Лидерът на Европейската народна партия призова за по-твърда търговска политика спрямо Китай

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова за по-твърда търговска политика на Европейския съюз спрямо Китай, като предупреди, че индустриалната мощ на Пекин заплашва сегменти от европейската икономика, съобщи днес в. „Билд ам зонтаг“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Времето на наивността приключи“, заяви Вебер пред германското издание. „Трябва да защитаваме европейските интереси по-ясно, по-твърдо и по-последователно“, допълни лидерът на най-голямата политическа група в Европейския парламент.
По думите му търговският дефицит на ЕС с Китай, който възлиза на почти 1 млрд. евро (1,15 млрд. долара) на ден, вече не е устойчив и застрашава индустриалната база на Европа и високопроизводителните работни места.
„Или ще се защитим, или Китай ще унищожи отрасли от нашата индустрия“, предупреди Вебер.
Според него Брюксел трябва да използва достъпа на Китай до единния пазар на ЕС като лост за налагане на лоялна конкуренция и европейски стандарти.
Вебер също така призова проектите за развитие в страни извън ЕС, финансирани чрез европейски средства, да не се възлагат на китайски компании и предложи Китай да бъде изключен от разработването на 6G мрежите в Европа.
Очаква се на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18 юни, лидерите да обсъдят предпазни търговски мерки, подготвени от Европейската комисия, допълва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
Коментиран от #15
15:27 07.06.2026
2 Дориана
15:32 07.06.2026
3 име
15:32 07.06.2026
4 ВЕБЕР
15:32 07.06.2026
5 Kaлпазанин
15:33 07.06.2026
6 Сатана Z
15:34 07.06.2026
7 Пич
15:35 07.06.2026
8 Иван
15:35 07.06.2026
9 000
Коментиран от #14
15:42 07.06.2026
10 Жан Бойко
15:42 07.06.2026
11 Над
15:44 07.06.2026
12 фен на сидеров
15:47 07.06.2026
13 в друг парламент
15:48 07.06.2026
14 свидетел
До коментар #9 от "000":нищо, дори и неотделяемите капачки са китайски !
15:49 07.06.2026
15 Баце,
До коментар #1 от "Нено":Китай нищо не е унищожил. "Колективните" мЪрсулки целенасочено, упорито и с невероятни усилия, влагайки огромни ресурси разкатаха икономиката на ЕсеС. Което си е мащабно постижение, да съсипеш гигантска индустрия за броени години.
И сега инфантилните идиоти се оправдават, че Китай им бил cpaл в гащите.
15:52 07.06.2026
16 Бай Лисан
с бай Манфред
веднъж отзад
веднъж отпред.
15:52 07.06.2026