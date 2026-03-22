Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Словения »
Словения избира парламент

Словения избира парламент

22 Март, 2026 07:10, обновена 22 Март, 2026 06:12 587 1

  • словения-
  • избори-
  • парламент

Oбщо 17 партии и коалиции ще се борят за място в 90-членния законодателен орган

Словения избира парламент - 1
Снимка: YouTube
БТА

Днес словенците гласуват на редовни парламентарни избори. Избирателните секции отварят в 7 ч. сутринта местно време (8 ч. българско) и ще приемат граждани до 19 ч.

Oбщо 17 партии и коалиции ще се борят за място в 90-членния парламент на Словения. За парламентарно мнозинство се изисква една партия или коалиция да спечели най-малко 46 депутатски мандата.

Участващите в изборната надпреваря партии са управляващата партия "Движение Свобода" (ДС), опозиционната "Словенска демократическа партия" (СДП), коалицията на партиите "Нова Словения" (НС), "Словенска народна партия" (СНП) и "Фокус", "Социалдемократи" (СД), коалицията на партиите "Левица" и "Весна", "Демократите", "Ресница", "Гласът на пенсионерите", "Надежда", коалиция "Алтернатива за Словения", "Ние, социалистите", "Пиратската партия на Словения", "Прерод", "Словенска национална партия" (СНП), коалицията на "Зелените" и "Партията на поколението", "Решение" и "Слога".

Тези парламентарни избори са белязани от сигнали за чуждестранна намеса в изборния процес. Няколко дни преди изборите се появиха твърдения, че представители на израелската частна разузнавателна фирма "Блек кюб" (Black Cube) са посетили няколко пъти страната и са комуникирали с представители на опозиционната СДП.

Премиерът Роберт Голоб определи случая като „най-големия скандал от независимостта насам“ и обвини „чужди служби“ в намеса в изборите. Президентът Наташа Пирц Мусар също изрази тревога, че подобни действия „подкопават демокрацията“.

Председателят на опозиционната СДП Янез Янша потвърди, че се е срещал с представители на "Блек кюб", но отрече да срещите да имат нещо общо с изборите.


Словения
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да внимават много

    4 1 Отговор
    Че урсула гледа с бинокъл и ако изберат неправилно-ориентиран, комисарите ще го отменят.
    В какъв свят живеем. Даже и СССР не се бъркаше толкова нагло в националните избори на соц-страните. Но го наричаха "комунистическа диктатура " и подобни. А тези какво направиха от един чисто икономически съюз? Оруелово стопанство с военно и министерство на истината.
    Кои от народите искат да живеят в такъв контрол?

    06:24 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания