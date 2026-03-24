The New York Times: Пентагонът планира изпращане на войски за превземане на остров Харг

Пентагонът обмисля разполагането на войски за участие във военна операция срещу Иран, предаде The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, голямо подразделение от 82-ра въздушно-десантна дивизия на САЩ може да бъде разположено в Близкия изток. Войските могат да бъдат използвани за превземането на остров Харг, но все още не е взето крайно решение за това, отбелязва вестникът.

Иран иска да начислява такси за корабоплаване през Ормузкия проток като условие за потенциални непреки преговори със САЩ, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Представители на арабските държави „водят преговори с двете страни поотделно от няколко дни“. Те оценяват, че между САЩ и Иран остават „огромни различия“, поради и от исканията на Техеран.

Според източници на вестника се предлага „неутрален регионален комитет“, който да установи контрол над пролива. Междувременно, Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че „изисква нова заповед, която би позволила на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток“.

Освен това, според вестника, корпусът „изисква конфликтът да не се възобновява“ и иска прекратяване на израелските удари по позициите на Хизбула в Ливан, затваряне на американски военни бази в Персийския залив и обезщетение за нанесените щети.