The New York Times: Пентагонът планира изпращане на войски за превземане на остров Харг

24 Март, 2026 05:16, обновена 24 Март, 2026 05:25 1 623 12

The New York Times: Пентагонът планира изпращане на войски за превземане на остров Харг - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът обмисля разполагането на войски за участие във военна операция срещу Иран, предаде The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, голямо подразделение от 82-ра въздушно-десантна дивизия на САЩ може да бъде разположено в Близкия изток. Войските могат да бъдат използвани за превземането на остров Харг, но все още не е взето крайно решение за това, отбелязва вестникът.

Иран иска да начислява такси за корабоплаване през Ормузкия проток като условие за потенциални непреки преговори със САЩ, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Представители на арабските държави „водят преговори с двете страни поотделно от няколко дни“. Те оценяват, че между САЩ и Иран остават „огромни различия“, поради и от исканията на Техеран.

Според източници на вестника се предлага „неутрален регионален комитет“, който да установи контрол над пролива. Междувременно, Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че „изисква нова заповед, която би позволила на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток“.

Освен това, според вестника, корпусът „изисква конфликтът да не се възобновява“ и иска прекратяване на израелските удари по позициите на Хизбула в Ливан, затваряне на американски военни бази в Персийския залив и обезщетение за нанесените щети.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 В други новини

    5 18 Отговор
    Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани дълбоко в южната част на страната, заяви в понеделник израелският министър на финансите Бецалел Смотрич. Министърът на отбраната Израел Кац намекна по-рано този месец, че има планове за заграбване на земя, заявявайки, че Ливан може да се изправи пред загуба на територия, ако не разоръжи Хизбула.

    05:35 24.03.2026

  • 4 хехе

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    ще има рибай стек на промоция.

    05:46 24.03.2026

  • 5 ОнЯ

    19 1 Отговор
    Тръмп заяви, че ще наложи санкции на САЩ, ако не успеят да постигнат мир в Иран!

    05:56 24.03.2026

  • 6 Иран

    17 2 Отговор
    И петролът да се купува в йоани!

    06:01 24.03.2026

  • 7 Пунтагонът

    14 2 Отговор
    Изгуби поренната война и направи 300 бели ро света

    06:04 24.03.2026

  • 8 Дзак

    8 0 Отговор
    И какво ще правят там?

    06:04 24.03.2026

  • 9 ФАКТ

    8 0 Отговор
    06:06 24.03.2026

  • 10 Въпрос

    10 0 Отговор
    Коя война спечели досега Пунтагонът и де се не у с р а????

    06:08 24.03.2026

  • 11 Оня

    9 2 Отговор
    Само че Пентагонът докато обмисля тази сутрин 25 руски бойни кораба са пристигнали в Ормуз!!!!!!! И кво прайм са?

    06:15 24.03.2026

  • 12 Да не планира

    4 0 Отговор
    нищо , а да спре тези безумни ужаси и унищожения час по - скоро ! Имат опит с най - дългата си война от 20 години в историята си с Афганистан ! Как оставиха абсолютно всичко на талибаните и с по една раничка на гърба отлетяха за САЩ !

    06:38 24.03.2026

