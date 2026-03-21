Има ли стратегия зад непоследователните ходове на Тръмп?

"Ние сме на прага на постигането на целите си и обмисляме да ограничим нашите мащабни военни усилия", написа Тръмп в Truth Social. Малко преди това американският президент каза пред репортери, че САЩ и Израел са постигнали победа над Иран.

"Мисля, че спечелихме. Ние изключихме техните военноморски и военновъздушни сили, изключихме тяхната противовъздушна отбрана, изключихме всичко, можем да се придвижваме свободно. От военна гледна точка те са свършени", заяви Тръмп.

Допълнителни войски в Персийския залив

Президентът на САЩ казва, че ще ограничи войната, като по този начин се опитва да успокои своите сънародници, които недоволстват заради растящите цени на бензина. Американски медии обаче съобщиха, че армията на САЩ е разпоредила засилване на присъствието в Персийския залив - с три бойни кораба амфибия и около 2500 елитни войници.

Този факт не говори достатъчно за намеренията на Тръмп, пише АРД. Позовавайки се на свои източници, Барак Равид от списание "Аксиос" допуска, че Белият дом сериозно обмисля десант със сухопътни войски. "Това, което иска администрацията на Тръмп, са две неща: първо, окупация на остров Харк, за да се поеме контрола над иранския нефт. И второ: да се използва островът като средство за натиск в бъдещите преговори - преговори за Ормузкия проток и за отношенията между Иран, региона и света."

Недоволство от съюзниците в НАТО

Тръмп за пореден път изрази недоволството си от съюзниците в НАТО. Те били страхливци и нямали смелостта да се намесят в Ормузкия проток. И още - би било хубаво държавите, които използват протока, да се ангажират. При положение, че Китай получава 90 процента от своята енергия оттам, а Япония - 95 процента, посочи Тръмп.

Всъщност за администрацията на Тръмп Китай е най-опасният противник в света. И това, че сега президентът отново кани китайците да вземат военно участие в Ормузкия проток, е забележително, отбелязва германската обществена медия.

Разхлабване на санкциите спрямо Иран

90 минути след като поиска подкрепа, Тръмп отново промени позицията си, отбелязва АРД. В Truth Social той написа, че САЩ не носят основната отговорност за охраната на Ормузкия проток. Те щели да окажат помощ само ако им бъде поискана.

Междувременно САЩ разхлабиха донякъде санкциите срещу Иран. Сега страната може да продава петрола, който вече е натоварен на кораби. Американското правителство се надява така пазари да се поуспокоят. Американският финансов министър Скот Бесънт заяви от своя страна, че тази мярка щяла да навреди на Иран. "В крайна сметка ние ще използваме иранския петрол срещу иранците, за да задържим цените ниски през следващите 14 дни, докато продължаваме военната акция."

Иран обяви, че в момента няма запаси в морето. Преди няколко дни САЩ вече отмениха временно нефтените санкции спрямо Русия. По този начин Москва може да компенсира до голяма степен загубите, претърпяни в резултат от международните санкции.

Иран не се готви за преговори

Вашингтон обаче не дава заявки за скорошни преговори с Техеран. От страна на Ислямската република обаче също няма такава готовност. "През следващите дни Иран официално няма да прояви интерес към преговори", коментира пред ДВ германският експерт по близкоизточните въпроси Щефан Лукас.

Нанесените от САЩ щети са твърде големи, а и иранското ръководство вече е наясно, че дори при воденето на преговори нападенията могат да продължат, както стана преди три седмици, подчертава Лукас. Но той не изключва вероятността неофициално да се поддържат контакти - например през Оман или иракски канали. "Засега обаче няма да има значителни промени на дипломатическо ниво", предвижда експертът.

Шансове за разговори не вижда и Маркус Шнайдер от фондация "Фридрих Еберт". Целенасочените убийства на централни фигури доведоха до отпадането на важни преговорни партньори. Освен това и техните потенциални наследници са под заплаха. "Тези, които се задават, ще бъдат много по-безкомпромисни", казва Шнайдер, който работи в бюрото на фондацията в Бейрут.

Отслабен ли е режимът?

Щефан Лукас изтъква, че режимът в Иран е стабилен, че неговата устойчивост е била подценена - въпреки нападенията той изглежда по-скоро укрепен, отколкото отслабен. Същевременно успя да увеличи международната си легитимност чрез стратегията за оказване на икономически натиск върху енергийните пазари.

И Шнайдер подчертава, че от стратегическа гледна точка в момента Техеран не е в неизгодна позиция. Блокадата на Ормузкия проток и атаките срещу енергийната инфраструктура в региона се отразиха на глобалните пазари. "Защо Иран да спира сега?", пита той. Войните се решават не само по военен път, но и по политически. Техеран очевидно залага на това, че неговата способност да издържи е по-голяма от тази на врага му.

"Иран не може да спечели войната по военен път, но може да предизвика икономическа ескалация", отбелязва "Ройтерс" в свой анализ. Така съотношението на силите се изместна поне частично в зона, в която военното превъзходство не е толкова решаващо.

Възможните сценарии са два

Според Лукас има два възможни сценария: следваща ескалация с регионално разширяване на конфликта или рязко изтегляне, при което Вашингтон обявява "победа" и се заема с други въпроси. И двете опции крият политически рискове, особено с оглед на съюзниците на САЩ в региона.

Според експертите започването на скорошни преговори не изглежда вероятно. Недоверието е твърде голямо, възможните компромиси са твърде неясни, а стратегическите цели - твърде различни. Докато в това отношение не настъпи промяна, войната ще продължи да се води на бойното поле, а не на масата за преговори.