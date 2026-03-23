Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
  Тема: Тайван

Тайван няма да участва в министерската среща на СТО заради спор за наименованието

23 Март, 2026 10:15 630 3

  • тайван-
  • световна търговска организация-
  • сто-
  • участие-
  • китай-
  • натиск-
  • суверенитет

Външното министерство обвини Камерун в неуважение към суверенитета след използването на „Тайван, провинция на Китай“

Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Тайван разкритикува в петък правителството на Камерун за неуважение към суверенитета на страната преди 14-ата министерска конференция на Световната търговска организация.

Тайван няма да участва в тазгодишната среща в столицата Яунде, тъй като организаторите настояват тайванските представители да бъдат обозначени като „Тайван, провинция на Китай“, се казва в съобщение на министерството. Това ще бъде първият случай от 2001 г. насам, в който Тайван не може да присъства на събитието.

Тайванската делегация трябваше да бъде ръководена от министъра без портфейл Янг Чен-ни, но след получаването на документите за пътуване от Камерун бе установено неправилното обозначение.

Министерството на външните работи подчерта, че определението „Тайван, провинция на Китай“ противоречи на утвърдения статут на Тайван в рамките на Световната търговска организация. Ведомството осъди Камерун за подчинението му на Китай и за опитите му да подкопае статута на Тайван като суверенна държава.

Тайван е подал официален протест до секретариата на СТО. Министерството също така призова бъдещите домакини на министерската конференция и други международни събития да гарантират, че подобни случаи няма да се повтарят.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Си Дзинпин чианшъ

    5 3 Отговор
    Спокойно, след не много години, няма да имате спор,тъй като вече ще сте Китай.

    10:19 23.03.2026

  • 2 Подкокоросвани

    4 3 Отговор
    от световният жандарм мекеретата в Тайванското управление се правят на различни от Китайците! Държава Тайван не съществува! Има КНР - континентален Китай и Китай на остров Тайван.

    10:26 23.03.2026

  • 3 Кеефф

    1 0 Отговор
    Ся, това на което казвате Тайван се нарича Република Китай!!!! До 1971 г е постоянен член на СС на ООН!!! Тогава соц лагера и СССР с голям натиск го изкараха и на негово място сложиха Китайската народна република на Мао!!

    11:05 23.03.2026