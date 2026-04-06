Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за гориво

6 Април, 2026 11:33 1 369 28

С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в Гърция ще бъде отворена специална платформа за подаване на заявления за получаване на помощ при зареждане с гориво, съобщи гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Основната сума, с която се подпомагат физическите лица в Гърция, е 50 евро на месец. С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите.

Различен е размерът на субсидията за собствениците на мотори - 30 евро в континенталната част и 35 евро на островите.

Помощта може да достигне до 120 евро за домакинство, в случай че семейството живее на някой от островите, има две коли и те са регистрирани на името на двамата. Условие за получаване на помощта за физически лица е определен семеен доход - до 25 хиляди евро за неженени двойки и до 35 хиляди евро за двойки с брак.

75 на сто от шофьорите изпълняват тези критерии, информира агенция АНА-МПА.

Според официалните данни средното потребление на горива в страната е около 70 евро на месец. С отпускането на 50 евро литър бензин ще бъде субсидиран от държавата с 36 цента, допълва агенцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азззззззз

    33 1 Отговор
    А боко навремето ни плашеше че ще станем като Гърция. Де тоз късмет...

    Коментиран от #6

    11:35 06.04.2026

  • 2 Гюрата

    10 2 Отговор
    Циция

    11:41 06.04.2026

  • 3 Бай Дончу

    16 1 Отговор
    И ивреина са виновни

    11:42 06.04.2026

  • 4 Боко

    15 1 Отговор
    А тука изискването за получаване на субсидията е за да не са са возили даже в кола🤪

    11:43 06.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Гърция отпуска на всеки гражданин ваучер за хотел на морето и транспорт за 600 евро.

    11:43 06.04.2026

  • 6 Макс

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Азззззззз":

    Гърция ще ги утрои тези разходи чрез туризъм . Дано бълг. правителство не се подхлъзне по тази плоскост .

    11:43 06.04.2026

  • 7 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Зулусите искат по 20 евро за всяко дете под 18 за да може тате да зареди майбаха

    11:44 06.04.2026

  • 8 Гражданин.

    14 1 Отговор
    Пак ни прецакаха Византийците.

    11:45 06.04.2026

  • 9 В Гърция

    28 1 Отговор
    гледат как да обхванат повече хора и то със сума реално компенсираща !
    На тоя фон у нас всичко изглежда както винаги предизборно гаврене и търсене начи да отрежат колкото се може повече хора !
    С тия "управляващи" за нас толкова ! Виж там където трябва да се докараме и да подклаждаме война може да дадат и милиарди ! Това са си чисти българомразци !!!

    Коментиран от #19

    11:47 06.04.2026

  • 10 Обаче

    16 0 Отговор
    Ние създадохме комисия
    за наблюдение на щените

    11:52 06.04.2026

  • 11 Същите тъпаци като в БГ.

    11 6 Отговор
    Ще ги карат да висят цял ден за някви смешни 50€.махнете или намалете акциза лицемери.Дай боже 10€ да стане литъра да фалира европейското 🚾.

    11:52 06.04.2026

  • 12 Тома

    16 0 Отговор
    Едно време бати Бойко тиквата ни плашише че ще станем като гърците.

    11:54 06.04.2026

  • 13 дават я за пример

    1 0 Отговор
    като по напреднала и развита страна . има два вида домакинства . при преброяването на населението се знае кой какво домакинство има . единия вид домакинство ще взема от мерките . един вид който е виновен за войната плаща на ощетените от войната . другия вид домакинство няма да е подпомогнат . и при гласуването е така . едните ходят и са около 27 процента . другите не ходят и са над 70 процента . в гърция е по модерно . откриват морския сезон . подпомогнатите ще се радват . до следващата криза .

    11:59 06.04.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Мижи да те лажем. "Дава" 50 евро и после си ги прибира, като акциз и ДДС.
    При капиталустическа икономика база, държавата не дава. Само взема.
    Това е "Дъвка за глупаци". Едни политици, тарикати омайват простия и глупав матриял.

    12:00 06.04.2026

  • 15 123

    6 0 Отговор
    Така се почва. Първо се обявява като помощ, а после като изчезне горивото от бензиностанциите ще го направят с купони по 50 евро на месец.

    Коментиран от #18

    12:06 06.04.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    При частна икономическа база, надстройката се опитва да прави комунизъм. Ама не става. При средства за производство частна собственост, държавата няма от де да вземе за да даде. Взема от тези на които уж дава.
    Пише го в дебелите книги, като държа да уточня, че дебела книга, не е дебелото меню в пивницата на Алибегов.

    12:06 06.04.2026

  • 17 сравнение

    14 0 Отговор
    МРЗ в България - 620 евро, МРЗ в Гърция - 1027 евро. Помощта в България - 20 евро, помощта в Гърция - 50 евро. Според заложените от Гърция критерии за доходи, 90% от българите ще имат право на помощ от държавата. Обаче Гърция е фалирала, а ние сме цъфнали и чакаме всеки момент да вържем.

    Коментиран от #21

    12:08 06.04.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "123":

    При пазарна икономика няма купони. Рахат бъди. Купоните и празните рафтове са прелестите на комунизма. Хляб, захар, олио, бензин, нафта и прочие с купони. За това при комунизма нямаше дебели. Матрияла затлъстя при капитализма.

    12:09 06.04.2026

  • 19 И кой

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "В Гърция":

    ...ги избира, нали ние или ходим за гъби, за това недей рева. Като се научите да си търсите правата, да протестирате.....до тогава и ще.е така

    12:10 06.04.2026

  • 20 Гинка

    6 0 Отговор
    Оповестете и колко дават на пенсионерите за празника.

    Коментиран от #23

    12:14 06.04.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "сравнение":

    Българите изкупиха имотите в половин Гърция, и гърците изреваха, че ги колонизираме. А гърци в България не купуват нищо. Парите не им стигат за едене. Глад голем, за това Мицотакис ги залъгва с милостиня, която после си я прибира.
    Тарикат. И нашите се опитаха да се правят на тарикати с него 20 евро, но получиха само попръжни.

    12:15 06.04.2026

  • 22 новината

    1 3 Отговор
    Почина Мишо Белчев.Нито дума,ни статия.Защо така?

    Коментиран от #24

    12:17 06.04.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Гинка":

    Дават, и после в магазина си ги прибират като 22% ДДС.
    А българските пенции са проклятието на България и не заслужават нищо. Дори пенсиите, които получават не са ги изработили. Търтеи живеещи на гърба на обществото.

    12:19 06.04.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "новината":

    Този ще се продъни директно в пъклото. Ти рахат бъди. Помня как се вихреше като мастит седесар и размахваше двата пръста. Като му биха шута се укроти.

    12:22 06.04.2026

  • 25 хаха9371

    1 0 Отговор
    Ааатова на фротовата територия само за най слабите с по две или три автомобила,които изплащат на лизин. З адругите не.

    12:31 06.04.2026

  • 26 Ще гласувам против Бойко тиквата

    5 0 Отговор
    Тикви Баненски вижте кои става в Гърция 50 сврака на всички не като вас шайкаджии долни по 20 сврака само на махалите лилави.

    12:57 06.04.2026

  • 27 Нефтена тиква банкенска!

    2 0 Отговор
    Кой виновен за това? Тръмп и Нетаняху, приятелите на шайката Бойкова.

    13:02 06.04.2026

  • 28 Тити

    1 0 Отговор
    А у нас кога нали у ние сме Европейци?

    16:52 06.04.2026

