ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции

ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции

20 Март, 2026 03:56, обновена 20 Март, 2026 05:16 1 033 30

Унгария има пълното законно право да блокира „военния заем“ от ЕС за Украйна от 90 милиарда евро, заяви премиерът Орбан

ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако Европа изпитва физически недостиг на енергия, който води до прекъсвания на електрозахранването.

Тя направи това изявление на пресконференция след срещата на върха на ЕС.

В отговор на въпрос дали Европейската комисия е готова да изключи покупките на руски газ, дори ако Европа изпитва прекъсвания на електрозахранването поради физически недостиг на енергия, тя заяви:

„Имаме ясна цел и се придържаме към нея. Ще продължим да трансформираме енергийния си сектор, насочвайки го към зелена и произведена в Европа енергия.“

По-рано европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че страните от ЕС вече не трябва да купуват „нито една молекула руски енергийни ресурси“, независимо от обстоятелствата.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че въпреки ветото на Унгария, Брюксел ще отпусне 90 милиарда евро военно финансиране за Киев „по един или друг начин“.

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху „военния заем“ на ЕС за Украйна „акт на груба нелоялност“ и заплаши с последствия.

„Това ще остави дълбока следа“, каза той пред репортери след срещата на върха на ЕС. „Обединени сме в убеждението си, че няма просто да приемем случилото се в Европейския съвет“, предупреди Мерц. „И това ще има последствия, които ще се простират далеч отвъд това изолирано събитие“, добави канцлерът. Той твърди, че много лидери на ЕС са „дълбоко възмутени“ от позицията на Будапеща.

Той каза, че лидерите на ЕС са инструктирали Европейската комисия да намери други начини за осигуряване на средства, въпреки позицията на Унгария и Словакия.

Според информационната агенция DPA, позовавайки се на дипломати, срещата на върха е приключила късно вечерта без решение на спора за заема. Според агенцията Мерц и други европейски лидери са критикували Орбан при закрити врати за позицията му по отношение на Украйна, но „значителният натиск“ от тяхна страна не е успял да промени решението му да блокира средствата за Киев.

„Лидерите на ЕС не пестиха време на срещата на върха на ЕС да критикуват позицията на Орбан“, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той нарече позицията на унгарския премиер неприемлива и заяви, че той „не зачита принципа на справедлива сделка“.

Унгария има пълното законно право да блокира „военния заем“ от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, тъй като въпросът все още не е напълно решен, а Киев междувременно спря транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори пред репортери след срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Той припомни, че когато Съветът на ЕС реши през декември 2025 г. да отпусне тези пари на Украйна, три държави – Унгария, Словакия и Чехия – отказаха да участват в тази инициатива, но не попречиха на други да го направят. „Ситуацията обаче се промени оттогава, тъй като украинците наложиха петролна блокада на Унгария“, отбеляза правителственият глава.

„В същото време процесът на вземане на решения относно заема все още не е напълно завършен и от правна гледна точка ситуацията е абсолютно ясна: имаме право да го направим“, каза Орбан относно намерението на Унгария да задържи 90 милиарда евро от Украйна, докато тя възобнови работата по тръбопровода.

Брюксел иска да предостави на Украйна тези средства чрез общ заем от държавите-членки на ЕС, лихвата по който ще трябва да се плаща от бюджета на ЕС. Това изисква единодушното одобрение на друг отделен документ. Унгария и Словакия отказват да го направят, настоявайки Украйна да вдигне петролната блокада.

„Ако украинците бяха наложили петролна блокада на Унгария през декември, никога нямаше да отпуснем този заем от 90 милиарда евро. Но след като одобрихме положителното решение, бяхме подложени на петролна блокада и не мога да се преструвам, че нищо не се е случило“, каза Орбан.

Той призна, че е било трудно да защити позицията си пред други лидери на ЕС, но не е отстъпил. Той каза, че срещата на върха е била напрегната и „колата е била малко нестабилна“.

Белгийският премиер Барт Де Вевер е уверен, че ЕС ще може да осигури на Киев 90 милиарда евро военно финансиране за 2026-2027 г. в рамките на един месец.

„90-те милиарда евро остават блокирани. Белгия напълно подкрепя освобождаването им. Уверен съм, че това ще се случи в рамките на един месец“, отбеляза той.

Де Вевер също така подчерта пълната си подкрепа за въвеждането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия.

Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо блокираха одобрението на срещата на върха на ЕС за „военен заем“ от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг санкции срещу Русия.

Както е отбелязано в изявление на участниците в срещата, тези мерки, които изискваха консенсус, бяха подкрепени от 25 от 27-те държави членки на ЕС.

Така Европейският съвет "ще се върне към този въпрос на следващото си заседание“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    39 51 Отговор
    ЕС няма нужда от врагове Урсула успешно копае гроба на европейската икономика

    Коментиран от #27, #28

    04:16 20.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    36 52 Отговор
    Къде са хуманизмът и правата на човека? Урсула има право на медицински грижи. Защо не се лекува? Докога тази горка жена ще да бъде подлагана на такава жестокост

    Коментиран от #5

    04:16 20.03.2026

  • 3 404

    30 51 Отговор
    До кога европейски те баламурници ще търпят без домната дъщеря на Хитлер да се гаври с тях?

    04:20 20.03.2026

  • 4 Логика

    5 33 Отговор
    Време е Путин да спре безсмислената война. Никой вече не помни защо я е започнал. Той дори не може да я спечели и няма смисъл. Пред лицето на всичко, което се случва и ще се случва в световен мащаб през следващите години, наистина няма смисъл той да превзема Донецк. Трябва да спре и да направи Русия нормална държава.

    Коментиран от #10, #22

    04:22 20.03.2026

  • 5 Исторически факти

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Даже в Карлуково не я искат. Къде да отиде женицата...

    04:25 20.03.2026

  • 6 Хмм

    21 3 Отговор
    тази ще ни връща в каменната ера - ех, да можеха да отворят концлагерите са тези, които не са съгласни

    04:26 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атлантически шаран

    17 3 Отговор
    Не искам на мен да ми е добре а на Путин да му е зле !

    04:28 20.03.2026

  • 9 Целта е ясна

    15 2 Отговор
    Войни кризи

    Искат да НУЛИРАТЕ световната икономика и рестарт
    На там водят решенията им но ще се мине през бунт6 и много жертви в страните членки затова и всички еу правителствота поддържат огромни полицейски сили за контрол над масите

    04:30 20.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Логика":

    Ако не беше свършил парите и си пиеше гинко прима редовно щеше да помниш кои са ти родителите

    04:33 20.03.2026

  • 11 ВВП

    11 2 Отговор
    Тази ненормална женица мрази руснаците , защото владеят 1/6 от земята ,пишат на кирилица,източно православни са ...Ама никой не ти предлага газ и петрол..

    04:34 20.03.2026

  • 12 Позора е пълен!

    18 3 Отговор
    Тази госпожа е по-неумна и от Оранжевият.
    А това е много, ама много неумна ...

    Хайде да спре тока, пък да видим как няма да купуваш руски петрол, госпожо...

    Абе тази диктаторка докога ще я търпим?! Кой я е избрал изобщо?! Не си спомням да съм гласувал за нея!!

    Коментиран от #16, #18

    04:35 20.03.2026

  • 13 ВВП

    1 5 Отговор
    След като са ,, решили,,да подарят 90 млд на Киев и режима,кой ги спира ..??Не вярвам Унгария да прави това ..

    04:36 20.03.2026

  • 14 Исторически факти

    8 1 Отговор
    Блондинка влиза в аптеката и пита аптекаря:
    - Имате ли оралгин? - В какъв смисъл? - пита не разбиращ аптекарят.
    - Ами щото миналият път ми дадохте аналгин, а той не ми помага...

    04:37 20.03.2026

  • 15 Уса

    4 1 Отговор
    САЩ купуваме и сме доволни

    04:37 20.03.2026

  • 16 Дълбоката Държава

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Позора е пълен!":

    Е избрала да завърши плана им по ликвидация на шумановия проект

    04:40 20.03.2026

  • 17 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    Само млатене за блатара примитивен и копейката му продажна.

    04:41 20.03.2026

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Позора е пълен!":

    Когато свърши тока в цивилзацията в блатата ще кушат кюмюр и тиня, както се е случвало много пъти при ватите, другарю.мусорски!

    Коментиран от #24

    04:45 20.03.2026

  • 19 Хи их хи

    5 3 Отговор
    Ама те руснаците им го казаха още миналата седмица-"Москва в момента обмисля дали да спре доставките на енергийни ресурси на европейския пазар, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков".

    04:48 20.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    А ЗАЩО БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА
    ДА СТУДУВАТ ЗАРАДИ ЕДНА ГЕРМАНСКА ФАНАТИЧКА ?
    ......
    КОЙТО ИСКА ДА УМИРА ЗА ГЕРМАНИЯ,
    ЧЕМОДАН , САМОЛЕТА И В БЕРЛИН :)

    04:50 20.03.2026

  • 21 Спри са ма

    7 1 Отговор
    Аз викам България да купува от Русия и да си възстановим атомната електроцентала, пак от Русия, пък Урсула да си кара на "зелена енергия" да я видим колко ще изкара. Дай боже да се разсърди и да ни изключи от полуделия ЕС.

    04:54 20.03.2026

  • 22 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Логика":

    ами само Путин остана дето не изпълнява измишльотините на лайен, ако Русия следваше вашата логика трябваше да приеме Хитлер с овации, а не да се бори срещу него, а Донецк е руски от 2014, Путин дори се е борил тогава срещу "сепаратистите", закривал им е банковите сметки, а за "побъркания елит" Захарова май е права

    04:57 20.03.2026

  • 23 Ммммм

    6 1 Отговор
    Този боклук е за синир

    04:58 20.03.2026

  • 24 Сериозно?!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Цивилизацията??? Хапчетата днес?? Хахаххаха

    05:04 20.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БИБИ НАТАНЯХУ
    И ТОЙ ТАКА ГОВОРИ НА ХАЗАРИТЕ
    . ...... РЕЛИГИОЗНИ ФАНАТИЦИ

    05:07 20.03.2026

  • 26 Слава на Русия

    1 0 Отговор
    Психопатката мрази българите

    05:13 20.03.2026

  • 27 Путлер я изпревари с 4 години

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Гробът на Русия е готов напълно.

    05:13 20.03.2026

  • 28 Орбан как я понижи

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Виж в ю-туб " БРАВО! ОРБАН В ЩЕПКИ РАЗНЕС УРСУЛУ ФОНДЕРЛЯЙЕН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! "

    05:14 20.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА Е ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА,
    ЧЕ ВЕЧЕ ФКАРАХА И АНАДОЛСКИТЕ ОВЧАРИ :)

    05:15 20.03.2026

  • 30 Никой

    0 1 Отговор
    Но как без ток.

    Сега работим и с компютри и с лаптопи. С мобилни апарати - това ще е тъпо.

    Нещо има шантаво в това.

    И какво - на газени лампи - то и газ няма.

    05:15 20.03.2026

