The American Conservative: Азиатските съюзници на САЩ не подкрепят операцията срещу Иран, загубили доверие в Тръмп

Азиатските съюзници на Съединените щати не желаят да подкрепят американска военна операция срещу Иран поради ерозираното доверие във Вашингтон, според статия, публикувана в списание The American Conservative.
„Въпреки призивите от Вашингтон за по-директно участие – в ескортни мисии, разминиране или друга военноморска подкрепа – Токио и Сеул се колебаят. Разбира се, има много причини за предпазливост по отношение на Иран. Но преди всичко не се е променил само характерът на конфликта. Променило се е нивото на доверие в американското ръководство“, отбелязва статията.
Списанието припомня, че преди двадесет години, по време на войната в Ирак, Япония и Южна Корея са се сблъсквали с подобна дилема, но са решили да подкрепят Съединените щати въпреки значителните вътрешни и правни ограничения. Според автора разликата се състои в начина, по който Вашингтон е подхождал към работата с партньорите: администрацията на Джордж У. Буш е разглеждала управлението на алианса като част от военните усилия, осигурявайки на съюзниците необходимото политическо прикритие.
Днес подобно чувство за споделена цел отсъства, пише The American Conservative. Президентът на САЩ Доналд Тръмп „редува призиви към държавите да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток и се хвали, че Съединените щати всъщност не се нуждаят от тяхната помощ“. Изданието отбелязва, че за съюзническите правителства това повдига фундаментален въпрос дали Вашингтон следва целенасочена стратегия или действа по импулсивни решения на един човек.
Липсата на ясни цели – намерения за отслабване на въоръжените сили на Иран или за постигане на смяна на режима – прави участието в конфликта „политически неоправдано“ за Токио и Сеул, които се страхуват да не бъдат въвлечени в нова война в Близкия изток без ясен изход. Освен това, през по-голямата част от президентството на Тръмп Вашингтон третира дори близки партньори като обекти на икономически натиск, което допълнително подкопава доверието и затруднява чиновниците да поискат от избирателите си да поемат рискове, заключава списанието.
1 Агресията на Американският ционизъм
Израелското небе е беззащитно и по обектите може да се бие с удвоена сила.
Коментиран от #17, #35
11:06 22.03.2026
5 загубили доверие в Тръмп
щяха да му се предложат мишоците да харчат парите на наивните си данъкоплатци
11:07 22.03.2026
6 демократ
До коментар #2 от "Пич":Нема да видят избори още 150 гофини демократите спокойно.
11:14 22.03.2026
Коментиран от #11
11:15 22.03.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Да лудия Дончо изгуби доверие, А в началото беше симпатичен и изглежда ше умен... Сега откакто стана ПуДеЛ на другия ЗлОдЕй лудото и хитро нстаняха се очертава да стане политически труп-вероятността е 60 на 40.... Но да сме живи и здрави и ще я видим какво ще стане..... Не мога да разбера само дали руският президент Путин отново ще бъде дежурния "виновник" в очите на урсулите за горивната криза, за бързащата инфлация и не сигурните дни....
11:15 22.03.2026
Коментиран от #13, #14, #25, #36
11:19 22.03.2026
14 демократ
До коментар #10 от "Соваж бейби":Като Китай И рашистабия не си озаптяват подивелите "партньори" таканще да е.
Коментиран от #20
11:24 22.03.2026
16 Атина Палада
До коментар #12 от "демократ":Г(л)упак!
11:25 22.03.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":Нека ти ми харесва.... Въпроса е колко и докога ще издържат персите, защото ми се струва, че
силите са неравни и никои не смее да им помага, което е груба грешка...
Коментиран от #18, #19, #21, #23
11:27 22.03.2026
18 Атина Палада
До коментар #17 от "Европеец":Как не им помагат на персите бре:) помагат им ,но не се афишира...
11:29 22.03.2026
19 демократ
До коментар #17 от "Европеец":Помагат им затова след куба ще бъде ударен и дебелака ким с тиквената глава.
11:34 22.03.2026
20 Соваж бейби
До коментар #14 от "демократ":И ти имаш право ,много ми паднаха в очите политиците им които защитава ислямският терористичен режим .Но САЩ трябва да загуби световно влияние после ,те няма да спре до тук -искат целият свят и всичко което е вътре в него !Ако си спомняш Тони Монтана фразата от Скарафейс го беше казал аз тиша в мн.число,Тръмп е същия и американци .
11:34 22.03.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Европеец":Не съм съгласен че не им се помага Месеци преди операция КАШМЕРЕН РЕЗИЛ имаше огромни доставки в Иран които продължават и сега Най много даде Китай
11:34 22.03.2026
23 Агресията на Американският ционизъм
До коментар #17 от "Европеец":Йемен офицялно се включи във войната на страната на Иран. А западните медии вече писаха , че Русия и Китай предоставят сателитните данни за целите на иранските ракети.
11:38 22.03.2026
25 Кефи
До коментар #10 от "Соваж бейби":Ме, че си толкова постоянна и настоятелна, но още повече ме кефи, че точно аз не съм женен за тебе!
Коментиран от #27
11:38 22.03.2026
27 Коста
До коментар #25 от "Кефи":Че тази Софка мома за женене ли е?
Коментиран от #28
11:45 22.03.2026
28 Незнам
До коментар #27 от "Коста":Но ако е женена, мъжа и само козирува и изпълнява, и въобще не смее да мисли.
11:54 22.03.2026
30 Защото цялата нация са
До коментар #29 от "Хохо Бохо":Глупави. А тоя е малко по- нагъл и хитър от другите!
Всичко постигнато в САЩ е от привлечени от чужди държави учени и специалисти.
Коментиран от #33
12:09 22.03.2026
31 е как
До коментар #29 от "Хохо Бохо":с измами, арогантност и бруталност. То там така се става милиардер - лъжеш, притискаш, рекетираш безпощадно и прибираш и последния цент на сиромасите, и готово. Нали си гледал Вълкът от Уолстрийт, героят на Леонардо ди Каприо да не беше много умен.
12:11 22.03.2026
33 така е
До коментар #30 от "Защото цялата нация са":Операция "Кламер" започва веднага след Втората световна война. Тогава започва и възходът на този сбирток.
12:13 22.03.2026
35 .....
До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":Няма жертви, но има много ранени 45, от които 12 годишно дете в тежко състояние в болница. Добрата новина е, че не попаден ядрения реактор. .Лошата е, че е ракетата е паднал в центъра на града и са ранени 45 жители на града.
12:16 22.03.2026
36 Мишел
До коментар #10 от "Соваж бейби":Шансовете на Израел да употреби ЯО срещу Иран са почти нулеви, защото ако го направи, Пакистан, Китай и Северна Корея ще употребят ЯО срещу Израел. без Израел да може да им отговори.
12:25 22.03.2026
