Словения избира парламент

Днес словенците гласуват на редовни парламентарни избори. Избирателните секции отварят в 7 ч. сутринта местно време (8 ч. българско) и ще приемат граждани до 19 ч.

Oбщо 17 партии и коалиции ще се борят за място в 90-членния парламент на Словения. За парламентарно мнозинство се изисква една партия или коалиция да спечели най-малко 46 депутатски мандата.

Участващите в изборната надпреваря партии са управляващата партия "Движение Свобода" (ДС), опозиционната "Словенска демократическа партия" (СДП), коалицията на партиите "Нова Словения" (НС), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД), коалицията на партиите "Левица" и "Весна", "Демократите", "Ресница", "Гласът на пенсионерите", "Надежда", коалиция "Алтернатива за Словения", "Ние, социалистите", "Пиратската партия на Словения", "Прерод", "Словенска национална партия" (СНП), коалицията на "Зелените" и "Партията на поколението", "Решение" и "Слога".

Тези парламентарни избори са белязани от сигнали за чуждестранна намеса в изборния процес. Няколко дни преди изборите се появиха твърдения, че представители на израелската частна разузнавателна фирма "Блек кюб" (Black Cube) са посетили няколко пъти страната и са комуникирали с представители на опозиционната СДП.

Премиерът Роберт Голоб определи случая като „най-големия скандал от независимостта насам“ и обвини „чужди служби“ в намеса в изборите. Президентът Наташа Пирц Мусар също изрази тревога, че подобни действия „подкопават демокрацията“.

Председателят на опозиционната СДП Янез Янша потвърди, че се е срещал с представители на "Блек кюб", но отрече да срещите да имат нещо общо с изборите.