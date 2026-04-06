Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за гориво

Днес в Гърция ще бъде отворена специална платформа за подаване на заявления за получаване на помощ при зареждане с гориво, съобщи гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.
Основната сума, с която се подпомагат физическите лица в Гърция, е 50 евро на месец. С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите.
Различен е размерът на субсидията за собствениците на мотори - 30 евро в континенталната част и 35 евро на островите.
Помощта може да достигне до 120 евро за домакинство, в случай че семейството живее на някой от островите, има две коли и те са регистрирани на името на двамата. Условие за получаване на помощта за физически лица е определен семеен доход - до 25 хиляди евро за неженени двойки и до 35 хиляди евро за двойки с брак.
75 на сто от шофьорите изпълняват тези критерии, информира агенция АНА-МПА.
Според официалните данни средното потребление на горива в страната е около 70 евро на месец. С отпускането на 50 евро литър бензин ще бъде субсидиран от държавата с 36 цента, допълва агенцията.
1 Азззззззз
Коментиран от #6
11:35 06.04.2026
2 Гюрата
11:41 06.04.2026
3 Бай Дончу
11:42 06.04.2026
4 Боко
11:43 06.04.2026
5 Последния Софиянец
11:43 06.04.2026
6 Макс
До коментар #1 от "Азззззззз":Гърция ще ги утрои тези разходи чрез туризъм . Дано бълг. правителство не се подхлъзне по тази плоскост .
11:43 06.04.2026
7 ООрана държава
11:44 06.04.2026
8 Гражданин.
11:45 06.04.2026
9 В Гърция
На тоя фон у нас всичко изглежда както винаги предизборно гаврене и търсене начи да отрежат колкото се може повече хора !
С тия "управляващи" за нас толкова ! Виж там където трябва да се докараме и да подклаждаме война може да дадат и милиарди ! Това са си чисти българомразци !!!
Коментиран от #19
11:47 06.04.2026
10 Обаче
за наблюдение на щените
11:52 06.04.2026
11 Същите тъпаци като в БГ.
11:52 06.04.2026
12 Тома
11:54 06.04.2026
13 дават я за пример
11:59 06.04.2026
14 Данко Харсъзина
При капиталустическа икономика база, държавата не дава. Само взема.
Това е "Дъвка за глупаци". Едни политици, тарикати омайват простия и глупав матриял.
12:00 06.04.2026
15 123
Коментиран от #18
12:06 06.04.2026
16 Данко Харсъзина
Пише го в дебелите книги, като държа да уточня, че дебела книга, не е дебелото меню в пивницата на Алибегов.
12:06 06.04.2026
17 сравнение
Коментиран от #21
12:08 06.04.2026
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "123":При пазарна икономика няма купони. Рахат бъди. Купоните и празните рафтове са прелестите на комунизма. Хляб, захар, олио, бензин, нафта и прочие с купони. За това при комунизма нямаше дебели. Матрияла затлъстя при капитализма.
12:09 06.04.2026
19 И кой
До коментар #9 от "В Гърция":...ги избира, нали ние или ходим за гъби, за това недей рева. Като се научите да си търсите правата, да протестирате.....до тогава и ще.е така
12:10 06.04.2026
20 Гинка
Коментиран от #23
12:14 06.04.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "сравнение":Българите изкупиха имотите в половин Гърция, и гърците изреваха, че ги колонизираме. А гърци в България не купуват нищо. Парите не им стигат за едене. Глад голем, за това Мицотакис ги залъгва с милостиня, която после си я прибира.
Тарикат. И нашите се опитаха да се правят на тарикати с него 20 евро, но получиха само попръжни.
12:15 06.04.2026
22 новината
Коментиран от #24
12:17 06.04.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Гинка":Дават, и после в магазина си ги прибират като 22% ДДС.
А българските пенции са проклятието на България и не заслужават нищо. Дори пенсиите, които получават не са ги изработили. Търтеи живеещи на гърба на обществото.
12:19 06.04.2026
24 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "новината":Този ще се продъни директно в пъклото. Ти рахат бъди. Помня как се вихреше като мастит седесар и размахваше двата пръста. Като му биха шута се укроти.
12:22 06.04.2026
25 хаха9371
12:31 06.04.2026
26 Ще гласувам против Бойко тиквата
12:57 06.04.2026
27 Нефтена тиква банкенска!
13:02 06.04.2026
28 Тити
16:52 06.04.2026