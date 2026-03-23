Украйна ще ограничи достъпа на военните до хазарт
Украйна ще ограничи достъпа на военните до хазарт

23 Март, 2026 20:55

Продължаваме системната борба срещу зависимостта от хазарта, обяви Министерството на цифровата трансформация на Украйна

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на цифровата трансформация на Украйна, съвместно с министерството на отбраната, разработва механизъм за ограничаване на достъпа до хазарт за военнослужещите, съобщи Укринформ, предаде БТА.

Агенцията се позовава на публикация за тези намерения във Фейсбук на министерството на цифровата трансформация на Украйна.

"Продължаваме системната борба срещу зависимостта от хазарта. Нашата цел е да защитим военнослужещите и техните семейства от рисковете и последствията от проблемния хазарт. За да постигнем това, съвместно с министерството на отбраната подготвяме механизъм, който ще ограничи участието на защитниците в хазартни игри по време на военно положение", гласи изявлението.

Според министерството, при влизане в хазартна платформа потребителите ще бъдат проверявани спрямо регистър на лицата, на които е наложено ограничение за хазарт, както и спрямо база данни на военнослужещите. Ако се потвърди наличието на ограничение, достъпът до играта ще бъде блокиран.

От министерството подчертаха, че операторите на хазартни игри няма да получават никаква информация за военния статус на дадено лице. Системата ще посочва само дали съществува ограничение, без да разкрива лични данни или обяснения.

Механизмът ще бъде внедрен от "ПлейСити", държавната агенция, регулираща хазартния пазар.

През 2025 г. "ПлейСити" блокира над 2500 незаконни уебсайта за онлайн казина, отбелязва Укринформ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    19 2 Отговор
    Някой виждал ли е Асен В., Делян П., и Бойко Б. с жена?
    Просто ми е интересно…
    Да или не 🤣

    Коментиран от #3, #13, #15, #27

    20:57 23.03.2026

  • 2 Ще,ще,ще

    21 1 Отговор
    Хазарт, дрога и ХомоКексуализъм.

    20:58 23.03.2026

  • 3 Ами доган ами лютфи местан

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Ами ами ами

    Коментиран от #8, #11

    20:59 23.03.2026

  • 4 Ми те войниците

    15 0 Отговор
    като са на фронта, това си е чист хазарт... тука има, тука нема...

    21:00 23.03.2026

  • 5 Зельонска

    14 0 Отговор
    Ета прекалена! Рук не дайот, комар не дайот, у Бугати нет скоростной лост..... Ах какая беда...!

    21:00 23.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ТОЙ УКРАИНСКИЯ ЕВРЕИН ШЕФА НА ОНЛИ ФЕНС - УКРАИНСКИЯ ПОРНО САЙТ
    ВЕЧЕ ПУКНА :)

    21:00 23.03.2026

  • 7 Хи хи хи

    12 0 Отговор
    Много кеш от Мърсолана Урсулова влиза и за това играят.Тези не бяха ли във война?Путин, абе брат пусни им един атом на тези гниди.

    21:01 23.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Правителството ни

    12 0 Отговор
    веднага да отпусне средства за нуждите на осраинските командвани.

    Коментиран от #10

    21:02 23.03.2026

  • 10 Поправка

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Правителството ни":

    КОМАРМАНИ.

    21:03 23.03.2026

  • 11 Ами де

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами доган ами лютфи местан":

    Все подобни са в политиката от 37 години!!!
    До сега 🤣

    21:04 23.03.2026

  • 12 Надарен и талантлив

    4 11 Отговор
    Кoпейки, ще ви дам да поиграете хазарт с моите зарчета!

    21:06 23.03.2026

  • 13 да питам

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    защо Пуся никога не е виждан с жена, някакъв проблем ли има при него ?

    Коментиран от #14

    21:07 23.03.2026

  • 14 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    Не се излагай.. женен, разведен и с деца!
    Не е като твоите идолчета 🤣
    Мрш на Петрохан брже! 🥷🏿

    Коментиран от #18, #35

    21:09 23.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Асен Василев ми каза че за последно е бил с жена преди 20 години.

    21:10 23.03.2026

  • 16 Дзак

    4 2 Отговор
    Войната си е вид хазарт!

    21:10 23.03.2026

  • 17 Ицо

    3 12 Отговор
    на руските сбърканяци пък им спряха интернета

    Коментиран от #22, #29

    21:11 23.03.2026

  • 18 Путин

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Докат бехме женени, жена ми не е била с мъж!

    Коментиран от #21, #25

    21:14 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Надарен и талантлив

    3 10 Отговор
    На много русофилски бракове съм помогнал да забременеят!

    21:17 23.03.2026

  • 21 Биби

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Е тя каза, че и ти не си бил с жена 😉

    21:17 23.03.2026

  • 22 Христо

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ицо":

    Пък на вас ви спряха тока и водата,че ходите на терасата по...голЕма нужда...,а по малка...- през терасата ..😮‍💨😨🙄🫢!

    Коментиран от #24

    21:18 23.03.2026

  • 23 зъболекар

    2 1 Отговор
    Ще зи играят на стъклета(топчета). Бръкваш си в джоба и почваш!

    21:19 23.03.2026

  • 24 Надарен и талантлив

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Христо":

    Ти като свидетел очевидец си стоял под терасата!

    21:19 23.03.2026

  • 25 БЕгаш от въпросО!

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Ко стана с вашиОт Петрохан...?!
    Имаше ли...задни пра6ки...😉?!

    21:20 23.03.2026

  • 26 Засега само на военните

    2 0 Отговор
    Ако го забрани изцяло става като Турция :)

    21:20 23.03.2026

  • 27 Да виждал съм ги

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Само Коста Купейкин все със мъже виждам
    И Орбан е скрит!

    Коментиран от #32

    21:23 23.03.2026

  • 28 Дзак

    2 1 Отговор
    Вероятно въпроса не е да бъдеш с жена, а да бъдеш с точно определена жена!

    Коментиран от #31

    21:25 23.03.2026

  • 29 Ти като свидетелка...

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ицо":

    ...да не би да им беше гейша,докато сървираха из нета и отведнъж им спряха нета,та си го изкараха на теб,със серия от...задни пра6кi...?!?!

    21:27 23.03.2026

  • 30 Надарен и талантлив

    3 0 Отговор
    Путин ще изкорени хазарта в Русия в най бързи темпове! Скоро там ще свършат деньгити!

    21:29 23.03.2026

  • 31 Въпросът е друг!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Не само да бъдеш с жена...,ами и да я ощастливиш...и то няколко пъти...😉!

    Коментиран от #38

    21:29 23.03.2026

  • 32 Кога им ги видя?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да виждал съм ги":

    Хареса ли ти?
    Верно ли на лорчет за да и намериш дупката, трябва да поръсиш килограм брашно?
    Или това е петрохански въпрос?
    Отнася се и за твоите началници Б, Д и А.???

    21:30 23.03.2026

  • 33 Механик

    0 3 Отговор
    ХАЗАРТ е много обща дума, бееее! На война всичко е хазарат, тоест РИСК.
    А ако става дума за зависимост от ПАРИЧНИ ИГРИ, то това е вече друга работа. Там нещата са ясни. Самата дума ХАЗАРТ идва от ХАЗАРин (евреин). Тия много си падат по ПАРИЧНИ ИГРИ със залози. Те за това и идват на туризъм в БГ. Заради казината, които в Израел са забранени, точно поради вродената зависимост на хазарите от подобни залози.
    А укрите, какво укрите?! За тях е ясно, че се мъчат да приличат на полските евреи. Те за това и така се надъниха.

    21:31 23.03.2026

  • 34 пешо

    2 3 Отговор
    парите секнаха и хазарта ще спре

    21:32 23.03.2026

  • 35 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    защо Пуся през последните 20 години няма друга жена или приятелка, всички други президенти си имат ?

    Коментиран от #37

    21:34 23.03.2026

  • 36 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 0 Отговор
    Само да Припомним

    60 Дрона спряха тотално Транспорта

    На Руски Петрол в Балтика.

    А имаше една ( Атака ) от

    91 Дрона по ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    Още ли има Издухани Путерасти

    Които си мислят че е възможно
    Русите Пияндурници
    Да са свалили всичките 91 Дронове ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:44 23.03.2026

  • 37 Пуся се заиграва

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "да питам":

    С Малки Момченца в Бункера.

    Световноизвестна тайна .

    21:46 23.03.2026

  • 38 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Въпросът е друг!":

    Теоретични постановки!

    21:48 23.03.2026

  • 39 Вова Епилирания

    0 0 Отговор
    Не е нужно да ограничава достъпа
    До Хазарта
    На Блатния Пияндурник

    Защото Ушанките

    Не получават ДЕНГИ .

    Няма с какво да играят .

    А пък и средната продължителност на живота

    На Ушанката на фронта

    Е само 10 Дена .

    21:50 23.03.2026

  • 40 Браво

    1 0 Отговор
    Значи забраната е само за военните и то от зависимостта им от хазарта, а от дрогата, от алкохола, от кражбите. Забрана няма ли да има и за политиците, за управляващите, които крадат и се дрогират, продават държавата си, тях ще ги ограничат ли ?Ще ограничи ли Украйна кражбите и на отговорните институции от помощите които им изпращат, като пари, техника, оръжия, а те ги присвояват и продават. Къде тези войници от окопите намират игрални зали? А на баш зависимият президент, който и децата разбраха че краде, продава, проси и е зависим от един бял прах (от лекарства) няма ли да има за него забрана.

    21:53 23.03.2026

  • 41 Хаха

    2 1 Отговор
    Малее ако и нарк. Отиците им намали... Ще земат да се върнат при мама и тате в Русия и ще изоставят Кокаински и американската му мечта.

    21:55 23.03.2026

