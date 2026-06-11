Стивън Спилбърг: Извънземните са сред нас

Режисьорът Стивън Спилбърг е убеден, че извънземни не само са посещавали Земята в миналото, но и продължават да живеят тук и днес. Откъс от интервю със създателя на филма „Близки срещи от трети вид“ беше публикуван от Telegram канала „Pool N3“.
Спилбърг призна, че се основава на свои изследвания, човешки свидетелства, документални филми и дори свидетелства, обсъждани в Конгреса на САЩ.
„Абсолютно сигурен съм, че те са посещавали Земята и все още са тук. И кой знае - може би винаги са били тук“, отбеляза режисьорът.
На 12 юни излиза новият филм на Спилбърг „Ден на разкритията“, който продължава да изследва темата за контакта с извънземни цивилизации. През 1982 г. той вече разглежда тази тема във филма „Извънземно“, където разказва историята на приятелството между момчето Елиът и извънземен, останал на Земята.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
13:47 11.06.2026
2 Румен Рублать от Кауфланд
тази седмица череши 3 йоро
с грижа за хората
Коментиран от #17, #20
13:47 11.06.2026
3 Читател
13:48 11.06.2026
4 Оле затвори очички
Коментиран от #16
13:49 11.06.2026
5 Оги
Коментиран от #7, #14
13:50 11.06.2026
6 Зевс
13:50 11.06.2026
7 Дарт Вейдър Николов
До коментар #5 от "Оги":Добре си е стареца . Щом не е признал , че той самият е извънземен , значи още се държи ...
13:54 11.06.2026
8 Изтрещял плоскоземец:
13:55 11.06.2026
9 АНОНИМЕН
13:55 11.06.2026
10 Факт
13:56 11.06.2026
11 Айляк
Аз съм извънземен и си го знам, но вие няма да ми повярвате.
Което е добре, щото пак само аз ще си го знам.
А тоя Спилбърг не е извънземен. Той е отроче на обикновени украински мошенца от Царска Русия.
Сега Стивънчо се бара големата работа и да, не е чак толкоз лош, но айде - нека и той да изживее своите 15 минути слава.
Коментиран от #15
13:56 11.06.2026
12 Сила
13:56 11.06.2026
13 СТИГА БЕ
13:58 11.06.2026
14 Механик
До коментар #5 от "Оги":Говоря си две прасенца:
-Вярно ли, че по Коледа хората ни убиват и изяждат?
-Ехххх и ти ли?! Ай стига с тия конспиративни теории!
п.п.
Само човек с много малък умствен багаж, но за това пък с огормно самочувствие може да отрече или подкрепи някаква хипотеза за която самият той няма никакви доказателства за това дали тя е вярна или не.
Коментиран от #21
13:58 11.06.2026
15 Ми то и аз
До коментар #11 от "Айляк":съм извън Земен бе... В пловдив съм...
13:58 11.06.2026
16 Румен
До коментар #4 от "Оле затвори очички":Този ник съм го чувал от един приятел
Говореше за Бьорн-Далин
13:59 11.06.2026
17 МИНУВАЧ
До коментар #2 от "Румен Рублать от Кауфланд":аМИ НЕ ЯЖ, ЩОМ НЕ МОЖЕШ ДА СИ НАБЕРЕШ САМ
13:59 11.06.2026
18 Тома
13:59 11.06.2026
19 Чепо
14:02 11.06.2026
20 Зелен наркоман от Киев
До коментар #2 от "Румен Рублать от Кауфланд":Ми ядеш гривната.
14:04 11.06.2026
21 Сила
До коментар #14 от "Механик":А пуйките ....??!
14:04 11.06.2026
22 Скоро чакаме
14:05 11.06.2026
23 Общ работник
14:13 11.06.2026
24 пламен
14:16 11.06.2026