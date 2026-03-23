Стармър и Тръмп обсъдоха кризата с Ормузкия проток, Испания настоява за отварянето му

Британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп са провели телефонен разговор късно снощи, за да обсъдят кризата с Ормузкия проток, съобщи говорител на Даунинг стрийт.



Говорителят на британския премиер информира още, че двамата лидери са обсъдили настоящата ситуация в Близкия изток и по-специално необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се възобнови глобалното корабоплаване.



Стармър и Тръмп са се съгласили, че повторното отваряне на протока е от съществено значение за осигуряване на стабилност на световния енергиен пазар.



Британски медии коментират, че се засилват опасенията, че ако Тръмп изпълни ултиматума си да унищожи електроцентрали в Иран, ако не бъде вдигната блокадата, а Техеран предприеме ответни мерки, това би могло сериозно да влоши и без това трудната ситуация по отношение на световните доставки на петрол.



Катар вече работи за отбраната си, а не за преговори. Това обяви дипломатически източник на „Ал Джазира“ след последните ирански атаки срещу газовия център Рас Лафан - най-голямото производство на втечнен природен газ в света.



Доха има ключова роля в преговорния процес между американци, израелци и палестинци за постигането на мир в Газа, като имаше роля и в опосредстването на диалог с Иран. Енергийни и военни съоръжения в Катар обаче се превърнаха в основна мишена на ракетите и дроновете на Техеран след началото на настоящата война.



Съсредоточени сме в отбраната на страната и разрешаването на проблемите след нападенията по съоръженията за втечнен газ. В момента не участваме в преговорни опити, каза дипломатическия източник на катарската телевизия.



Иран атакува Рас Лафан, намиращ се на 80 километра от столицата Доха, още на 2 март, както и миналата седмица след израелско нападение по газовото находище Южен Парс. След атаките Катар обяви, че отстраняването на щетите ще отнеме години и това може да доведе до намаляване на вече договорен износ за Италия и други европейски страни.



Испания настоява за повторно отваряне на Ормузкия проток и запазване на всички енергийни ресурси в Близкия изток. С публикация в „X“премиерът Педро Санчес подчерта, че светът се намира в повратен момент и предупреди, че по-нататъшната ескалация може да предизвика дългосрочна енергийна криза за човечеството.



Светът не трябва да плаща цената за тази война, пише Педро Санчес.



В петък той обяви план с мерки за смекчаване на икономическите последици от войната в Иран, който ще струва на испанската хазна 5 милиарда евро. По време на обръщението си Санчес вече предупреди, че конфликтът причинява първите вторични трусове от глобално икономическо земетресение, което се вижда най-вече по цените на горивата.

