Иран удари израелския град Арад, ранените са 88. Нетаняху призна за "трудна вечер" и се закани на Техеран

Най-малко 88 души са ранени при ракетна атака срещу южния израелски град Арад, според службата за бърза помощ „Червен щит на Давид".
„88 ранени са изпратени в болници, включително 10 в тежко състояние, 19 с умерени наранявания и 55 с леки наранявания“, съобщи службата в своя Telegram канал.
Събирането на повече от 50 души без достъп до подслон е забранено в Южен Израел до 24 март, съобщиха израелските отбранителни сили.
Според иранската информационна агенция Fars, Обединените арабски емирства са били обект на ракетни атаки.
Не са разкрити допълнителни подробности.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона.
Израелският център за ядрени изследвания се намира близо до Димона в пустинята Негев.
МААЕ отбеляза, че не е получила никакви съобщения за щети по ядрения център в Негев.
Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси призова всички страни да „проявяват максимална сдържаност“ в близост до ядрени съоръжения.
Според израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ най-малко 47 души са ранени, след като сграда се е срутила в резултат на удар с балистична ракета.
Израелската армия разследва причините, поради които балистичната ракета не е била прехваната.
Иран твърди, че е атакувал Димона в отговор на атаката срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Израелската армия отрече участие в атаката.
ISNA съобщи, че Иран е заплашил Израел с удар по ядрения реактор в Димона, ако заедно със Съединените щати се опита да смени правителството в страната.
Иранската ракетна атака срещу съоръжение в Димона разкри уязвимостта на Израел при защитата на силно укрепени райони и ескалира регионалната конфронтация на ново ниво, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.
Премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“.
„Това бе много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в прессъобщение, разпространено от неговата канцелария.
„Ние сме решени да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове“, подчерта той, цитиран от БТА.
Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали една от трите балистични ракети, изстреляни от Иран.
"Останалите две паднаха в ненаселени райони", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.
Според ведомството ракетите са били предназначени да поразят цели близо до Рияд. Точното място на удара на ракетите не е съобщено.
Саудитска Арабия се опитва да предотврати участието на йеменските хуси в конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.
Според негови източници, саудитските власти се опитват да използват дипломатически средства, за да възпрат хусите от участие във военни операции. САЩ и Израел, от своя страна, се опитват да предотвратят провокации, които биха могли да въвлекат хусите в конфликта, твърдят източниците на изданието.
Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухейти заяви на 14 март, че движението е в пълна координация с Техеран и решение за военна подкрепа за Иран ще бъде обявено в подходящ момент.
Хеликоптер на катарските въоръжени сили се разби в морето край бреговете на емирството поради техническа неизправност, съобщи министерството на отбраната.
„Военен хеликоптер се разби в регионалните води на Катар, докато изпълняваше рутинна мисия. Техническа неизправност беше причината за повредата“, съобщи министерството на отбраната на емирството в прессъобщение.
Военните добавиха, че „се извършва издирване на екипажа и пътниците на хеликоптера“.
1 стига бе
Коментиран от #3, #31
04:16 22.03.2026
2 Хайде
04:17 22.03.2026
3 САЩ и евреите
До коментар #1 от "стига бе":попиляха аятоласие...
Коментиран от #4, #33
04:18 22.03.2026
4 хехе
До коментар #3 от "САЩ и евреите":виждаме рижия все това повтаря че ги е попилял.
04:21 22.03.2026
5 Иранец
04:22 22.03.2026
6 Макробиолог
04:28 22.03.2026
7 Каунь
Коментиран от #16
04:30 22.03.2026
8 Явор
Коментиран от #9, #20
04:52 22.03.2026
9 По време на така наречения холокост
До коментар #8 от "Явор":Едни евреи избиваха други евреи и обвиниха хитлер за това...при самите евреи има вътрешни търкания и омраза и едни прослоики евреи искат да унищожат други прослоики евреи и затова им трябваше хитлер
Коментиран от #10
05:00 22.03.2026
10 ....
До коментар #9 от "По време на така наречения холокост":Дадохте добра идея турците да отричат престъпленията и геноцидите, като казват, че българите са убили българите, арменците са убили арменците и т.н., защото се мразят един друг и докато ние предлагахме помощ като лекари и медицински сестри, те ни обвиняват несправедливо.
Коментиран от #27
05:06 22.03.2026
11 Владимир Путин, президент
05:19 22.03.2026
12 Гост
05:27 22.03.2026
13 Исторически факти
05:54 22.03.2026
14 Браво Иран🇮🇷👍
06:07 22.03.2026
15 Мишел
06:08 22.03.2026
16 Има има
До коментар #7 от "Каунь":Ама и жидовете, като укрите крият.
06:09 22.03.2026
17 Ъъъъ
Е, а спрете се де.... 88 ранени, 88 ранени.... Трябва да са 88 000 убити! Убити евреи! Или най-добре 8 милиона....
06:20 22.03.2026
18 Вашето мнение
06:23 22.03.2026
19 Ганю
06:33 22.03.2026
20 Улав
До коментар #8 от "Явор":И като се събуди
06:35 22.03.2026
21 хихи
Коментиран от #29
06:37 22.03.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... НИЩО ЧЕ ХАЛИФИТЕ ИМ СА ПРОТИВ ИРАН :)
06:44 22.03.2026
23 Попарата
06:55 22.03.2026
24 САМО ТАКА!!!
06:56 22.03.2026
25 Мишел
06:57 22.03.2026
26 Kaлпазанин
06:59 22.03.2026
27 Нима в
До коментар #10 от "....":момента в България не е така!? Кой унищожава българското население??
06:59 22.03.2026
28 Хайо
Коментиран от #30, #32
07:00 22.03.2026
29 Кое се чудиш?
До коментар #21 от "хихи":Първо диктаторските са боклук и нямат точност. Второ диктаторите бухат наред.
Демократите имат за цел да унищожат армията на диктаторите. А диктаторите населението.
Разлика във военната доктрина, баце. Отивай в казармата да се научиш да маршируваш, защото философията не ти се отдава.
Коментиран от #35
07:01 22.03.2026
30 Евреите
До коментар #28 от "Хайо":Винаги лъжат!!!
07:02 22.03.2026
31 Хайо
До коментар #1 от "стига бе":Въобще не се задейства .Щяли да разследват ,дори някакъв полковник от Испания обясняваше ,че било касетъчна бомба и за това ПВО не в е усетила дори .
07:02 22.03.2026
32 Българският език
До коментар #28 от "Хайо":Жертва - тази дума включва и убит и ранен и уплашен и нaдpиcкaн. Учете го тоя български език, мисирки.
07:03 22.03.2026
33 Хаха
До коментар #3 от "САЩ и евреите":За това скоро ще купуваш месо по 30 екг и хляб от 6-7 евро.
07:03 22.03.2026
34 Оня
07:14 22.03.2026
35 Улав
До коментар #29 от "Кое се чудиш?":Не те слуша главата
07:18 22.03.2026