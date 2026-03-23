Тайван няма да участва в министерската среща на СТО заради спор за наименованието

Министерството на външните работи на Тайван разкритикува в петък правителството на Камерун за неуважение към суверенитета на страната преди 14-ата министерска конференция на Световната търговска организация.

Тайван няма да участва в тазгодишната среща в столицата Яунде, тъй като организаторите настояват тайванските представители да бъдат обозначени като „Тайван, провинция на Китай“, се казва в съобщение на министерството. Това ще бъде първият случай от 2001 г. насам, в който Тайван не може да присъства на събитието.

Тайванската делегация трябваше да бъде ръководена от министъра без портфейл Янг Чен-ни, но след получаването на документите за пътуване от Камерун бе установено неправилното обозначение.

Министерството на външните работи подчерта, че определението „Тайван, провинция на Китай“ противоречи на утвърдения статут на Тайван в рамките на Световната търговска организация. Ведомството осъди Камерун за подчинението му на Китай и за опитите му да подкопае статута на Тайван като суверенна държава.

Тайван е подал официален протест до секретариата на СТО. Министерството също така призова бъдещите домакини на министерската конференция и други международни събития да гарантират, че подобни случаи няма да се повтарят.