в момент на получаване на последните части. Групата е разбита в Москва. също е разбита и група която под формата на помощ за фронта е искала да изпрати електрически стелки с вграден мини взрив,който да доведе до осакатяване на бойците на фронта. Пеят като пойни птички пред ФСБ,които при задържането им ги хвърлят в Газелите като чували с картофи.

    12:33 24.03.2026

  • 21 пиночет

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне ,да намина в събота през подлеза на Централна Гара ,да ми посвириш на вълшебната флейта за 2.50€ за концерт ?Обещавам да почистя и смажа инструмента .

    12:33 24.03.2026

  • 22 Многоходовото

    7 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    12:34 24.03.2026

  • 23 Да пръдне

    3 5 Отговор
    някой в Москва и всички се хвърлят по корем!

    12:35 24.03.2026

  • 24 "Срещата в Аляска - още едно унижение за

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Крум":

    Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    12:35 24.03.2026

  • 25 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Ама вие не разбрахте, колко пъти вече ви се обяснява и пишете глупости. Не разбрахте, че Украйна НЕ Е Газа! Газа е с големината на Киев! Какви глупости пишете. И какво не е сринал путлера в Украйна? Вижте Донбас, всеки окупиран град е като Газа! Всички са така.

    12:35 24.03.2026

  • 26 Питащ

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "хаджи Генчо":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    12:36 24.03.2026

  • 27 Будаланов е пионка и не е

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кирило Буданов, разведчик":

    в играта той е високоговорителя на нагличанското разузнаване и от него нищо не зависи. Ако го шитнат него ще се появи друг. Лечението е с Орешник дирекшън в Лондон в щаб квартирата на нагличанските изроди от Ми 6.

    12:37 24.03.2026

  • 28 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Луд с картечница в мол":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    12:37 24.03.2026

  • 29 Ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Вместо да изтощи САЩ и ЕС, Русийката фалира предсрочно.!

    12:39 24.03.2026

  • 30 Рядко се срещат мислещи

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Грамофон свири, майка плаче":

    хора,вие сте един от малкото,които Диоген би търсил с лампа посред бял ден.

    12:40 24.03.2026

  • 31 Нямат край

    5 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:40 24.03.2026

  • 32 !!!?

    5 2 Отговор
    Путлер се е барикадирал в бункера и се чуди на Аллах ли да се моли или на Господ да се кръсти...!!!?

    Коментиран от #39

    12:41 24.03.2026

  • 33 ?????

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Ми то ВАРВАРИТЕ пет години друго не правят. На фронта ГОЛА ВОДА 1 300 000 УБИТИ и ОСЪКАТЕНИ
    .Да не бяха 3 ДНИ айде ТРИ СЕДМИЦИ ,ТРИ МЕСЕЦА то ПЕТ ГОДИНИ. И още има хора които вярват че били СИЛА ДРУГ ПЪТ. ПУТЛЕР ако мобилизира 30 000 000 МОЖЕ И ДА СТАНЕ СЛЕД 20 ГОДИНИ АМА ПАК НЕ Е СИГУРНО. ИЛИ ПАК АТОМА СЛАБА РАКИЯ!!!!!

    12:41 24.03.2026

  • 34 Димяща ушанка

    5 3 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    12:41 24.03.2026

  • 35 Да отбележа

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    цената на цървулите е скъпа,заради цената на каучука,а живота на ухилянтите не струва нищо.

    12:42 24.03.2026

  • 36 ТехноЛог

    4 3 Отговор
    И въпреки приповдигнатия тон на статията и днес за пореден ден поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rаuсh Мах -Рrо разположени по цялата фронтова линия и ще се възнесат .Заложете на истинското Германско качество със славни традиции от 1943г . !

    Коментиран от #41

    12:42 24.03.2026

  • 37 Трътлю

    0 2 Отговор
    Путин, Зеленски, Борис Джонсън, Кир Стармър, Макрон, Мерц, Кличко, Медведев, стотината баш тартори от двете страни ... Да се избият помежду си и всичко приключва. Но тези се щадят едни други, по-лесно им е да пращат хиляди хора на смърт.

    12:44 24.03.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор
    Как пък досега нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на фронта в Украйна за да я защити ?Онези клесове ултрасите Мишо и Светльо не се броят ,че отекоха още в движение .

    12:45 24.03.2026

  • 39 Ветеран от протеста

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    реру,теб койте пита ,че си се скатал наннай касси у .....каттаа ?

    12:46 24.03.2026

  • 40 Соловьов:

    3 0 Отговор
    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    😂

    12:47 24.03.2026

  • 41 Бизнес Инсайдър

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ТехноЛог":

    Злите езици говорят ,че и израелците поръчали напоследък доста германски крематорки ,че след иранските удари доста лешшш се бил насъбрал ?

    12:48 24.03.2026

  • 42 Георгиев

    0 0 Отговор
    Сигурно е вярно. Киев са специализирани по диверсиите.
    Главата, трябва да се отреже главата. Вземайте поука от Израел. Изсипете 500 килограмови бомби над Киев, правителствения квартал Банкова, жилищния квартал на началниците на Киев, Радата, бункерите на зеления... За какво е този труд и разход да го контролирате ежеминутно къде е? Ударете хотелите с англичаните, които стрелят с английските ракети срещу Русия и на щурм след това. Киев няма нужда да се пази като селата с руски селяни. Още след всв Киев се пълни с бандеровци. Казват на Сталин. Той казва: добре. Нека там са на куп. По лесно ще ги наблюдаваме. И се видя. Вече толкова жертви.

    12:51 24.03.2026

  • 43 Соловьов:

    0 0 Отговор
    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    12:51 24.03.2026

