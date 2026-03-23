САЩ форсират разполагането на ВМС в Близкия изток, готвят операция на остров Харг

Съединените щати са ускорили разполагането на части от морската пехота и военноморските сили в Близкия изток, за да участват в евентуална операция за превземане на остров Харг на Иран, съобщи The Jerusalem Post, позовавайки се на източници.
Висши американски служители са информирали своите колеги в Израел и други страни, че САЩ вероятно няма да имат друг избор, освен да започнат сухопътна военна операция за превземане на остров Харг, съобщава изданието.
Американски служител потвърди пред The Jerusalem Post, че „американските военни са ускорили разполагането на хиляди морски пехотинци и военноморски персонал в Близкия изток“.
Бившият директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ Джо Кент заяви пред The Washington Post, че изпращането на американски войски на остров Харг би било „катастрофа“.
„Това на практика би означавало предаване на Иран на множество заложници на остров, който те биха могли да бомбардират с дронове и ракети“, каза той.
Уволнението на Кент беше обявено преди няколко дни. New York Times съобщи, че той е подал оставка, заявявайки несъгласието си с военната кампания на САЩ срещу Иран.
На остров Харг се намират резервоари за съхранение на петрол с плаващи покриви. Това е стратегически важен терминал, който представлява приблизително 90% от износа на суров петрол на Иран.
Axios, позовавайки се на източници, съобщи преди това, че администрацията на Тръмп обмисля планове за окупация или блокиране на остров Харг, за да окаже натиск върху Иран да отвори Ормузкия проток. Източниците на репортерите подчертаха, че окупацията на острова се обмисля сериозно.
В нощта на 14 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са нанесли „един от най-мощните удари в историята на Близкия изток“ на остров Харг, унищожавайки всички военни цели там. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) отрече твърденията на американския лидер, твърдейки, че петролната инфраструктура на острова е останала непокътната.
По-късно Тръмп заяви, че САЩ са „унищожили напълно“ остров Харг и могат да нанесат още удари „за забавление“.
04:57 23.03.2026
До коментар #3 от "иха":По подобни операции с жива сила, винаги разчитат на елемента "изненада"! Сега целият свят и най вече Иран, със затаен дъх очакват инвазията на 2500 смъртници! Освен, ако не дезинформация за прикритие на нещо друго разбира се!
06:02 23.03.2026
