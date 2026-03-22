Иран удари израелския град Арад, ранените са 88. Нетаняху призна за "трудна вечер" и се закани на Техеран

Иран удари израелския град Арад, ранените са 88. Нетаняху призна за "трудна вечер" и се закани на Техеран

22 Март, 2026 03:58, обновена 22 Март, 2026 06:41 4 444 35

Ракети полетяха срещу ОАЕ. Катарски хеликоптер се разби в морето. МААЕ не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона

Иран удари израелския град Арад, ранените са 88. Нетаняху призна за "трудна вечер" и се закани на Техеран - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 88 души са ранени при ракетна атака срещу южния израелски град Арад, според службата за бърза помощ „Червен щит на Давид".

„88 ранени са изпратени в болници, включително 10 в тежко състояние, 19 с умерени наранявания и 55 с леки наранявания“, съобщи службата в своя Telegram канал.

Събирането на повече от 50 души без достъп до подслон е забранено в Южен Израел до 24 март, съобщиха израелските отбранителни сили.

Според иранската информационна агенция Fars, Обединените арабски емирства са били обект на ракетни атаки.

Не са разкрити допълнителни подробности.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила анормални нива на радиация след атаката срещу израелския град Димона.

Израелският център за ядрени изследвания се намира близо до Димона в пустинята Негев.

МААЕ отбеляза, че не е получила никакви съобщения за щети по ядрения център в Негев.

Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси призова всички страни да „проявяват максимална сдържаност“ в близост до ядрени съоръжения.

Според израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ най-малко 47 души са ранени, след като сграда се е срутила в резултат на удар с балистична ракета.

Израелската армия разследва причините, поради които балистичната ракета не е била прехваната.

Иран твърди, че е атакувал Димона в отговор на атаката срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз. Израелската армия отрече участие в атаката.

ISNA съобщи, че Иран е заплашил Израел с удар по ядрения реактор в Димона, ако заедно със Съединените щати се опита да смени правителството в страната.

Иранската ракетна атака срещу съоръжение в Димона разкри уязвимостта на Израел при защитата на силно укрепени райони и ескалира регионалната конфронтация на ново ниво, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

Премиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“.

„Това бе много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в прессъобщение, разпространено от неговата канцелария.

„Ние сме решени да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове“, подчерта той, цитиран от БТА.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали една от трите балистични ракети, изстреляни от Иран.

"Останалите две паднаха в ненаселени райони", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Според ведомството ракетите са били предназначени да поразят цели близо до Рияд. Точното място на удара на ракетите не е съобщено.

Саудитска Арабия се опитва да предотврати участието на йеменските хуси в конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal.

Според негови източници, саудитските власти се опитват да използват дипломатически средства, за да възпрат хусите от участие във военни операции. САЩ и Израел, от своя страна, се опитват да предотвратят провокации, които биха могли да въвлекат хусите в конфликта, твърдят източниците на изданието.

Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухейти заяви на 14 март, че движението е в пълна координация с Техеран и решение за военна подкрепа за Иран ще бъде обявено в подходящ момент.

Хеликоптер на катарските въоръжени сили се разби в морето край бреговете на емирството поради техническа неизправност, съобщи министерството на отбраната.

„Военен хеликоптер се разби в регионалните води на Катар, докато изпълняваше рутинна мисия. Техническа неизправност беше причината за повредата“, съобщи министерството на отбраната на емирството в прессъобщение.

Военните добавиха, че „се извършва издирване на екипажа и пътниците на хеликоптера“.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стига бе

    67 14 Отговор
    железниО купол ръждясал ли е

    Коментиран от #3, #31

    04:16 22.03.2026

  • 2 Хайде

    50 13 Отговор
    Ами сега? Ко стана

    04:17 22.03.2026

  • 3 САЩ и евреите

    15 67 Отговор

    До коментар #1 от "стига бе":

    попиляха аятоласие...

    Коментиран от #4, #33

    04:18 22.03.2026

  • 4 хехе

    63 7 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ и евреите":

    виждаме рижия все това повтаря че ги е попилял.

    04:21 22.03.2026

  • 5 Иранец

    54 6 Отговор
    Да превземеш иран за 3 дни - агресора викна Украйна да помоага в агресията.

    04:22 22.03.2026

  • 6 Макробиолог

    48 2 Отговор
    Това е гениално.Егото е най важната част от човешкото тяло.Изглежда щетите му се виждат недостатъчни.Като удари ел станциите ,Иран ко ще удари?Калифорния?Очевидно не ,щот не може.Но тва коет може са рафинерии, инсталации,хим заводи ,заводи за втечняване на газ и т.н. в страните от залива.След това --добре дошли в новия световен ред --бензин за голфа срещу купон 10 л на месец.

    04:28 22.03.2026

  • 7 Каунь

    38 0 Отговор
    Умрели немали?

    Коментиран от #16

    04:30 22.03.2026

  • 8 Явор

    3 55 Отговор
    Това няма да промени нищо. Не очаквайте евреите да се поклонят. След това, което изстрадаха от ръцете на нацистите, те са решили. Никога повече, казаха те. Ако е необходимо, ще вземат всичките си врагове със себе си. Те си имат начин, всички го знаем. Официално, така наречената доктрина „Самсон“.

    Коментиран от #9, #20

    04:52 22.03.2026

  • 9 По време на така наречения холокост

    51 0 Отговор

    До коментар #8 от "Явор":

    Едни евреи избиваха други евреи и обвиниха хитлер за това...при самите евреи има вътрешни търкания и омраза и едни прослоики евреи искат да унищожат други прослоики евреи и затова им трябваше хитлер

    Коментиран от #10

    05:00 22.03.2026

  • 10 ....

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "По време на така наречения холокост":

    Дадохте добра идея турците да отричат ​​престъпленията и геноцидите, като казват, че българите са убили българите, арменците са убили арменците и т.н., защото се мразят един друг и докато ние предлагахме помощ като лекари и медицински сестри, те ни обвиняват несправедливо.

    Коментиран от #27

    05:06 22.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 36 Отговор
    При украински обстрел на пощенска станция в Белгородска област загинаха 6 души, четири от тях жени !!!  Бaл cъм ги, вce по плану тавapищи. Ха добро утро и да видим колко ракети (не)свали пропадлото руско ПВО нощес 😁

    05:19 22.03.2026

  • 12 Гост

    44 1 Отговор
    Крайно време е израелтяните да понесат щети от действията на лудия Натаняху и разберат, че и "богоизбраните" са смъртни.

    05:27 22.03.2026

  • 13 Исторически факти

    36 0 Отговор
    Иран им разплете терлъците на тия шушляци...

    05:54 22.03.2026

  • 14 Браво Иран🇮🇷👍

    32 1 Отговор
    Сами думкате двете ционистки държави сращ и иcpeл, време е да запукате и третата ционистка кочина - ycpaiнi.

    06:07 22.03.2026

  • 15 Мишел

    22 0 Отговор
    Вчера Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Иордания, Израел, Кипър и архипелага Чагос .

    06:08 22.03.2026

  • 16 Има има

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Каунь":

    Ама и жидовете, като укрите крият.

    06:09 22.03.2026

  • 17 Ъъъъ

    19 2 Отговор
    "....ранените са 88"

    Е, а спрете се де.... 88 ранени, 88 ранени.... Трябва да са 88 000 убити! Убити евреи! Или най-добре 8 милиона....

    06:20 22.03.2026

  • 18 Вашето мнение

    24 2 Отговор
    Половонеопределения български паветен жинжър е в ступор. Чете новините, гледа глупаво и не може да повярва, че е слуга на такива нещастници като евроатлантиците. Двете мозъчни гънки на паветния, не могат да асимилират действителността, помрачена от пропагандата, с която ги пълнеха.

    06:23 22.03.2026

  • 19 Ганю

    3 13 Отговор
    Ах как путинистчетата сладки и Милен се молеха, плачеха, свещи палеха Тръмп да стане президент. Сам бог Путин ги чу и два пъти го направи Тръмп президент.

    06:33 22.03.2026

  • 20 Улав

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Явор":

    И като се събуди

    06:35 22.03.2026

  • 21 хихи

    18 1 Отговор
    и тук както в конфликта Русия Украйна прави впечатление, че дистаторските оръжия поразяват само цивилни, а демократичните само военни и тук там по някое девическо очилище, а поразените демократични военни самолети са жертрва на приятелски огън, както в Украйна...

    Коментиран от #29

    06:37 22.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    А БЕДНИТЕ АРАБИ ТАЙНО СНИМАТ И СЕ КЕФЯТ :)
    ..... НИЩО ЧЕ ХАЛИФИТЕ ИМ СА ПРОТИВ ИРАН :)

    06:44 22.03.2026

  • 23 Попарата

    9 0 Отговор
    която Натаняху си надроби започва на само да Му пари а и да горчи и соленее!

    06:55 22.03.2026

  • 24 САМО ТАКА!!!

    11 0 Отговор
    ПЕ.ДЕР. няху да не се заканва толкова много, че времето му изтича и ако досега не е умрял, то до броени дни персите ще го намерят и лично ще му отрежат ши. баната тиква бавно и болезнено!

    06:56 22.03.2026

  • 25 Мишел

    8 1 Отговор
    Аз мисля, че другарят Тръмп заслужи Нобелова награда за мир.

    06:57 22.03.2026

  • 26 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Ракетите не почнаха ли да свършват

    06:59 22.03.2026

  • 27 Нима в

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "....":

    момента в България не е така!? Кой унищожава българското население??

    06:59 22.03.2026

  • 28 Хайо

    9 0 Отговор
    Още снощи по испанската казаха за 6 жертви над 100 ранени ,днес във Факти няма нито една жертва .Някой може ли да си представи директен удар върху блока и няма нито една жертва ,а само ранени .В радиус от 70-100 метра беше изравнено със земята .Тези направо не са земни хора ,щом всички са живи при директен удар с ракета .

    Коментиран от #30, #32

    07:00 22.03.2026

  • 29 Кое се чудиш?

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    Първо диктаторските са боклук и нямат точност. Второ диктаторите бухат наред.

    Демократите имат за цел да унищожат армията на диктаторите. А диктаторите населението.

    Разлика във военната доктрина, баце. Отивай в казармата да се научиш да маршируваш, защото философията не ти се отдава.

    Коментиран от #35

    07:01 22.03.2026

  • 30 Евреите

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хайо":

    Винаги лъжат!!!

    07:02 22.03.2026

  • 31 Хайо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "стига бе":

    Въобще не се задейства .Щяли да разследват ,дори някакъв полковник от Испания обясняваше ,че било касетъчна бомба и за това ПВО не в е усетила дори .

    07:02 22.03.2026

  • 32 Българският език

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хайо":

    Жертва - тази дума включва и убит и ранен и уплашен и нaдpиcкaн. Учете го тоя български език, мисирки.

    07:03 22.03.2026

  • 33 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ и евреите":

    За това скоро ще купуваш месо по 30 екг и хляб от 6-7 евро.

    07:03 22.03.2026

  • 34 Оня

    1 0 Отговор
    Тия евреи да не са от рода Маклауд? Безсмъртни се оказаха! Ти да видиш нито една жертва бре!!!!! Или понамирисва на цензурка а? Абе Биби що вкарва в затвора ако снимат клипове?

    07:14 22.03.2026

  • 35 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кое се чудиш?":

    Не те слуша главата

    07:18 22.03.2026

