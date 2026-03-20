Захарова: Засегнати са икономическите интереси на Русия

Бомбардирането на иранското пристанище „Бандар е Анзали“ засегна икономическите интереси на Русия и другите държави с излаз на Каспийско море, заяви днес говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

„На 18 март иранското пристанище „Бандар е Анзали“ на Каспийско море беше подложено на бомбардировка. Най-голямото пристанище на Каспийско море е важен търговско-логистичен център, който се използва активно за осигуряване на руско-иранската търговия, включително с хранителни продукти. Засегнати са икономическите интереси на Русия и другите държави около Каспийско море, които поддържат транспортна връзка с Иран чрез това пристанище“, посочи Захарова.

„Каспийската акватория винаги е била възприемана от страните в региона и от международната общност като безопасно пространство на мир и сътрудничество. Безразсъдните и безотговорни действия на агресорите създават заплаха от въвличане на държавите с излаз на Каспийско море във военен конфликт“, отбеляза тя.