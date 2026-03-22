Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
В САЩ поискаха 5 години затвор за лидера на руска хакерска банда, заразявала компютри и искала откуп

22 Март, 2026 07:03, обновена 22 Март, 2026 07:14 1 193 24

  • сащ-
  • руснак-
  • иля ангелов-
  • хакер-
  • присъда-
  • прокуратура

Иля Ангелов се сочи за основател на групата Mario Kart

Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералната прокуратура на САЩ подаде искане до Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Мичиган, с което препоръчва руският гражданин Иля Ангелов, основател на хакерската група Mario Kart, да бъде осъден на пет години и един месец затвор.

Според меморандума за присъдата, той е обвинен в киберизмама, довела до загуби от 14 милиона долара за 72 американски компании. През октомври 2023 г. подсъдимият се призна за виновен и се съгласи да възстанови щетите на жертвите.

От 2017 до 2021 г. Ангелов е управлявал група, базирана в Русия и обозначена от ФБР като „Mario Kart“. В досието по делото са изброени и други имена на тази организация: TA-551, Shathak, GOLD CABIN, Monster Libra, ATK236 и G0127. Според американската прокуратура, Mario Kart е бил „добре организиран бизнес“, изграден около продажбата на достъп до заразени устройства. Прокуратурата смята, че Ангелов и неговите съучастници са създали мрежа от компрометирани компютри чрез масово разпространение на спам със злонамерени файлове.

Впоследствие хакерите са монетизирали престъпната си дейност, като са продавали достъп до компютри на други групи, занимаващи се с изнудване чрез ransomware. Американската прокуратура отбелязва, че са блокирали достъпа на жертвите до техните компютърни мрежи и са искали откуп за тяхното възстановяване.

Такива киберпрестъпни групи, според прокуратурата, са функционирали като бизнеси: те са имали заплати, управление и разделение на труда. В рамките на тази екосистема някои членове разпространявали злонамерени файлове и формирали ботнет, други я използвали за хакерски атаки, а трети изтегляли и прали приходите.

Групата Mario Kart, според бележката, „е била важно звено във веригата, която е довела до плащането на милиони долари откупи от американски компании“. Чрез масивни спам кампании с до 700 000 имейла на ден, зловредният софтуер се разпространявал по целия свят, като броят на новите инфекции достигал 3000 компютъра на ден в пика си. Заразените устройства ставали част от ботнет и били използвани като входни точки за по-нататъшни атаки.

Според прокурорите, основният източник на доходи на групата е идвал от продажбата на достъп до тази инфраструктура на други киберпрестъпници, които след това са внедрявали ransomware и са изисквали откуп от жертвите. Американските прокурори настояват, че Ангелов е бил ключов преговарящ в престъпните сделки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какъв проект, бе

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Нещо от рода на Петрохан и Ламата?
    Знаем ви проектите.

    07:22 22.03.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Престъпленията в група трябва да бъдат наказвани многократно по-строго от закона!

    07:23 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор
    Направо ша го свитнем

    07:25 22.03.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Как да го хванали?

    07:25 22.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Това е Русия таварищи !!!
    Гордея се с нея и крадливия рукси народ ☝️

    Коментиран от #15

    07:31 22.03.2026

  • 10 Дзак

    3 1 Отговор
    Явно там не са такива некадърници в борбата с Кибер престъпността!

    Коментиран от #14

    07:31 22.03.2026

  • 11 Да ве, да!

    4 1 Отговор
    Като че други такива хакерски групи не вършеят ежедневно по света, ама нали са открили и руска, та е вече новина по медиите!

    07:33 22.03.2026

  • 12 ВАЖНОТО Е ЧЕ Е РУСКИ

    8 2 Отговор
    Ако беше евреин въобще нямаше да го съдят.

    07:35 22.03.2026

  • 13 В панделата

    0 4 Отговор
    ще си прекара царски, като царица имам предвид.

    Коментиран от #18

    07:36 22.03.2026

  • 14 Хакер

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Точно че са некадърници да си защитят сайтовете. То Майкрософт оставя вратички да може ЦРУ да се рови в компютрите и сега друг им е виновен. Защо ли като си на Линукс не могат да те хакнат.

    07:39 22.03.2026

  • 15 Санитаря от Карлуково

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Абе ти кой Путин си бе от втора или от пета стая

    07:41 22.03.2026

  • 16 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ТОЯ ПРОЕКТ БЕШЕ ЗА СМЯHA HA ПOЛA, HAЛИ ?🤣

    07:42 22.03.2026

  • 17 Хакер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    "едва не ни унищожиха проекта"

    Никой хакер не се интересува от гей сайтчета

    Коментиран от #19

    07:43 22.03.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "В панделата":

    Сигурно имате опит!

    07:48 22.03.2026

  • 19 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хакер":

    Къде съм казал, че е сайт, бе гей! На вас представите ви за света се ограничават до Петроханска луканка и гей взаимоотношения между половете.

    08:07 22.03.2026

  • 20 Владко Кузов /последния софиянец/

    0 1 Отговор
    Пет години да му се празнят черните и ще вика "Вечна дружба"

    08:08 22.03.2026

  • 21 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Много повече години трябва да искат за всички американски агрсори , престъпници и терористи , ама на.....наричат ги демократи , хуманисти и освободители !
    Явно нещо не е наред в света , ако е така !

    08:34 22.03.2026

  • 22 Ровя В явоР

    0 0 Отговор
    И какво толкова нередно са направили тези хакери ? Просто помагат на някои немарливи чиляци , да подобрят защитата на своите компютри.

    08:36 22.03.2026

  • 23 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Колко години заслужават тези , които ни натресоха американските беди ? Че даже и ни карат ние да ги плащаме !

    08:38 22.03.2026

  • 24 Имаше

    0 0 Отговор
    един филм с Джейсън Стейтън,в който организирана група се занимаваше със същото!Сега се оказва,че филмът е по действителен случай!

    08:41 22.03.2026