Зеленски пусна експерти на ЕС да оценят състоянието на нефтопровода „Дружба“, Макрон му благодари
20 Март, 2026 04:56, обновена 20 Март, 2026 05:02 364 2

Съоръжението доставя петрол на Унгария и Словакия, но доставките бяха прекъснати на 27 януари

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските власти упълномощиха делегация от експерти на ЕС да оцени състоянието на нефтопровода „Дружба“, през който доставките на петрол за Словакия и Унгария бяха прекъснати, според Киев, поради повреди, заяви френският президент Еманюел Макрон на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС.

„Благодаря на Зеленски за съгласието му да бъде домакин на мисия на ЕС в Украйна, която да предостави техническа помощ и да финансира ремонти на нефтопровода „Дружба“, каза Макрон.

Той също така подчерта, че опасенията, изразени в ЕС относно енергийната сигурност, „не трябва да поставят под въпрос европейската подкрепа“ за властта в Киев и „не трябва да се използват за лична изгода“.

Той коментира решението на Унгария и Словакия на срещата на върха на ЕС на 19 март да не одобрят заем от 90 милиарда евро за Украйна поради отказа на Киев да възобнови доставките на петрол.

Макрон заяви, че лично той „няма план Б“ за този финансов пакет за Украйна.

Руски петрол не се доставя по тръбопровода „Дружба“ до рафинерии в Унгария и Словакия от 27 януари. Унгарското правителство е уверено, че тръбопроводът работи и че Украйна не възобновява транзита единствено по политически причини.

Будапеща предприе ответни мерки срещу Киев. Като блокира „военен заем“ от ЕС на стойност 90 милиарда евро и предупреди, че това ще възпрепятства всякакви решения от Брюксел, полезни за украинците. Унгария отказва да одобри и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПВО РАКЕТИ НЯМА ....
    .. И ДА ИМАШ ПАРИ КАТО НЯМАШ РАКЕТИ СИ
    Е НИЩО :)

    05:10 20.03.2026

  • 2 Питам

    0 0 Отговор
    А унгарски и словашки експерти ще има ли в групата, защото без тях урсулите ще направят пак уйдурма?

    05:15 20.03.2026

