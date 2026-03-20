Захарова: Засегнати са икономическите интереси на Русия

Бомбардирането на иранското пристанище „Бандар е Анзали“ засегна икономическите интереси на Русия и другите държави с излаз на Каспийско море, заяви днес говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.
„На 18 март иранското пристанище „Бандар е Анзали“ на Каспийско море беше подложено на бомбардировка. Най-голямото пристанище на Каспийско море е важен търговско-логистичен център, който се използва активно за осигуряване на руско-иранската търговия, включително с хранителни продукти. Засегнати са икономическите интереси на Русия и другите държави около Каспийско море, които поддържат транспортна връзка с Иран чрез това пристанище“, посочи Захарова.
„Каспийската акватория винаги е била възприемана от страните в региона и от международната общност като безопасно пространство на мир и сътрудничество. Безразсъдните и безотговорни действия на агресорите създават заплаха от въвличане на държавите с излаз на Каспийско море във военен конфликт“, отбеляза тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Захарова: Агресорите САЩ и Израел
14:13 20.03.2026
19 Много ти е необуздана устата
До коментар #10 от "Соваж бейби":Българска поговорка : ,, Голям залък лапни, голяма дума не казвай."
Коментиран от #34
14:16 20.03.2026
22 Захари на 17
До коментар #10 от "Соваж бейби":Трудно се разбира накъде Ви тече мисълта, и дали въобще тече, или просто иска да избяга от Вас!
14:19 20.03.2026
25 Ербап
До коментар #21 от "Нетаняху":А где на Израел лидерите? Нетаняху где?
Коментиран от #39, #44
14:20 20.03.2026
28 Ако
До коментар #18 от "Смях в залата 😃":Се напънеш още малко, и ще трябва да си переш гащите! Паветните втулки са все много разбити.
Коментиран от #37
14:23 20.03.2026
30 В Русия бият тревога, положението
Коментиран от #36
14:25 20.03.2026
32 Паветник
До коментар #7 от "Русодебил":Този па извратеняк, пред жени ще онанира? Аз от сутринта само съм онанирал Киро, Асен, и Румен. А вчера онанирах осмина непознати.
Коментиран от #35
14:25 20.03.2026
34 Соваж бейби
До коментар #19 от "Много ти е необуздана устата":Теоритично и на практика руските проблеми и икономика не вълнават Европа .Възможно е и на тяхната империя да иде края,знае ли някой ?
Коментиран от #43
14:27 20.03.2026
35 Нямат край
До коментар #32 от "Паветник":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
14:27 20.03.2026
36 Гориил
До коментар #30 от "В Русия бият тревога, положението":Централната банка на Русия понижи днес основната си лихва.
Коментиран от #40
14:28 20.03.2026
37 Безспорен факт
До коментар #28 от "Ако":Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.
38 да питам
До коментар #31 от "ВРЕМЕ Е РУСНАЦИТЕ":защо Русия не помага на Иран, може да им изпрати примерно 200 изтребителя и 100 ПВО с-ми ?
14:30 20.03.2026
40 нали
До коментар #36 от "Гориил":с 0.5% до никаквите 15% "само"
Ма друго си е да го кажеш с гордост и без цифри. ха ха ха... ой милото.
14:35 20.03.2026
43 Конфликт в Каспийско море
До коментар #34 от "Соваж бейби":води до задълбочаване на кризата с горивата. Там освен Русия излаз имат Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.
14:37 20.03.2026
47 Прав е човека
До коментар #46 от "Краси":Тръмп каза -Русия не е никакъв фактор.:)))
14:47 20.03.2026
