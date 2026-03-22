The American Conservative: Азиатските съюзници на САЩ не подкрепят операцията срещу Иран, загубили доверие в Тръмп

Азиатските съюзници на Съединените щати не желаят да подкрепят американска военна операция срещу Иран поради ерозираното доверие във Вашингтон, според статия, публикувана в списание The American Conservative.

„Въпреки призивите от Вашингтон за по-директно участие – в ескортни мисии, разминиране или друга военноморска подкрепа – Токио и Сеул се колебаят. Разбира се, има много причини за предпазливост по отношение на Иран. Но преди всичко не се е променил само характерът на конфликта. Променило се е нивото на доверие в американското ръководство“, отбелязва статията.

Списанието припомня, че преди двадесет години, по време на войната в Ирак, Япония и Южна Корея са се сблъсквали с подобна дилема, но са решили да подкрепят Съединените щати въпреки значителните вътрешни и правни ограничения. Според автора разликата се състои в начина, по който Вашингтон е подхождал към работата с партньорите: администрацията на Джордж У. Буш е разглеждала управлението на алианса като част от военните усилия, осигурявайки на съюзниците необходимото политическо прикритие.

Днес подобно чувство за споделена цел отсъства, пише The American Conservative. Президентът на САЩ Доналд Тръмп „редува призиви към държавите да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток и се хвали, че Съединените щати всъщност не се нуждаят от тяхната помощ“. Изданието отбелязва, че за съюзническите правителства това повдига фундаментален въпрос дали Вашингтон следва целенасочена стратегия или действа по импулсивни решения на един човек.

Липсата на ясни цели – намерения за отслабване на въоръжените сили на Иран или за постигане на смяна на режима – прави участието в конфликта „политически неоправдано“ за Токио и Сеул, които се страхуват да не бъдат въвлечени в нова война в Близкия изток без ясен изход. Освен това, през по-голямата част от президентството на Тръмп Вашингтон третира дори близки партньори като обекти на икономически натиск, което допълнително подкопава доверието и затруднява чиновниците да поискат от избирателите си да поемат рискове, заключава списанието.