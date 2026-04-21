Петър Волгин към Марта Кос: Украйна тъне в корупция, но ЕК планира финансова подкрепа

Българският евродепутат Петър Волгин участва в дебати с еврокомисаря по разширяването Марта Кос в Комисията по външните работи към ЕП (AFET). Евродепутатите обсъждаха процеса на разширяване на ЕС като геополитически инструмент и механизъм, свързан със сигурността на съюза –държавите от Западните Балкани и Украйна ще станат ли част от ЕС?!

„За моята политическа група, разширяването на ЕС трябва да бъде основано на заслуги и съобразено с правилата на ЕС, и трябва да носи ясни ползи за европейските граждани“, заяви Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и „Възраждане“.

Той посочи, че все повече европейци изразяват скептично отношение към продължаващото разширяване на ЕС, като основните опасения са свързани с корупцията, миграцията и нарастващите финансови разходи.

„В този контекст искам да повдигна два въпроса“, обърна се Петър Волгин към Марта Кос. „Първо, относно Северна Македония. Изглежда, че страната поставя под въпрос рамката за преговори, договорена от държавите-членки през 2022 г. Това поражда сериозни съмнения относно ангажираността на Северна Македония да спазва договорените условия.

Второ, по отношение на Украйна. Въпреки изумителното ниво на корупция и измами, Европейската комисия планира значителна финансова подкрепа, включително нови заеми през следващите години. Предвид негативното обществено мнение в някои държави-членки, как бихте убедили европейските граждани, че разширяването е надежден и основан на заслуги процес? И смятате ли, че държавите-членки могат да преразгледат принципа на единодушие при решенията за разширяване?“, завърши Волгин.

„Надявам се новото правителство в България да помогне да започнем преговори със Северна Македония за присъединяване към ЕС“, отговори Марта Кос. Еврокомисарят по разширяването избегна директния отговор на въпроса на Петър Волгин, дали има опасност да се преразгледа принципа на единодушието. Вместо това обясни, че единодушие се изисква за началото на преговорния процес с някоя държава, както и за финалното решение по присъединяването ѝ.