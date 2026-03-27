На ремонт! Американският самолетоносач „Джералд Форд“ отплава неочаквано за Балканите

27 Март, 2026 20:12 6 053 112

Американският самолетоносач „Джералд Форд“, който пристигна в базата Суда на гръцкия остров Крит за ремонт след пожар на борда в понеделник, неочаквано е отплавал вчера за хърватското пристанище Сплит, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Според локалния критски информационен портал „Ханя Нюз“ „Джералд Форд“ е напуснал Суда вчера сутринта.

Хърватски медии, цитирани от гръцката редакция на Си Ен Ен, съобщават, че разрешението за влизането на самолетоносача в хърватски води е било дадено от правителството в Загреб на закрито заседание вчера.

Телевизия Скай коментира, че решението за преместването на самолетоносача в Сплит е свързано вероятно и с обществената атмосфера на Крит, където са планирани различни публични прояви срещу войната в Иран.

Самолетоносачът беше изпратен в Близкия изток за участие във военните действия срещу Иран. Според официалната информация обаче на 12 март в пералното помещение на самолетоносача е избухнал пожар, който се е разпространил по вентилационната система. Необходими са били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души са били ранени, други 200 души са имали проблеми с дихателната система заради пушека.


Свързани новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    140 13 Отговор
    Оп! Оп! Ко стана ве, дръгели? Нали бил край Иран и бомбел?

    20:15 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчарник.

    30 71 Отговор
    Омразата на Иранската нация ще засегне и християнския свят!!

    Коментиран от #26, #39

    20:15 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    132 8 Отговор
    За малко да отиде при титаник

    Коментиран от #16

    20:16 27.03.2026

  • 7 Гост

    141 6 Отговор
    Избомбили са го иранците, защо крият тия Маскари истината!?😯

    Коментиран от #15, #99

    20:16 27.03.2026

  • 8 604

    95 8 Отговор
    хахахахаххахаха, че бягъ че в крит е мишенъ, нъл не беши ударин пъ да не вземе да поттъне до хърватия....хахахх

    20:16 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Неразбрал

    98 7 Отговор
    Абе някои да ми обясни къде отплава Линкълна на кравите за ремонт или още не са го извадили от дъното ???

    Коментиран от #56, #64

    20:17 27.03.2026

  • 11 Ердоган

    17 95 Отговор
    Елате във Варна. Българския нарад е с вас

    Коментиран от #20

    20:17 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бум

    100 8 Отговор
    Американските войски се евакуират от бази в Близкия изток поради активни ирански атаки, съобщава „Телеграф“.
    Според съобщенията, те са били настанени в хотели и офис сгради, което излага на риск живота на цивилни.

    Британците изразиха изненада от това развитие, тъй като Тръмп вече два пъти обяви победа на САЩ.

    20:17 27.03.2026

  • 14 Албанците

    76 6 Отговор
    ще го поправят!

    Коментиран от #35

    20:18 27.03.2026

  • 15 Факт

    91 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Тръгнал за Хърватия, че имало протести против войната в Иран.
    Сега и хърватите да го набият и да се кротне.

    Коментиран от #69

    20:18 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Свещеник

    68 10 Отговор
    Ще започнат да гърмят бомби в християнски държави насажда се омраза между религиите...!

    Коментиран от #37

    20:19 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЗРИТЕЛ

    72 4 Отговор
    ШТо бе,... на баланите има докове за ремонт на самолетоносачи ли,... не знаех
    Да благодарим за веселото заглавие на статията

    20:19 27.03.2026

  • 20 Интересно

    47 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ердоган":

    И как смяташ да преплува Босфора, умен?

    20:19 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 военен бизнес

    80 7 Отговор
    От Хърватска може да си купят нови 200 перални за пералното помещение, че има непрани гащи на персонала.

    20:20 27.03.2026

  • 23 Хи хи хи

    68 8 Отговор
    Ей тъй ще стане и със другите лодки на янките , повредени , пробити , потънали ......както и със войниците им застреляни , осакатени , пленени .....!!!

    Коментиран от #31

    20:20 27.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Интересно

    60 4 Отговор
    Ще зареди перилен препарат от Хърватия.

    20:20 27.03.2026

  • 26 мнение

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Овчарник.":

    А не бе,... ще я подмине

    20:21 27.03.2026

  • 27 Ами пък

    6 42 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Кузя стана на скраб🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    20:21 27.03.2026

  • 28 Мдаа...

    76 4 Отговор
    Бягството може да е срамно, но е сигурно. Че персите стигат и до Кипър.

    20:21 27.03.2026

  • 29 Дудов

    51 7 Отговор
    Сега е момента хърватите да действат и да го доунищожат

    20:22 27.03.2026

  • 30 Факт

    28 5 Отговор
    Анатоле, чисти си статиите, че ти стана запазена марка да в0нят на сп@м!

    Коментиран от #34, #76

    20:22 27.03.2026

  • 31 604

    32 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи хи":

    немъ ве, те сами се удрят и палят, а обръщат наобратно с поглед ......аз се съмнявам тия да стигнът до десант...освен ако не е под вода!!!

    20:22 27.03.2026

  • 32 Благоев

    30 5 Отговор
    Ще го сложат на Бузлуджа!

    Коментиран от #36

    20:23 27.03.2026

  • 33 Сетих се!

    11 30 Отговор
    Да го закарат при руснаците са Те имат опит с ремонта на самолетоносач.😁😁😁

    20:23 27.03.2026

  • 34 604

    25 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    те тоя надроусания минТдил си го държат на щат, ко да чистят....

    20:23 27.03.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    40 4 Отговор

    До коментар #14 от "Албанците":

    Те са им приятели заради Косово.Виж, сърбите могат да направят нещо заради доброто старо минало

    20:24 27.03.2026

  • 36 Т.Живков

    8 27 Отговор

    До коментар #32 от "Благоев":

    Може да го паркират вместо МОЧАТА.

    Коментиран от #41

    20:24 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 604

    42 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ами пък":

    ей папуОрко не ти ли се изясни , че в съвремена война тва са консерви, плуващи гробове - НИЩО ПОВЕЧЕ. С една по-модерна ракета са под вода, добре че аятолахъ не ползва още от тия, че инак няма да могат и да се изтеглят.

    Коментиран от #59

    20:26 27.03.2026

  • 39 Укрофоб

    61 9 Отговор

    До коментар #4 от "Овчарник.":

    Повечето не обичат янките, нищо че са от християнския свят
    Проблема е че ги е страх да си го признаят.Евала на Иран!Дано натрият носовете на тия боклуци и ехните съюзници

    20:26 27.03.2026

  • 40 Абе нали копейките го

    9 30 Отговор
    " бяха "потопили".

    Коментиран от #43

    20:26 27.03.2026

  • 41 Янко

    8 28 Отговор

    До коментар #36 от "Т.Живков":

    Товарим копейките и цамбур в Черно море.Тамън да една шепа.

    20:28 27.03.2026

  • 42 си дзън

    11 26 Отговор
    Да викнат руски експерти. Те имат опит с димящи корита от Кузя.

    20:29 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Само питам

    30 8 Отговор
    Бяга ли или е яко повреден ?

    Коментиран от #53

    20:31 27.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 тъй ли...

    10 5 Отговор

    До коментар #43 от "604":

    Чефо, видя ли къде е самолетоносача?

    Коментиран от #60

    20:32 27.03.2026

  • 48 уж много модерен

    40 6 Отговор
    Уж яко го пазели , а иранците го направиха на решето .

    20:33 27.03.2026

  • 49 Шукри от Столипиново

    26 5 Отговор
    Купих си самолетоносач!

    20:33 27.03.2026

  • 50 Само питам

    13 36 Отговор
    Пуснаха ли интернета в Руската кочина?

    Коментиран от #57, #105

    20:33 27.03.2026

  • 51 матросов

    33 5 Отговор
    Моряците да не са дезертирали.

    20:33 27.03.2026

  • 52 604

    37 3 Отговор
    анолкътъ що не преписвъ , че има ударен турски танкер от укрите , който чакъ да си метне барелите пред водите в созопол или това не е правоверна новина ? а бе рептили до лни, плювате по бай Тошу ам сте по долний и от него, гадо вей!!! Има ли изтичане на радиация в близкия изток?, вече са ударени няколко съоръжения и от двете страни, що мълчите ве пеТдераси доулни?!

    20:33 27.03.2026

  • 53 Дърпат го

    12 6 Отговор

    До коментар #44 от "Само питам":

    с Армата!

    20:34 27.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 маке

    26 3 Отговор
    Задръстили са тоалетните от страх)))

    20:34 27.03.2026

  • 56 РАЗБРАЛ

    42 3 Отговор

    До коментар #10 от "Неразбрал":

    Разбрах , че тръмпясалия отсрочва нападението над ИРАН за да дочака ремонта на двата тъй важни самолетоносача и тогава да започва нападението ! До тогава ще води преговори за мир за да вземе нобеловата награда , защото ремонта ше продължи години на ред !

    20:34 27.03.2026

  • 57 Само питам

    27 3 Отговор

    До коментар #50 от "Само питам":

    Ти като имаш интернет да не си два метра ?
    А Ай Кю то колкото на мушкато ?!!

    Коментиран от #67

    20:34 27.03.2026

  • 58 АЛТВРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 3 Отговор
    ТО И АБРАМС- ИТЕ ГИ ИЗТЕГЛИЛИ ОТ БОЙНОТО ПОЛЕ
    ПОНЕЖЕ НЕ ИЗДЪРЖАЛИ НА РУСКИ ДРОНОВЕ:)

    20:35 27.03.2026

  • 59 Хи хи

    6 12 Отговор

    До коментар #38 от "604":

    Кисело грозде.

    20:35 27.03.2026

  • 60 604

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "тъй ли...":

    ахахахя видя го под водатъ

    20:36 27.03.2026

  • 61 Дако

    35 4 Отговор
    И тоз самолетоносач се оказа за плашене на гаргите .

    20:36 27.03.2026

  • 62 ну заец ..

    33 3 Отговор
    Скок-подскок и в Маями на сух док....

    20:38 27.03.2026

  • 63 Бонд , Джеймс Бонд

    49 2 Отговор
    Преди няма и месец по всички либерастки медии се леееха оди за великите самолетоносачи как били неуязвими и сигурни като американски съкровищни облигациии.
    Да, ама не..... Лесно е да бомбиш козари в Йемен от 1000 км, които са въоръжени само с автомати и базуки

    Коментиран от #66, #82

    20:40 27.03.2026

  • 64 Линкълна

    32 2 Отговор

    До коментар #10 от "Неразбрал":

    Екипажа го е напуснал, защото много миришел.....................

    20:40 27.03.2026

  • 65 Ае копейките

    3 24 Отговор
    Що сте толкова смешно.Чета ви тук....Абе вие сте тъпи на колибарски петел.

    Коментиран от #79

    20:40 27.03.2026

  • 66 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Бонд , Джеймс Бонд":

    Кисело грозде.

    20:41 27.03.2026

  • 67 Можено

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "Само питам":

    Не обиждайте мушкатото господине...

    20:42 27.03.2026

  • 68 курортния сезон в Хърватия

    33 2 Отговор
    приключи преди да е започнал....ще цъфтят водораслите ..

    20:43 27.03.2026

  • 69 Гост

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Анджак, да им е хак, и да не си мислят, че в 21- ви век атлантическият океан е проблем за бомбите!😊

    20:44 27.03.2026

  • 70 Баба Гошка

    33 2 Отговор
    Време е гордостта и символа на флота им да удари дъното. Причината щей неук майстор водопроводчик, заустил цукалата им директно в морето.

    20:44 27.03.2026

  • 71 Име

    34 3 Отговор
    Не е неочаквано! Въпроса беше само накъде ще отплава. Това, че ще бягат с подвити опашки си беше ясно поначало.

    20:44 27.03.2026

  • 72 хъ хъ хъ

    19 2 Отговор
    Чудят се вече къде да го потопят коритото.🤣

    20:58 27.03.2026

  • 73 Някой може ли да обясни?!

    19 2 Отговор
    Уж много модерни,тия самолетоносачи,с ИИ и т.н...!
    Пък,като дават кадри след излитането на самолета,един шерп от екипажа,с каска и антифони, хуква,като побъркан и разпран по палубата...!
    Какво прави?!
    Явно нещо му е в длъжностната характеристика...?!

    Коментиран от #77

    21:15 27.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 сащисан кравар

    24 2 Отговор
    На Крит местните не са позволили на американците да слизат на брега и са им продавали гироси по 17 евро вместо по 4! Много "обичат" американци😅

    21:25 27.03.2026

  • 76 Що пък да чисти?

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Такива са коментарите на народа
    Глас народен глас божи!
    Има свобода на словото

    21:34 27.03.2026

  • 77 Според мен...

    11 2 Отговор

    До коментар #73 от "Някой може ли да обясни?!":

    ...тича,да освободи стоманени,стопорни въжета?!
    Но наистина като го гледа човек-да го съжали...- голям стрес и физическо усилие...!
    Що не са го механизирали това...не знам!

    21:41 27.03.2026

  • 78 Бай Мън Гал

    9 2 Отговор
    Ух на батъо...ше го режем за скрап

    21:54 27.03.2026

  • 79 Човече

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ае копейките":

    Граматика се учи в началното училище.

    Коментиран от #97

    22:07 27.03.2026

  • 80 ВЪХ

    10 0 Отговор
    ЦАРЯ Е ГОЛ.

    22:08 27.03.2026

  • 81 Сийка

    6 5 Отговор
    Порт Сплит ще предостави ремонтните дейности и вероятно доставки. Ще се напълнят с долари, а нашите убавци, дето пишете глупости по- долу ще набивате зеле с картофи.

    22:08 27.03.2026

  • 82 демократ

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "Бонд , Джеймс Бонд":

    Няма с какво да го идарят противокорабните ракети нямат такава далечина на полета да го пипнат.

    22:13 27.03.2026

  • 83 Дупничанин

    18 0 Отговор
    А, бе, туй ли е Натю, дет ни брани?!? Че ЕС вече го видехме как ни "храни"...

    22:41 27.03.2026

  • 84 Урсула и Макрон

    16 0 Отговор
    Аве кво става с тия авиеносци , .... единия му се запушиха тоалетните , още не са ги продухали , .... другия пералните му се подпалили ? Тия перални голям зор ще да са видели ,... много изцапани с кафяво гащи ще да са прали без почивка , за да се подпалят ? За първия е ясно от какво могат да се запушат тоалетните , поне да бяха казали че някоя ракета ги е улучила щяха да изглеждат като герои , а сега в очите на хората изглеждат като дри- - - - - - - и !

    22:42 27.03.2026

  • 85 Феникс

    18 0 Отговор
    Ей да ни ми го домъкните тук , ще направите някоя еко катастрофа със тези фекалии! :)

    Коментиран от #92

    22:50 27.03.2026

  • 86 да питам

    0 11 Отговор
    А Кузята , ремонтираха ли го ?

    Коментиран от #98

    22:51 27.03.2026

  • 87 Внимавайте в какво вярвате

    0 12 Отговор
    Тази новина е американска фалшива новина. Джералд Форд направи 3 дни ремонти в Крит и се върна на полето. Самолетоносачът Джордж Буш също пристигна южно от Крит.

    Коментиран от #96, #112

    23:06 27.03.2026

  • 88 ганев

    10 1 Отговор
    А....ДАНО...ТАМ ГО....ДОВЪРШАТ

    23:35 27.03.2026

  • 89 кравария

    10 1 Отговор
    изтича в канала!

    23:40 27.03.2026

  • 90 Дзак

    3 0 Отговор
    Това, което вчера видяхме от влака, днес преминахме с автомобил. Ясно и слънчево. На юг е по-студено и ветровито.

    23:47 27.03.2026

  • 91 Анонимен

    5 0 Отговор
    Вероятно няма защита.

    23:49 27.03.2026

  • 92 Край

    13 0 Отговор

    До коментар #85 от "Феникс":

    Когато е с фекалии не се нарича екокатастрофа а акокатастрофа.

    00:00 28.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А какъв е проблемът с фекалиите?

    4 0 Отговор
    Защо се възпалява триячът?

    00:51 28.03.2026

  • 96 Внимаваме и чакаме нареждане

    6 0 Отговор

    До коментар #87 от "Внимавайте в какво вярвате":

    от министерството на истината във Вашингтон!

    Хахахахахахах!

    00:53 28.03.2026

  • 97 Остави го!

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Човече":

    Той не е ходил на...,,ОчилищИ"...!

    01:12 28.03.2026

  • 98 Да кажа

    0 5 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    ,,Кузята" не е нападал,че да го ремонтират?!

    Коментиран от #100

    01:15 28.03.2026

  • 99 По-лошо е. Цензората трие американските

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    По лошо от ирански удар по самолетоносача. Фекален удар са му нанесли разбунтувалите се американски матроси и офицери!

    Запушили са фекалната система на самолетоносача, предвидена да издържи изпражненията на 5500 души екипаж!

    Имало е гигантски ферални фонтани при продухване на фекалната система и моретата са станали кафяви, там, където плавал най-великият, най-големият, най-модерният, най-скъпият самолетоносач в световната история!

    Самолетоносачът Джералд Форд!

    Купи си Форд, за да си оакан и горд!

    Коментиран от #101

    01:18 28.03.2026

  • 100 да питам

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "Да кажа":

    Ремонтират го , без да "напада " , а ? Горкият ... 🤭

    01:42 28.03.2026

  • 101 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "По-лошо е. Цензората трие американските":

    Коя ЦензОра , бе ?!

    01:44 28.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ужас

    4 0 Отговор
    Ще го ремонтират в Албания.Там са майсторите.

    10:02 28.03.2026

  • 105 ЙЕпщайн

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Само питам":

    Не гласувайте за партии,с водачи служители на Соросоидните НПО -та,Атлантически клубове и агенти.

    10:11 28.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Никой не иска воняш на трупове и фекалии чужд кораб в своите териториални води!

    11:35 28.03.2026

  • 110 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Най-новият американски самолетоносач и най-големия в света...

    16:25 28.03.2026

  • 111 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Според локалния критски информационен портал „Ханя Нюз" „Джералд Форд" е напуснал Суда вчера сутринта.


    Явно НАЙ-ГОЛЕМИЯ и НАЙ-НОВИЯ нв се чувства сигурен там. Хубавото е, че и Линкълн" подви опашка и избяга наранен и унизен :-))))

    16:28 28.03.2026

  • 112 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Внимавайте в какво вярвате":

    Успя да ме развеселиш, честно! Свежо чувство за хумор имаш :-)))

    16:32 28.03.2026

