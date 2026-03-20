Захарова: Засегнати са икономическите интереси на Русия

20 Март, 2026 14:04 1 706 48

Каспийската акватория винаги е била възприемана като безопасно пространство, заяви Захарова

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бомбардирането на иранското пристанище „Бандар е Анзали“ засегна икономическите интереси на Русия и другите държави с излаз на Каспийско море, заяви днес говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

„На 18 март иранското пристанище „Бандар е Анзали“ на Каспийско море беше подложено на бомбардировка. Най-голямото пристанище на Каспийско море е важен търговско-логистичен център, който се използва активно за осигуряване на руско-иранската търговия, включително с хранителни продукти. Засегнати са икономическите интереси на Русия и другите държави около Каспийско море, които поддържат транспортна връзка с Иран чрез това пристанище“, посочи Захарова.

„Каспийската акватория винаги е била възприемана от страните в региона и от международната общност като безопасно пространство на мир и сътрудничество. Безразсъдните и безотговорни действия на агресорите създават заплаха от въвличане на държавите с излаз на Каспийско море във военен конфликт“, отбеляза тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕМИ ОДЕСКИЯ ПОРТ

    27 13 Отговор
    Го затрупайте !!

    14:07 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ма ра

    20 20 Отговор
    Пи к ла без си ски

    Коментиран от #5

    14:08 20.03.2026

  • 4 Ехеее

    25 32 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    14:09 20.03.2026

  • 5 Факт

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ма ра":

    Като теб

    14:09 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Русодебил

    15 18 Отговор
    Всяка сутрин онанирам пред портрета на моята любима.

    Коментиран от #32

    14:09 20.03.2026

  • 8 Ха-ха

    26 24 Отговор
    Че кой се интересува от руските интереси. Русийката никой не я бръсне за слива.!

    Коментиран от #46

    14:10 20.03.2026

  • 9 Шеломов Вова

    22 17 Отговор
    Оплачи се на Биби

    Коментиран от #11

    14:10 20.03.2026

  • 10 Соваж бейби

    22 21 Отговор
    Нас какво ни е...Е засегнатите икономическите интереси на Русия 🤣 тук сме Европа !Да ви поматат ислямистите и Китай.

    Коментиран от #19, #22

    14:11 20.03.2026

  • 11 1945

    17 15 Отговор

    До коментар #9 от "Шеломов Вова":

    да се оплаче на арменския поп

    14:11 20.03.2026

  • 12 Ционист

    16 15 Отговор
    Вие като бомбите ,Одеското,Измаиловското ,се правите на глухи.

    14:11 20.03.2026

  • 13 Израел отряза

    19 17 Отговор
    руските доставки на оръжие!

    14:11 20.03.2026

  • 14 Многоходовото

    19 18 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:11 20.03.2026

  • 15 Захарова: Агресорите САЩ и Израел

    17 16 Отговор
    засегнаха икономическите интереси на Русия. САЩ винаги са били агресори, Русия винаги е била освободител. Какво прави Русия в Украйна, чий го търси там?

    14:13 20.03.2026

  • 16 да питам

    18 13 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    14:13 20.03.2026

  • 17 Нямат край

    15 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:13 20.03.2026

  • 18 Смях в залата 😃

    14 9 Отговор
    "М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най- високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"

    😃

    Коментиран от #28

    14:15 20.03.2026

  • 19 Много ти е необуздана устата

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Българска поговорка : ,, Голям залък лапни, голяма дума не казвай.”

    Коментиран от #34

    14:16 20.03.2026

  • 20 ауууу

    10 7 Отговор
    Спряха им дроновете. За това квичи милата

    14:17 20.03.2026

  • 21 Нетаняху

    8 8 Отговор
    Аре нападнете Израел да видим за колко часа ще ви изчезнат лидерите?!
    Нали сте много ербап.

    Коментиран от #25

    14:18 20.03.2026

  • 22 Захари на 17

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Трудно се разбира накъде Ви тече мисълта, и дали въобще тече, или просто иска да избяга от Вас!

    14:19 20.03.2026

  • 23 Гориил

    4 6 Отговор
    Това дава основание на страните от Каспийско море да блокират всякакъв транзит на петрол с танкери.

    14:19 20.03.2026

  • 24 Тома

    2 6 Отговор
    Не се оплаквайте ами думнете евреите най после.Вземете пример от иранците.Четири години пазите зеле да не падне косъм от главата му защото сте обещали.

    14:20 20.03.2026

  • 25 Ербап

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Нетаняху":

    А где на Израел лидерите? Нетаняху где?

    Коментиран от #39, #44

    14:20 20.03.2026

  • 26 Васо

    8 5 Отговор
    Това всички го знаем. Е, и? Какво ще направиш, Маша? Ще седнеш в скута на Тръмп или ще му зачервиш яйцата с голо duпе? Ще стоите настрана и ше зяпате с увисналимчейнета. Тръмпми Израел правят каквото си искат.Договорката е ясна. Завзетата част от Украйна остава за Путин, а той не се на месва във войната в Иран. Той и не може да се намеси, де... Няма ни пари ни оръжия.

    14:21 20.03.2026

  • 27 Копейки

    11 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа.

    14:21 20.03.2026

  • 28 Ако

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата 😃":

    Се напънеш още малко, и ще трябва да си переш гащите! Паветните втулки са все много разбити.

    Коментиран от #37

    14:23 20.03.2026

  • 29 Няма никакво заначение, че някой

    8 2 Отговор
    им засяга интересите. Русия много успешно се самоунищожава сама. :)))

    14:24 20.03.2026

  • 30 В Русия бият тревога, положението

    7 4 Отговор
    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #36

    14:25 20.03.2026

  • 31 ВРЕМЕ Е РУСНАЦИТЕ

    2 5 Отговор
    Да ЗАЩИТЯТ ИРАНСКИЯ НАРОД РИЖАВИЯ КАКЪВ ГО ДИРИ В ИРАНСКА ТЕРИТОРИЯ ГОВЕДА СОЛНИ.

    Коментиран от #38

    14:25 20.03.2026

  • 32 Паветник

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Русодебил":

    Този па извратеняк, пред жени ще онанира? Аз от сутринта само съм онанирал Киро, Асен, и Румен. А вчера онанирах осмина непознати.

    Коментиран от #35

    14:25 20.03.2026

  • 33 Мнение

    6 2 Отговор
    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    14:26 20.03.2026

  • 34 Соваж бейби

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много ти е необуздана устата":

    Теоритично и на практика руските проблеми и икономика не вълнават Европа .Възможно е и на тяхната империя да иде края,знае ли някой ?

    Коментиран от #43

    14:27 20.03.2026

  • 35 Нямат край

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Паветник":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    14:27 20.03.2026

  • 36 Гориил

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "В Русия бият тревога, положението":

    Централната банка на Русия понижи днес основната си лихва.

    Коментиран от #40

    14:28 20.03.2026

  • 37 Безспорен факт

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ако":

    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    😁

    14:28 20.03.2026

  • 38 да питам

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "ВРЕМЕ Е РУСНАЦИТЕ":

    защо Русия не помага на Иран, може да им изпрати примерно 200 изтребителя и 100 ПВО с-ми ?

    14:30 20.03.2026

  • 39 Нетаняху

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ербап":

    Всеки ден по телевизията. Дори и днес. Но допълнително регулира редовния трафик на чалми към Алаха.

    14:33 20.03.2026

  • 40 нали

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    с 0.5% до никаквите 15% "само"
    Ма друго си е да го кажеш с гордост и без цифри. ха ха ха... ой милото.

    14:35 20.03.2026

  • 41 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Каспийско море ще бъде удряно взе по често.руснаците да свикват.никой не го интерасува къде и какви са им интересите.

    14:36 20.03.2026

  • 42 Русия се превръща в тестова площадка

    7 0 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    14:36 20.03.2026

  • 43 Конфликт в Каспийско море

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соваж бейби":

    води до задълбочаване на кризата с горивата. Там освен Русия излаз имат Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.

    14:37 20.03.2026

  • 44 1945

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ербап":

    Нетеняху го видяхме ама новия аятолах никой не го е виждал той е проблемен

    14:38 20.03.2026

  • 45 Лондон

    4 0 Отговор
    Спирта за водка ли свърши , Марийче ???

    14:43 20.03.2026

  • 46 Краси

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Теб кой те бръсне за човек бе хаховец.

    Коментиран от #47

    14:43 20.03.2026

  • 47 Прав е човека

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Краси":

    Тръмп каза -Русия не е никакъв фактор.:)))

    14:47 20.03.2026

  • 48 "В Русия местните власти конфискуват

    0 1 Отговор
    и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "

    14:51 20.03.2026

