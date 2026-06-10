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Румъния удължи тавана на надценката на основните хранителни продукти

Румъния удължи тавана на надценката на основните хранителни продукти

10 Юни, 2026 17:13 626 10

  • храна-
  • румъния-
  • хранителни продукти

Таванът на надценката беше въведен първоначално през 2023 г. в контекста на ускорения растеж на инфлацията

Румъния удължи тавана на надценката на основните хранителни продукти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският парламент одобри днес проектозакон за удължаване на мярката за таван на търговската надбавка на основните хранителни продукти до 31 декември 2026 г., съобщи телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Проектозаконът беше одобрен от Камарата на депутатите като решаващ орган с 292 гласа "за", един "против" и един въздържал се, след като преди това беше приет и от Сената. Мярката, която престоеше да изтече в края на юни, се отнася до 17 категории хранителни продукти.

"Прогнозираните ползи от влизането в сила и прилагането на мерките, включени в настоящия проектозакон, имат за цел намаляването или премахването на вероятните и възможни негативни последици, предизвикани от настоящата ситуация, както и запазването на баланса на пазара на земеделските продукти в Румъния и жизнеспособността на фермите с дейност в сектора на растениевъдството и животновъдството, както и на румънските преработватели", се посочва в документа.

В него се уточнява, че мярката е с временен характер и се прилага само за икономическите оператори, регистрирани в Румъния.

Сред продуктите, за които се отнася мярката, са обикновеният бял хляб (300-500 грама), прясното краве мляко от 1 литър с 1,5 процента масленост, бялото саламурено сирене от краве мляко на килограм, обикновеното краве кисело мляко с 3,5 процента масленост (с грамаж до 200 грама), бялото пшеничено брашно до 1 килограм, царевичното брашно до 1 килограм, кокошите яйца размер М, слънчогледовото олио до 2 литра, прясното пилешко и свинско месо, пресните зеленчуци на килограм (домати, лук, краставици, зрял фасул, моркови, чушки, чесън), пресните плодове на килограм (червени и жълти ябълки, сливи, круши, десертно грозде), картофи на килограм, масло, сметана, бяла захар до 1 килограм, петмез.

Таванът на надценката беше въведен първоначално през 2023 г. в контекста на ускорения растеж на инфлацията и поскъпването на хранителните продукти, напомня телевизията.

Временният министър на земеделието Танцош Барна заяви, че мярката трябва да остане в сила, докато инфлацията продължава да оказва натиск върху бюджетите на семействата.

Годишното ниво на инфлацията в Румъния през април е било 10,7 процента според данни на Националния статистически институт, а по данни на Евростат годишната инфлация в Румъния през април е била 9,5 процента, което е най-високото ниво в Европейския съюз.

Същевременно представители на търговците и фермерите многократно критикуваха удължаването на тавана за надценката, твърдейки, че мярката предизвиква изкривяване на пазара и оказва натиск върху производителите, отбелязва Диджи 24.

Според Феличиу Параскив, заместник-председател на Националната асоциация на малките и средни търговци в Румъния, мярката е довела до поскъпване на други продукти, които не са включени в списъка, като например перилни препарати, козметика, домакински продукти.

"Всички те са по-скъпи, отколкото би трябвало да бъдат, за да компенсират по някакъв начин този таван", заяви той днес в коментар за телевизията.

От своя страна Йонуц Лупу, представител на фермерска асоциация, предупреждава, че натискът, предизвикан от ограничението на надценката, се предава по цялата икономическа верига и стига в крайна сметка и до фермерите.

"Фермерът е в най-неблагоприятно положение в тази верига и е този, който поема удара от този регламент", посочи той пред Диджи 24, като изтъкна, че се стига дотам производителите да продават млякото на цени по-ниски от производствените.


Румъния
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    оня..пилота, прави ли нещо по въпроса?

    Коментиран от #2

    17:15 10.06.2026

  • 2 Кльоц

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да! Ще реже мачешки опашки!

    Коментиран от #4

    17:16 10.06.2026

  • 3 бай чекмеджан

    1 3 Отговор
    тук сте по добре
    намалиха ги с 15%

    а по мое време лапахте на кяр при бг евтиния леф

    Коментиран от #9

    17:17 10.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кльоц":

    глава си давам , опашка не давам))))))

    Коментиран от #8

    17:17 10.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    С комунистически похвати не се издържа дълго.

    17:18 10.06.2026

  • 6 Кльоц

    3 2 Отговор
    Нали правителството като каза, че ще вземе мерки заради увеличението на цените се изреди всичкото тъпоъгълници да реве, че така не се прави! Сега като не го прави пак рев що не го прави!

    17:20 10.06.2026

  • 7 Само

    2 1 Отговор
    да не падне тавана !

    17:20 10.06.2026

  • 8 опашка не даваш тогава "Кльоц":

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на топките на .К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    дет редовно мяучи на умряло тук

    17:20 10.06.2026

  • 9 Кльоц

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "бай чекмеджан":

    Какъв евтин лев бре? Преди казвачите тук ми казваха как един едно евро е пет лева и нагоре. А какво стана? Лева бил силен и струва едно евро та даже понякога един лев е евро и половина. И ми се струва, че у нас еврото има още да поевтинява! Ако не вярвате погледнете миналата година това време какво сте си купували за един лев и сега дали можете да го купите с едно евро!

    17:24 10.06.2026

  • 10 Даа...

    0 1 Отговор
    3 години няма резултат, но продължаваме от същото ...
    Никой не може да посочи пример за справяне с инфлацията с поставяне таван на цените.
    Не работи.

    17:28 10.06.2026

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