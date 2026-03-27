Владимир Путин: Отношенията ни с Европа са в сериозна криза, но не по руска вина

Предишната американска администрация и ръководството на водещите страни от ЕС са виновни за това, че руско-европейските отношения са в криза, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Той каза това на заседание във видеоконферентен формат с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната, посветено на дейността на руската дипломация на европейско направление.

„Не по наша вина отношенията на Русия със страните от Европа се намират в криза“, заяви Путин. „Никога не сме се отказвали от развитие на тези отношения, от възстановяването им“, допълни той.

„Позоваването на украинските събития тук няма достатъчни основания. Самата европейска криза се случи по вина на предишната американски администрация и редица водещи европейски държави“, заяви руският президент.

Според него „поддържаната от Запада“ смяна на властта в Украйна през 2014 г, наречена от него „държавен преврат“, дава начало на „поредицата трагични събития, които и до момента се случват в Украйна“.

Кремъл отрече информацията в медийни публикации, че руският президент Владимир Путин е поискал от водещи бизнесмени да финансират държавата във връзка с войната в Украйна, но потвърди, че участник в среща при закрити врати е предложил доброволно дарение, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърденията, разпространени от медии, включително „Файненшъл Таймс“ и „Дъ Бел“, не отговарят на истината. По думите му инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична, а не по искане на президента.

Песков уточни, че един от присъствалите бизнесмени е заявил готовност да дари „много голяма сума“ на държавата, като е мотивирал решението си с ролята на държавата за развитието на бизнеса през 90-те години. Кремъл не назова името на дарителя, но според медийни публикации става въпрос за милиардера Сулейман Керимов, който е обещал 100 млрд. рубли. Информацията не е потвърдена по независим начин, посочва Ройтерс.

Според публикациите срещата с представители на бизнеса е била посветена на финансовото състояние на страната и продължаването на военните действия в Украйна. Кремъл отхвърля и твърденията, че средствата са предназначени за финансиране на войната.

Русия е изправена пред бюджетен дефицит и икономическо забавяне на фона на продължаващия конфликт в Украйна и западните санкции. В същото време повишените цени на петрола могат да донесат допълнителни приходи за бюджета.

Организацията на индустриализираните държави ОИСР очаква икономическият растеж в Русия през тази година да бъде едва 0,6 процента, след 1,0 процент през миналата година.

Според източници руското правителство вече подготвя възможно съкращение с 10 процента на всички разходи, които не са свързани със сигурността. Окончателното решение обаче зависи от трайността на повишението на цените на петрола, предизвикано от войната в Иран. В момента страната се възползва от това поскъпване в ограничена степен, тъй като според изчисления на Ройтерс най-малко 40 процента от руските капацитети за износ на петрол са били блокирани тази седмица след масирани украински атаки с дронове.

По-рано ТАСС съобщи, че представители на руската индустрия са предупредили Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите.