Еврокомисар Йоргенсен: Светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята

6 Май, 2026 06:44, обновена 6 Май, 2026 06:50 1 043 19

  • дан йоргенсен-
  • еврокомисар-
  • енергетика-
  • криза

На изпитание са поставени устойчивостта на нашите икономики, нашите общества и нашите партньорства, заяви отговорникът за европейската енергетика

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Еврокомисарят по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен заяви, че светът е изправен пред най-тежката енергийна криза в историята.

„Светът е изправен пред може би най-сериозната енергийна криза в историята, която поставя на изпитание устойчивостта на нашите икономики, нашите общества и нашите партньорства“, каза той на пресконференция.

Европейският комисар също така подчерта, че от началото на кризата в Близкия изток Европейският съюз е похарчил над 300 милиарда евро за внос на горива, без да получи никакви допълнителни доставки.

Йоргенсен описва ситуацията като по-тежка от петролния шок през 1973 г. и енергийната криза от 2022 г.

ЕС вече разработва планове за извънредни ситуации и потенциално „дажби“ за определени горива, като например керосин за авиацията.

Само за първия месец от конфликта цените на газа в ЕС са скочили със 70%, а на петрола – с 60%, което е добавило 14 милиарда евро към сметката за внос на изкопаеми горива.

В отговор на тези събития Международната агенция по енергетика (МАЕ) координира най-голямото в историята освобождаване на стратегически петролни резерви.


  • 1 И това е

    27 0 Отговор
    заради €идиoти като този.

    Коментиран от #10

    06:53 06.05.2026

  • 2 Картаген

    26 1 Отговор
    Няма място за притеснение.
    Важното е , че имаме интернет.Седим удобно на дивана.Подиграваме се на руснаците и измисляме следващия пакет санкции.Ръкостискаме Зеля и му предлагаме пари.
    Той горкият: ,, Ама нЕмаше нужда "... И ги взима само за да не ни обиди.
    В прекрасен свят живеем.

    Коментиран от #12

    07:02 06.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    19 0 Отговор
    Благодарение и на вашата политика......

    07:23 06.05.2026

  • 4 Съмнява ли се някой,

    23 0 Отговор
    че тази енергийна криза е предизвикана от тях самите? За ЕС става дума, щото други се снабдяват от там, от където им е изгодно, а не от там от където им заповядват разни малоумни лелки в Брюксел... За тия са напълно в сила нашите поговорки "вода гази, жаден ходи" и "я не сакам да ми е добре, сакам на комшията да му е зле..."

    07:24 06.05.2026

  • 5 мамник

    15 0 Отговор
    Да бехте мислили какво ше направи Тръмпоча!!! Руският петрол е блокиран,оня само това и чакаше да блокира и арабският и ся кво прайм???

    07:25 06.05.2026

  • 6 име

    19 0 Отговор
    Има ли поне едни функционално грамотен козяк, който може да обясни къде са евтините американски газ и нефт, за които ни надуха ушите последните години, когато се отказвахме от руските, щото виждаш ли, Путин ни изнудвал с високи цени?!

    07:26 06.05.2026

  • 7 !!!

    10 0 Отговор
    Уместно да питам:
    -"райската градина" скоро няма да я има?

    07:27 06.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ВИНАГИ Е ГОТОВА ДА ОКАЖЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЕС
    .......
    ВЪВ ВИД НА ОРЪЖИЯ ЗА ХРАБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ АНТИФАШИСТИ:)
    ......

    07:27 06.05.2026

  • 9 Един

    8 1 Отговор
    Трайчо каза , за България нямало било страшно ! Бил се погрижил.....

    Коментиран от #14

    07:31 06.05.2026

  • 10 Няма сърашно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "И това е":

    По-скромно, по-помалко, по-тихо, с Белчо и Сивушка, пак може човек да преживява с Божията помощ.

    07:32 06.05.2026

  • 11 123

    9 1 Отговор
    Сатанистите ще спасяват планетата от хората

    07:35 06.05.2026

  • 12 Точно

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Картаген":

    Няма страшно, ще се учим пак да търсим гръдки и да палим огън с триене на пръчки, всичко ще е наред.

    07:35 06.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ЗА ДВА ЧАСА МОГАТ ДА ИЗКЛЮЧАТ ФИЗИЧЕСКИ ТОКА В ЦЯЛА ЕВРОПА, ОЩЕ ПРЕДИ ДА Е ПОЧНАЛА ИСТИНСКАТА ВОЙНА :)
    ......ТОГАВА НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ПЕТРОЛ И ГАЗ В ЕС :)

    07:35 06.05.2026

  • 14 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Той преди 12-13 години неуморно повтаряше по студуята, че от аец Белене няма нужда. Погрижил се е.

    07:38 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БГР

    2 1 Отговор
    Дпе да е яко на този който си е избрал САЩ за съюзник.
    От винаги така е било и така ще си остане.

    07:56 06.05.2026

  • 17 Майстора

    9 0 Отговор
    Не светът , а Европа е изправена пред криза.Заради екологичните ви закони, които съсипаха енергетиката в Европа.

    Коментиран от #18

    07:56 06.05.2026

  • 18 И НЕ САМО

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Майстора":

    Европа, подтикната от британците започна война с енергийния си доставчик.

    08:30 06.05.2026

  • 19 Артилерист

    1 0 Отговор
    300 милиарда са доста солидна сума прахосани пари без да се получи грам горива насреща!!! Тоест парите сами по себе си нито гарантират наличието, нито се превръщат автомотично в гориво. По друг начин стоят нещата с тези, които имат горивните ресурси в изобилна наличност. Или дето беше казал един руснак: "Ние имаме много газ и брашно, ще варим каша и ще оцелеем. Да му мислят тези дето ги нямат"...

    08:37 06.05.2026