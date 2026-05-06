Еврокомисар Йоргенсен: Светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята

Еврокомисарят по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен заяви, че светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята.
„Светът е изправен пред може би най-сериозната енергийна криза в историята, която поставя на изпитание устойчивостта на нашите икономики, нашите общества и нашите партньорства“, каза той на пресконференция.
Европейският комисар също така подчерта, че от началото на кризата в Близкия изток Европейският съюз е похарчил над 300 милиарда евро за внос на горива, без да получи никакви допълнителни доставки.
Йоргенсен описва ситуацията като по-тежка от петролния шок през 1973 г. и енергийната криза от 2022 г.
ЕС вече разработва планове за извънредни ситуации и потенциално „дажби“ за определени горива, като например керосин за авиацията.
Само за първия месец от конфликта цените на газа в ЕС са скочили със 70%, а на петрола – с 60%, което е добавило 14 милиарда евро към сметката за внос на изкопаеми горива.
В отговор на тези събития Международната агенция по енергетика (МАЕ) координира най-голямото в историята освобождаване на стратегически петролни резерви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Картаген
Важното е , че имаме интернет.Седим удобно на дивана.Подиграваме се на руснаците и измисляме следващия пакет санкции.Ръкостискаме Зеля и му предлагаме пари.
Той горкият: ,, Ама нЕмаше нужда "... И ги взима само за да не ни обиди.
В прекрасен свят живеем.
-"райската градина" скоро няма да я има?
07:27 06.05.2026
Коментиран от #14
10 Няма сърашно
До коментар #1 от "И това е":По-скромно, по-помалко, по-тихо, с Белчо и Сивушка, пак може човек да преживява с Божията помощ.
07:32 06.05.2026
До коментар #2 от "Картаген":Няма страшно, ще се учим пак да търсим гръдки и да палим огън с триене на пръчки, всичко ще е наред.
07:35 06.05.2026
......ТОГАВА НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ПЕТРОЛ И ГАЗ В ЕС :)
07:35 06.05.2026
До коментар #9 от "Един":Той преди 12-13 години неуморно повтаряше по студуята, че от аец Белене няма нужда. Погрижил се е.
07:38 06.05.2026
От винаги така е било и така ще си остане.
07:56 06.05.2026
До коментар #17 от "Майстора":Европа, подтикната от британците започна война с енергийния си доставчик.
08:30 06.05.2026
