Зеленски: Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран

Украинското военно разузнаване разполага с неопровержими доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски след среща с ръководителя на службата, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Русия използва собствените си възможности за електронно и радиоелектронно разузнаване, както и част от данните, получени чрез сътрудничество с партньори в Близкия изток“, написа Зеленски в „Екс“.
Миналата седмица Кремъл отхвърли като „фалшива новина“ статия на в. „Уолстрийт джърнъл“, че Русия споделя сателитни изображения и подобрена технология за дронове с Иран.
Русия планира да открие четири наземни станции за управление на далекобойни дронове в Беларус, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, позовавайки се на информация от военното разузнаване на страната, цитиран от Ройтерс.
Зеленски, който през последните месеци неколкократно предупреждава за възможността Беларус да влезе по-активно във войната на Русия срещу Украйна, добави, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Млъква бе
Коментиран от #26
20:26 23.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Наркоман
Коментиран от #34
20:28 23.03.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #21
20:28 23.03.2026
5 Сталин
20:28 23.03.2026
6 Хм...
20:28 23.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вова Епилирания
След като спря Нета
На Блатния Пияндурник
Не се ли успокои поне малко ?
20:29 23.03.2026
9 Лелята от детските градини
20:29 23.03.2026
10 нннн
Коментиран от #39
20:29 23.03.2026
11 БРАВО
20:29 23.03.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #23, #61
20:29 23.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баш Хайдутин и действащ комунист
20:29 23.03.2026
15 Пич
20:30 23.03.2026
16 Подменителите
20:30 23.03.2026
17 1489 Дня
На Руските Пияндурници започна ли ?
Или не им стигна Водката?
Коментиран от #42
20:30 23.03.2026
18 Никой
20:30 23.03.2026
19 Фройд
20:31 23.03.2026
20 Коиловци брадърс
20:33 23.03.2026
21 Да живее
До коментар #4 от "Атина Палада":Велика Персия!
Поздрави от Полша.
20:33 23.03.2026
22 Рускиня
Украинците са слепи, че толерират този евреин да ги унищожава и излага.
20:33 23.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аналитик
20:35 23.03.2026
25 Зеленски бомби Иран
20:38 23.03.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Млъква бе":Зеленски бомби Путин има ятоласите....кво като е "никой"
Коментиран от #64
20:40 23.03.2026
27 САМО ПИТАМ
20:44 23.03.2026
28 Моят упрек е към Путин
20:46 23.03.2026
29 В. В. Путин
Келеш!!!
20:46 23.03.2026
30 Владимир Путин, президент
Единствената разузнавателна класифицирана информация, която нищенска Русия може предостави на Иран е Сводка погоды, тоест Прогноза на времето.
Салам Алейкум таварищи 😁
20:49 23.03.2026
31 Квартал 95
20:51 23.03.2026
32 Хмм
20:52 23.03.2026
33 руската мечка
20:54 23.03.2026
34 Е, да
До коментар #3 от "Наркоман":но има разлика. Тръмп наритал Путин по телефона и го е предупредил да не предава данни. Зеленски затова сега налива масло в огъня, хитър е.😂
20:57 23.03.2026
35 АБСУРДИСТАН
20:58 23.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Точно попадение 💣💥💣💥
💥Ударена е рафинерия в Башкирия.
💥Унищожен е терминал на "Транснефт".
21:00 23.03.2026
38 Горски
21:01 23.03.2026
39 Това е друго.
До коментар #10 от "нннн":САЩ може да прави каквото си иска. А Русия -не. Тръмп каза- Русия не е фактор и затова трябва да се снишава :)))
21:01 23.03.2026
40 Отреазвяващ
21:02 23.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САМО НАПИСАЛ НА ИРАНЦИТЕ НА ЕДНО ЛИСТЧЕ
" И 2% КОБАЛТ"
..... И ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ ОТ СУПЕР ИРАНСКИ СПЛАВИ
ПОЧНАХА СУПЕР ДА МИНАВАТ ПРЕЗ ПРАШКИТЕ НА ДАВИД :)
21:03 23.03.2026
42 Разгром 💣💥💣💥
До коментар #17 от "1489 Дня":“Русия направи най-големия си опит да пробие в посока Лиман-Боровск като начало на пролетната офанзива. Руснаците подготвяха от два месеца силите на 1-ва танкова и 20-та комбинирана оръжейна бригади на Руската федерация. „Врагът тръгна в атака едновременно в 7 посоки в областта на отговорността на корпуса и в него участвали повече от 500 пехотинци, 28 единици бронирани машини, повече от 100 единици мотоциклети, бъги и четворни велосипеди. За четири часа обучените части на Трети корпус на ВСУ превърнаха опита за бърз пробив на руснаците в мащабен провал, още преди врага да е достигнал до линията на битката.“
Коментиран от #45, #50
21:05 23.03.2026
43 1111
21:07 23.03.2026
44 Теслатъ
21:07 23.03.2026
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #42 от "Разгром 💣💥💣💥":ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЧУВАМ ЗА НАСТЪПЛЕНИЕ НА 500 ЧОВЕКА - 1 БАТАЛЬОН
..... ОБИКНОВЕНО НАСТЪПВАТ ДИВИЗИИ ИЛИ АРМИИ :)
21:08 23.03.2026
46 Артилерист
21:09 23.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Футко
21:15 23.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сам си
До коментар #42 от "Разгром 💣💥💣💥":противоричиш с цитирането на стари данни за руска атака. Ненормално е или по-точно изключено е две бригади, с по минимум 2 000 войници, да тръгнат да атакуват само с една осма от тях.
Коментиран от #52
21:19 23.03.2026
51 Констатация
21:21 23.03.2026
52 💣💥💣💥
До коментар #50 от "Сам си":не е ново.
преди 3 дни.
21:22 23.03.2026
53 Хи хи
21:22 23.03.2026
54 Ами ще предоставя
21:26 23.03.2026
55 Z-каналите искат смяна на Путин:
😂
Коментиран от #60
21:37 23.03.2026
56 Нов
21:38 23.03.2026
57 Зеленски бомби Путин
21:41 23.03.2026
58 Евала Зеленски
21:42 23.03.2026
59 Костадин Костадинов
21:45 23.03.2026
60 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Z-каналите искат смяна на Путин:":СВО-то показа качеството и организация на Русия като цяло, а то е като на ,, Москвич "АЗЛК (ах, защо ли те купих), като тва разбира се мекия варянтъ, штот да не обидя про..с..ти..ти русуфилякъ - утреепки
Коментиран от #62
21:50 23.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хи хи хи
До коментар #60 от "Костадин Костадинов":Питали оная с ника "Костадин Костадинов"
- Ти кво рабтиш ма
- ами украинка съм
21:58 23.03.2026
63 Хахаха!🎺🥳😀
22:00 23.03.2026
64 Тоа пъ я
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Изчезни ма гнидо центова
22:01 23.03.2026
65 Ъъъъ
22:01 23.03.2026
66 Бай Ганьо
22:03 23.03.2026