Зеленски: Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран

Украинското военно разузнаване разполага с неопровержими доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски след среща с ръководителя на службата, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Русия използва собствените си възможности за електронно и радиоелектронно разузнаване, както и част от данните, получени чрез сътрудничество с партньори в Близкия изток“, написа Зеленски в „Екс“.

Миналата седмица Кремъл отхвърли като „фалшива новина“ статия на в. „Уолстрийт джърнъл“, че Русия споделя сателитни изображения и подобрена технология за дронове с Иран.

Русия планира да открие четири наземни станции за управление на далекобойни дронове в Беларус, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, позовавайки се на информация от военното разузнаване на страната, цитиран от Ройтерс.

Зеленски, който през последните месеци неколкократно предупреждава за възможността Беларус да влезе по-активно във войната на Русия срещу Украйна, добави, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове.