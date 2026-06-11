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Стивън Спилбърг: Извънземните са сред нас

Стивън Спилбърг: Извънземните са сред нас

11 Юни, 2026 13:44 1 108 24

  • стивън спилбърг-
  • извънземни

Спилбърг призна, че се основава на свои изследвания

Стивън Спилбърг: Извънземните са сред нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът Стивън Спилбърг е убеден, че извънземни не само са посещавали Земята в миналото, но и продължават да живеят тук и днес. Откъс от интервю със създателя на филма „Близки срещи от трети вид“ беше публикуван от Telegram канала „Pool N3“.

Спилбърг призна, че се основава на свои изследвания, човешки свидетелства, документални филми и дори свидетелства, обсъждани в Конгреса на САЩ.

„Абсолютно сигурен съм, че те са посещавали Земята и все още са тук. И кой знае - може би винаги са били тук“, отбеляза режисьорът.

На 12 юни излиза новият филм на Спилбърг „Ден на разкритията“, който продължава да изследва темата за контакта с извънземни цивилизации. През 1982 г. той вече разглежда тази тема във филма „Извънземно“, където разказва историята на приятелството между момчето Елиът и извънземен, останал на Земята.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 3 Отговор
    чувам гласове

    13:47 11.06.2026

  • 2 Румен Рублать от Кауфланд

    1 9 Отговор
    а примоциите са в Кауфланд
    тази седмица череши 3 йоро
    с грижа за хората

    Коментиран от #17, #20

    13:47 11.06.2026

  • 3 Читател

    2 0 Отговор
    А добър ден

    13:48 11.06.2026

  • 4 Оле затвори очички

    3 1 Отговор
    Летящи чинии има само в долнопробните ресторанти !

    Коментиран от #16

    13:49 11.06.2026

  • 5 Оги

    3 3 Отговор
    Отдавна е издухал дядо Стефчо. Извънземни, таласъми, еднорози, елфи, всичко има според неговите собствени изследвания. Хахахахахахааа.

    Коментиран от #7, #14

    13:50 11.06.2026

  • 6 Зевс

    8 0 Отговор
    Управляват ни рептили, дегизирани като алчни чи фути :)

    13:50 11.06.2026

  • 7 Дарт Вейдър Николов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оги":

    Добре си е стареца . Щом не е признал , че той самият е извънземен , значи още се държи ...

    13:54 11.06.2026

  • 8 Изтрещял плоскоземец:

    1 1 Отговор
    Земята дали пък не е кръгла....???? ЪЪЪ?

    13:55 11.06.2026

  • 9 АНОНИМЕН

    0 2 Отговор
    ...да-а-а, тук са, примерно Лили Иванова.

    13:55 11.06.2026

  • 10 Факт

    3 0 Отговор
    Добра реклама на филма

    13:56 11.06.2026

  • 11 Айляк

    0 0 Отговор
    Така е.
    Аз съм извънземен и си го знам, но вие няма да ми повярвате.
    Което е добре, щото пак само аз ще си го знам.
    А тоя Спилбърг не е извънземен. Той е отроче на обикновени украински мошенца от Царска Русия.
    Сега Стивънчо се бара големата работа и да, не е чак толкоз лош, но айде - нека и той да изживее своите 15 минути слава.

    Коментиран от #15

    13:56 11.06.2026

  • 12 Сила

    2 3 Отговор
    Костя Копейкин е извънЗЕМЕН ...той е от планетата на майМУНИТЕ !!!

    13:56 11.06.2026

  • 13 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор
    Бай Стивън,... това нещо ние го знаем, ама защо не се показват

    13:58 11.06.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оги":

    Говоря си две прасенца:
    -Вярно ли, че по Коледа хората ни убиват и изяждат?
    -Ехххх и ти ли?! Ай стига с тия конспиративни теории!
    п.п.
    Само човек с много малък умствен багаж, но за това пък с огормно самочувствие може да отрече или подкрепи някаква хипотеза за която самият той няма никакви доказателства за това дали тя е вярна или не.

    Коментиран от #21

    13:58 11.06.2026

  • 15 Ми то и аз

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    съм извън Земен бе... В пловдив съм...

    13:58 11.06.2026

  • 16 Румен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оле затвори очички":

    Този ник съм го чувал от един приятел
    Говореше за Бьорн-Далин

    13:59 11.06.2026

  • 17 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Рублать от Кауфланд":

    аМИ НЕ ЯЖ, ЩОМ НЕ МОЖЕШ ДА СИ НАБЕРЕШ САМ

    13:59 11.06.2026

  • 18 Тома

    6 0 Отговор
    Така е.Например на бати Бойко тиквата чекмеджето му го напълниха извънземните а той чист като сълза

    13:59 11.06.2026

  • 19 Чепо

    0 0 Отговор
    Вервайте ми !

    14:02 11.06.2026

  • 20 Зелен наркоман от Киев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Рублать от Кауфланд":

    Ми ядеш гривната.

    14:04 11.06.2026

  • 21 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    А пуйките ....??!

    14:04 11.06.2026

  • 22 Скоро чакаме

    1 0 Отговор
    нашествието на извънземните, че се забавиха.

    14:05 11.06.2026

  • 23 Общ работник

    0 1 Отговор
    Този е един от много които чрез внушения всъщност изпълняват проекта син лъч - който е главно фалшиво извънземно нашествие където хората ще използват напреднала скрита технология и ще го играят че видиш ли това са извънземни …..

    14:13 11.06.2026

  • 24 пламен

    1 2 Отговор
    Така, както мравките не осъзнават за нашето съществуване, така и ние не осъзнаваме, че на земята съществува същества с много по напреднал инелект от нашият!

    14:16 11.06.2026