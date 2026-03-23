Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар

23 Март, 2026 23:05 751 24

Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес, предаде Укринформ, като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна, съобщи БТА.

"Моля, обръщайте специално внимание на сигналите за въздушна тревога днес. Има разузнавателни съобщения, че руските сили може да подготвят масиран удар. Вече са издадени съответните инструкции за нашите сили за противовъздушна отбрана. Моля, пазете себе си и Украйна", каза Зеленски.

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег както на временно окупираната украинска територия, така и в Беларус.

Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев, отбелязва Ройтерс. Енергийната инфраструктура многократно е била цел на техните атаки, посочва агенцията.


Свързани новини


  • 1 Костадин Костадинов

    6 14 Отговор
    Русия глътна въздух покрай вас. Разбира целия свят чи Русия е кът дърт Москвич

    23:07 23.03.2026

  • 2 Механик

    20 8 Отговор
    Тази вечер предупреждава, а утре ще реве като магаре.
    А само до преди една статия той побеждаваше Русия и Иран едновременно.
    Ехххх, какъв дисонанс!!!!

    Коментиран от #7

    23:08 23.03.2026

  • 3 Зельонска

    13 8 Отговор
    - Не го слушайте този евреин лъжлив, мен от четири години ме лъже с масиран удар, а главата все в тавата с белото я забива! В Украйне ЛГБТ взяли вся власт! Ах какая беда!

    Коментиран от #8, #9

    23:10 23.03.2026

  • 4 Епа

    15 7 Отговор
    Пий си белото и си стой на златното веце

    23:12 23.03.2026

  • 5 Зельо

    12 7 Отговор
    Само тръба на Путин ще те спаси, иначе кадирката ще ти обърне матката!

    23:13 23.03.2026

  • 6 Зеления път

    13 7 Отговор
    Зеленото отчаяно се мъчи да привлече вниманието към себе си, но дори желаещите вече не го желаят толкова..

    23:16 23.03.2026

  • 7 Нищо им няма.

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Това е 5та година война. Русия да му мисли, тя е в много унизителна и жалка ситуация, няма измъкване от блатото.

    Коментиран от #14

    23:18 23.03.2026

  • 8 То Русия

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Зельонска":

    Цялата власт е в ЛГБТ, ти за Украйна се притесняваш 😂

    Коментиран от #13

    23:19 23.03.2026

  • 9 хаха🤣

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "Зельонска":

    ти остави зельонска, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #12, #16

    23:20 23.03.2026

  • 10 Диванен разузнавач

    12 5 Отговор
    Аз неведнъж разузнах и непръснато ви докладвах, че колкото пъти нагличаните ударят по Русия с дронове и ракети, толкова пъти Украйна ще го отнася заради тях, десетократно.
    След всяка възторжена статия за "украинска победа" има последствия. Няма нужда Зельо да се обяснва.

    23:21 23.03.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    4 8 Отговор
    Мнооо кумимтар мноо нешто. Русия тъни ф кълтъ 4 и нагоря гудини.

    Коментиран от #17

    23:22 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо им няма.":

    Глупости, Русия ежедневно, ежечасно и ежесекундну...ежестотно жъни победи

    23:24 23.03.2026

  • 15 И Киев е Руски

    11 4 Отговор
    Това кокаиново същество трябва да бъде елиминирано. Би било несправедливо това същество да избяга и да живее на брега на океана с откраднатите си милиарди. Трябва да го изпратим при Бандера веднага. Това е добре за бъдещето, превантивна мярка; другите негодници ще се чудят какъв е смисълът от тези откраднати милиарди, ако така или иначе ще ги пропилеят в разцвета на силите си

    Коментиран от #24

    23:24 23.03.2026

  • 16 Дуууай

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "хаха🤣":

    супата.

    23:24 23.03.2026

  • 17 хаха🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    какъв е тоя диалект бе тавариш, пиши на български🤣

    23:29 23.03.2026

  • 18 Горски

    9 3 Отговор
    Всъщност единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Тоя просяк все чака някой да му подари, я оръжие, я пари....къде са твоите бе, зелен плъх, нали се хвалите че имате военно производство? Дончо ти рече да подписваш по-бърже, ма ти реши да се водиш по акъля на кукАвиците от Брюсел... Сега, знаеш: солта, тоягите и всички по реда си. Взеха му четири области плюс Крим то продължава да хленчи вместо да воюва. Този си мисли, че целия свят се върти около него. Същите шизофенни мисли наблюдавам в голям брой от укрите, чиито мозъци са били успешно промити.

    Коментиран от #23

    23:29 23.03.2026

  • 19 Ай..

    7 3 Отговор
    шиктир с тоя наркоман вече.

    Коментиран от #20

    23:29 23.03.2026

  • 20 Костадин Костадинов

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ай..":

    Путин трезвеник срещу наркозеления вече 5 години

    23:30 23.03.2026

  • 21 А дано! Какъв рев какъв кеф!

    4 3 Отговор
    И Иран тоже се закани на Зелю след като укронацистите се включиха на страната на агресорите с удари с дронове срещу Иран!

    23:32 23.03.2026

  • 22 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава! Диктатора няма да си купува повече златните тоалетни.

    23:34 23.03.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Не знам дали е тъй. Се пак Русия не мой да победи малката Украйна вече 5 гудини,а в същото време налага все по репресивни мерки в страната. Вкара в затвора началника на Телеграм, който мнооо защитааахти ама ся мълчите... Май Русия са указа кът стар Москвич - не че има мноо разлика между нов и стар

    23:35 23.03.2026

  • 24 хаха🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    остави го съществото 🤣 ами на хобитите Медведа и Маша от комбинацията на бело + одеколон за пиене тотално им се изпържиха мозъците 🤣🤣🤣

    23:37 23.03.2026

