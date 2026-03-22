Словенското правителство ограничи зареждането на гориво на бензиностанциите

От днес в Словения е в сила решение за временно ограничаване на зареждането на гориво на бензиностанциите, с което правителството иска да намали проблемите при снабдяването с петролни продукти, съобщи словенската редакция на "Форбс", предаде БТА.
Зареждането на гориво на отделна бензиностанция дневно е ограничено до 50 литра за физическо лице и до 200 литра за юридическо лице или за физическо лице, което извършва търговска дейност, включително селскостопанска.
От словенското Министерство на климата и околната среда казаха за "Форбс", че засега все още не разполагат с докладите на търговците за развитието на ситуацията и ги очакват в кратък срок. След това правителството ще реши дали са необходими допълнителни мерки, обяви вчера вечерта премиерът на страната Роберт Голоб.
При доставката на горива ще помогне и словенската армия. За тази цел осем военнослужещи и четири цистерни в понеделник ще започнат да помагат с доставката, но само на бензиностанции "Петрол". Този търговец не съобщава да има проблеми с доставката към момента.
Ситуацията при останалите търговци на петрол е малко по-сложна, отбелязва изданието.
От петролния търговец МОЛ казват, че местата, на които може да им свърши горивото, са малко. Увеличеното търсене и количественото ограничение за зареждане до 28 литра на превозно средство обаче удължават опашките на отделни бензиностанции.
При Шел до късно снощи повече от две трети от бензиностанциите и автоматичните колонки останаха без дизел. Без безоловен 95-октанов бензин остана само една локация. Днес някои от тези бензиностанции вече са получили нова доставка, а други ще я получат през деня. Засега не са получили помощ от словенската армия, но с готовност ще я използват, ако държавата им предложи тази възможност, подчертаха от Шел пред "Форбс".
Редица медии съобщават, че ситуацията с горивата в Словения се усложнява заради големия брой италиански и австрийски граждани, които зареждат там заради по-ниските цени.
1 бай Люсид
2 Последния Софиянец
3 Българин
6 Хохо Бохо
7 Учуден
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чак пък в цяла - Русия и тя е в Азия а горивата са си евтини като преди.
8 Сатана Z
9 Ицо нафта та
Монгольята заприличаха на С. Корея
А уж беше за 3 ДНЯ хехехехехехе
10 Луд умора няма
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Право в десетката бе подметката. Как не се умори по цял ден да си все ти. Иди на някой политик се наведи и връзките му вържи.
11 Учуден
До коментар #6 от "Хохо Бохо":А кой те увери че тока няма да се вдигне - пък и не става да си караш електричката и да стоиш гладен - всичко ще се вдигне когато се вдигат горивата.
12 Тома
13 Ти явно я пиеш
До коментар #9 от "Ицо нафта та":тая нафта и мозъкът ти вече го няма.
На нас знаещ ли колко добре ни става в Москалабад кво било.
Остротата ти е колкото на ъгъл 179 градуса.
15 Зевзек
До коментар #9 от "Ицо нафта та":"и москалбад от една година е на КУПОНИ"
Така е, обаче само в козяшката пропаганда защото на козячетата това им остана да плюят в безсилна ярост - бензина и сега е по 70 рубли което няма едно евро.
16 Хак
До коментар #9 от "Ицо нафта та":да вие леврото !
17 БОЛШЕВИК
18 Хак
19 Българин
До коментар #12 от "Тома":Е така де ама с тези 20 евро на месец както вървят цените няма да можеш и 5 литра да си купиш - абе може и на купони да сме ама важното е че сме в "клуба на богатите"
20 Абе ...Аман
13 годин, Ей.... 13 годин
21 Трябва
22 Педро
До коментар #20 от "Абе ...Аман":Отдавна са руски.
23 Учуден
До коментар #20 от "Абе ...Аман":Абе не знам дали е влезнал ама ти ще ми кажеш ли защо зеления евакуира Славянск след като той е на 50 км от Покровск и Купянск.
Ех колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка.
24 У ДРИ БАЦЕ
У ДРИ доде камилар не остане
25 Сталин
До коментар #21 от "Трябва":В България няма нужда като стане хляба десет лева ,никой няма да си помисля и за кола
26 Зевзек
До коментар #24 от "У ДРИ БАЦЕ":Удря удря пък протока затворен и даже махна санкциите на Иран и Русия.
Пък нашите козячета ревът ли ревът
27 Лопата Орешник
До коментар #11 от "Учуден":А тока от къде ? Калъф непросветен! Ти просто ползваш още един посредник, за да трансформира твърдо гориво в електрическа енергия и цапаш както по този начин, така и с мръсната си батерия, която е токсична, а също и с феродовия прах на спирачките на два пъти по тежкия си кош! Изобщо мозъка ти е като две стотинки в гъдулка!
28 Само минавам тъдява ама да попитам де
29 Запознат
30 Владимир Путин, президент
31 Анонимен
32 Зевзек
До коментар #28 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":"Дайте инфо за Парадо"
"Техеран за три дейс" защо го забрави - ще ми припомниш ли колко "силно и сплотено" е станало любимото ви НАТО.
Мъка а - и безсилна злоба - а аз си умирам от кеф като чуя скимтенето на нашите козячета.
33 Възрожденец
До коментар #22 от "Педро":Така казаха и Педофила със Гера симав, а после излезе ,че го...обма нули
Хихихихихи
Още са 12 км от селото ПОКРОВСК ( който е на 25 км от Донецк)
И само за 13. год.
Хихихихихи
34 Санитаря от Карлуково
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":То за всеки който се пише Путин някой друг му е виновен че има проблеми с акъла. За това ги прибираме при нас.
35 Учуден
До коментар #33 от "Възрожденец":А защо тогава зеления евакуира Славянск или това не ти го разясниха от посолството.
36 Дай инфо
До коментар #32 от "Зевзек":И не се обяснявай, ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК.
13 год...не СТИГАТ за селото ПОКРОВСК и то само.... 2 Милиона човекоподобни монголья Фира
Ееееедехееее
38 Зевзек
До коментар #36 от "Дай инфо":Най ми е кеф да слушам скимтенето на нашите козячета и как плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго. Направо си ги представям как с пяна на уста ръсят опорки.
