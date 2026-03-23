Украйна ще ограничи достъпа на военните до хазарт

Министерството на цифровата трансформация на Украйна, съвместно с министерството на отбраната, разработва механизъм за ограничаване на достъпа до хазарт за военнослужещите, съобщи Укринформ, предаде БТА.
Агенцията се позовава на публикация за тези намерения във Фейсбук на министерството на цифровата трансформация на Украйна.
"Продължаваме системната борба срещу зависимостта от хазарта. Нашата цел е да защитим военнослужещите и техните семейства от рисковете и последствията от проблемния хазарт. За да постигнем това, съвместно с министерството на отбраната подготвяме механизъм, който ще ограничи участието на защитниците в хазартни игри по време на военно положение", гласи изявлението.
Според министерството, при влизане в хазартна платформа потребителите ще бъдат проверявани спрямо регистър на лицата, на които е наложено ограничение за хазарт, както и спрямо база данни на военнослужещите. Ако се потвърди наличието на ограничение, достъпът до играта ще бъде блокиран.
От министерството подчертаха, че операторите на хазартни игри няма да получават никаква информация за военния статус на дадено лице. Системата ще посочва само дали съществува ограничение, без да разкрива лични данни или обяснения.
Механизмът ще бъде внедрен от "ПлейСити", държавната агенция, регулираща хазартния пазар.
През 2025 г. "ПлейСити" блокира над 2500 незаконни уебсайта за онлайн казина, отбелязва Укринформ.
1 Въпрос
Просто ми е интересно…
Да или не 🤣
Коментиран от #3, #13, #15, #27
20:57 23.03.2026
2 Ще,ще,ще
20:58 23.03.2026
3 Ами доган ами лютфи местан
До коментар #1 от "Въпрос":Ами ами ами
Коментиран от #8, #11
20:59 23.03.2026
4 Ми те войниците
21:00 23.03.2026
5 Зельонска
21:00 23.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЕЧЕ ПУКНА :)
21:00 23.03.2026
7 Хи хи хи
21:01 23.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Правителството ни
Коментиран от #10
21:02 23.03.2026
10 Поправка
До коментар #9 от "Правителството ни":КОМАРМАНИ.
21:03 23.03.2026
11 Ами де
До коментар #3 от "Ами доган ами лютфи местан":Все подобни са в политиката от 37 години!!!
До сега 🤣
21:04 23.03.2026
12 Надарен и талантлив
21:06 23.03.2026
13 да питам
До коментар #1 от "Въпрос":защо Пуся никога не е виждан с жена, някакъв проблем ли има при него ?
Коментиран от #14
21:07 23.03.2026
14 Хаха
До коментар #13 от "да питам":Не се излагай.. женен, разведен и с деца!
Не е като твоите идолчета 🤣
Мрш на Петрохан брже! 🥷🏿
Коментиран от #18, #35
21:09 23.03.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Въпрос":Асен Василев ми каза че за последно е бил с жена преди 20 години.
21:10 23.03.2026
16 Дзак
21:10 23.03.2026
17 Ицо
Коментиран от #22, #29
21:11 23.03.2026
18 Путин
До коментар #14 от "Хаха":Докат бехме женени, жена ми не е била с мъж!
Коментиран от #21, #25
21:14 23.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Надарен и талантлив
21:17 23.03.2026
21 Биби
До коментар #18 от "Путин":Е тя каза, че и ти не си бил с жена 😉
21:17 23.03.2026
22 Христо
До коментар #17 от "Ицо":Пък на вас ви спряха тока и водата,че ходите на терасата по...голЕма нужда...,а по малка...- през терасата ..😮💨😨🙄🫢!
Коментиран от #24
21:18 23.03.2026
23 зъболекар
21:19 23.03.2026
24 Надарен и талантлив
До коментар #22 от "Христо":Ти като свидетел очевидец си стоял под терасата!
21:19 23.03.2026
25 БЕгаш от въпросО!
До коментар #18 от "Путин":Ко стана с вашиОт Петрохан...?!
Имаше ли...задни пра6ки...😉?!
21:20 23.03.2026
26 Засега само на военните
21:20 23.03.2026
27 Да виждал съм ги
До коментар #1 от "Въпрос":Само Коста Купейкин все със мъже виждам
И Орбан е скрит!
Коментиран от #32
21:23 23.03.2026
28 Дзак
Коментиран от #31
21:25 23.03.2026
29 Ти като свидетелка...
До коментар #17 от "Ицо":...да не би да им беше гейша,докато сървираха из нета и отведнъж им спряха нета,та си го изкараха на теб,със серия от...задни пра6кi...?!?!
21:27 23.03.2026
30 Надарен и талантлив
21:29 23.03.2026
31 Въпросът е друг!
До коментар #28 от "Дзак":Не само да бъдеш с жена...,ами и да я ощастливиш...и то няколко пъти...😉!
Коментиран от #38
21:29 23.03.2026
32 Кога им ги видя?
До коментар #27 от "Да виждал съм ги":Хареса ли ти?
Верно ли на лорчет за да и намериш дупката, трябва да поръсиш килограм брашно?
Или това е петрохански въпрос?
Отнася се и за твоите началници Б, Д и А.???
21:30 23.03.2026
33 Механик
А ако става дума за зависимост от ПАРИЧНИ ИГРИ, то това е вече друга работа. Там нещата са ясни. Самата дума ХАЗАРТ идва от ХАЗАРин (евреин). Тия много си падат по ПАРИЧНИ ИГРИ със залози. Те за това и идват на туризъм в БГ. Заради казината, които в Израел са забранени, точно поради вродената зависимост на хазарите от подобни залози.
А укрите, какво укрите?! За тях е ясно, че се мъчат да приличат на полските евреи. Те за това и така се надъниха.
21:31 23.03.2026
34 пешо
21:32 23.03.2026
35 да питам
До коментар #14 от "Хаха":защо Пуся през последните 20 години няма друга жена или приятелка, всички други президенти си имат ?
Коментиран от #37
21:34 23.03.2026
36 ОНЯ С ДРОНЯ
60 Дрона спряха тотално Транспорта
На Руски Петрол в Балтика.
А имаше една ( Атака ) от
91 Дрона по ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
Още ли има Издухани Путерасти
Които си мислят че е възможно
Русите Пияндурници
Да са свалили всичките 91 Дронове ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:44 23.03.2026
37 Пуся се заиграва
До коментар #35 от "да питам":С Малки Момченца в Бункера.
Световноизвестна тайна .
21:46 23.03.2026
38 Анонимен
До коментар #31 от "Въпросът е друг!":Теоретични постановки!
21:48 23.03.2026
39 Вова Епилирания
До Хазарта
На Блатния Пияндурник
Защото Ушанките
Не получават ДЕНГИ .
Няма с какво да играят .
А пък и средната продължителност на живота
На Ушанката на фронта
Е само 10 Дена .
21:50 23.03.2026
40 Браво
21:53 23.03.2026
41 Хаха
21:55 23.03.2026