Зеленски пусна експерти на ЕС да оценят състоянието на нефтопровода „Дружба“, Макрон му благодари

Украинските власти упълномощиха делегация от експерти на ЕС да оцени състоянието на нефтопровода „Дружба“, през който доставките на петрол за Словакия и Унгария бяха прекъснати, според Киев, поради повреди, заяви френският президент Еманюел Макрон на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС.

„Благодаря на Зеленски за съгласието му да бъде домакин на мисия на ЕС в Украйна, която да предостави техническа помощ и да финансира ремонти на нефтопровода „Дружба“, каза Макрон.

Той също така подчерта, че опасенията, изразени в ЕС относно енергийната сигурност, „не трябва да поставят под въпрос европейската подкрепа“ за властта в Киев и „не трябва да се използват за лична изгода“.

Той коментира решението на Унгария и Словакия на срещата на върха на ЕС на 19 март да не одобрят заем от 90 милиарда евро за Украйна поради отказа на Киев да възобнови доставките на петрол.

Макрон заяви, че лично той „няма план Б“ за този финансов пакет за Украйна.

Руски петрол не се доставя по тръбопровода „Дружба“ до рафинерии в Унгария и Словакия от 27 януари. Унгарското правителство е уверено, че тръбопроводът работи и че Украйна не възобновява транзита единствено по политически причини.

Будапеща предприе ответни мерки срещу Киев. Като блокира „военен заем“ от ЕС на стойност 90 милиарда евро и предупреди, че това ще възпрепятства всякакви решения от Брюксел, полезни за украинците. Унгария отказва да одобри и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.