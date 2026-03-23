САЩ форсират разполагането на ВМС в Близкия изток, готвят операция на остров Харг

САЩ форсират разполагането на ВМС в Близкия изток, готвят операция на остров Харг

23 Март, 2026 04:40, обновена 23 Март, 2026 05:41

Пентагонът насочва хиляди пехотинци към размирната зона

САЩ форсират разполагането на ВМС в Близкия изток, готвят операция на остров Харг - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са ускорили разполагането на части от морската пехота и военноморските сили в Близкия изток, за да участват в евентуална операция за превземане на остров Харг на Иран, съобщи The Jerusalem Post, позовавайки се на източници.

Висши американски служители са информирали своите колеги в Израел и други страни, че САЩ вероятно няма да имат друг избор, освен да започнат сухопътна военна операция за превземане на остров Харг, съобщава изданието.

Американски служител потвърди пред The ​​Jerusalem Post, че „американските военни са ускорили разполагането на хиляди морски пехотинци и военноморски персонал в Близкия изток“.

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ Джо Кент заяви пред The ​​Washington Post, че изпращането на американски войски на остров Харг би било „катастрофа“.

„Това на практика би означавало предаване на Иран на множество заложници на остров, който те биха могли да бомбардират с дронове и ракети“, каза той.

Уволнението на Кент беше обявено преди няколко дни. New York Times съобщи, че той е подал оставка, заявявайки несъгласието си с военната кампания на САЩ срещу Иран.

На остров Харг се намират резервоари за съхранение на петрол с плаващи покриви. Това е стратегически важен терминал, който представлява приблизително 90% от износа на суров петрол на Иран.

Axios, позовавайки се на източници, съобщи преди това, че администрацията на Тръмп обмисля планове за окупация или блокиране на остров Харг, за да окаже натиск върху Иран да отвори Ормузкия проток. Източниците на репортерите подчертаха, че окупацията на острова се обмисля сериозно.

В нощта на 14 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са нанесли „един от най-мощните удари в историята на Близкия изток“ на остров Харг, унищожавайки всички военни цели там. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) отрече твърденията на американския лидер, твърдейки, че петролната инфраструктура на острова е останала непокътната.

По-късно Тръмп заяви, че САЩ са „унищожили напълно“ остров Харг и могат да нанесат още удари „за забавление“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съединени Американски щати ... на Израел

    22 3 Отговор
    Ей това ще е края на царуването на бай Дончо...
    А за Израел не ми се мисли... но който нож вади...

    04:57 23.03.2026

  • 2 Коста

    18 2 Отговор
    Бой до последния американец дедо Дончо лудият!

    05:04 23.03.2026

  • 3 иха

    19 0 Отговор
    Мдааа пише и не мисли ! Как ще правиш морска блокада като гледаш корабчетата ти да са на безопасно растояние има няма от 2 до 4 хил. километра а за острова ще е голяма касапница за нищо като се настанят там какво ще ги пази като ги засипят с дронове

    Коментиран от #9

    05:04 23.03.2026

  • 4 Коста

    18 0 Отговор
    Безплатни наркотици от Венецуела ще има ли за войниците?

    05:05 23.03.2026

  • 5 Коста

    14 0 Отговор
    След седмица започва процесът за импийчмънт на дедо Дончо

    05:09 23.03.2026

  • 6 Фащ се молят на Китай

    16 0 Отговор
    Рижавият нарцис е най-тъпия президент на 200-годишната територия. Счупи си зъбите срещу Иран и успешно потопява бившата империя. Виждаме сеира му в реално време.

    05:29 23.03.2026

  • 7 САЩ фор сират

    0 5 Отговор
    ДРУГИ СЕ НАС СИРАТ! ВЪОБЩЕ ВСЕКИ ВЪРШИ ТОВА, КОЕТО МУ СЕ ОТДАВА НАЙ МНОГО!

    05:48 23.03.2026

  • 8 КОПЕЙКАТА НЕ СПИ И ТРАКА

    0 7 Отговор
    А НА КЛАВИАТУРАТА Я ЗАСЪРБЯ ГЛАВАТА.

    05:53 23.03.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "иха":

    По подобни операции с жива сила, винаги разчитат на елемента "изненада"! Сега целият свят и най вече Иран, със затаен дъх очакват инвазията на 2500 смъртници! Освен, ако не дезинформация за прикритие на нещо друго разбира се!

    06:02 23.03.2026

  • 10 КОПЕЙКИТЕ СЕ МОЛЛЯТ

    0 0 Отговор
    И ИСКАТ НА САЩ И ИЗРАЕЛ ДА ИМ СВЪРШИ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ОРЪЖИЕ. ЯВНО НЕ И Е МИЛ ЖИВОТЪТ, ТА ИСКАТ ЯДРЕН АРМАГЕДОН. ПРЕДИ ИСКАХА ДОНИ ДА Е ПРЕЗИДЕНТ, ДАЖЕ И ШАМПАНСКО ПИХА ПО СЛУЧАЯ, А СЕГА И НА ФОТО НЕ ИСКАТ ДА ГО ГЛЕДАТ. ВЪОБЩЕ ЗНАЯТ ЛИ КАКВО ИСКАТ КОПЕЙКИТЕ?

    06:18 23.03.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Да си вземат и чували ,за тях и евреите да не натровят рибата в Средиземно море ,тез тръгнат ли и стъпят ли на иранска земя ще е касапница на говеда на открито

    06:25 23.03.2026

