Словенското правителство ограничи зареждането на гориво на бензиностанциите

От днес в Словения е в сила решение за временно ограничаване на зареждането на гориво на бензиностанциите, с което правителството иска да намали проблемите при снабдяването с петролни продукти, съобщи словенската редакция на "Форбс", предаде БТА.

Зареждането на гориво на отделна бензиностанция дневно е ограничено до 50 литра за физическо лице и до 200 литра за юридическо лице или за физическо лице, което извършва търговска дейност, включително селскостопанска.

От словенското Министерство на климата и околната среда казаха за "Форбс", че засега все още не разполагат с докладите на търговците за развитието на ситуацията и ги очакват в кратък срок. След това правителството ще реши дали са необходими допълнителни мерки, обяви вчера вечерта премиерът на страната Роберт Голоб.

При доставката на горива ще помогне и словенската армия. За тази цел осем военнослужещи и четири цистерни в понеделник ще започнат да помагат с доставката, но само на бензиностанции "Петрол". Този търговец не съобщава да има проблеми с доставката към момента.

Ситуацията при останалите търговци на петрол е малко по-сложна, отбелязва изданието.

От петролния търговец МОЛ казват, че местата, на които може да им свърши горивото, са малко. Увеличеното търсене и количественото ограничение за зареждане до 28 литра на превозно средство обаче удължават опашките на отделни бензиностанции.

При Шел до късно снощи повече от две трети от бензиностанциите и автоматичните колонки останаха без дизел. Без безоловен 95-октанов бензин остана само една локация. Днес някои от тези бензиностанции вече са получили нова доставка, а други ще я получат през деня. Засега не са получили помощ от словенската армия, но с готовност ще я използват, ако държавата им предложи тази възможност, подчертаха от Шел пред "Форбс".

Редица медии съобщават, че ситуацията с горивата в Словения се усложнява заради големия брой италиански и австрийски граждани, които зареждат там заради по-ниските цени.