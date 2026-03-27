Владимир Путин: Отношенията ни с Европа са в сериозна криза, но не по руска вина

Предишната американска администрация и ръководството на водещите страни от ЕС са виновни за това, че руско-европейските отношения са в криза, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, пише БТА.
Той каза това на заседание във видеоконферентен формат с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната, посветено на дейността на руската дипломация на европейско направление.
„Не по наша вина отношенията на Русия със страните от Европа се намират в криза“, заяви Путин. „Никога не сме се отказвали от развитие на тези отношения, от възстановяването им“, допълни той.
„Позоваването на украинските събития тук няма достатъчни основания. Самата европейска криза се случи по вина на предишната американски администрация и редица водещи европейски държави“, заяви руският президент.
Според него „поддържаната от Запада“ смяна на властта в Украйна през 2014 г, наречена от него „държавен преврат“, дава начало на „поредицата трагични събития, които и до момента се случват в Украйна“.
Кремъл отрече информацията в медийни публикации, че руският президент Владимир Путин е поискал от водещи бизнесмени да финансират държавата във връзка с войната в Украйна, но потвърди, че участник в среща при закрити врати е предложил доброволно дарение, предаде Ройтерс.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърденията, разпространени от медии, включително „Файненшъл Таймс“ и „Дъ Бел“, не отговарят на истината. По думите му инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична, а не по искане на президента.
Песков уточни, че един от присъствалите бизнесмени е заявил готовност да дари „много голяма сума“ на държавата, като е мотивирал решението си с ролята на държавата за развитието на бизнеса през 90-те години. Кремъл не назова името на дарителя, но според медийни публикации става въпрос за милиардера Сулейман Керимов, който е обещал 100 млрд. рубли. Информацията не е потвърдена по независим начин, посочва Ройтерс.
Според публикациите срещата с представители на бизнеса е била посветена на финансовото състояние на страната и продължаването на военните действия в Украйна. Кремъл отхвърля и твърденията, че средствата са предназначени за финансиране на войната.
Русия е изправена пред бюджетен дефицит и икономическо забавяне на фона на продължаващия конфликт в Украйна и западните санкции. В същото време повишените цени на петрола могат да донесат допълнителни приходи за бюджета.
Организацията на индустриализираните държави ОИСР очаква икономическият растеж в Русия през тази година да бъде едва 0,6 процента, след 1,0 процент през миналата година.
Според източници руското правителство вече подготвя възможно съкращение с 10 процента на всички разходи, които не са свързани със сигурността. Окончателното решение обаче зависи от трайността на повишението на цените на петрола, предизвикано от войната в Иран. В момента страната се възползва от това поскъпване в ограничена степен, тъй като според изчисления на Ройтерс най-малко 40 процента от руските капацитети за износ на петрол са били блокирани тази седмица след масирани украински атаки с дронове.
По-рано ТАСС съобщи, че представители на руската индустрия са предупредили Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 туй го знаем
16:05 27.03.2026
2 Виновна е
А Путин - ич.
16:05 27.03.2026
3 Урсула фон дер Лайен, председател
По-xopошо си гледай 500 000 грузчика и разорената, опозорена навсегда Русия, хер Путен 😄
Коментиран от #13, #176
16:07 27.03.2026
4 Дааааа
Много акциз много транспорт много ДАЛАВЕРИ
Коментиран от #18, #32, #39, #69
16:07 27.03.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
16:07 27.03.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #23, #47, #194
16:08 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 койдазнай
Коментиран от #21, #31, #35
16:09 27.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Любомир
16:10 27.03.2026
12 Парс
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ми да. Виновен е този кой-то хранил майдан
16:10 27.03.2026
13 И Киев е Руски
До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Вазектомията ти се е отразила зЛЯ
Коментиран от #33
16:10 27.03.2026
14 Пригожин
16:11 27.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Криворазбрана цивилизация
16:11 27.03.2026
17 Недей
До коментар #9 от "хаха":По кротичко защото не се знае следващия колко ще е луд.
Току виж е по луд и от чичо ти Дончо.
16:12 27.03.2026
18 Оди у Русиа
До коментар #4 от "Дааааа":На евтинията На вторият ден си в окопите на Донбас,на третият украински дрон ти отнася празната тиква.
Коментиран от #26, #30, #65
16:12 27.03.2026
19 Ристе кьоравото
Ееееедехееее
Дрът пе-- деразин и ху ..есос
Ееееедехееее
16:12 27.03.2026
20 Владо
16:13 27.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "И Киев е Руски":".. Путин трябва да спаси народа на Европа.. "
ПЯТЬ года !!!
ПЯТЬ года българските копейки чакат Русия на Дунав мост, но от Русия ни вопъл ни стон ☝️ Устата сама промълвила - пълен погром ( Н.Й. Вапцаров) 😁
Коментиран от #34, #38, #40, #52
16:14 27.03.2026
24 Владимир Путин офишъл
Коментиран от #162
16:14 27.03.2026
25 Мария
Коментиран от #45
16:14 27.03.2026
26 И Киев е Руски
До коментар #18 от "Оди у Русиа":Личи си че имаш глава но е празна за щастие на нормалните хора
16:15 27.03.2026
27 Медведев Атома
16:15 27.03.2026
28 Остави Европата
16:16 27.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дааааа
До коментар #18 от "Оди у Русиа":А ти може да не осъмнеш още тази нощ защото си от клуба на богатите и персите да пратят някоя ракета до АЕЦ козлодуй.
16:16 27.03.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "койдазнай":А за ШАШт и иSSраел този въпрос защо не стои 🤔
Защо ШАШт и иSSраел могат с БОМБОкрация да избиват стотици деца и стотици хиляди цивилни, в името на защитата на своите интереси🤔❓
Коментиран от #41
16:17 27.03.2026
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Дааааа":Клесс, заминавай за руският рай.
16:17 27.03.2026
33 Айде без
До коментар #13 от "И Киев е Руски":рушляци тук!
Коментиран от #42, #44
16:18 27.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "койдазнай":А америка и ЕС и мат ли право? Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Иран, Венесуела?
16:19 27.03.2026
36 Обикновен човек
16:19 27.03.2026
37 Оракул
До 7 год... Пе ДЕРАССИЙСКИЯ кен ЕФ отива при СССР!
31 новини Републики и появата на новата ... монголо- Татарската Република край блатата и мумията ... Москаль!!
Коментиран от #50
16:19 27.03.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Пак си без домашно❗
Нормално е ПО ПЕЙКА да НЕ знае и да пишИ ❗
Идиотия та ти НЕ Е по стихове на Вапцаров,
ама ти откъде да знаеш, да не би да си чел наши поети❗
Коментиран от #59, #64
16:20 27.03.2026
39 Голям
До коментар #4 от "Дааааа":В Русия има ли още бензиностанции, украинците не ви ли потрошиха... последно гледахме километрични опашки щото у бензиностанцията с какети нямаше бензин.
Коментиран от #53
16:20 27.03.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша
Коментиран от #78
16:20 27.03.2026
41 Не ти се разбира
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кви са тия Шашове и Sесета ?
Коментиран от #74
16:20 27.03.2026
42 И Киев е Руски
До коментар #33 от "Айде без":Важно е фесове да има.Факти е българо-украинска медия
16:20 27.03.2026
43 ха, ха, ха...
16:20 27.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Мария":Това ли е второто ти име?
Коментиран от #51
16:21 27.03.2026
46 Питам
Коментиран от #57
16:21 27.03.2026
47 Даката
До коментар #6 от "И Киев е Руски":И нашият боклук Румен Радев и той е руски.
Коментиран от #49
16:21 27.03.2026
48 Кдкдкдк
Дайте да дадем гласа си за прогреса!
Не беше далеч деня в който нашият властелин гордо пристигна в персийският залив. Захласвахме се по супер самолетите които го ескортираха. Самальоти които и америка ги няма! И Дубай стана център на руския финансов ритъм.
Но светът тръгна назад! Застрашен е глобалният прогрес.
Днес в златните арабски палати смело крачи Зеленият Демон! Украинците са навсякъде по брега срещу Иран. А Уст-Луга гори с пушек до Суоми!
От Будапеща до Пхенян разчитат на нас!
Да гласуваме до един за резидента!
Може и за Костя, той се е доказал, Друзя!
16:22 27.03.2026
49 И Киев е Руски
До коментар #47 от "Даката":Като се омъжиш ще видиш Що е боклук
16:23 27.03.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Оракул":На кво си брато? Яко си се надрусал, а?
16:23 27.03.2026
51 Руско-цигански мелеz,
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пиши си в руски сайтове!Самo,че не можеш Коментарите са забранени.
Коментиран от #61, #66
16:24 27.03.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":ПО ПЕЙКИН, и ти си като БорисОF -
дето цитира произведение на Достоевски,
без да го е чел❗
А цитатът не беше от това произведение,
дори не беше от произведение на Достоевски❗
Ама ПО ПЕЙКИТЕ ахкаха, колко е начетен Буци❗
Щото както ТОЙ каза:
"Аз съм пр.ост и Вий сте пр.ости!"
16:24 27.03.2026
53 Дааааа
До коментар #39 от "Голям":Я кажи защо ти спряха руските ТВ каналите на кабеларката на село.
Ще ти кажа:
Да не виждаш как си живеят хората.
16:24 27.03.2026
54 не може да бъде
Коментиран от #62
16:24 27.03.2026
55 Поправка
16:24 27.03.2026
56 Само предлагам
Коментиран от #76
16:25 27.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пора
16:26 27.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Руско-цигански мелеz,":Мелеуз е найкати, КАТО пуснете руските телевизии да се вижда че лъжете, тогда вам ще спра да пиша и да ви разбивам лъжите
16:27 27.03.2026
62 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #54 от "не може да бъде":Сега са роби.
ПЪТУВАЙ С 200?
Коментиран от #72
16:27 27.03.2026
63 Хохо Бохо
16:27 27.03.2026
64 Владимир Путин, президент
До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чел съм все !!!
Днес група руски литературоведи ми донесоха това.
Намерено в дълбините на Эрмитажа, таварищь ☝️
„Руснакът е най-големият и най-наглият звяр в целия свят“. (Тургенев).
„Ох, как тежко се живее в Русия, в този смpaдлив център на физически и морален разврат, подлостта на лъжата и злодейството. Вие не можете да разберете тези истински мъчения, които трябва да изпитате от пребиваването в тази среда, от стълкновението с продуктите на руската почва. Каквото и да говорите в защита на тази земя, на цялата тази мерзост лежи принадлежащият й руски национален характер“. (Аксаков).
„Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
„Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
„Не народ, а мpъша“. (Булгаков).
„Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).
Коментиран от #77, #92
16:28 27.03.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Где
Коментиран от #75
16:28 27.03.2026
68 Где
Коментиран от #83
16:29 27.03.2026
69 Глас от запада
До коментар #4 от "Дааааа":Не е само дизела и бензина. Цената на храните се утрои. Намаляват грамажа на хляба. Вече стана колкото един тутманик! 600 грама хляб! Фермерите стачкуват. Транспорта стачкува. Държавните служители стачкуват, а на Урсула и Кая не им пука. Теглят заеми и делят парите със зеления мухъл.
Коментиран от #71
16:29 27.03.2026
70 Пак ли този
16:29 27.03.2026
71 Яж сьомга
До коментар #69 от "Глас от запада":без хляб!
16:30 27.03.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Преди руснаците бяха крепостни":Първите роби са англичани и ирландци.После от недостиг почнали да карат африканци. А хора на които им вземат децата и ги учат да убиват своите си, как се наричат?
16:30 27.03.2026
73 ГДЕ
Коментиран от #81
16:31 27.03.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Не ти се разбира":спИцЕално за ФнГЛ ще онагледя с картинки -
🇺🇸 и 🇮🇱 ❗
Коментиран от #105
16:31 27.03.2026
75 В Русия
До коментар #67 от "Где":Мара ти го написа преди време.
16:31 27.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Верно е
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":У.. ЙЛО ПЕ деразина остана завинаги у АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената Фюрер Педофил, ИЗБЕГАЛ ПОСРЕД НОЩ, само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!;!!!
По свето песни за него пеят,... А ти ?
Пу.. ТКИН...у ..йлоо, ..ЛАЛАЛА...ЛАЛАЛААА
Коментиран от #85
16:32 27.03.2026
79 Смех с ватенки
Коментиран от #94
16:32 27.03.2026
80 ГДЕ
16:33 27.03.2026
81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "ГДЕ":Там где Техеранза 3
Коментиран от #90
16:33 27.03.2026
82 Карго 200
Оставете Европа да греши.
Вие сте велики,значи нема какво да се грижите за нас прогнилия Запад .
Кънектахте ли се вече,за интернета питам и съвети без да са ми поискали,не се унижавам да давам.
Коментиран от #84
16:33 27.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Я пак
До коментар #76 от "Атина Палада":Ако това нещастник се изрепчи на Европа,Русия има живот до 6 часа живот преди да бъде опустошена.Руски генерали го казват.Една УКРАЙНА попиля орките.
Коментиран от #116
16:37 27.03.2026
87 Путин
16:37 27.03.2026
88 За един приятел питам
Коментиран от #104
16:37 27.03.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Техеран за три дейс и ОК! Хахаха! В Далечния изток затвориха бензиностанциите. Даже в Австралия!
16:37 27.03.2026
91 Вовата
Коментиран от #189
16:38 27.03.2026
92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":Ставаше дума , че правиш саркастични опити върху стихове на Ханчев, а поставяш Вапцаров за техен автор❗
Сега, гузен заради НЕЗНАНИЕТО си ,
намеси и Ермитажа❗
Че и "група руски литературоведи" които ти донесли лично цитати от руски произведения❗
Коментиран от #100
16:38 27.03.2026
93 Хе хе хе хе
До коментар #76 от "Атина Палада":Тра вест уняк, не грамотен,... монголо-- Мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ/ П ЕДЕРАЦИЯ ..е 130 Милиона,...само ЕС е...580 Милиона.
68 % от п едерацията са ... блата , 23% са покрити постоянно със лед и сняг!!
Даже имат по..1 дървен КЕН еф на... Всеки 12... АЛКАША
АааааааХахахаха
Коментиран от #106
16:38 27.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Дмитрий
16:40 27.03.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Руский мир
- Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това
Коментиран от #113
16:41 27.03.2026
100 Владимир Путин, президент
До коментар #92 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прав си, извинявай 🍻
Ни вопъл, ни стон е на Веселин Андреев.
Коментиран от #173
16:42 27.03.2026
101 Хахаха!🎺🥳😀
Глупости и лъжи. Бил съм не веднъж в Зимния дворец. Там изложение на книги НЯМА.
16:42 27.03.2026
102 Хахаха!🎺🥳😀
Глупости и лъжи. Бил съм не веднъж в Зимния дворец. Там изложение на книги НЯМА.
16:42 27.03.2026
103 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
Да не говорим,че в 21 век в мирна Европа Русия е единственото зло което подкопава мира.Нападаш чужда и суверенна държава само и единствено за да й откраднеш територията,като се опитваш да пробуташ лъжи като друга причина и накрая дори и твойте те предават и казват ,че си лъгал през цялото време.
Коментиран от #109
16:43 27.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Пробвай да
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":пишеш нормално.
Очевидно не ти се получава със съкращения и абревиатури.
Коментиран от #177
16:43 27.03.2026
106 Атина Палада
До коментар #93 от "Хе хе хе хе":ПетроханецО,уж Русия покрита със сняг,блата и нам си кво,а пък Европа купува жито и забележи- зеленчуци от Русия:) Ако спре Русия житото и Европата ще гушне букета от глад .
Коментиран от #121
16:43 27.03.2026
107 Денги няма вече,денгиии
До коментар #94 от "Атина Палада":По един милиард на ден в Украйна отиват на вятъра. Даже и глупакът Путин разбра,че Русия загуби войната.
Коментиран от #111
16:44 27.03.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Атина Палада
До коментар #103 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":Браво тролеи ,изкара ли за един кибрит? :))))
16:45 27.03.2026
110 Наздраве
До коментар #94 от "Атина Палада":От "заборчняла Европа". Направо ми правят живота труден. Седя на бара и се чудя, каква бира да си поръчам. Има над 20 вида.
Коментиран от #114
16:46 27.03.2026
111 Атина Палада
До коментар #107 от "Денги няма вече,денгиии":Златен дъжд се сипе върху Русия,не я мисли ...Денги нет у Европата ..
Коментиран от #128
16:46 27.03.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #99 от "Руский мир":А как во произвеждат в България? Освен гастарбайтери.
Коментиран от #122, #137, #141, #146, #169
16:46 27.03.2026
114 Атина Палада
До коментар #110 от "Наздраве":Като си п.рошляк бира ще пиеш ами...за друго нема кинти:))?
16:47 27.03.2026
115 Само предлагам
До коментар #76 от "Атина Палада":Чети хубаво заглавието на статията Това че има европеиска част не означава нищо Нещо като Турция Как виждаш Европа през крив МАКАРОН
Коментиран от #120
16:49 27.03.2026
116 Атина Палада
До коментар #86 от "Я пак":Кой ,ти ли натовецо с гумените лодки ще я унищожиш? Или германския натовец с дръжките от метлите с които беше на учение Ха ха ха ама ,че сте забавни тук ...
Коментиран от #119
16:50 27.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Гроздето е кисело
До коментар #94 от "Атина Палада":Хитрата Европа намали количествата, защото не и купуват колите и няма пари. Парите са в Китай. Русия започна да вади тръбите които са насочени към Европа и да строи втори газопровод ПО СУША към Китай. Европа е в шок! В Украйна кражби от тръбите и диверсии. Към Китай няма кражби и диверсии.
16:50 27.03.2026
119 Атина Палада
До коментар #116 от "Атина Палада":Колежке-от г..а да не ти излиза......
Коментиран от #126
16:51 27.03.2026
120 Атина Палада
До коментар #115 от "Само предлагам":Освен чалми в Европа друго не се вижда...Даже и ръководители започнаха да й назначават с чалми и Хиджаб..
Коментиран от #123, #124
16:52 27.03.2026
121 Съвет
До коментар #106 от "Атина Палада":Смени канала, че ставаш за смях.
CAЩ ca пъpвeнeц пo cтoйнocт нa изнeceнa зeмeдeлcĸa пpoдyĸция. Изнeнaдвaщo пopaди знaчитeлнo пo-мaлĸия ѝ paзмep, нa втopo мяcтo ce нapeждa Hидepлaндия, cъoбщaвa Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.
Cпopeд дaнни нa Wаgеnіngеn Unіvеrѕіtу аnd Rеѕеаrсh пpeз 2024 гoдинa cтoйнocттa нa изнeceнaтa нидepлaндcĸa пpoдyĸция e 14 милиapдa дoлapa.
Коментиран от #130
16:52 27.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Викам кво става в
До коментар #120 от "Атина Палада":ЛАБОРАТОРИЯТА?
Коментиран от #127
16:54 27.03.2026
124 Атина Палада
До коментар #120 от "Атина Палада":От толкова много бъркане на екс....ти ,в русата ти главичка е мазаляк!!!
16:54 27.03.2026
125 Говедата
Коментиран от #129
16:54 27.03.2026
126 Атина Палада
До коментар #119 от "Атина Палада":И се научи да пишеш грамотно:) какви са тези тирета? :))) След обръщение се поставя запетая а не тире:)))
Коментиран от #131, #134
16:54 27.03.2026
127 Изглежа
До коментар #123 от "Викам кво става в":замаяна....
16:55 27.03.2026
128 Верно
До коментар #111 от "Атина Палада":Затова пазаруваме с копейки ;)))
16:55 27.03.2026
129 Тошко
До коментар #125 от "Говедата":Ама руските говеда ли?
16:57 27.03.2026
130 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #121 от "Съвет":Нито един руски източник. Откъде знаят, на каква стойност е изнесената земеделска продукция от Русия при положение, че дизелът и минералните торове в Русия са три пъти по-евтини?
Коментиран от #136, #144
16:58 27.03.2026
131 Викам кво става в
До коментар #126 от "Атина Палада":ЛАБОРАТОРИЯТА?
16:59 27.03.2026
132 Крепостни
16:59 27.03.2026
133 Горски
Коментиран от #138, #143
17:00 27.03.2026
134 Атина Палада
До коментар #126 от "Атина Палада":Най-обичам хора със СОП да ми дават акъл.....
17:00 27.03.2026
135 Ей това да ритнеш копейка в меките части
17:01 27.03.2026
136 Учуден
До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":Какъв руски източник, бре? Тези само лъжат.
Коментиран от #145
17:01 27.03.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 От Карлово
До коментар #133 от "Горски":Прибирай се!
Коментиран от #139, #161
17:03 27.03.2026
139 Т.е.
До коментар #138 от "От Карлово":От Карлуково.
17:04 27.03.2026
140 руската мечка
17:04 27.03.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Путин
17:05 27.03.2026
143 По-доло пише
До коментар #133 от "Горски":Даже и глупак като Путин разбра, че е загубил войната.
От 2014 са в Донбас.И нямат мърдане.Три нощи ВСУ бомби ленинградска област.В Купянск ватенките са избити до крак.
17:05 27.03.2026
144 Затова ли
До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":Русия фалира, от много голям износ :)))
Коментиран от #147
17:06 27.03.2026
145 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #136 от "Учуден":На нас Западът ни разправяше, че ще бъдем Швейцария на Балканите, а ни откраднаха спестяванията, затвориха ни половината реактори на АЕЦ Козлодуй, накараха ни да си унищожим заводите и селското стопанство и сега сме по-бедни от Гана!
Западът лъже бре! Не Русия.
17:06 27.03.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #144 от "Затова ли":Откъде е информацията, че Русия е фалирала? Цитирай източника.
Коментиран от #150
17:08 27.03.2026
148 Експерт
17:09 27.03.2026
149 Боко праните гащи
17:10 27.03.2026
150 Набуилина
До коментар #147 от "Хахаха!🎺🥳😀":от ЦБР !
Коментиран от #152
17:10 27.03.2026
151 Путин нападна вероломно Украйна.
17:12 27.03.2026
152 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #150 от "Набуилина":Само ЦБР дава честни лихви на вложителите си. На Запад лихва НЯМА! Даваш си парите само да ти ги пазят и си плащаш за това. Забраниха банкирането с Русия, защото там можеш да имаш доход от вложенията си. Рублата е много по-изгодно вложение от Еврото. Хахаха
Набиулина
Коментиран от #155, #156
17:15 27.03.2026
153 Дедо
17:16 27.03.2026
154 Цвете
17:16 27.03.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Дууурак
До коментар #152 от "Хахаха!🎺🥳😀":централна банк не дава лихви на вложители!
17:18 27.03.2026
157 Владимир Путин:
17:19 27.03.2026
158 Цвете
Коментиран от #175
17:20 27.03.2026
159 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #164, #192
17:22 27.03.2026
160 Тервел
17:26 27.03.2026
161 Горски
До коментар #138 от "От Карлово":В Карлуково!
17:27 27.03.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 В В ПутКИH президентска шушумигa
17:29 27.03.2026
164 Голям
До коментар #159 от "Хахаха!🎺🥳😀":И българските банки преди да обявят фалит имаха същите лихвени проценти ... така, че помисли добре дали да не си изтеглиш копейките от там преди да изчезнат... рус враг.
Коментиран от #168
17:33 27.03.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Хахаха!🎺🥳😀
Като имаме предвид инфлацията, българските и европейските банки КРАДАТ ПАРИТЕ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ.
17:40 27.03.2026
167 Прав е
17:42 27.03.2026
168 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #164 от "Голям":Назови една руска банка по времето на управлението на Путин, която е фалирала. В България, откакто сме в клуба на богатите няколко пъти ни откраднаха спестяванията.
Коментиран от #171
17:43 27.03.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 АААА
17:52 27.03.2026
171 НАТО
До коментар #168 от "Хахаха!🎺🥳😀":По-ограбени от водкаджийте няма.
Най-голямата страна, толкова богата на природни ресурси и пак са по-бедни от нас.
Бягай в Просия като е хубаво....
17:54 27.03.2026
172 Иван Иванов
17:54 27.03.2026
173 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #100 от "Владимир Путин, президент":🤙 Ето това вече е друго нещо❗
17:55 27.03.2026
174 Куку
17:55 27.03.2026
175 Иван Иванов
До коментар #158 от "Цвете":ВИНАТА Е ИЗЦЯЛО НА ЕВРОПА , РАЗБИРАЙ КРАДЛИВАТА УРСУЛА И ПОМИЯРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТРИТЕ ПРАСЕТА ШИШИ, БОКО, РОСЕН. ДЪРВЕНЯШКИ И НАСТОЯЩИЯ МИН. ПРЕД. РАЧКО ПРЪДЛЕТО
17:56 27.03.2026
176 Иван Иванов
До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":ВИНАТА Е ИЗЦЯЛО НА ЕВРОПА , РАЗБИРАЙ КРАДЛИВАТА УРСУЛА И ПОМИЯРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТРИТЕ ПРАСЕТА ШИШИ, БОКО, РОСЕН. ДЪРВЕНЯШКИ И НАСТОЯЩИЯ МИН. ПРЕД. РАЧКО ПРЪДЛЕТО
17:57 27.03.2026
177 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "Пробвай да":Като НЕ ми разбираш - не ми чети коментарите,
явно НЕ си достигнал нужното ниво❗
17:58 27.03.2026
178 123
18:08 27.03.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Карго 200
Ноам Чомски
Коментиран от #183
19:15 27.03.2026
181 А50
19:22 27.03.2026
182 Иван
19:27 27.03.2026
183 Иван
До коментар #180 от "Карго 200":С казаното трябва да се замисли Путин и около него, същи и тези, които "верни на червената зараза" , пеят други песни. Но цитиран Чомски, че го е казал, буди силно съмнение. Човекът е вече на преклонна възраст и май е позагубил всякакъв интерес към всичко, стъпка в личен план напред му е взора. Каквото е казал преди, казал е....Но той всъщност е бил повече склонен към руската линия, така че опонентите му биха се усмихнали на подобно изречена мисъл..,
19:35 27.03.2026
184 Малииии
19:38 27.03.2026
185 Никой
19:39 27.03.2026
186 Никой
Коментиран от #187
19:42 27.03.2026
187 стоян
До коментар #186 от "Никой":До 186 ком - значи си рузка подметка
20:18 27.03.2026
188 ИСКАШЕ ДВИЖУХА
Пуся е най Пропадналия
Лидер
В Историята на Руската Кочина.
Проззт КГБ Чекист
Не може да бъде Император.
20:27 27.03.2026
189 Вова Епилирания
До коментар #91 от "Вовата":Е Болен от Коклюш.
Зарази го Катъра Калантарян.
20:30 27.03.2026
190 Българин
Коментиран от #196
20:47 27.03.2026
191 ЕДИН
Коментиран от #195
20:50 27.03.2026
192 така де
До коментар #159 от "Хахаха!🎺🥳😀":то затова 1 стотинка в момента е една рубла ВКАРАЙ СИ 10000 ЕВРА в русия и ще теглиш лиихви като истински милионер
21:04 27.03.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Лука
До коментар #6 от "И Киев е Руски":На сметката на путин тежат милиони жертви,а ти искаш жертви и в европа . Не мерси !
16:18 28.03.2026
195 Лука
До коментар #191 от "ЕДИН":Много изватено е да се каже на диктатурата по руски образец помощ !
16:21 28.03.2026
196 Лука
До коментар #190 от "Българин":Спирай там каквото пиеш щото действа умопомрачително !
16:25 28.03.2026