88 ранени при иранска ракетна атака срещу израелски град Арад. Катарски хеликоптер се разби в морето край емирството

Най-малко 88 души са ранени при ракетна атака срещу южния израелски град Арад, според службата за бърза помощ „Червен щит на Давид".
„88 ранени са изпратени в болници, включително 10 в тежко състояние, 19 с умерени наранявания и 55 с леки наранявания“, съобщи службата в своя Telegram канал.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона.
Израелският център за ядрени изследвания се намира близо до Димона в пустинята Негев.
МААЕ отбеляза, че не е получила никакви съобщения за щети по ядрения център в Негев.
Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси призова всички страни да „проявяват максимална сдържаност“ в близост до ядрени съоръжения.
Според израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ най-малко 47 души са ранени, след като сграда се е срутила в резултат на удар с балистична ракета.
Израелската армия разследва причините, поради които балистичната ракета не е била прехваната.
Иран твърди, че е атакувал Димона в отговор на атаката срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Израелската армия отрече участие в атаката.
ISNA съобщи, че Иран е заплашил Израел с удар по ядрения реактор в Димона, ако заедно със Съединените щати се опита да смени правителството в страната.
Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали една от трите балистични ракети, изстреляни от Иран.
"Останалите две паднаха в ненаселени райони", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.
Според ведомството ракетите са били предназначени да поразят цели близо до Рияд. Точното място на удара на ракетите не е съобщено.
Саудитска Арабия се опитва да предотврати участието на йеменските хуси в конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.
Според негови източници, саудитските власти се опитват да използват дипломатически средства, за да възпрат хусите от участие във военни операции. САЩ и Израел, от своя страна, се опитват да предотвратят провокации, които биха могли да въвлекат хусите в конфликта, твърдят източниците на изданието.
Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухейти заяви на 14 март, че движението е в пълна координация с Техеран и решение за военна подкрепа за Иран ще бъде обявено в подходящ момент.
Хеликоптер на катарските въоръжени сили се разби в морето край бреговете на емирството поради техническа неизправност, съобщи министерството на отбраната.
„Военен хеликоптер се разби в регионалните води на Катар, докато изпълняваше рутинна мисия. Техническа неизправност беше причината за повредата“, съобщи министерството на отбраната на емирството в прессъобщение.
Военните добавиха, че „се извършва издирване на екипажа и пътниците на хеликоптера“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стига бе
Коментиран от #3
04:16 22.03.2026
2 Хайде
04:17 22.03.2026
3 САЩ и евреите
До коментар #1 от "стига бе":попиляха аятоласие...
Коментиран от #4
04:18 22.03.2026
4 хехе
До коментар #3 от "САЩ и евреите":виждаме рижия все това повтаря че ги е попилял.
04:21 22.03.2026
5 Иранец
04:22 22.03.2026
6 Макробиолог
04:28 22.03.2026
7 Каунь
04:30 22.03.2026
8 Явор
Коментиран от #9
04:52 22.03.2026
9 По време на така наречения холокост
До коментар #8 от "Явор":Едни евреи избиваха други евреи и обвиниха хитлер за това...при самите евреи има вътрешни търкания и омраза и едни прослоики евреи искат да унищожат други прослоики евреи и затова им трябваше хитлер
Коментиран от #10
05:00 22.03.2026
10 ....
До коментар #9 от "По време на така наречения холокост":Дадохте добра идея турците да отричат престъпленията и геноцидите, като казват, че българите са убили българите, арменците са убили арменците и т.н., защото се мразят един друг и докато ние предлагахме помощ като лекари и медицински сестри, те ни обвиняват несправедливо.
05:06 22.03.2026