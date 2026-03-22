Словенското правителство ограничи зареждането на гориво на бензиностанциите

22 Март, 2026 15:46 1 322 38

Зареждането на гориво на отделна бензиностанция дневно е ограничено до 50 литра за физическо лице и до 200 литра за юридическо лице

Мария Атанасова

От днес в Словения е в сила решение за временно ограничаване на зареждането на гориво на бензиностанциите, с което правителството иска да намали проблемите при снабдяването с петролни продукти, съобщи словенската редакция на "Форбс", предаде БТА.

Зареждането на гориво на отделна бензиностанция дневно е ограничено до 50 литра за физическо лице и до 200 литра за юридическо лице или за физическо лице, което извършва търговска дейност, включително селскостопанска.

От словенското Министерство на климата и околната среда казаха за "Форбс", че засега все още не разполагат с докладите на търговците за развитието на ситуацията и ги очакват в кратък срок. След това правителството ще реши дали са необходими допълнителни мерки, обяви вчера вечерта премиерът на страната Роберт Голоб.

При доставката на горива ще помогне и словенската армия. За тази цел осем военнослужещи и четири цистерни в понеделник ще започнат да помагат с доставката, но само на бензиностанции "Петрол". Този търговец не съобщава да има проблеми с доставката към момента.

Ситуацията при останалите търговци на петрол е малко по-сложна, отбелязва изданието.

От петролния търговец МОЛ казват, че местата, на които може да им свърши горивото, са малко. Увеличеното търсене и количественото ограничение за зареждане до 28 литра на превозно средство обаче удължават опашките на отделни бензиностанции.

При Шел до късно снощи повече от две трети от бензиностанциите и автоматичните колонки останаха без дизел. Без безоловен 95-октанов бензин остана само една локация. Днес някои от тези бензиностанции вече са получили нова доставка, а други ще я получат през деня. Засега не са получили помощ от словенската армия, но с готовност ще я използват, ако държавата им предложи тази възможност, подчертаха от Шел пред "Форбс".

Редица медии съобщават, че ситуацията с горивата в Словения се усложнява заради големия брой италиански и австрийски граждани, които зареждат там заради по-ниските цени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Люсид

    8 3 Отговор
    дрее ми

    15:49 22.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 8 Отговор
    В цяла Азия е същото.Скоро и у нас.

    Коментиран от #7, #10

    15:52 22.03.2026

  • 3 Българин

    25 5 Отговор
    Добре дошли в "клуба на богатите" - къде ги нашите "евроатлантици" които обещаваха че ще текът реки от мед и масло като влезем в еврозоната и като се откажем от руския петрол и газ. Скоро май купони ще има за бензин освен че ще е на баснословни цени.

    Коментиран от #37

    15:54 22.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хохо Бохо

    2 12 Отговор
    Карам електричка и ми дреме на де до вия за драмата ви. Ако тук стане така ще зареждам дрърия дизел само за да продавам на двойни цени на лум пе ните

    Коментиран от #11

    15:55 22.03.2026

  • 7 Учуден

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чак пък в цяла - Русия и тя е в Азия а горивата са си евтини като преди.

    15:56 22.03.2026

  • 8 Сатана Z

    12 3 Отговор
    В Югославия по време на войната не работеше нито една бензиностанция,а бензин се предлагаше в пластмасови шишета от Мин.вода край пътя на цена по споразумение.Нямаше градски транспорт и хората караха колела или пешачката.

    15:56 22.03.2026

  • 9 Ицо нафта та

    2 15 Отговор
    Че то и москалбад от една година е на КУПОНИ за беГзин и без ..НЕТ!
    Монгольята заприличаха на С. Корея
    А уж беше за 3 ДНЯ хехехехехехе

    Коментиран от #13, #15, #16

    15:58 22.03.2026

  • 10 Луд умора няма

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Право в десетката бе подметката. Как не се умори по цял ден да си все ти. Иди на някой политик се наведи и връзките му вържи.

    15:58 22.03.2026

  • 11 Учуден

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    А кой те увери че тока няма да се вдигне - пък и не става да си караш електричката и да стоиш гладен - всичко ще се вдигне когато се вдигат горивата.

    Коментиран от #27

    15:58 22.03.2026

  • 12 Тома

    8 0 Отговор
    А пък при нас гюро ще дава по 20 евро на месец за гориво защото сме богата държава

    Коментиран от #19

    16:00 22.03.2026

  • 13 Ти явно я пиеш

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо нафта та":

    тая нафта и мозъкът ти вече го няма.
    На нас знаещ ли колко добре ни става в Москалабад кво било.
    Остротата ти е колкото на ъгъл 179 градуса.

    16:00 22.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зевзек

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо нафта та":

    "и москалбад от една година е на КУПОНИ"

    Така е, обаче само в козяшката пропаганда защото на козячетата това им остана да плюят в безсилна ярост - бензина и сега е по 70 рубли което няма едно евро.

    16:02 22.03.2026

  • 16 Хак

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо нафта та":

    да вие леврото !

    16:03 22.03.2026

  • 17 БОЛШЕВИК

    9 0 Отговор
    Капитала и капиталистите рухват, покрай свършека на дивашкия капитализъм ще пострадат всички, но дано има голям прелом и заличаването на капитализма и феодализма, да има и възмездие за останалите живи престъпници капиталисти и феодали.

    16:03 22.03.2026

  • 18 Хак

    8 2 Отговор
    да вие леврото !

    16:05 22.03.2026

  • 19 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    Е така де ама с тези 20 евро на месец както вървят цените няма да можеш и 5 литра да си купиш - абе може и на купони да сме ама важното е че сме в "клуба на богатите"

    16:05 22.03.2026

  • 20 Абе ...Аман

    2 10 Отговор
    Оня пе-- ДИК ..у ЙЛО влезна ли вече у тия пусти села ПОКРОВСК и Купянск , или още цалива КУ ревете Украински у ДОНБАС?
    13 годин, Ей.... 13 годин

    Коментиран от #22, #23

    16:06 22.03.2026

  • 21 Трябва

    4 0 Отговор
    и в България !

    Коментиран от #25

    16:06 22.03.2026

  • 22 Педро

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе ...Аман":

    Отдавна са руски.

    Коментиран от #33

    16:08 22.03.2026

  • 23 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе ...Аман":

    Абе не знам дали е влезнал ама ти ще ми кажеш ли защо зеления евакуира Славянск след като той е на 50 км от Покровск и Купянск.

    Ех колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка.

    16:08 22.03.2026

  • 24 У ДРИ БАЦЕ

    1 7 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА пас мина!
    У ДРИ доде камилар не остане

    Коментиран от #26

    16:08 22.03.2026

  • 25 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Трябва":

    В България няма нужда като стане хляба десет лева ,никой няма да си помисля и за кола

    16:10 22.03.2026

  • 26 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Удря удря пък протока затворен и даже махна санкциите на Иран и Русия.

    Пък нашите козячета ревът ли ревът

    16:11 22.03.2026

  • 27 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    А тока от къде ? Калъф непросветен! Ти просто ползваш още един посредник, за да трансформира твърдо гориво в електрическа енергия и цапаш както по този начин, така и с мръсната си батерия, която е токсична, а също и с феродовия прах на спирачките на два пъти по тежкия си кош! Изобщо мозъка ти е като две стотинки в гъдулка!

    16:12 22.03.2026

  • 28 Само минавам тъдява ама да попитам де

    2 4 Отговор
    Дайте инфо за Парадо на Педофило у ЙЛО у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН!

    Коментиран от #32

    16:13 22.03.2026

  • 29 Запознат

    2 0 Отговор
    Скоро като стане бензина по 5 евро очаквам нашите козячета да извадят опорката за "агент Краснов" и да почнат да плюят по Тръмп.

    16:14 22.03.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    А цялата мизерия тръгна преди Четири Года от мрррръъъсссните руснаци, таварищи ☝️

    Коментиран от #34

    16:15 22.03.2026

  • 31 Анонимен

    3 0 Отговор
    Служебното ни правителство е на път да въведе ,както в Словения ,купонна система за зареждане.Натам сме поели,ще сърбаме каквото ни се сервира от властимащите.

    16:17 22.03.2026

  • 32 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":

    "Дайте инфо за Парадо"

    "Техеран за три дейс" защо го забрави - ще ми припомниш ли колко "силно и сплотено" е станало любимото ви НАТО.

    Мъка а - и безсилна злоба - а аз си умирам от кеф като чуя скимтенето на нашите козячета.

    Коментиран от #36

    16:18 22.03.2026

  • 33 Възрожденец

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Педро":

    Така казаха и Педофила със Гера симав, а после излезе ,че го...обма нули
    Хихихихихи
    Още са 12 км от селото ПОКРОВСК ( който е на 25 км от Донецк)
    И само за 13. год.
    Хихихихихи

    Коментиран от #35

    16:19 22.03.2026

  • 34 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    То за всеки който се пише Путин някой друг му е виновен че има проблеми с акъла. За това ги прибираме при нас.

    16:20 22.03.2026

  • 35 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Възрожденец":

    А защо тогава зеления евакуира Славянск или това не ти го разясниха от посолството.

    16:21 22.03.2026

  • 36 Дай инфо

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зевзек":

    И не се обяснявай, ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК.
    13 год...не СТИГАТ за селото ПОКРОВСК и то само.... 2 Милиона човекоподобни монголья Фира
    Ееееедехееее

    Коментиран от #38

    16:22 22.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дай инфо":

    Най ми е кеф да слушам скимтенето на нашите козячета и как плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго. Направо си ги представям как с пяна на уста ръсят опорки.

    16:26 22.03.2026

