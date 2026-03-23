Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стармър и Тръмп обсъдоха кризата с Ормузкия проток, Испания настоява за отварянето му

23 Март, 2026 04:00, обновена 23 Март, 2026 04:04 358 2

Катар вече работи за отбраната си, а не за преговори

Британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп са провели телефонен разговор късно снощи, за да обсъдят кризата с Ормузкия проток, съобщи говорител на Даунинг стрийт.

Говорителят на британския премиер информира още, че двамата лидери са обсъдили настоящата ситуация в Близкия изток и по-специално необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се възобнови глобалното корабоплаване.

Стармър и Тръмп са се съгласили, че повторното отваряне на протока е от съществено значение за осигуряване на стабилност на световния енергиен пазар.

Британски медии коментират, че се засилват опасенията, че ако Тръмп изпълни ултиматума си да унищожи електроцентрали в Иран, ако не бъде вдигната блокадата, а Техеран предприеме ответни мерки, това би могло сериозно да влоши и без това трудната ситуация по отношение на световните доставки на петрол.

Катар вече работи за отбраната си, а не за преговори. Това обяви дипломатически източник на „Ал Джазира“ след последните ирански атаки срещу газовия център Рас Лафан - най-голямото производство на втечнен природен газ в света.

Доха има ключова роля в преговорния процес между американци, израелци и палестинци за постигането на мир в Газа, като имаше роля и в опосредстването на диалог с Иран. Енергийни и военни съоръжения в Катар обаче се превърнаха в основна мишена на ракетите и дроновете на Техеран след началото на настоящата война.

Съсредоточени сме в отбраната на страната и разрешаването на проблемите след нападенията по съоръженията за втечнен газ. В момента не участваме в преговорни опити, каза дипломатическия източник на катарската телевизия.

Иран атакува Рас Лафан, намиращ се на 80 километра от столицата Доха, още на 2 март, както и миналата седмица след израелско нападение по газовото находище Южен Парс. След атаките Катар обяви, че отстраняването на щетите ще отнеме години и това може да доведе до намаляване на вече договорен износ за Италия и други европейски страни.

Испания настоява за повторно отваряне на Ормузкия проток и запазване на всички енергийни ресурси в Близкия изток. С публикация в „X“премиерът Педро Санчес подчерта, че светът се намира в повратен момент и предупреди, че по-нататъшната ескалация може да предизвика дългосрочна енергийна криза за човечеството.

Светът не трябва да плаща цената за тази война, пише Педро Санчес.

В петък той обяви план с мерки за смекчаване на икономическите последици от войната в Иран, който ще струва на испанската хазна 5 милиарда евро. По време на обръщението си Санчес вече предупреди, че конфликтът причинява първите вторични трусове от глобално икономическо земетресение, което се вижда най-вече по цените на горивата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гренландия и Гълфстрийм

    0 0 Отговор
    Сега да не вземат Испания и Великобритания да решат да затворят Гибралтар?

    04:12 23.03.2026

  • 2 А за Територията освен чудовищната

    0 0 Отговор
    инфлация от приравняване един лев едно евро, чудовищните цени на ток и вода вдигнати от декември 2025, бягане на чужди производства поради юрото, високи цени ток и вода високи производствени разходи и хиляди безработни на улицата, идва ценови шок от горива и вместо да махнат ДДС и Акциз върху горива, както други държави, нашите елити обезкостяват и водят към мизерия народът.
    И само дърдорят за увеличение на бюджетни заплати, вклч. и депутатските на всеки 3 месеца по над 30 000 и отгоре със субсидиите и Комисиите, костюмчетата платени от нас и безплатните им луксозни коли, шофьори и бензин и неплащане на осигуровки, безплатни жилища.
    Поне единият ценови шок можеха да спестят на народа Юрошита и инфлацията от въвеждането му. Но депутат кокъл изпуска ли?

    04:17 23.03.2026

