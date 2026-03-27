На ремонт! Американският самолетоносач „Джералд Форд“ отплава неочаквано за Балканите

Американският самолетоносач „Джералд Форд“, който пристигна в базата Суда на гръцкия остров Крит за ремонт след пожар на борда в понеделник, неочаквано е отплавал вчера за хърватското пристанище Сплит, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Според локалния критски информационен портал „Ханя Нюз“ „Джералд Форд“ е напуснал Суда вчера сутринта.

Хърватски медии, цитирани от гръцката редакция на Си Ен Ен, съобщават, че разрешението за влизането на самолетоносача в хърватски води е било дадено от правителството в Загреб на закрито заседание вчера.

Телевизия Скай коментира, че решението за преместването на самолетоносача в Сплит е свързано вероятно и с обществената атмосфера на Крит, където са планирани различни публични прояви срещу войната в Иран.

Самолетоносачът беше изпратен в Близкия изток за участие във военните действия срещу Иран. Според официалната информация обаче на 12 март в пералното помещение на самолетоносача е избухнал пожар, който се е разпространил по вентилационната система. Необходими са били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души са били ранени, други 200 души са имали проблеми с дихателната система заради пушека.