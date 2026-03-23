Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни руските сили може би подготвят масиран удар днес, предаде Укринформ, като се позова на вечерното видеообръщение на държавния глава на Украйна, съобщи БТА.
"Моля, обръщайте специално внимание на сигналите за въздушна тревога днес. Има разузнавателни съобщения, че руските сили може да подготвят масиран удар. Вече са издадени съответните инструкции за нашите сили за противовъздушна отбрана. Моля, пазете себе си и Украйна", каза Зеленски.
По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег както на временно окупираната украинска територия, така и в Беларус.
Руските сили редовно нанасят въздушни удари по украински градове, главно през нощта, включително и по столицата Киев, отбелязва Ройтерс. Енергийната инфраструктура многократно е била цел на техните атаки, посочва агенцията.
1 Костадин Костадинов
23:07 23.03.2026
2 Механик
А само до преди една статия той побеждаваше Русия и Иран едновременно.
Ехххх, какъв дисонанс!!!!
23:08 23.03.2026
3 Зельонска
23:10 23.03.2026
4 Епа
23:12 23.03.2026
5 Зельо
23:13 23.03.2026
6 Зеления път
23:16 23.03.2026
7 Нищо им няма.
До коментар #2 от "Механик":Това е 5та година война. Русия да му мисли, тя е в много унизителна и жалка ситуация, няма измъкване от блатото.
23:18 23.03.2026
8 То Русия
До коментар #3 от "Зельонска":Цялата власт е в ЛГБТ, ти за Украйна се притесняваш 😂
23:19 23.03.2026
9 хаха🤣
До коментар #3 от "Зельонска":ти остави зельонска, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
23:20 23.03.2026
10 Диванен разузнавач
След всяка възторжена статия за "украинска победа" има последствия. Няма нужда Зельо да се обяснва.
23:21 23.03.2026
11 Костадин Костадинов
23:22 23.03.2026
14 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Нищо им няма.":Глупости, Русия ежедневно, ежечасно и ежесекундну...ежестотно жъни победи
23:24 23.03.2026
15 И Киев е Руски
23:24 23.03.2026
16 Дуууай
До коментар #9 от "хаха🤣":супата.
23:24 23.03.2026
17 хаха🤣
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":какъв е тоя диалект бе тавариш, пиши на български🤣
23:29 23.03.2026
18 Горски
23:29 23.03.2026
19 Ай..
23:29 23.03.2026
20 Костадин Костадинов
До коментар #19 от "Ай..":Путин трезвеник срещу наркозеления вече 5 години
23:30 23.03.2026
21 А дано! Какъв рев какъв кеф!
23:32 23.03.2026
22 стоян георгиев
23:34 23.03.2026
23 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "Горски":Не знам дали е тъй. Се пак Русия не мой да победи малката Украйна вече 5 гудини,а в същото време налага все по репресивни мерки в страната. Вкара в затвора началника на Телеграм, който мнооо защитааахти ама ся мълчите... Май Русия са указа кът стар Москвич - не че има мноо разлика между нов и стар
23:35 23.03.2026
24 хаха🤣
До коментар #15 от "И Киев е Руски":остави го съществото 🤣 ами на хобитите Медведа и Маша от комбинацията на бело + одеколон за пиене тотално им се изпържиха мозъците 🤣🤣🤣
23:37 23.03.2026