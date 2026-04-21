Новини
Свят »
Белгия »
Петър Волгин към Марта Кос: Украйна тъне в корупция, но ЕК планира финансова подкрепа

21 Април, 2026 08:46 2 999 124

  • петър волгин-
  • марта кос-
  • украйна-
  • корупция-
  • ек-
  • финансова подкрепа

„За моята политическа група, разширяването на ЕС трябва да бъде основано на заслуги и съобразено с правилата на ЕС, и трябва да носи ясни ползи за европейските граждани“, заяви още Волгин

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Петър Волгин участва в дебати с еврокомисаря по разширяването Марта Кос в Комисията по външните работи към ЕП (AFET). Евродепутатите обсъждаха процеса на разширяване на ЕС като геополитически инструмент и механизъм, свързан със сигурността на съюза –държавите от Западните Балкани и Украйна ще станат ли част от ЕС?!
„За моята политическа група, разширяването на ЕС трябва да бъде основано на заслуги и съобразено с правилата на ЕС, и трябва да носи ясни ползи за европейските граждани“, заяви Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и „Възраждане“.

Той посочи, че все повече европейци изразяват скептично отношение към продължаващото разширяване на ЕС, като основните опасения са свързани с корупцията, миграцията и нарастващите финансови разходи.

„В този контекст искам да повдигна два въпроса“, обърна се Петър Волгин към Марта Кос. „Първо, относно Северна Македония. Изглежда, че страната поставя под въпрос рамката за преговори, договорена от държавите-членки през 2022 г. Това поражда сериозни съмнения относно ангажираността на Северна Македония да спазва договорените условия.

Второ, по отношение на Украйна. Въпреки изумителното ниво на корупция и измами, Европейската комисия планира значителна финансова подкрепа, включително нови заеми през следващите години. Предвид негативното обществено мнение в някои държави-членки, как бихте убедили европейските граждани, че разширяването е надежден и основан на заслуги процес? И смятате ли, че държавите-членки могат да преразгледат принципа на единодушие при решенията за разширяване?“, завърши Волгин.

„Надявам се новото правителство в България да помогне да започнем преговори със Северна Македония за присъединяване към ЕС“, отговори Марта Кос. Еврокомисарят по разширяването избегна директния отговор на въпроса на Петър Волгин, дали има опасност да се преразгледа принципа на единодушието. Вместо това обясни, че единодушие се изисква за началото на преговорния процес с някоя държава, както и за финалното решение по присъединяването ѝ.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 86 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тук е прав

    93 27 Отговор
    Еми в Киев ще има още много златни тоалетни-- на наш гръб!!!!!

    Коментиран от #20, #94

    08:49 21.04.2026

  • 2 Хаха

    42 104 Отговор
    Волга, Волга, а твоят ментор Путин не тъне ли в корупция. Не само че тъне но стана и масов убиец.

    Коментиран от #5, #16, #40, #68, #70, #118

    08:49 21.04.2026

  • 3 Пич

    92 18 Отговор
    Както казва една мацка тук - милиардите са подготвени за крадене, не за Украйна !!! И това е най вероятната причина, защото каквото окрадат Урсулианците още малко, това ще е !!!

    Коментиран от #97

    08:50 21.04.2026

  • 4 ООрана държава

    79 16 Отговор
    Урсуланците се надпреварват кой ще изхарчи повече европейска пара за орхайна, пари който никога няма да се върнат. И дори да приключи тая война, ще започне още по гошямо раздаване под предлог възстановяване на орхайна...

    Коментиран от #10, #103

    08:52 21.04.2026

  • 5 Георги

    58 24 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    значи щом в Русия има повсеместно корупция няма причина и в ЕС да няма? Интересна логика. А ти имаш ли аквариум с рибки?

    Коментиран от #100

    08:53 21.04.2026

  • 6 Мисля

    80 15 Отговор
    Не може държави кандидатки за членство в ЕС, да се държат нагло и нахално. Не ЕС се присъединява към Украйна,а обратното, но корупцията не притеснява върхушката в ЕС, а това навежда на мисълта за съпричастност.

    08:54 21.04.2026

  • 7 Румен Радев, политик

    38 78 Отговор
    Волгин да погледне първо в своята паница и да попита чий го дири Русия в Украйна ☝️ Корупция има и в най-белите държави, но Украйна трябва да продължи да изтласква Русия от територията си и да изиска Съд и Репарации.

    Коментиран от #9, #12, #41

    08:54 21.04.2026

  • 8 Хахахаха

    29 58 Отговор
    Руските подлоги се активираха! Ами Волга, да не плащаме и на рашата за ресурсите, че рашата тъне в още по-голяма корупция от Украйна? И България не е далеч от тях!

    08:55 21.04.2026

  • 9 Ще ти се Р. Радев

    25 8 Отговор

    До коментар #7 от "Румен Радев, политик":

    да каже така, ама НЪЦ

    Коментиран от #14

    08:56 21.04.2026

  • 10 Хахахаха

    18 31 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Мдааа. Твоя вариант е да избягаш от ЕС и НАТО! Самолета и напускаш!

    08:56 21.04.2026

  • 11 нннн

    55 15 Отговор
    И Европейската комисия тъне в корупция. Ще се разбере с Украйна, значи.

    08:56 21.04.2026

  • 12 Герп боклуци

    46 16 Отговор

    До коментар #7 от "Румен Радев, политик":

    Изтласкват ги ама в западна посока... Вече над 4 години се тласкат...и над 4 години урсулата ни източва....

    Коментиран от #21

    08:57 21.04.2026

  • 13 Пешо Волгата ми е изключително неприятен

    43 18 Отговор
    субект, обаче за урсуляците в брюксел и киiвската хунта е казал истината.

    08:57 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПЕДРО ВОЛГАТА

    27 38 Отговор
    Възраждане...срам за България. Последна дупка на кавала в парламента.

    08:58 21.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Като гледам

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    освен да ти даде задните чaсти

    08:59 21.04.2026

  • 18 що да я дава

    26 11 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Всички са с Русия, хахахав.

    08:59 21.04.2026

  • 19 Мдааа

    50 13 Отговор
    Силно се надявам новото правителство да спре раздаването на парите за българските деца и възрастни на наркоманизирания, корумпиран нацистки режим в Киев, както и да блокира всякакви опити за финансирането му!

    Коментиран от #23, #25, #29, #82

    08:59 21.04.2026

  • 20 Не е сигурно

    42 16 Отговор

    До коментар #1 от "Тук е прав":

    Киев скоро може да си има нов господар, който да изрине всички фашаги от 404 , а европата ще остане с пръст в устата (среден). Никой няма да върне никакви пари, ако пък се опитат да конфискуват парите на Русия руснаците ще ги смачкат от бой и ще им вземат всичко което могат така че се очертават много тъмни облаци над Европа, ама те сами си го навряха.

    09:00 21.04.2026

  • 21 Хахахаха

    22 26 Отговор

    До коментар #12 от "Герп боклуци":

    Вие в България вече 30 години източвате есвросубдии от данъците които аз плащам в Европа. Аз също не съм съгласен, моите данъци да отиват за русо роби! Така, че не мисля че е правилно, да се изплащат на България европари, а тя да подкрепя политиката на путин!

    Коментиран от #28, #33, #65, #112

    09:00 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    13 19 Отговор

    До коментар #19 от "Мдааа":

    И аз силно се надявам, ако българското правителство спре помощта за Украйна, Европа да спре помощта за България. Не искам моите пари от данъците да отиват за русо роби!

    Коментиран от #110

    09:02 21.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    11 17 Отговор

    До коментар #19 от "Мдааа":

    Ако България спре помощите за Украйна, завтра тук ще са узкоглазите и ще ни обиждат на "братушки"
    Аз брат монголец нямам ☝️😁

    Коментиран от #93

    09:02 21.04.2026

  • 26 Възрожденче кретенче

    12 11 Отговор
    Опраскаха ни в България. Копейкин блед като платно....скри са като мишка.

    09:03 21.04.2026

  • 27 Ха ХаХа

    18 9 Отговор
    Руските войски окончателно са освободили от началото на 2026 г.80 населени места или 1 700 км2, което означава пълно освобождение на ЛНР
    / ЕН БИ СИ..снощи/
    Позовават се на доклад на Герасимов/

    Коментиран от #30

    09:04 21.04.2026

  • 28 Аве льольо,

    28 9 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Плащаш данъци за белото и златните тоалетни на зеления нацист ве пони розавко, що не цвилиш за това!?!?

    Коментиран от #32, #35

    09:04 21.04.2026

  • 29 Да,

    14 20 Отговор

    До коментар #19 от "Мдааа":

    Парите на децата и възрастните си ги търси от ботоксовото жуже. Чий го дири в независима и свободна Украйна?

    Коментиран от #44

    09:05 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Много точно

    26 6 Отговор
    Урсулите обаче са ланоми и самите те тънат в корупция. Затова Зелето им е любимия надрусеняк.

    Коментиран от #42

    09:05 21.04.2026

  • 32 Хахахаха

    12 22 Отговор

    До коментар #28 от "Аве льольо,":

    Аз за Украйна не ми е проблем да плащам данъци! Няма да плащам данъци, които субсидират русо роби! Там си чакайте пари от путлера!

    Коментиран от #49

    09:06 21.04.2026

  • 33 Георги

    19 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    как България подкрепя путин? може ли пример?

    Коментиран от #38

    09:06 21.04.2026

  • 34 Нямо по-голям оксиморон!

    13 11 Отговор
    Волгин в ЕС!

    09:06 21.04.2026

  • 35 Хахахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #28 от "Аве льольо,":

    Не мислите ли, че е малко долно - Европа помагай, Европа дай пари! И се обърнете на другата страна - путин, путин, путин!

    09:07 21.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Един

    8 7 Отговор
    Чебурашка пак се изходи.

    09:08 21.04.2026

  • 38 Хахахаха

    7 15 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Как???? Ами като иска да спира помощта за Украйна? Като иска да спира парите за Украйна??? Това не е ли помощ за русия?

    Коментиран от #67

    09:11 21.04.2026

  • 39 Волгин българофоба

    8 11 Отговор
    Украйна произвежда и изнася. България заради такива като сулюту, каква производителност има? Кой е българския шоколад? Все чиновници на държавна или европейска заплата.

    09:11 21.04.2026

  • 40 Сгрешена ти е поантата

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Волгин задава въпроси относно присъединяването на Украйна към ЕС, не към РФ.Та какви са ползите за европейските граждани от присъединяването на Украйна към ЕС от Марта Кос няма отговор в статията.

    09:12 21.04.2026

  • 41 Някой

    22 6 Отговор

    До коментар #7 от "Румен Радев, политик":

    Украйна като самостоятелна държава е на 40+ години и съществува заради Русия. Като там са викали, че те са руснаците. Киев наричан майката на руските градове. Русия водеща се произлизаща от Киевска Русь/Русия. Киев до ПСВ си е към Русия. След нея се появяват 4 държави там и 3 от тях се обединяват в Украйна, но не достигат до Черно море. Защо не са излезли от СССР както са влезнали? Нищо че Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г. и няма нищо общо с Путин, а защо въобще са към Украйна водени.
    А какво дири ли там. Онези викаха ли викаха мечката и тя взе че дойде. Дето бандеровците самоопределящи се за фашисти викаха руснаците да се избият. Още 2010г издигат местен Хитлер (Бандера) за герой на народа. Обвинявал съм Путин че е прекалено мек. Друг нямаше да чака толкова и със сигурност са му натяквали да влиза. При Майдана руснаците предупреждаваха ли предупреждаваха и никой не ги слушаше. Е това е заслуга и на запада, освен на местни фашисти - така самоопределящи се слагащи кръгче със свастика на украинското знаме.

    Коментиран от #51

    09:12 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ПЕДРО ВОЛГАТА

    7 10 Отговор
    Ела в БГ, че КОПЕЙКИН е в предсмъртна агония след ИЗБОРИТЕ.

    09:13 21.04.2026

  • 44 Дири си своето

    17 6 Отговор

    До коментар #29 от "Да,":

    Бандера фашистите нападнаха с авиация и артилерия цивилен Донбас и убиха 14000 цивилни и 500 деца, длез като руснаците не признаха фашисткият закон че в Украйна ема само 1 коренен език.Забран3ха всички други.Така повторена автичовшкият закон на Хитлер, че в Германия живеят само арийци и има само 1 държавен език арийски.
    Запалиха фашагите Дома на културата в Одеса ,заключава вратите и изгориха живи 40 човека, между които българина инж.Веселин Маринов.
    Русия влезе и защити руснаците, а България остави българите в Македония да ги бият и убиват.
    Всички подпомагали Зеленски да унищожи българите в Украйна ще бъдат съдени като национални предатели.
    По паспорт те са украинци с украински имена.
    При Ленин и 7тал3н бяха българи

    Коментиран от #56, #57

    09:14 21.04.2026

  • 45 Историк

    9 19 Отговор
    Присъствието на този човек в Брюксел доказва липсата на всякакъв морален компас на путинолизците в България. Какво търси той там освен много пари враг на ЕС в ЕС и безкрайна наглост и безсрамие. Такива са прокремълските създания.

    Коментиран от #48, #81

    09:14 21.04.2026

  • 46 Фифи

    10 18 Отговор
    Волгин защо не стана депутат в Руската дума, а се нареди за депутат срещу европейско евро?

    Коментиран от #50, #52, #54

    09:14 21.04.2026

  • 47 Възпалено отдолу оземпикче

    7 2 Отговор
    Квииииииииик! Урсула! Квиииииик! Путин! Квииииииик! Радев! Квиииииик! Зеленски!

    09:15 21.04.2026

  • 48 Ти ли да отидеш

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "Историк":

    Бе подлога?

    09:15 21.04.2026

  • 49 Дрънци

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Путлер пари за русороби не дава. Той дава за пропаганда и фалшификации. Те затуй щеше да ни даде заем да построим тръбата и после 30 години да го изплащаме, без да ни плащат такси. Това беше изгодния Южен Поток.

    09:16 21.04.2026

  • 50 Неумно жълто павенце

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Фифи":

    Амииии... сигурно защото е гражданин на ЕСССР-то, ХАХАХАХА!

    Коментиран от #59

    09:16 21.04.2026

  • 51 Знаещ

    8 13 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    По-голяма простотия не бях чел скоро. Четете бе, орисвещавайте се. Отвори картите на Европа и виж от кога съществува Киевската Рус, на територията на днешна Украйна. И къде са били блатните твари, при Монголската империя? Четете и не пишете простотии.

    Коментиран от #60, #61, #77

    09:16 21.04.2026

  • 52 Закото

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Фифи":

    Руската дума ще дойде тук....

    09:16 21.04.2026

  • 53 Ъхъ!!!

    6 12 Отговор
    Речкин, еми като не ти харесва в "корумпирана" Европа върви си в Матушката, бе!? Що си толкоз двуличен - ще лапам евраци ама ще хваля путин?! То не си само ти, де, всички Кремълски г.золизци сте такива!

    09:17 21.04.2026

  • 54 Фифи

    9 10 Отговор

    До коментар #46 от "Фифи":

    Защо ми слагате минуси? Аз ако бях русофил, щях да ида в Русия и да градя руский мир. А нашите върли русофили отиват в Европа искат да живеят като европейци и да получават европейски заплати.

    Реалистично погледнато най-големите евроатлантици са българските русофили. Пример ярък и светъл - Петър Волгин сменил си бащиното име с нещо дето да звучи руско.

    09:18 21.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха ха ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Дири си своето":

    Донбас го нападнаха някакви отпускари от руската армия. Взели си отпуск и отишли в Донбас извадили танкове от музеите и взели властта.

    Коментиран от #83

    09:19 21.04.2026

  • 57 А путинофашистите?

    11 7 Отговор

    До коментар #44 от "Дири си своето":

    Кой нападна цивилна Чечня и изби 200 000 цивилни чеченци?

    Коментиран от #95

    09:20 21.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #50 от "Неумно жълто павенце":

    Той Волгин няма проблеми да стане и руски гражданин, ама явно не иска!

    Коментиран от #69

    09:21 21.04.2026

  • 60 Някой

    15 6 Отговор

    До коментар #51 от "Знаещ":

    Някой хора тук са по-възрастни от Украйна която е примерно на 41-42 години като самостоятелна държава!
    Всичко случило се там е постижение на първо място на бандеровците. Те са унищожителите на Украйна. Не случайно там като са искали преди да обидят някой на изрод, са му викали Бандера. Дори Хитлер се бил възмущавал на жестокостта им, нищо че ги е ползвал и са били охранители по концлагерите на Райха.

    Коментиран от #73

    09:21 21.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пешо Волгата

    9 1 Отговор
    Не съм на рубли бе! Всичко ми е в евро.

    09:23 21.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Прав си

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    А защо данъците на европейските граждани да отиват в Украйна без одит, особено след корупционният скандал там? Не е ли същото?

    Коментиран от #72

    09:27 21.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Георги

    15 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    говориш някакви измислици, обикновено насаждани от ппдб и очевидно си се вързал. Нашите пращаха оръжие и гориво преди още т.н. обединен запад да е разбрал какво се случва. Предадохме им танкове, пво, ракетни установки, бтр-и, муниции... повечето за без пари. Бяхме първите, които спряха да плащат за руски енергоресурси. Прекъснахме връзките си с Русия много преди другите. Отказахме се от от €4,000,000,000 стоко-оборот годишно, което е приблизително 2% от БВП-то ни. Пускахме през нашите териториални води кораби с оръжия за Украйна и износ на зърно от Украйна. Винаги сме били първите, които подкрепяха всякакви видове санкции срещу Русия. Дори действащият премиер каза, че няма никакво значение как санкциите ще се отразят на България ако пречат на Русия. Това са все факти, а всичко, което ти говориш е спекулация за евентуално бъдеще. Не няма да спрем парите за Украйна, не защото чичо румен му пука за Украйна или мрази Русия, а защото от ЕС няма да го позволят. Ние за разлика от Унгария сме в много по-неизгодна позиция и имат десетки методи да ни принудят. Та твоите данъци, които плащаш и искаш да стигнат до Украйна ще са на сигурно място в нечий киевски бункер.

    09:28 21.04.2026

  • 68 Не разбирам накъде залиташ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Не се обсъжда бързото приемане на Русия в ЕС, нали?

    09:29 21.04.2026

  • 69 А ти защо не станеш

    3 8 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    украинска гражданка със сменен пол? Така Зеле няма да те пратят на фронта.

    09:29 21.04.2026

  • 70 Така де

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Според Волгин в Русия корупция няма. Затова да се помага на Путин.

    09:31 21.04.2026

  • 71 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #61 от "По знаещ":

    Не мога да разбера, какво се опитвате тук да доказвате? 1991 година Украйна е призната за суверенна държава, с гаранции за националната сигурност и териториална цялост с гаранти русия, Великобритания и САЩ! И връща ядреното оръжие! За каква Киевска Рус трябва да става въпрос тук? Тук става въпрос за действия, които се развиват преди 35 години! Ако русийката толкова иска територията на Киевска Рус, то трябва да върне много територии на Китай и Монголия, защото всъщност днешната територия на РФ е бившата територия на Монголската империя. А ако също толкова иска Киевска Рус, то другия вариант е, да върне управлението на РФ към Киев. Зеленски ще ги управлява!

    Коментиран от #102

    09:31 21.04.2026

  • 72 Защо изобщо

    12 3 Отговор

    До коментар #65 от "Прав си":

    стоитци миларди евро на ЕС гражданите отидоха в черната дупка със залтните кенефи 404?! За може да се върнат в сметките на Урсулите.

    Коментиран от #76, #116

    09:31 21.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха ХаХа

    7 6 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахаха":

    Русия няма в парламента две мюсюлмански партии.
    Благодарение на Радев остана една.
    Костов два пъти ходи да превива гръб пред турците и да се извинява за 3 турци убити през Възр.процес.
    Турция 150 г.не се 3звини за хилядите жени и деца зверски изклани в Батак и Перущица.
    България е най турската държава в Европа..10% турци и цигани според ЕВРОСТАТ.
    Според Класьора на ООН в Русия има 4% мюсюлмани.
    Изчезвай недоучен петроханец

    Коментиран от #80

    09:32 21.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Предположение

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Защо изобщо":

    Защото в Украйна има ресурси, които в ЕС или няма, или са изчерпани. Но не могат да се конкурират с BlackRock, който вече е там.

    09:36 21.04.2026

  • 77 Абе незнайко

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Знаещ":

    Я се образовай и ни изброй етносите в Покрайнините в проценти?
    И после се разрови в Историята да намериш сведения за украински етнос!

    09:39 21.04.2026

  • 78 КОПЕЙКИ КЛЕТИ

    7 3 Отговор
    Последна дупка на кавала сте в парламента....прибирайте си педрото от ЕП, че и там не ви искат.

    09:41 21.04.2026

  • 79 !!!?

    8 6 Отговор
    Путлерова Русия още от преди да нахлуе в Украйна тъне в корупция, заради която беше убит Навални, но Мистър Кеш иска да и премахне санкциите, че Путлер е закъсал !!!?

    09:42 21.04.2026

  • 80 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ХаХа":

    4 процента мюсюлмани в русия???? Ти добре ли си?? И пишеш, че Турция не се е извинила на България за жертвите? И да, може би да си прав! Но рашата извинила ли се е на Украйна, за милионите жертви при Голодомора? 7 млн жертви? Геноцид!

    09:42 21.04.2026

  • 81 Правиш ли разлика между

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Историк":

    Враг на урсулите и Враг на ЕС???
    Или за теб е едно и също?

    09:44 21.04.2026

  • 82 По точно

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "Мдааа":

    Украинците се бият и за нашата свобода. Тъй че ще им помагаме колкото трябва!

    Коментиран от #85, #90

    09:46 21.04.2026

  • 83 Така ли

    6 5 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха ха ха":

    Киевският райх обяви Антитерористично Операция против Донбас на ВСУ бе клакьор.
    Редовна войска бе мульо.
    Миньори и комбайнери хванаха в чувал и ликвидираха ВСУ в Переделкино.
    Грешката на Путин е че спря настъплението.
    Тогава бандерите нямаха никакви укрепления до Кийиф

    Коментиран от #86

    09:49 21.04.2026

  • 84 !!!?

    8 5 Отговор
    Подлогин се активизира в Европарламента...Троянските коне на Путлер ще задават дневния ред на ЕС !
    Боже прибери си путлерските вересии в "руския мир" !!!?

    Коментиран от #87

    09:52 21.04.2026

  • 85 Още по точно

    6 3 Отговор

    До коментар #82 от "По точно":

    Бият се за пари и плячка от цивилните и наркомана да краде от парите на Запада.
    2500 колумбийци по 4000 долара на месец.
    Карат кокаин на хазарина

    09:52 21.04.2026

  • 86 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #83 от "Така ли":

    Ако в България, Кърджали реши да се отделя, българската армия няма ли да бъде вдигната?

    Коментиран от #88

    09:53 21.04.2026

  • 87 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "!!!?":

    Ти ли ще го задаваш бе путроханска клизмо

    09:53 21.04.2026

  • 88 Донбас

    8 2 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Никога не е искал да се отдели.
    Излъгаха с Минските споразумения западните мошенници.

    09:55 21.04.2026

  • 89 За Волгата с евраците

    9 2 Отговор
    малко числа:
    Гласували оня ден във Франция 4000+
    Гласували в Белгия 6500+
    Гласували в Русия - точно 415 нещастника.

    09:58 21.04.2026

  • 90 Украинската армия

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "По точно":

    е съвременната преторианска гвардия на ЕК? Ако това искаш да кажеш трябва да знаеш, че ако ЕК не плаща преторианците се обръщат срещу нея.

    10:02 21.04.2026

  • 91 Българин

    5 2 Отговор
    То и "Възраждането" тъне в корупция, ама той чуждопоклонник не се притеснява.

    10:02 21.04.2026

  • 92 Долу ЕС

    7 4 Отговор
    откак има еврофондове има евро корупция, с която трябва да се бори и европрокуратура! Ами прекратяват се всноските в ЕС, няма еврофондове и еврокорупцивта изчезва, а европрокуратурата се закрива. Просто, изчистено и ясно! украинската е 100 пр свързана с ЕС понеже всичките пари идват от нас както и бъдещите 90 млрд евро! отделно, че ЕС икономичевки не военен съюз, но харчи пари на заем за оръжие за НЕЧЛЕН!

    Коментиран от #104, #105

    10:08 21.04.2026

  • 93 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Но имаш Господ Монголското куче Тангра.
    Та така монголоиден татар

    10:08 21.04.2026

  • 94 Хи хи хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тук е прав":

    В Русия ли няма корупция?

    Коментиран от #96

    10:10 21.04.2026

  • 95 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "А путинофашистите?":

    Я пак?
    Телефонисте знаеш ли кой е Дудаев и колко руснаци изби в Чечения.
    Сред това влезе армията

    10:13 21.04.2026

  • 96 Има разбира се

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Хи хи хи хи":

    Щом има пари и стока винаги има корупция.
    Ти кажи в България няма ли корупция?

    Коментиран от #114

    10:15 21.04.2026

  • 97 Пртдльооо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Че то от вас по големи крадци има ли бре??В главите ви са само кражби и плячкосване.

    10:16 21.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 фашистка Волга

    7 3 Отговор
    Е нямат спирачка проруските фашаги!

    10:18 21.04.2026

  • 100 Пррръцкоооо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Ти от кое село беше бре? Корупция има на всякъде по света,къде по вече.къде по малко.......

    Коментиран от #108

    10:19 21.04.2026

  • 101 Как

    3 2 Отговор
    Бат Пеко ще гледа Европа през крив макарон. Дали му пазят място в радиото?

    10:19 21.04.2026

  • 102 Това са факти

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Но защо Донбас поиска автономия от Украйна нямаш отговор.Нещо за оранжевата революция от 2004г?

    10:19 21.04.2026

  • 103 Пъдльооооо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Не ти ли стана ясно,че за вас пари НЯМА ДА ИМА!! Разкарайте се от държавата,фашковци!!

    Коментиран от #111

    10:22 21.04.2026

  • 104 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Долу ЕС":

    И от вас още 10 % върху тези 90 милиарда,фашко. Нали ви финансира богата държава...............хи хи хи хи хи хи хи..........

    10:27 21.04.2026

  • 105 Пръдльооо копейский

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Долу ЕС":

    Оди в Русия бре,там ич нема.

    10:28 21.04.2026

  • 106 Аз съм паразит непотребен

    3 0 Отговор
    Волгин именувам, руска кукла да се наричм първа радост е за мене, така до живот да съществувам

    10:29 21.04.2026

  • 107 Възрожденче кретенче

    3 0 Отговор
    Волгин, по добре си трай. Станахме за смях в ЕП, станахме за посмешище в БГ след изборите.

    10:32 21.04.2026

  • 108 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Пррръцкоооо":

    Като има, що м.чиш против Волгин?!
    Защо не кажеш на Урсула ваксините за милиарди европейски данъци, къде отидоха???
    Как тъй Зеления прати бусове с пачки и кюлчета в Унгария?!

    Май е Време именно Путин да вземе да управлява ЕС, щото от такива отрпки като урсула, кая калас, кристин лагард, макрон, мерц, пък и стармър, нищо не става!!!

    Спираме руския петрол и газ за да взимаме американски?! И това щото Путин бил агресор (нищо, че Обама инвестира 5млрд в Майдана), а Тръмп и Нетаняху са свети води???

    По-млумно с.щество от бг евроатлантика ,просто няма!!!

    Коментиран от #115, #117

    10:41 21.04.2026

  • 109 Тома

    4 0 Отговор
    Ти погледни батко колко милиарда се връща от тези пари обратно при по големите корупционери от ЕП

    10:42 21.04.2026

  • 110 Дивуй

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Ти пък кви пари имаш? Денонощно висиш из всички форуми и пляскаш лъжи и глупости за да имаш стинки за ляб и цигари.Толкова сте превъртели ,че вече приемате лъжата за истина и не може да различите бяло от черно.

    10:55 21.04.2026

  • 111 ООрана държава

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Пъдльооооо":

    Хиди се бии за зелю селко

    11:03 21.04.2026

  • 112 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Береш домати в някое ранчо, за какъв се мислиш

    11:04 21.04.2026

  • 113 Възрожденче кретенче

    3 1 Отговор
    Опраскаха ни в БГ на изборите. Време е да опраскаме и Волгин. Поне малко да измием срама.

    11:26 21.04.2026

  • 114 А бе кух

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Има разбира се":

    Пари и стока има в цял свят.Защо вашата нестихваща тъпотия тръби ,че имало корупция само в ЕС??

    11:34 21.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Сульооовциии

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Защо изобщо":

    ЕС ще дава пари докато Украйна не победи!!

    11:39 21.04.2026

  • 117 Мнителен пръдльооо

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "Мнение":

    Ми той Путин 27 години управлява РФ и я докара до икономическа катастрофа.На тебе това ли ти е мечтата??

    11:44 21.04.2026

  • 118 Злобното Зели

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Той Путин президенти не е отвличал,нито Гренландия и Канада е искал да завземе.

    12:59 21.04.2026

  • 119 Казуар

    3 4 Отговор
    Волгин, ти какво търсиш в Европа, измитай се от там и заминавай при Путин.

    Коментиран от #120

    13:45 21.04.2026

  • 120 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Казуар":

    Всички русофоби вън от България или публично изтреп@ни!

    14:14 21.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Мразя до гроб Русия безплатно

    2 2 Отговор
    Тоз кремълски мизерник Волгата жив ли е бре?

    Коментиран от #124

    15:48 21.04.2026

  • 124 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    повече живот му остава от колкото на тебе

    15:54 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания