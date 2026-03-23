Експлозии с жертви в Иран: Израел атакува Министерството на отбраната и Центъра за радио и телевизия на Персийския залив

Няколко души, включително дете, бяха убити и ранени при бомбардировка в жилищен район в иранския град Хорамабад, предаде информационна агенция Фарс.

Жилищни сгради в град Урмия, разположен в северозападен Иран, са били разрушени от въздушен удар, съобщи информационната агенция Тасним. Няма данни за жертви.

Израелските отбранителни сили (IDF) са започнали мащабна серия от удари срещу инфраструктурата в Техеран, обявиха в изявление от офиса на говорителя на IDF.

Няколко мощни експлозии са станали в иранската столица, съобщи информационната агенция Фарс.

Според агенцията, серия от експлозии са станали в най-малко пет района на Техеран, включително центъра на града. Не са предоставени подробности.

В няколко района на Техеран са станали множество експлозии, включително въздушен удар по района, в който се помещава Министерството на отбраната на Ислямската република, предаде телевизия Al Hadath.

Според телевизионния канал, иранските противовъздушни отбранителни системи са се насочили към цели в северната, източната и централната част на Техеран. Най-малко пет експлозии са станали в района Сорх-Хесар, където се намира национален парк, а мощна експлозия е станала в района Нобониад, където се намира комплексът на иранското Министерство на отбраната.

Все още няма информация за щети, евентуални разрушения или жертви в резултат на въздушния удар по града.

AM предавателят на Центъра за радио и телевизия в Персийския залив, разположен в южния ирански град Бандар Абас, е бил атакуван от въздуха, съобщи иранската държавна телевизия.

Директорът на центъра съобщи, че „е бил ударен AM предавател с мощност 100 kW“. Той добави, че при атаката е убит служител по сигурността в центъра и е ранен друг човек. Според директора на центъра Бандар Абас „подобни атаки са напълно в противоречие с международното право“.

Иранската държавна телевизия съобщи, че Центърът за радио и телевизия в Персийския залив „се е върнал в ефир след бомбардировките“.