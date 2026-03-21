Новини
Свят »
САЩ »
Има ли стратегия зад непоследователните ходове на Тръмп?

Има ли стратегия зад непоследователните ходове на Тръмп?

21 Март, 2026 14:21

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • петрол

Тръмп обмисля "ограничаване" на войната в Иран и разхлабване на санкциите, за да се стабилизират пазарите. Но в същото време медии съобщават, че войските на терен се увеличават.

Има ли стратегия зад непоследователните ходове на Тръмп?
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

"Ние сме на прага на постигането на целите си и обмисляме да ограничим нашите мащабни военни усилия", написа Тръмп в Truth Social. Малко преди това американският президент каза пред репортери, че САЩ и Израел са постигнали победа над Иран.

"Мисля, че спечелихме. Ние изключихме техните военноморски и военновъздушни сили, изключихме тяхната противовъздушна отбрана, изключихме всичко, можем да се придвижваме свободно. От военна гледна точка те са свършени", заяви Тръмп.

Допълнителни войски в Персийския залив

Президентът на САЩ казва, че ще ограничи войната, като по този начин се опитва да успокои своите сънародници, които недоволстват заради растящите цени на бензина. Американски медии обаче съобщиха, че армията на САЩ е разпоредила засилване на присъствието в Персийския залив - с три бойни кораба амфибия и около 2500 елитни войници.

Този факт не говори достатъчно за намеренията на Тръмп, пише АРД. Позовавайки се на свои източници, Барак Равид от списание "Аксиос" допуска, че Белият дом сериозно обмисля десант със сухопътни войски. "Това, което иска администрацията на Тръмп, са две неща: първо, окупация на остров Харк, за да се поеме контрола над иранския нефт. И второ: да се използва островът като средство за натиск в бъдещите преговори - преговори за Ормузкия проток и за отношенията между Иран, региона и света."

Недоволство от съюзниците в НАТО

Тръмп за пореден път изрази недоволството си от съюзниците в НАТО. Те били страхливци и нямали смелостта да се намесят в Ормузкия проток. И още - би било хубаво държавите, които използват протока, да се ангажират. При положение, че Китай получава 90 процента от своята енергия оттам, а Япония - 95 процента, посочи Тръмп.

Всъщност за администрацията на Тръмп Китай е най-опасният противник в света. И това, че сега президентът отново кани китайците да вземат военно участие в Ормузкия проток, е забележително, отбелязва германската обществена медия.

Разхлабване на санкциите спрямо Иран

90 минути след като поиска подкрепа, Тръмп отново промени позицията си, отбелязва АРД. В Truth Social той написа, че САЩ не носят основната отговорност за охраната на Ормузкия проток. Те щели да окажат помощ само ако им бъде поискана.

Междувременно САЩ разхлабиха донякъде санкциите срещу Иран. Сега страната може да продава петрола, който вече е натоварен на кораби. Американското правителство се надява така пазари да се поуспокоят. Американският финансов министър Скот Бесънт заяви от своя страна, че тази мярка щяла да навреди на Иран. "В крайна сметка ние ще използваме иранския петрол срещу иранците, за да задържим цените ниски през следващите 14 дни, докато продължаваме военната акция."

Иран обяви, че в момента няма запаси в морето. Преди няколко дни САЩ вече отмениха временно нефтените санкции спрямо Русия. По този начин Москва може да компенсира до голяма степен загубите, претърпяни в резултат от международните санкции.

Иран не се готви за преговори

Вашингтон обаче не дава заявки за скорошни преговори с Техеран. От страна на Ислямската република обаче също няма такава готовност. "През следващите дни Иран официално няма да прояви интерес към преговори", коментира пред ДВ германският експерт по близкоизточните въпроси Щефан Лукас.

Нанесените от САЩ щети са твърде големи, а и иранското ръководство вече е наясно, че дори при воденето на преговори нападенията могат да продължат, както стана преди три седмици, подчертава Лукас. Но той не изключва вероятността неофициално да се поддържат контакти - например през Оман или иракски канали. "Засега обаче няма да има значителни промени на дипломатическо ниво", предвижда експертът.

Шансове за разговори не вижда и Маркус Шнайдер от фондация "Фридрих Еберт". Целенасочените убийства на централни фигури доведоха до отпадането на важни преговорни партньори. Освен това и техните потенциални наследници са под заплаха. "Тези, които се задават, ще бъдат много по-безкомпромисни", казва Шнайдер, който работи в бюрото на фондацията в Бейрут.

Отслабен ли е режимът?

Щефан Лукас изтъква, че режимът в Иран е стабилен, че неговата устойчивост е била подценена - въпреки нападенията той изглежда по-скоро укрепен, отколкото отслабен. Същевременно успя да увеличи международната си легитимност чрез стратегията за оказване на икономически натиск върху енергийните пазари.

И Шнайдер подчертава, че от стратегическа гледна точка в момента Техеран не е в неизгодна позиция. Блокадата на Ормузкия проток и атаките срещу енергийната инфраструктура в региона се отразиха на глобалните пазари. "Защо Иран да спира сега?", пита той. Войните се решават не само по военен път, но и по политически. Техеран очевидно залага на това, че неговата способност да издържи е по-голяма от тази на врага му.

"Иран не може да спечели войната по военен път, но може да предизвика икономическа ескалация", отбелязва "Ройтерс" в свой анализ. Така съотношението на силите се изместна поне частично в зона, в която военното превъзходство не е толкова решаващо.

Възможните сценарии са два

Според Лукас има два възможни сценария: следваща ескалация с регионално разширяване на конфликта или рязко изтегляне, при което Вашингтон обявява "победа" и се заема с други въпроси. И двете опции крият политически рискове, особено с оглед на съюзниците на САЩ в региона.

Според експертите започването на скорошни преговори не изглежда вероятно. Недоверието е твърде голямо, възможните компромиси са твърде неясни, а стратегическите цели - твърде различни. Докато в това отношение не настъпи промяна, войната ще продължи да се води на бойното поле, а не на масата за преговори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това може само

    19 4 Отговор
    Психиатър да каже.

    14:26 21.03.2026

  • 2 Българин

    19 3 Отговор
    Има. Стратегията е каквото му заповяда Нетаняху.

    14:26 21.03.2026

  • 3 Сталин

    16 2 Отговор
    Стратегията е - и бегам бате

    14:26 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    8 6 Отговор
    Хахаха.......ДВ са толкова умствено ниско ниво, че няма да разберат нищо, дори ако Тръмп лично им каже дали има, или няма стратегия!!! Си той горкия си въобразява, че играе комар!!!

    Коментиран от #32

    14:27 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    17 1 Отговор
    Стратегията е - смяна на памперси

    14:27 21.03.2026

  • 9 Стратегия има

    15 2 Отговор
    сутрин-една, на обяд-друга, вечерта -трета.
    Старостта не прощава.

    14:28 21.03.2026

  • 10 Чатала

    13 1 Отговор
    Чатала е стратега Дончу карти нема

    14:28 21.03.2026

  • 11 Дзак

    15 1 Отговор
    Ако някой си мисли, че ще прекрати войната в рамките на шест седмици, се лъже много.

    14:29 21.03.2026

  • 12 Сталин

    19 1 Отговор
    Оранжевия Шломо клоун днес пак победи Иран за 100 тен път

    14:29 21.03.2026

  • 13 соске

    2 1 Отговор
    квик

    14:29 21.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    16 2 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима на айтоласите но това да се нападне Иран беше голяма глупост и бай Дончо се оплете като пате в кълчища и сега отправя заплахи към съюзниците си че не искат да воюват с какво точно го държи еврейския главо рез ние не знаем но че има зависимост от еврейския главо рез това се вижда

    14:31 21.03.2026

  • 16 Валерко

    4 5 Отговор
    Стратегията му е да разкаже играта на Европа

    Коментиран от #18

    14:31 21.03.2026

  • 17 000

    15 1 Отговор
    Религиозната война на израел през проксито сащ ще завърши с погром на престъпните семити.

    14:32 21.03.2026

  • 18 Боко

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Валерко":

    Да се 💩💩💩 на Европа в този си вид🤮

    14:34 21.03.2026

  • 19 Има само един ход

    13 2 Отговор
    ...точен снайперист...
    Цял Свят ще му е благодарен !

    14:34 21.03.2026

  • 20 Казанлъшкия

    14 1 Отговор
    Има,да - да не се сещат пак сънародниците му за случая "Епщайн".

    14:35 21.03.2026

  • 21 Президентът Тръмп

    10 1 Отговор
    Понякога така се удивлявам и вдъхновявам от великите си идеи че в един момент чувам как бръмбарите в главата ми стават на крака и ми ръкопляскат!

    14:36 21.03.2026

  • 22 Дон Дзъ

    3 1 Отговор
    Когато не знаеш какво правиш и врагът ти не знае какво да прави

    14:37 21.03.2026

  • 23 БеГемот

    6 1 Отговор
    Стратегията на бясно куче в чувал....и усещането за ухилен китаец с касапски нож в ръка....

    14:38 21.03.2026

  • 24 Доналд Тръмп, президент

    3 7 Отговор
    Зад измамно непоследователната стратегия прозира само една - всекидневно бомбене на ру3ките канчета ☝️
    Останалото е парлама

    14:40 21.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смешник

    2 1 Отговор
    Тръмп се опитва да излезе от войната в която го набута Нетаняху И все пак ще се опита да обяви някаква победа за да излезе чист за изборите зо конгрес които наближават а рейтинга му доста се е сриинал

    Коментиран от #38

    14:46 21.03.2026

  • 28 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Това което един глупак направи 100 мъдреци не могат да обяснят

    14:46 21.03.2026

  • 29 НИЯ

    4 1 Отговор
    Този човек е тотално изкукал,и аз незнам няма ли кой да го спре.Ще.запали целият свят.Само не разбирам защо Русия е агресор ,а в случая САЩ какъв е?

    Коментиран от #34

    14:49 21.03.2026

  • 30 Бегай

    6 1 Отговор
    Луд с картечница!
    Това е Тръмп.Какво мислене, каква стратегия, какви пет лева?!

    14:50 21.03.2026

  • 31 Да нямаш стратегия

    3 1 Отговор
    И това е стратегия.
    Дончо, Дончоооооо…..

    14:50 21.03.2026

  • 32 Аво

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ти па си много умен.

    14:51 21.03.2026

  • 33 Смешник

    4 1 Отговор
    Чичо Дончо да не се притеснява за китайците Те техния петрол си го получават Иран пропуска всички танкери през протока освен тия от неприятелски държави свързани с Израел и Сащ

    14:52 21.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    2 1 Отговор
    Западът може и да има добри тактици, но
    историята е доказала че нямат добри страези.
    По-важното в случая е, че не се слушат тактиците, а се слушат пасторите.

    14:57 21.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Дън

    1 1 Отговор
    Не помни това е! Никва стратегия няма всява хаос и разруха!

    Коментиран от #46

    15:01 21.03.2026

  • 38 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    Междинните избори по традиция в САЩ се печелят от другата партия,която не е на власт! Редно е да се спечелят от демократите ..Проследи назад във времето и ще видиш ,че това е така. Когато демократите са били на власт ,междинните са печелени от републиканците и обратно...

    Коментиран от #47

    15:05 21.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 даа

    3 1 Отговор
    Има разбира се, само че още не са му я казали и на него. Тръмп е поредната марионетка, на чиято въдица се хванаха много шарани.

    15:11 21.03.2026

  • 41 да питам

    2 3 Отговор
    Каква "стратегия" у Nенормалник ?!🤭

    15:12 21.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Констатация

    1 1 Отговор
    Целта на тази военна авантюра бяха две държави: Иран - пряко, и Китай - ковенно! Нещо не му се получи на Рижавия, напротив, предизвика Световна енергийна криза и вбеси всичките си международни съюзници, дори в Щатите, съпартийците му от Републиканската партия го критикуват открито, а други застават срещу него!

    Коментиран от #44

    15:24 21.03.2026

  • 44 ха ха хааа

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Констатация":

    Авантюра като авантюра ... Като - " Три-те Дня " ..

    15:29 21.03.2026

  • 45 този човек причинява огромни

    1 1 Отговор
    щети на земята като цяло и не хората то планетата ще го осъди

    15:33 21.03.2026

  • 46 долу

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Дън":

    чалмите !
    Тръмп е умен човек и ще постигне целите си .

    15:33 21.03.2026

  • 47 тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    път ще стане обратното. Т.е. било е наопаки, а сега ще стане на терсене срещу демократите

    15:39 21.03.2026

  • 48 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Тръмп освен че е глупак е и руски агент.кофти комбинация при президент на сащ .тоталната му некомпетентност го прави смешен в очите на враговете му и напълно неадекватен в очите на съюзниците му.

    15:44 21.03.2026