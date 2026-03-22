88 ранени при иранска ракетна атака срещу израелски град Арад. Катарски хеликоптер се разби в морето край емирството

Най-малко 88 души са ранени при ракетна атака срещу южния израелски град Арад, според службата за бърза помощ „Червен щит на Давид".

„88 ранени са изпратени в болници, включително 10 в тежко състояние, 19 с умерени наранявания и 55 с леки наранявания“, съобщи службата в своя Telegram канал.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона.

Израелският център за ядрени изследвания се намира близо до Димона в пустинята Негев.

МААЕ отбеляза, че не е получила никакви съобщения за щети по ядрения център в Негев.

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси призова всички страни да „проявяват максимална сдържаност“ в близост до ядрени съоръжения.

Според израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ най-малко 47 души са ранени, след като сграда се е срутила в резултат на удар с балистична ракета.

Израелската армия разследва причините, поради които балистичната ракета не е била прехваната.

Иран твърди, че е атакувал Димона в отговор на атаката срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Израелската армия отрече участие в атаката.

ISNA съобщи, че Иран е заплашил Израел с удар по ядрения реактор в Димона, ако заедно със Съединените щати се опита да смени правителството в страната.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали една от трите балистични ракети, изстреляни от Иран.

"Останалите две паднаха в ненаселени райони", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Според ведомството ракетите са били предназначени да поразят цели близо до Рияд. Точното място на удара на ракетите не е съобщено.

Саудитска Арабия се опитва да предотврати участието на йеменските хуси в конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.

Според негови източници, саудитските власти се опитват да използват дипломатически средства, за да възпрат хусите от участие във военни операции. САЩ и Израел, от своя страна, се опитват да предотвратят провокации, които биха могли да въвлекат хусите в конфликта, твърдят източниците на изданието.

Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухейти заяви на 14 март, че движението е в пълна координация с Техеран и решение за военна подкрепа за Иран ще бъде обявено в подходящ момент.

Хеликоптер на катарските въоръжени сили се разби в морето край бреговете на емирството поради техническа неизправност, съобщи министерството на отбраната.

„Военен хеликоптер се разби в регионалните води на Катар, докато изпълняваше рутинна мисия. Техническа неизправност беше причината за повредата“, съобщи министерството на отбраната на емирството в прессъобщение.

Военните добавиха, че „се извършва издирване на екипажа и пътниците на хеликоптера“.