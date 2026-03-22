В САЩ поискаха 5 години затвор за лидера на руска хакерска банда, заразявала компютри и искала откуп

Федералната прокуратура на САЩ подаде искане до Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Мичиган, с което препоръчва руският гражданин Иля Ангелов, основател на хакерската група Mario Kart, да бъде осъден на пет години и един месец затвор.
Според меморандума за присъдата, той е обвинен в киберизмама, довела до загуби от 14 милиона долара за 72 американски компании. През октомври 2023 г. подсъдимият се призна за виновен и се съгласи да възстанови щетите на жертвите.
От 2017 до 2021 г. Ангелов е управлявал група, базирана в Русия и обозначена от ФБР като „Mario Kart“. В досието по делото са изброени и други имена на тази организация: TA-551, Shathak, GOLD CABIN, Monster Libra, ATK236 и G0127. Според американската прокуратура, Mario Kart е бил „добре организиран бизнес“, изграден около продажбата на достъп до заразени устройства. Прокуратурата смята, че Ангелов и неговите съучастници са създали мрежа от компрометирани компютри чрез масово разпространение на спам със злонамерени файлове.
Впоследствие хакерите са монетизирали престъпната си дейност, като са продавали достъп до компютри на други групи, занимаващи се с изнудване чрез ransomware. Американската прокуратура отбелязва, че са блокирали достъпа на жертвите до техните компютърни мрежи и са искали откуп за тяхното възстановяване.
Такива киберпрестъпни групи, според прокуратурата, са функционирали като бизнеси: те са имали заплати, управление и разделение на труда. В рамките на тази екосистема някои членове разпространявали злонамерени файлове и формирали ботнет, други я използвали за хакерски атаки, а трети изтегляли и прали приходите.
Групата Mario Kart, според бележката, „е била важно звено във веригата, която е довела до плащането на милиони долари откупи от американски компании“. Чрез масивни спам кампании с до 700 000 имейла на ден, зловредният софтуер се разпространявал по целия свят, като броят на новите инфекции достигал 3000 компютъра на ден в пика си. Заразените устройства ставали част от ботнет и били използвани като входни точки за по-нататъшни атаки.
Според прокурорите, основният източник на доходи на групата е идвал от продажбата на достъп до тази инфраструктура на други киберпрестъпници, които след това са внедрявали ransomware и са изисквали откуп от жертвите. Американските прокурори настояват, че Ангелов е бил ключов преговарящ в престъпните сделки.
