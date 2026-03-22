Новини
Свят »
САЩ »
The American Conservative: Азиатските съюзници на САЩ не подкрепят операцията срещу Иран, загубили доверие в Тръмп

22 Март, 2026 10:55, обновена 22 Март, 2026 11:04 1 676 37

  • иран-
  • война-
  • сащ-
  • южна корея-
  • япония-
  • тръмп

Повдига се фундаменталният въпрос - дали Вашингтон следва целенасочена стратегия или действа по импулсивни решения на един човек

The American Conservative: Азиатските съюзници на САЩ не подкрепят операцията срещу Иран, загубили доверие в Тръмп
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Азиатските съюзници на Съединените щати не желаят да подкрепят американска военна операция срещу Иран поради ерозираното доверие във Вашингтон, според статия, публикувана в списание The American Conservative.

„Въпреки призивите от Вашингтон за по-директно участие – в ескортни мисии, разминиране или друга военноморска подкрепа – Токио и Сеул се колебаят. Разбира се, има много причини за предпазливост по отношение на Иран. Но преди всичко не се е променил само характерът на конфликта. Променило се е нивото на доверие в американското ръководство“, отбелязва статията.

Списанието припомня, че преди двадесет години, по време на войната в Ирак, Япония и Южна Корея са се сблъсквали с подобна дилема, но са решили да подкрепят Съединените щати въпреки значителните вътрешни и правни ограничения. Според автора разликата се състои в начина, по който Вашингтон е подхождал към работата с партньорите: администрацията на Джордж У. Буш е разглеждала управлението на алианса като част от военните усилия, осигурявайки на съюзниците необходимото политическо прикритие.

Днес подобно чувство за споделена цел отсъства, пише The American Conservative. Президентът на САЩ Доналд Тръмп „редува призиви към държавите да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток и се хвали, че Съединените щати всъщност не се нуждаят от тяхната помощ“. Изданието отбелязва, че за съюзническите правителства това повдига фундаментален въпрос дали Вашингтон следва целенасочена стратегия или действа по импулсивни решения на един човек.

Липсата на ясни цели – намерения за отслабване на въоръжените сили на Иран или за постигане на смяна на режима – прави участието в конфликта „политически неоправдано“ за Токио и Сеул, които се страхуват да не бъдат въвлечени в нова война в Близкия изток без ясен изход. Освен това, през по-голямата част от президентството на Тръмп Вашингтон третира дори близки партньори като обекти на икономически натиск, което допълнително подкопава доверието и затруднява чиновниците да поискат от избирателите си да поемат рискове, заключава списанието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресията на Американският ционизъм

    43 2 Отговор
    Снощи Иран удари по ядрения център на Израел Димона, има много убити и ранени. Иранската тежка балистична ракета удари закрития ядрен център Negev Nuclear Research Center Dimona, NNRC Dimona. Това е ядреният център, който е свързан с обслужването на израелския ядрен арсенал. Разрушени са административни сгради, гори хранилището за отработено гориво. Броят на убитите е засекретен. Командването на ВКС на КСИР вече анонсира нови удари в т.ч. по ядрени обекти на Израел в пустинята Негев в следващите няколко денонощия.

    Израелското небе е беззащитно и по обектите може да се бие с удвоена сила.

    Коментиран от #17, #35

    11:06 22.03.2026

  • 2 Пич

    43 1 Отговор
    Тръмп вече е политически труп !!! Първо от него ще се отърве Ванс !!! Рижия глупак му руши шансовете за следващ президент !!!

    Коментиран от #6, #8

    11:06 22.03.2026

  • 3 Да,бе

    39 0 Отговор
    Тоя на снимката стои самотен на дъното на историята...

    11:06 22.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    36 0 Отговор
    В Индия бунтове за домакинска газ.В други страни режим на тока,работа и училище от къщи.

    11:07 22.03.2026

  • 5 загубили доверие в Тръмп

    22 3 Отговор
    ако беше още памперса с деменцията нападнал иран
    щяха да му се предложат мишоците да харчат парите на наивните си данъкоплатци

    11:07 22.03.2026

  • 6 демократ

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Нема да видят избори още 150 гофини демократите спокойно.

    11:14 22.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    36 0 Отговор
    Защо им трябваше на сащ да се захващат с Иран, станаха за смях пред цял свят. Купувай си военни в латинска америка, отвличай танкери, убивай деца и жени на беззащитни племена. Какво им трябваше да се перчат на мъже.

    Коментиран от #11

    11:15 22.03.2026

  • 8 Европеец

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да лудия Дончо изгуби доверие, А в началото беше симпатичен и изглежда ше умен... Сега откакто стана ПуДеЛ на другия ЗлОдЕй лудото и хитро нстаняха се очертава да стане политически труп-вероятността е 60 на 40.... Но да сме живи и здрави и ще я видим какво ще стане..... Не мога да разбера само дали руският президент Путин отново ще бъде дежурния "виновник" в очите на урсулите за горивната криза, за бързащата инфлация и не сигурните дни....

    11:15 22.03.2026

  • 9 си дзън

    6 18 Отговор
    Който има доверие на Тръмп, значи вярва и на Путин.

    11:16 22.03.2026

  • 10 Соваж бейби

    2 16 Отговор
    Тръмп си прави каквото поиска ,въпрос на дни е колко ще му издържи психиката и на Израел ще пуснат ЯО в Иран сигурна 90 % .Всички гледат сеир ,притеснението е войната да не се разнесе и по други континенти и петрола.

    Коментиран от #13, #14, #25, #36

    11:19 22.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 демократ

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Като Китай И рашистабия не си озаптяват подивелите "партньори" таканще да е.

    Коментиран от #20

    11:24 22.03.2026

  • 15 Дзак

    16 0 Отговор
    Целите са достатъчно ясни. Не е в неяснотата работата. Не трябваше да нападат. Сега как да узаконят действията?

    11:24 22.03.2026

  • 16 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "демократ":

    Г(л)упак!

    11:25 22.03.2026

  • 17 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Нека ти ми харесва.... Въпроса е колко и докога ще издържат персите, защото ми се струва, че
    силите са неравни и никои не смее да им помага, което е груба грешка...

    Коментиран от #18, #19, #21, #23

    11:27 22.03.2026

  • 18 Атина Палада

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Как не им помагат на персите бре:) помагат им ,но не се афишира...

    11:29 22.03.2026

  • 19 демократ

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Помагат им затова след куба ще бъде ударен и дебелака ким с тиквената глава.

    11:34 22.03.2026

  • 20 Соваж бейби

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    И ти имаш право ,много ми паднаха в очите политиците им които защитава ислямският терористичен режим .Но САЩ трябва да загуби световно влияние после ,те няма да спре до тук -искат целият свят и всичко което е вътре в него !Ако си спомняш Тони Монтана фразата от Скарафейс го беше казал аз тиша в мн.число,Тръмп е същия и американци .

    11:34 22.03.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Не съм съгласен че не им се помага Месеци преди операция КАШМЕРЕН РЕЗИЛ имаше огромни доставки в Иран които продължават и сега Най много даде Китай

    11:34 22.03.2026

  • 22 Коста

    21 0 Отговор
    фундаменталният въпрос - защо японците не са предупредили САЩ за нападението над Пърл Харбър се повдигна от най-умният американски Президент - ковбоя Дончо.

    11:37 22.03.2026

  • 23 Агресията на Американският ционизъм

    13 4 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Йемен офицялно се включи във войната на страната на Иран. А западните медии вече писаха , че Русия и Китай предоставят сателитните данни за целите на иранските ракети.

    11:38 22.03.2026

  • 24 Забелязал!

    8 6 Отговор
    Дончо Миротвореца 😁, любимеца на милиони, заблудени русофили за пореден път потвърди, че "Не всичко е така както изглежда на пръв поглед"...

    11:38 22.03.2026

  • 25 Кефи

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Ме, че си толкова постоянна и настоятелна, но още повече ме кефи, че точно аз не съм женен за тебе!

    Коментиран от #27

    11:38 22.03.2026

  • 26 Мелани Трампована

    13 2 Отговор
    Иранските и Палестинските деца не ме интересушат защото на тези държави не продаваме оръжия и не търгуваме с човещки органи.

    11:43 22.03.2026

  • 27 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кефи":

    Че тази Софка мома за женене ли е?

    Коментиран от #28

    11:45 22.03.2026

  • 28 Незнам

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Коста":

    Но ако е женена, мъжа и само козирува и изпълнява, и въобще не смее да мисли.

    11:54 22.03.2026

  • 29 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    Как подобен глупак е станал милионер? Това е въпросът на въпросите? Този няма акъл и за чобанин

    Коментиран от #30, #31

    11:56 22.03.2026

  • 30 Защото цялата нация са

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    Глупави. А тоя е малко по- нагъл и хитър от другите!
    Всичко постигнато в САЩ е от привлечени от чужди държави учени и специалисти.

    Коментиран от #33

    12:09 22.03.2026

  • 31 е как

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    с измами, арогантност и бруталност. То там така се става милиардер - лъжеш, притискаш, рекетираш безпощадно и прибираш и последния цент на сиромасите, и готово. Нали си гледал Вълкът от Уолстрийт, героят на Леонардо ди Каприо да не беше много умен.

    12:11 22.03.2026

  • 32 Гориил

    8 0 Отговор
    Америка има само един съюзник в Азия: Япония, която би се сринала и разпаднала без американския потребителски пазар. Всяко забавяне или пречка за навлизането на японски стоки в САЩ би оставило Токио сам, изправен пред Китай, който активно и успешно изтласква японския износ от азиатските пазари.

    12:13 22.03.2026

  • 33 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защото цялата нация са":

    Операция "Кламер" започва веднага след Втората световна война. Тогава започва и възходът на този сбирток.

    12:13 22.03.2026

  • 34 Град Козлодуй.

    6 0 Отговор
    Ко доверие? Той си е чист луд за връзване завалията!или тея зад него който го командват? Ционистите са му казали ако не правиш какво ти кажем. Направо в затвора заради малките момиченца!

    12:16 22.03.2026

  • 35 .....

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Няма жертви, но има много ранени 45, от които 12 годишно дете в тежко състояние в болница. Добрата новина е, че не попаден ядрения реактор. .Лошата е, че е ракетата е паднал в центъра на града и са ранени 45 жители на града.

    12:16 22.03.2026

  • 36 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Шансовете на Израел да употреби ЯО срещу Иран са почти нулеви, защото ако го направи, Пакистан, Китай и Северна Корея ще употребят ЯО срещу Израел. без Израел да може да им отговори.

    12:25 22.03.2026

  • 37 бай Шиле

    2 0 Отговор
    Как ще се включат азиатските съюзници, като виждат Тръмпоча колко е ненормален? Утре ще си обере крушите, а те остават там. Иран не е Венецуела или Ирак.

    12:30 22.03.2026