Еврокомисар Йоргенсен: Светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята

„Светът е изправен пред може би най-сериозната енергийна криза в историята, която поставя на изпитание устойчивостта на нашите икономики, нашите общества и нашите партньорства“, каза той на пресконференция.

Европейският комисар също така подчерта, че от началото на кризата в Близкия изток Европейският съюз е похарчил над 300 милиарда евро за внос на горива, без да получи никакви допълнителни доставки.

Йоргенсен описва ситуацията като по-тежка от петролния шок през 1973 г. и енергийната криза от 2022 г.

ЕС вече разработва планове за извънредни ситуации и потенциално „дажби“ за определени горива, като например керосин за авиацията.

Само за първия месец от конфликта цените на газа в ЕС са скочили със 70%, а на петрола – с 60%, което е добавило 14 милиарда евро към сметката за внос на изкопаеми горива.

В отговор на тези събития Международната агенция по енергетика (МАЕ) координира най-голямото в историята освобождаване на стратегически петролни резерви.