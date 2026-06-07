Лидерът на Европейската народна партия призова за по-твърда търговска политика спрямо Китай

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова за по-твърда търговска политика на Европейския съюз спрямо Китай, като предупреди, че индустриалната мощ на Пекин заплашва сегменти от европейската икономика, съобщи днес в. „Билд ам зонтаг“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Времето на наивността приключи“, заяви Вебер пред германското издание. „Трябва да защитаваме европейските интереси по-ясно, по-твърдо и по-последователно“, допълни лидерът на най-голямата политическа група в Европейския парламент.

По думите му търговският дефицит на ЕС с Китай, който възлиза на почти 1 млрд. евро (1,15 млрд. долара) на ден, вече не е устойчив и застрашава индустриалната база на Европа и високопроизводителните работни места.

„Или ще се защитим, или Китай ще унищожи отрасли от нашата индустрия“, предупреди Вебер.

Според него Брюксел трябва да използва достъпа на Китай до единния пазар на ЕС като лост за налагане на лоялна конкуренция и европейски стандарти.

Вебер също така призова проектите за развитие в страни извън ЕС, финансирани чрез европейски средства, да не се възлагат на китайски компании и предложи Китай да бъде изключен от разработването на 6G мрежите в Европа.

Очаква се на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18 юни, лидерите да обсъдят предпазни търговски мерки, подготвени от Европейската комисия, допълва Ройтерс.