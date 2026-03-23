Трима загинали и петима ранени при пожар в многоетажна сграда в Москва

Трима души загинаха при пожар в многоетажна сграда на улица „Николоямская“ в Москва.

Още петима бяха ранени, заявиха от пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации в Москва.

Пожарът е избухнал на втория етаж на сградата, във фоайето на асансьора и част от стълбището.

Министерството потвърди, че пожарът е потушен. На мястото на инцидента са пристигнали 86 служители и 23 единици техника от Московската пожарна и спасителна служба.

Пожарникарите са спасили 19 души, пет от които са деца.

Следственият комитет е започнал предварително разследване на пожара.

На мястото на инцидента работят следователи и криминалисти от Следствения комитет на Москва, които извършват необходимите следствени действия, насочени към установяване на всички обстоятелства около инцидента