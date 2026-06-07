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Лидерът на Европейската народна партия призова за по-твърда търговска политика спрямо Китай

Лидерът на Европейската народна партия призова за по-твърда търговска политика спрямо Китай

7 Юни, 2026 15:22 551 16

  • търговия-
  • манфред вебер-
  • енп-
  • ес-
  • китай

Според него Брюксел трябва да използва достъпа на Китай до единния пазар на ЕС като лост за налагане на лоялна конкуренция

Лидерът на Европейската народна партия призова за по-твърда търговска политика спрямо Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова за по-твърда търговска политика на Европейския съюз спрямо Китай, като предупреди, че индустриалната мощ на Пекин заплашва сегменти от европейската икономика, съобщи днес в. „Билд ам зонтаг“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Времето на наивността приключи“, заяви Вебер пред германското издание. „Трябва да защитаваме европейските интереси по-ясно, по-твърдо и по-последователно“, допълни лидерът на най-голямата политическа група в Европейския парламент.

По думите му търговският дефицит на ЕС с Китай, който възлиза на почти 1 млрд. евро (1,15 млрд. долара) на ден, вече не е устойчив и застрашава индустриалната база на Европа и високопроизводителните работни места.

„Или ще се защитим, или Китай ще унищожи отрасли от нашата индустрия“, предупреди Вебер.

Според него Брюксел трябва да използва достъпа на Китай до единния пазар на ЕС като лост за налагане на лоялна конкуренция и европейски стандарти.

Вебер също така призова проектите за развитие в страни извън ЕС, финансирани чрез европейски средства, да не се възлагат на китайски компании и предложи Китай да бъде изключен от разработването на 6G мрежите в Европа.

Очаква се на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18 юни, лидерите да обсъдят предпазни търговски мерки, подготвени от Европейската комисия, допълва Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    14 0 Отговор
    Китай унищожи икономиката на ЕС

    Коментиран от #15

    15:27 07.06.2026

  • 2 Дориана

    12 1 Отговор
    Пак вървят в грешната посока за разлика от Тръмп , който се сближи с Китай. Винаги и систематично вървят в грешната посока.До сега не са постигнали мир дори за един месец между Русия и Украйна, но пък носят отговорност за хилядите жертви от двете страни с техни оръжия. Накрая Възмездието идва при тях.Каквото посееш - това ще получиш.

    15:32 07.06.2026

  • 3 име

    10 0 Отговор
    Давайте още зелени схеми, вчера бяха солари, днес батерии, утре ще измислите още нещо да наливаме милиарди в китайската промишленост. Давайте още свободни пазари на ток, още борсови цени на газ, че да се вдига цената на енергията в ЕССР още.

    15:32 07.06.2026

  • 4 ВЕБЕР

    11 0 Отговор
    Е тотално корумпе.

    15:32 07.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Днес тъпотията пак е в разгара си

    15:33 07.06.2026

  • 6 Сатана Z

    8 0 Отговор
    В Китай едва ли са чували за хомосексуалния Вебер и жалката му Неофашистка партийка.

    15:34 07.06.2026

  • 7 Пич

    10 0 Отговор
    Този тъпанар има ли си на представа, че ЕС не можеше да си произвежда хартиените маски, докато Урсула печелеше от ковида...?! Това е факт, не преекспонирам!!!

    15:35 07.06.2026

  • 8 Иван

    4 0 Отговор
    Само празни приказки, а решения и реални действия никакви

    15:35 07.06.2026

  • 9 000

    4 0 Отговор
    Ес какво произвежда - тоалетна хартия?!

    Коментиран от #14

    15:42 07.06.2026

  • 10 Жан Бойко

    4 0 Отговор
    Направо да ги нападнем . Нали за това се въоръжавате !

    15:42 07.06.2026

  • 11 Над

    4 0 Отговор
    1200 китайски фирми са със седалище в Германия , развиват стопанска дейност и плащат данъци в държавата ! Как ще ги спреш ? Никакъв шанс !

    15:44 07.06.2026

  • 12 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    търтеите разчитат на Китай да ги храни с тъпи мита !

    15:47 07.06.2026

  • 13 в друг парламент

    2 0 Отговор
    НАРОДНА партия, ..............а тя била европейска - в друг парламент!!!

    15:48 07.06.2026

  • 14 свидетел

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    нищо, дори и неотделяемите капачки са китайски !

    15:49 07.06.2026

  • 15 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Китай нищо не е унищожил. "Колективните" мЪрсулки целенасочено, упорито и с невероятни усилия, влагайки огромни ресурси разкатаха икономиката на ЕсеС. Което си е мащабно постижение, да съсипеш гигантска индустрия за броени години.
    И сега инфантилните идиоти се оправдават, че Китай им бил cpaл в гащите.

    15:52 07.06.2026

  • 16 Бай Лисан

    0 0 Отговор
    Бате Бойко
    с бай Манфред
    веднъж отзад
    веднъж отпред.

    15:52 07.06.2026