Владимир Путин: Отношенията ни с Европа са в сериозна криза, но не по руска вина
Владимир Путин: Отношенията ни с Европа са в сериозна криза, но не по руска вина

27 Март, 2026 16:04, обновена 27 Март, 2026 17:00 2 923 196

Кремъл отрече информацията в медийни публикации, че руският президент Путин е поискал от водещи бизнесмени да финансират държавата във връзка с войната в Украйна

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предишната американска администрация и ръководството на водещите страни от ЕС са виновни за това, че руско-европейските отношения са в криза, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Той каза това на заседание във видеоконферентен формат с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната, посветено на дейността на руската дипломация на европейско направление.

„Не по наша вина отношенията на Русия със страните от Европа се намират в криза“, заяви Путин. „Никога не сме се отказвали от развитие на тези отношения, от възстановяването им“, допълни той.

„Позоваването на украинските събития тук няма достатъчни основания. Самата европейска криза се случи по вина на предишната американски администрация и редица водещи европейски държави“, заяви руският президент.

Според него „поддържаната от Запада“ смяна на властта в Украйна през 2014 г, наречена от него „държавен преврат“, дава начало на „поредицата трагични събития, които и до момента се случват в Украйна“.

Кремъл отрече информацията в медийни публикации, че руският президент Владимир Путин е поискал от водещи бизнесмени да финансират държавата във връзка с войната в Украйна, но потвърди, че участник в среща при закрити врати е предложил доброволно дарение, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърденията, разпространени от медии, включително „Файненшъл Таймс“ и „Дъ Бел“, не отговарят на истината. По думите му инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична, а не по искане на президента.

Песков уточни, че един от присъствалите бизнесмени е заявил готовност да дари „много голяма сума“ на държавата, като е мотивирал решението си с ролята на държавата за развитието на бизнеса през 90-те години. Кремъл не назова името на дарителя, но според медийни публикации става въпрос за милиардера Сулейман Керимов, който е обещал 100 млрд. рубли. Информацията не е потвърдена по независим начин, посочва Ройтерс.

Според публикациите срещата с представители на бизнеса е била посветена на финансовото състояние на страната и продължаването на военните действия в Украйна. Кремъл отхвърля и твърденията, че средствата са предназначени за финансиране на войната.

Русия е изправена пред бюджетен дефицит и икономическо забавяне на фона на продължаващия конфликт в Украйна и западните санкции. В същото време повишените цени на петрола могат да донесат допълнителни приходи за бюджета.

Организацията на индустриализираните държави ОИСР очаква икономическият растеж в Русия през тази година да бъде едва 0,6 процента, след 1,0 процент през миналата година.

Според източници руското правителство вече подготвя възможно съкращение с 10 процента на всички разходи, които не са свързани със сигурността. Окончателното решение обаче зависи от трайността на повишението на цените на петрола, предизвикано от войната в Иран. В момента страната се възползва от това поскъпване в ограничена степен, тъй като според изчисления на Ройтерс най-малко 40 процента от руските капацитети за износ на петрол са били блокирани тази седмица след масирани украински атаки с дронове.

По-рано ТАСС съобщи, че представители на руската индустрия са предупредили Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 туй го знаем

    33 21 Отговор
    но ти набира собствения народ за лигавата война

    16:05 27.03.2026

  • 2 Виновна е

    38 14 Отговор
    баба Гицка за влошаване на отношенията.
    А Путин - ич.

    16:05 27.03.2026

  • 3 Урсула фон дер Лайен, председател

    47 28 Отговор
    Боли ме гинекологията, ако ме понимаешь ☝️
    По-xopошо си гледай 500 000 грузчика и разорената, опозорена навсегда Русия, хер Путен 😄

    Коментиран от #13, #176

    16:07 27.03.2026

  • 4 Дааааа

    33 37 Отговор
    В Русия бензин 70 дизел 80 цента а в ЕС са по 2-3.
    Много акциз много транспорт много ДАЛАВЕРИ

    Коментиран от #18, #32, #39, #69

    16:07 27.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    43 23 Отговор
    миличко джудженце , ти не си виновно! лошият запад така стори!

    Коментиран от #12

    16:07 27.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    36 46 Отговор
    Путин трябва да спаси народа на Европа от идиотите които я управляват

    Коментиран от #23, #47, #194

    16:08 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 койдазнай

    39 35 Отговор
    В съвременните международни отношения има един нерешен въпрос. Той е:"Има ли Русия право да избива милиони хора и унищожава държави, поради нейните вътрешни проблеми? ".Този въпрос трябва да се реши, за да възстановят отношенията между Европа и Русия.

    Коментиран от #21, #31, #35

    16:09 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Любомир

    25 18 Отговор
    Кое е това чучело?

    16:10 27.03.2026

  • 12 Парс

    17 23 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ми да. Виновен е този кой-то хранил майдан

    16:10 27.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    12 15 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Вазектомията ти се е отразила зЛЯ

    Коментиран от #33

    16:10 27.03.2026

  • 14 Пригожин

    19 10 Отговор
    Отпадък.

    16:11 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Криворазбрана цивилизация

    35 15 Отговор
    Путин е гявола а ония двамата сатраnи Тръмп и Нетаняху са светци, е га си и лицемерието, рибириш ли?

    16:11 27.03.2026

  • 17 Недей

    15 9 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    По кротичко защото не се знае следващия колко ще е луд.
    Току виж е по луд и от чичо ти Дончо.

    16:12 27.03.2026

  • 18 Оди у Русиа

    37 17 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    На евтинията На вторият ден си в окопите на Донбас,на третият украински дрон ти отнася празната тиква.

    Коментиран от #26, #30, #65

    16:12 27.03.2026

  • 19 Ристе кьоравото

    9 8 Отговор
    Тва пи здоглазото ли Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?
    Ееееедехееее
    Дрът пе-- деразин и ху ..есос
    Ееееедехееее

    16:12 27.03.2026

  • 20 Владо

    13 7 Отговор
    Сбърканяк.

    16:13 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    23 16 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    ".. Путин трябва да спаси народа на Европа.. "

    ПЯТЬ года !!!
    ПЯТЬ года българските копейки чакат Русия на Дунав мост, но от Русия ни вопъл ни стон ☝️ Устата сама промълвила - пълен погром ( Н.Й. Вапцаров) 😁

    Коментиран от #34, #38, #40, #52

    16:14 27.03.2026

  • 24 Владимир Путин офишъл

    7 7 Отговор
    И 6@ л съм ва

    Коментиран от #162

    16:14 27.03.2026

  • 25 Мария

    22 9 Отговор
    Гнусен запартък.

    Коментиран от #45

    16:14 27.03.2026

  • 26 И Киев е Руски

    10 14 Отговор

    До коментар #18 от "Оди у Русиа":

    Личи си че имаш глава но е празна за щастие на нормалните хора

    16:15 27.03.2026

  • 27 Медведев Атома

    8 13 Отговор
    Брат,стига си ги жалил.

    16:15 27.03.2026

  • 28 Остави Европата

    22 11 Отговор
    Украинците ви строшиха кокалите .

    16:16 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дааааа

    10 14 Отговор

    До коментар #18 от "Оди у Русиа":

    А ти може да не осъмнеш още тази нощ защото си от клуба на богатите и персите да пратят някоя ракета до АЕЦ козлодуй.

    16:16 27.03.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 8 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    А за ШАШт и иSSраел този въпрос защо не стои 🤔
    Защо ШАШт и иSSраел могат с БОМБОкрация да избиват стотици деца и стотици хиляди цивилни, в името на защитата на своите интереси🤔❓

    Коментиран от #41

    16:17 27.03.2026

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    Клесс, заминавай за руският рай.

    16:17 27.03.2026

  • 33 Айде без

    14 9 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    рушляци тук!

    Коментиран от #42, #44

    16:18 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    А америка и ЕС и мат ли право? Югославия, Либия, Ирак, Сирия, Иран, Венесуела?

    16:19 27.03.2026

  • 36 Обикновен човек

    13 10 Отговор
    Жалко дементно старче,което слугите му ще го отровят,а Медведев обесят.

    16:19 27.03.2026

  • 37 Оракул

    13 7 Отговор
    Люди, помните и не забравяйте:
    До 7 год... Пе ДЕРАССИЙСКИЯ кен ЕФ отива при СССР!
    31 новини Републики и появата на новата ... монголо- Татарската Република край блатата и мумията ... Москаль!!

    Коментиран от #50

    16:19 27.03.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Пак си без домашно❗
    Нормално е ПО ПЕЙКА да НЕ знае и да пишИ ❗
    Идиотия та ти НЕ Е по стихове на Вапцаров,
    ама ти откъде да знаеш, да не би да си чел наши поети❗

    Коментиран от #59, #64

    16:20 27.03.2026

  • 39 Голям

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    В Русия има ли още бензиностанции, украинците не ви ли потрошиха... последно гледахме километрични опашки щото у бензиностанцията с какети нямаше бензин.

    Коментиран от #53

    16:20 27.03.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша

    Коментиран от #78

    16:20 27.03.2026

  • 41 Не ти се разбира

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кви са тия Шашове и Sесета ?

    Коментиран от #74

    16:20 27.03.2026

  • 42 И Киев е Руски

    3 11 Отговор

    До коментар #33 от "Айде без":

    Важно е фесове да има.Факти е българо-украинска медия

    16:20 27.03.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    12 6 Отговор
    Вярно е, че Москва няма вина, а само управляващите. Обикновените московчани какво са виновни освен единствено, че още търпят мародери на власт?

    16:20 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мария":

    Това ли е второто ти име?

    Коментиран от #51

    16:21 27.03.2026

  • 46 Питам

    14 3 Отговор
    Що няма Интернет в магучая?

    Коментиран от #57

    16:21 27.03.2026

  • 47 Даката

    14 9 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    И нашият боклук Румен Радев и той е руски.

    Коментиран от #49

    16:21 27.03.2026

  • 48 Кдкдкдк

    7 7 Отговор
    Другари!
    Дайте да дадем гласа си за прогреса!
    Не беше далеч деня в който нашият властелин гордо пристигна в персийският залив. Захласвахме се по супер самолетите които го ескортираха. Самальоти които и америка ги няма! И Дубай стана център на руския финансов ритъм.
    Но светът тръгна назад! Застрашен е глобалният прогрес.
    Днес в златните арабски палати смело крачи Зеленият Демон! Украинците са навсякъде по брега срещу Иран. А Уст-Луга гори с пушек до Суоми!
    От Будапеща до Пхенян разчитат на нас!
    Да гласуваме до един за резидента!
    Може и за Костя, той се е доказал, Друзя!

    16:22 27.03.2026

  • 49 И Киев е Руски

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Даката":

    Като се омъжиш ще видиш Що е боклук

    16:23 27.03.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Оракул":

    На кво си брато? Яко си се надрусал, а?

    16:23 27.03.2026

  • 51 Руско-цигански мелеz,

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пиши си в руски сайтове!Самo,че не можеш Коментарите са забранени.

    Коментиран от #61, #66

    16:24 27.03.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    ПО ПЕЙКИН, и ти си като БорисОF -
    дето цитира произведение на Достоевски,
    без да го е чел❗
    А цитатът не беше от това произведение,
    дори не беше от произведение на Достоевски❗
    Ама ПО ПЕЙКИТЕ ахкаха, колко е начетен Буци❗
    Щото както ТОЙ каза:
    "Аз съм пр.ост и Вий сте пр.ости!"

    16:24 27.03.2026

  • 53 Дааааа

    10 11 Отговор

    До коментар #39 от "Голям":

    Я кажи защо ти спряха руските ТВ каналите на кабеларката на село.
    Ще ти кажа:
    Да не виждаш как си живеят хората.

    16:24 27.03.2026

  • 54 не може да бъде

    3 6 Отговор
    Европа респ-ЕС е в момента както политически така и географски -територия на сбърканата политика.Има едно събитие от последния ден което показва какво е положението .В ООН по предложение на Гана на Общото Събрание се гласува резолюция че - "робството -това е най-тежкото престъпление против човечеството ".Както и всички декларации от този вид тя има препоръчителен необвързващ юридически характер а само морален!?Имало е дискусия по въпроса в която европейците са мълчали като риби .а при гласуването се получава следното 123 делегации гласуват ЗА -три делегации -САЩ Израел Аржентина/ !??/ПРОТИВ и черешката на тортат цяла Европа -без Турция Сърбия Русия и Беларус /гласуват ЗА/-се въздържат в т.ч.България !?Въздържат се също така Австралия и Канада!?Ами представете си сега всички държави които са били потърпевши какво ще си помислят!?А за нашите ...какво да кажа ...ето ви доказателство че ние си заслужаваме съдбата!?

    Коментиран от #62

    16:24 27.03.2026

  • 55 Поправка

    8 4 Отговор
    Тъкмо по Руска вина!

    16:24 27.03.2026

  • 56 Само предлагам

    13 6 Отговор
    Не заплашвайте Европа Правете си бомби ракети и каквото искате Ако искате да ви има и си стойте в кочината

    Коментиран от #76

    16:25 27.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пора

    14 5 Отговор
    Путинова русия умря.

    16:26 27.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #51 от "Руско-цигански мелеz,":

    Мелеуз е найкати, КАТО пуснете руските телевизии да се вижда че лъжете, тогда вам ще спра да пиша и да ви разбивам лъжите

    16:27 27.03.2026

  • 62 Преди руснаците бяха крепостни

    11 5 Отговор

    До коментар #54 от "не може да бъде":

    Сега са роби.
    ПЪТУВАЙ С 200?

    Коментиран от #72

    16:27 27.03.2026

  • 63 Хохо Бохо

    2 4 Отговор
    Ми прав е

    16:27 27.03.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    11 6 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чел съм все !!!
    Днес група руски литературоведи ми донесоха това.
    Намерено в дълбините на Эрмитажа, таварищь ☝️

    „Руснакът е най-големият и най-наглият звяр в целия свят“. (Тургенев).
    „Ох, как тежко се живее в Русия, в този смpaдлив център на физически и морален разврат, подлостта на лъжата и злодейството. Вие не можете да разберете тези истински мъчения, които трябва да изпитате от пребиваването в тази среда, от стълкновението с продуктите на руската почва. Каквото и да говорите в защита на тази земя, на цялата тази мерзост лежи принадлежащият й руски национален характер“. (Аксаков).
    „Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).
    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
    „Не народ, а мpъша“. (Булгаков).
    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    Коментиран от #77, #92

    16:28 27.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Где

    7 5 Отговор
    Купянск?

    Коментиран от #75

    16:28 27.03.2026

  • 68 Где

    10 6 Отговор
    Интернет?

    Коментиран от #83

    16:29 27.03.2026

  • 69 Глас от запада

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааа":

    Не е само дизела и бензина. Цената на храните се утрои. Намаляват грамажа на хляба. Вече стана колкото един тутманик! 600 грама хляб! Фермерите стачкуват. Транспорта стачкува. Държавните служители стачкуват, а на Урсула и Кая не им пука. Теглят заеми и делят парите със зеления мухъл.

    Коментиран от #71

    16:29 27.03.2026

  • 70 Пак ли този

    4 2 Отговор
    Спонджбоб?

    16:29 27.03.2026

  • 71 Яж сьомга

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Глас от запада":

    без хляб!

    16:30 27.03.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #62 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    Първите роби са англичани и ирландци.После от недостиг почнали да карат африканци. А хора на които им вземат децата и ги учат да убиват своите си, как се наричат?

    16:30 27.03.2026

  • 73 ГДЕ

    8 4 Отговор
    Киев за два дня?

    Коментиран от #81

    16:31 27.03.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Не ти се разбира":

    спИцЕално за ФнГЛ ще онагледя с картинки -
    🇺🇸 и 🇮🇱 ❗

    Коментиран от #105

    16:31 27.03.2026

  • 75 В Русия

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Где":

    Мара ти го написа преди време.

    16:31 27.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Верно е

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    У.. ЙЛО ПЕ деразина остана завинаги у АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената Фюрер Педофил, ИЗБЕГАЛ ПОСРЕД НОЩ, само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!;!!!
    По свето песни за него пеят,... А ти ?
    Пу.. ТКИН...у ..йлоо, ..ЛАЛАЛА...ЛАЛАЛААА

    Коментиран от #85

    16:32 27.03.2026

  • 79 Смех с ватенки

    8 4 Отговор
    Мазни се на Европа да продава петрол.Денги няма,денги.

    Коментиран от #94

    16:32 27.03.2026

  • 80 ГДЕ

    8 4 Отговор
    Киев за два дня бе мишок?

    16:33 27.03.2026

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #73 от "ГДЕ":

    Там где Техеранза 3

    Коментиран от #90

    16:33 27.03.2026

  • 82 Карго 200

    9 5 Отговор
    Руски! Айде да даваме съвети ,само и единствено,когато някой ни поиска такива!
    Оставете Европа да греши.
    Вие сте велики,значи нема какво да се грижите за нас прогнилия Запад .
    Кънектахте ли се вече,за интернета питам и съвети без да са ми поискали,не се унижавам да давам.

    Коментиран от #84

    16:33 27.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Я пак

    9 3 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Ако това нещастник се изрепчи на Европа,Русия има живот до 6 часа живот преди да бъде опустошена.Руски генерали го казват.Една УКРАЙНА попиля орките.

    Коментиран от #116

    16:37 27.03.2026

  • 87 Путин

    1 4 Отговор
    обича Европа!

    16:37 27.03.2026

  • 88 За един приятел питам

    7 4 Отговор
    На Путин къде му е клт0ра?

    Коментиран от #104

    16:37 27.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    3 9 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Техеран за три дейс и ОК! Хахаха! В Далечния изток затвориха бензиностанциите. Даже в Австралия!

    16:37 27.03.2026

  • 91 Вовата

    9 2 Отговор
    кашля ли още?

    Коментиран от #189

    16:38 27.03.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":

    Ставаше дума , че правиш саркастични опити върху стихове на Ханчев, а поставяш Вапцаров за техен автор❗
    Сега, гузен заради НЕЗНАНИЕТО си ,
    намеси и Ермитажа❗
    Че и "група руски литературоведи" които ти донесли лично цитати от руски произведения❗

    Коментиран от #100

    16:38 27.03.2026

  • 93 Хе хе хе хе

    8 2 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Тра вест уняк, не грамотен,... монголо-- Мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ/ П ЕДЕРАЦИЯ ..е 130 Милиона,...само ЕС е...580 Милиона.
    68 % от п едерацията са ... блата , 23% са покрити постоянно със лед и сняг!!
    Даже имат по..1 дървен КЕН еф на... Всеки 12... АЛКАША
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #106

    16:38 27.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Дмитрий

    4 4 Отговор
    Пътя за Европа минава през Киев!

    16:40 27.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Руский мир

    12 5 Отговор
    - Професоре, какво е "руский мир"?
    - Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това

    Коментиран от #113

    16:41 27.03.2026

  • 100 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прав си, извинявай 🍻
    Ни вопъл, ни стон е на Веселин Андреев.

    Коментиран от #173

    16:42 27.03.2026

  • 101 Хахаха!🎺🥳😀

    4 6 Отговор
    "Намерено в дълбините на Эрмитажа"
    Глупости и лъжи. Бил съм не веднъж в Зимния дворец. Там изложение на книги НЯМА.

    16:42 27.03.2026

  • 103 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    12 5 Отговор
    Наглостта няма граници при тея мръсни opки.Има един единствен ВИНОВЕН в тази ситуация и това е Русия ,само Русия,единствено Русия и никой друг!
    Да не говорим,че в 21 век в мирна Европа Русия е единственото зло което подкопава мира.Нападаш чужда и суверенна държава само и единствено за да й откраднеш територията,като се опитваш да пробуташ лъжи като друга причина и накрая дори и твойте те предават и казват ,че си лъгал през цялото време.

    Коментиран от #109

    16:43 27.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Пробвай да

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    пишеш нормално.
    Очевидно не ти се получава със съкращения и абревиатури.

    Коментиран от #177

    16:43 27.03.2026

  • 106 Атина Палада

    4 8 Отговор

    До коментар #93 от "Хе хе хе хе":

    ПетроханецО,уж Русия покрита със сняг,блата и нам си кво,а пък Европа купува жито и забележи- зеленчуци от Русия:) Ако спре Русия житото и Европата ще гушне букета от глад .

    Коментиран от #121

    16:43 27.03.2026

  • 107 Денги няма вече,денгиии

    7 3 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    По един милиард на ден в Украйна отиват на вятъра. Даже и глупакът Путин разбра,че Русия загуби войната.

    Коментиран от #111

    16:44 27.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #103 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Браво тролеи ,изкара ли за един кибрит? :))))

    16:45 27.03.2026

  • 110 Наздраве

    8 2 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    От "заборчняла Европа". Направо ми правят живота труден. Седя на бара и се чудя, каква бира да си поръчам. Има над 20 вида.

    Коментиран от #114

    16:46 27.03.2026

  • 111 Атина Палада

    3 9 Отговор

    До коментар #107 от "Денги няма вече,денгиии":

    Златен дъжд се сипе върху Русия,не я мисли ...Денги нет у Европата ..

    Коментиран от #128

    16:46 27.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 8 Отговор

    До коментар #99 от "Руский мир":

    А как во произвеждат в България? Освен гастарбайтери.

    Коментиран от #122, #137, #141, #146, #169

    16:46 27.03.2026

  • 114 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #110 от "Наздраве":

    Като си п.рошляк бира ще пиеш ами...за друго нема кинти:))?

    16:47 27.03.2026

  • 115 Само предлагам

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Чети хубаво заглавието на статията Това че има европеиска част не означава нищо Нещо като Турция Как виждаш Европа през крив МАКАРОН

    Коментиран от #120

    16:49 27.03.2026

  • 116 Атина Палада

    3 7 Отговор

    До коментар #86 от "Я пак":

    Кой ,ти ли натовецо с гумените лодки ще я унищожиш? Или германския натовец с дръжките от метлите с които беше на учение Ха ха ха ама ,че сте забавни тук ...

    Коментиран от #119

    16:50 27.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Гроздето е кисело

    4 8 Отговор

    До коментар #94 от "Атина Палада":

    Хитрата Европа намали количествата, защото не и купуват колите и няма пари. Парите са в Китай. Русия започна да вади тръбите които са насочени към Европа и да строи втори газопровод ПО СУША към Китай. Европа е в шок! В Украйна кражби от тръбите и диверсии. Към Китай няма кражби и диверсии.

    16:50 27.03.2026

  • 119 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    Колежке-от г..а да не ти излиза......

    Коментиран от #126

    16:51 27.03.2026

  • 120 Атина Палада

    2 8 Отговор

    До коментар #115 от "Само предлагам":

    Освен чалми в Европа друго не се вижда...Даже и ръководители започнаха да й назначават с чалми и Хиджаб..

    Коментиран от #123, #124

    16:52 27.03.2026

  • 121 Съвет

    7 2 Отговор

    До коментар #106 от "Атина Палада":

    Смени канала, че ставаш за смях.
    CAЩ ca пъpвeнeц пo cтoйнocт нa изнeceнa зeмeдeлcĸa пpoдyĸция. Изнeнaдвaщo пopaди знaчитeлнo пo-мaлĸия ѝ paзмep, нa втopo мяcтo ce нapeждa Hидepлaндия, cъoбщaвa Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

    Cпopeд дaнни нa Wаgеnіngеn Unіvеrѕіtу аnd Rеѕеаrсh пpeз 2024 гoдинa cтoйнocттa нa изнeceнaтa нидepлaндcĸa пpoдyĸция e 14 милиapдa дoлapa.

    Коментиран от #130

    16:52 27.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Викам кво става в

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Атина Палада":

    ЛАБОРАТОРИЯТА?

    Коментиран от #127

    16:54 27.03.2026

  • 124 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #120 от "Атина Палада":

    От толкова много бъркане на екс....ти ,в русата ти главичка е мазаляк!!!

    16:54 27.03.2026

  • 125 Говедата

    6 2 Отговор
    в Сибир ги избиват заради шап!

    Коментиран от #129

    16:54 27.03.2026

  • 126 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #119 от "Атина Палада":

    И се научи да пишеш грамотно:) какви са тези тирета? :))) След обръщение се поставя запетая а не тире:)))

    Коментиран от #131, #134

    16:54 27.03.2026

  • 127 Изглежа

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Викам кво става в":

    замаяна....

    16:55 27.03.2026

  • 128 Верно

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Атина Палада":

    Затова пазаруваме с копейки ;)))

    16:55 27.03.2026

  • 129 Тошко

    5 0 Отговор

    До коментар #125 от "Говедата":

    Ама руските говеда ли?

    16:57 27.03.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    2 7 Отговор

    До коментар #121 от "Съвет":

    Нито един руски източник. Откъде знаят, на каква стойност е изнесената земеделска продукция от Русия при положение, че дизелът и минералните торове в Русия са три пъти по-евтини?

    Коментиран от #136, #144

    16:58 27.03.2026

  • 131 Викам кво става в

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Атина Палада":

    ЛАБОРАТОРИЯТА?

    16:59 27.03.2026

  • 132 Крепостни

    8 3 Отговор
    През 1861 г в Русия е отменено крепостничеството, но оттогава нищо не се е изменило в мисленето на огромното мнозинство руснаци.

    16:59 27.03.2026

  • 133 Горски

    4 10 Отговор
    Нали Зеленски изпрати част от експертите си по великото украинско ПВО да помага на САЩ в близкия изток. Даже се дивяха как САЩ стреляли безразборно и супер не ефективно, а украинските военни щели 100% да неотрализират всички дронове. Вероятно руските ниско технологични дронове направени от тиксо, с чипове от перални и съдомиални са трудни за прехващане дори от експертни светила в ПВО-то като украинците, просещи за ракета две от най-модерната техника в областта - Патриота. Четири области плюс Крим са добър резултат особено предвид тоталната безпомощност на киевския импотент. Над цяла Украйна е огнен ад. Наблюдателите сочат, че това е най-мощната удар от началото на годината. Над 600 дрона и десетки балистични и хиперзвукови ракети са помляли почти всички големи укроградове. Ударът не е бил залпов, а на талази започнали през нощта на 24-ти и продължили и през деня. Украйна е потънала в мрак, като поразяването е насочено към подстанциите за трайно изключване на тока. Специално внимание е отделено на военни летища и прилежащите към тях складове за боеприпаси вследствие на което е имало продължителни детонации и огромни огнени стълбове. Изобщо руснаците са свалили кадифените ръкавици и са действали целенасочено за сриване военния потенциал на Украйна.

    Коментиран от #138, #143

    17:00 27.03.2026

  • 134 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Атина Палада":

    Най-обичам хора със СОП да ми дават акъл.....

    17:00 27.03.2026

  • 135 Ей това да ритнеш копейка в меките части

    8 1 Отговор
    Било голям кеф.

    17:01 27.03.2026

  • 136 Учуден

    11 1 Отговор

    До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Какъв руски източник, бре? Тези само лъжат.

    Коментиран от #145

    17:01 27.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 От Карлово

    2 1 Отговор

    До коментар #133 от "Горски":

    Прибирай се!

    Коментиран от #139, #161

    17:03 27.03.2026

  • 139 Т.е.

    5 0 Отговор

    До коментар #138 от "От Карлово":

    От Карлуково.

    17:04 27.03.2026

  • 140 руската мечка

    8 2 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и Европа, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    17:04 27.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Путин

    6 2 Отговор
    Ние само обявихме Европа за враг,нищо лично!

    17:05 27.03.2026

  • 143 По-доло пише

    10 4 Отговор

    До коментар #133 от "Горски":

    Даже и глупак като Путин разбра, че е загубил войната.
    От 2014 са в Донбас.И нямат мърдане.Три нощи ВСУ бомби ленинградска област.В Купянск ватенките са избити до крак.

    17:05 27.03.2026

  • 144 Затова ли

    9 2 Отговор

    До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Русия фалира, от много голям износ :)))

    Коментиран от #147

    17:06 27.03.2026

  • 145 Хахаха!🎺🥳😀

    2 9 Отговор

    До коментар #136 от "Учуден":

    На нас Западът ни разправяше, че ще бъдем Швейцария на Балканите, а ни откраднаха спестяванията, затвориха ни половината реактори на АЕЦ Козлодуй, накараха ни да си унищожим заводите и селското стопанство и сега сме по-бедни от Гана!
    Западът лъже бре! Не Русия.

    17:06 27.03.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Хахаха!🎺🥳😀

    3 7 Отговор

    До коментар #144 от "Затова ли":

    Откъде е информацията, че Русия е фалирала? Цитирай източника.

    Коментиран от #150

    17:08 27.03.2026

  • 148 Експерт

    9 1 Отговор
    Проблема му е,че може да даде на Европа само газ и петрол!

    17:09 27.03.2026

  • 149 Боко праните гащи

    7 1 Отговор
    Ей кво правят копейките за статията е от 10 минути и вече 150 коментара

    17:10 27.03.2026

  • 150 Набуилина

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    от ЦБР !

    Коментиран от #152

    17:10 27.03.2026

  • 151 Путин нападна вероломно Украйна.

    10 2 Отговор
    Нема да го жалим я.

    17:12 27.03.2026

  • 152 Хахаха!🎺🥳😀

    1 6 Отговор

    До коментар #150 от "Набуилина":

    Само ЦБР дава честни лихви на вложителите си. На Запад лихва НЯМА! Даваш си парите само да ти ги пазят и си плащаш за това. Забраниха банкирането с Русия, защото там можеш да имаш доход от вложенията си. Рублата е много по-изгодно вложение от Еврото. Хахаха
    Набиулина

    Коментиран от #155, #156

    17:15 27.03.2026

  • 153 Дедо

    5 2 Отговор
    По твоя вина са руско джудже. Отдавна трябваше да си пенсиониран и да се оттеглиш.

    17:16 27.03.2026

  • 154 Цвете

    8 3 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ТАКАВА НАГЛОСТ? КОЙ ПРЕДИЗВИКА ВОЙНАТА? АБЕ ТИ НОРМАЛЕН ЛИ СИ? НИКОЙ НЕ ТЕ ЗАЧИТА ЗА 5 КОПЕЙКИ.ОЩЕ КОЛКО КИЛОМЕТРА ИСКАШ ОТ УКРАЙНА? СПРИ СЕ, ЗАЩОТО НАИСТИНА ТИ СЕ ПИШЕ КОФТИ ФИНАЛ.

    17:16 27.03.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Дууурак

    1 2 Отговор

    До коментар #152 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    централна банк не дава лихви на вложители!

    17:18 27.03.2026

  • 157 Владимир Путин:

    5 2 Отговор
    Не е наша вина, че започнахме война с Европа. Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.

    17:19 27.03.2026

  • 158 Цвете

    7 1 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ТАКАВА НАГЛОСТ? КОЙ ПРЕДИЗВИКА ВОЙНАТА? АБЕ ТИ НОРМАЛЕН ЛИ СИ? НИКОЙ НЕ ТЕ ЗАЧИТА ЗА 5 КОПЕЙКИ.ОЩЕ КОЛКО КИЛОМЕТРА ИСКАШ ОТ УКРАЙНА? СПРИ СЕ, ЗАЩОТО НАИСТИНА ТИ СЕ ПИШЕ КОФТИ ФИНАЛ.

    Коментиран от #175

    17:20 27.03.2026

  • 159 Хахаха!🎺🥳😀

    2 6 Отговор
    Центаци, я кажете колко лихва ви дават европейските банки? Сбербанк Москва дава 14,5% лихва!

    Коментиран от #164, #192

    17:22 27.03.2026

  • 160 Тервел

    4 2 Отговор
    Путин е едно малко сладко руско деденце. Дядя Путя.

    17:26 27.03.2026

  • 161 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #138 от "От Карлово":

    В Карлуково!

    17:27 27.03.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 В В ПутКИH президентска шушумигa

    6 2 Отговор
    Боклук, досущ като Тръмп.

    17:29 27.03.2026

  • 164 Голям

    4 5 Отговор

    До коментар #159 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И българските банки преди да обявят фалит имаха същите лихвени проценти ... така, че помисли добре дали да не си изтеглиш копейките от там преди да изчезнат... рус враг.

    Коментиран от #168

    17:33 27.03.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    Европейските банки не дават никаква лихва, дори трябва да плащаш, че ти пазят парите. Българските банки също не дават НИКАКВА ЛИХВА. А Сбербанк Москва дава 14,5% лихва! А кажете пак, че Русия е фалирала!
    Като имаме предвид инфлацията, българските и европейските банки КРАДАТ ПАРИТЕ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ.

    17:40 27.03.2026

  • 167 Прав е

    3 3 Отговор
    ЕС нападна Русия и иска да я унищожи.

    17:42 27.03.2026

  • 168 Хахаха!🎺🥳😀

    2 5 Отговор

    До коментар #164 от "Голям":

    Назови една руска банка по времето на управлението на Путин, която е фалирала. В България, откакто сме в клуба на богатите няколко пъти ни откраднаха спестяванията.

    Коментиран от #171

    17:43 27.03.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 АААА

    5 1 Отговор
    Как е? Пуснаха ли мобилния нет в Просия? Или пак Европа е виновна :)

    17:52 27.03.2026

  • 171 НАТО

    5 2 Отговор

    До коментар #168 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    По-ограбени от водкаджийте няма.
    Най-голямата страна, толкова богата на природни ресурси и пак са по-бедни от нас.

    Бягай в Просия като е хубаво....

    17:54 27.03.2026

  • 172 Иван Иванов

    1 6 Отговор
    ВИНАТА Е ИЗЦЯЛО НА ЕВРОПА , РАЗБИРАЙ КРАДЛИВАТА УРСУЛА И ПОМИЯРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТРИТЕ ПРАСЕТА ШИШИ, БОКО, РОСЕН. ДЪРВЕНЯШКИ И НАСТОЯЩИЯ МИН. ПРЕД. РАЧКО ПРЪДЛЕТО

    17:54 27.03.2026

  • 173 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Владимир Путин, президент":

    🤙 Ето това вече е друго нещо❗

    17:55 27.03.2026

  • 174 Куку

    6 2 Отговор
    Владик,занимавай се с Китай там е твоята сила!Европа остави на европейците!

    17:55 27.03.2026

  • 175 Иван Иванов

    2 6 Отговор

    До коментар #158 от "Цвете":

    ВИНАТА Е ИЗЦЯЛО НА ЕВРОПА , РАЗБИРАЙ КРАДЛИВАТА УРСУЛА И ПОМИЯРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТРИТЕ ПРАСЕТА ШИШИ, БОКО, РОСЕН. ДЪРВЕНЯШКИ И НАСТОЯЩИЯ МИН. ПРЕД. РАЧКО ПРЪДЛЕТО

    17:56 27.03.2026

  • 176 Иван Иванов

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    ВИНАТА Е ИЗЦЯЛО НА ЕВРОПА , РАЗБИРАЙ КРАДЛИВАТА УРСУЛА И ПОМИЯРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТРИТЕ ПРАСЕТА ШИШИ, БОКО, РОСЕН. ДЪРВЕНЯШКИ И НАСТОЯЩИЯ МИН. ПРЕД. РАЧКО ПРЪДЛЕТО

    17:57 27.03.2026

  • 177 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Пробвай да":

    Като НЕ ми разбираш - не ми чети коментарите,
    явно НЕ си достигнал нужното ниво❗

    17:58 27.03.2026

  • 178 123

    1 1 Отговор
    заннуллавваане

    18:08 27.03.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Карго 200

    5 1 Отговор
    Украйна ще продължи да атакува руски петролни рафинерии. Русия не е в състояние да спре това. В името на мира Русия трябва да отстъпи територия, да се ангажира с разоръжаване и да бъде неутрална.

    Ноам Чомски

    Коментиран от #183

    19:15 27.03.2026

  • 181 А50

    2 6 Отговор
    Владимире спирай им газта и нефта, и гледай сейр.

    19:22 27.03.2026

  • 182 Иван

    3 0 Отговор
    Путиноткакто не му се дава "званието Световна сила" усвои умението на Ердоган, да се върти като калайджия кога как му дойде изгодно с изказвания, стараейки се да угоди на всички. Това си беше запазена марка на турчина. Първо беше силно против Байдън и неговото правителство защото помагат на Украйна, после по същата причина против Тръмп и неговото правителство. Откакто походи по червен килим в Аляска, доби надежда, не схвана, че под килимчето има динена кора. Пообърка се човека, ама май тия, американците го ценят и ще го прокарат пак като велика сила. Затова сега се е сетил да обвинява Байдън и около него, трябва да се докара повече пред Тръмп. Но.....има голямо но.... С гюбек наляво и гюбек надясно и на него, и на Ердоган започва все по-често да им пуши чергата у дома. За Европа, естествено им е злободневната тема, все по-трудно им е да са за нещо приети, баба Европа ще си пази двора от тяхната нехигиенична посещаемост.

    19:27 27.03.2026

  • 183 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #180 от "Карго 200":

    С казаното трябва да се замисли Путин и около него, същи и тези, които "верни на червената зараза" , пеят други песни. Но цитиран Чомски, че го е казал, буди силно съмнение. Човекът е вече на преклонна възраст и май е позагубил всякакъв интерес към всичко, стъпка в личен план напред му е взора. Каквото е казал преди, казал е....Но той всъщност е бил повече склонен към руската линия, така че опонентите му биха се усмихнали на подобно изречена мисъл..,

    19:35 27.03.2026

  • 184 Малииии

    8 2 Отговор
    Трябва да си тотално тъп, че да обвиняваш другите за собственият си идиотизъм. Правиш война в Европа. 4 години избиваш и унищожаваш един европейски народ и казваш ама ние не избиваме по наша вина, а заради Европа. Уникален руски идиотизъм,

    19:38 27.03.2026

  • 185 Никой

    2 3 Отговор
    Когато говориш против Русия значи си брутален еничерин , а когато се кланяш на руснаците , какъв си ?

    19:39 27.03.2026

  • 186 Никой

    2 3 Отговор
    Български патриот : " България над всичко " ! Само Русия над България !

    Коментиран от #187

    19:42 27.03.2026

  • 187 стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #186 от "Никой":

    До 186 ком - значи си рузка подметка

    20:18 27.03.2026

  • 188 ИСКАШЕ ДВИЖУХА

    4 0 Отговор
    Получи Движуха.

    Пуся е най Пропадналия
    Лидер
    В Историята на Руската Кочина.

    Проззт КГБ Чекист

    Не може да бъде Император.

    20:27 27.03.2026

  • 189 Вова Епилирания

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Вовата":

    Е Болен от Коклюш.

    Зарази го Катъра Калантарян.

    20:30 27.03.2026

  • 190 Българин

    0 4 Отговор
    За лошото състояние на Европа в момента е виновна Украйна и големите водещи европ.страни.Развалихме си добрите отношения с Русия,пак заради Украйна.Санкциите,наложени на Русия са в ущърб на целия ЕС,а Украйна дори не е член на ЕС,няма и никога да бъде.

    Коментиран от #196

    20:47 27.03.2026

  • 191 ЕДИН

    0 3 Отговор
    БЕЗ РУСИЯ,НЯМА ЕВРОПА.РУСИЯ ВИНАГИ НИ Е ПОМАГАЛА,ОСОБЕННО НА НАС БЪЛГАРИТЕ.

    Коментиран от #195

    20:50 27.03.2026

  • 192 така де

    4 0 Отговор

    До коментар #159 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    то затова 1 стотинка в момента е една рубла ВКАРАЙ СИ 10000 ЕВРА в русия и ще теглиш лиихви като истински милионер

    21:04 27.03.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    На сметката на путин тежат милиони жертви,а ти искаш жертви и в европа . Не мерси !

    16:18 28.03.2026

  • 195 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #191 от "ЕДИН":

    Много изватено е да се каже на диктатурата по руски образец помощ !

    16:21 28.03.2026

  • 196 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "Българин":

    Спирай там каквото пиеш щото действа умопомрачително !

    16:25 28.03.2026

