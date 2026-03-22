Иран удари израелския град Арад, ранените са 88. Нетаняху призна за "трудна вечер" и се закани на Техеран

Най-малко 88 души са ранени при ракетна атака срещу южния израелски град Арад, според службата за бърза помощ „Червен щит на Давид".

„88 ранени са изпратени в болници, включително 10 в тежко състояние, 19 с умерени наранявания и 55 с леки наранявания“, съобщи службата в своя Telegram канал.

Събирането на повече от 50 души без достъп до подслон е забранено в Южен Израел до 24 март, съобщиха израелските отбранителни сили.

Според иранската информационна агенция Fars, Обединените арабски емирства са били обект на ракетни атаки.

Не са разкрити допълнителни подробности.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона.

Израелският център за ядрени изследвания се намира близо до Димона в пустинята Негев.

МААЕ отбеляза, че не е получила никакви съобщения за щети по ядрения център в Негев.

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси призова всички страни да „проявяват максимална сдържаност“ в близост до ядрени съоръжения.

Според израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ най-малко 47 души са ранени, след като сграда се е срутила в резултат на удар с балистична ракета.

Израелската армия разследва причините, поради които балистичната ракета не е била прехваната.

Иран твърди, че е атакувал Димона в отговор на атаката срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Израелската армия отрече участие в атаката.

ISNA съобщи, че Иран е заплашил Израел с удар по ядрения реактор в Димона, ако заедно със Съединените щати се опита да смени правителството в страната.

Иранската ракетна атака срещу съоръжение в Димона разкри уязвимостта на Израел при защитата на силно укрепени райони и ескалира регионалната конфронтация на ново ниво, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

Премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“.

„Това бе много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в прессъобщение, разпространено от неговата канцелария.

„Ние сме решени да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове“, подчерта той, цитиран от БТА.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали една от трите балистични ракети, изстреляни от Иран.

"Останалите две паднаха в ненаселени райони", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Според ведомството ракетите са били предназначени да поразят цели близо до Рияд. Точното място на удара на ракетите не е съобщено.

Саудитска Арабия се опитва да предотврати участието на йеменските хуси в конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.

Според негови източници, саудитските власти се опитват да използват дипломатически средства, за да възпрат хусите от участие във военни операции. САЩ и Израел, от своя страна, се опитват да предотвратят провокации, които биха могли да въвлекат хусите в конфликта, твърдят източниците на изданието.

Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухейти заяви на 14 март, че движението е в пълна координация с Техеран и решение за военна подкрепа за Иран ще бъде обявено в подходящ момент.

Хеликоптер на катарските въоръжени сили се разби в морето край бреговете на емирството поради техническа неизправност, съобщи министерството на отбраната.

„Военен хеликоптер се разби в регионалните води на Катар, докато изпълняваше рутинна мисия. Техническа неизправност беше причината за повредата“, съобщи министерството на отбраната на емирството в прессъобщение.

Военните добавиха, че „се извършва издирване на екипажа и пътниците на хеликоптера“.