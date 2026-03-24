Подслушването на мобилния телефон на унгарския външен министър Петер Сиярто разкри европейското псевдоединство, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

"Това е тяхната визитна картичка: твърдят, че са съюзници и имат това прословуто псевдоединство, но в действителност всички се шпионират, подслушват, след това изнудват и т.н. Заслугата трябва да се отдаде преди всичко на нейните лидери, които честно казваха през всичките тези години, че не следват примера на Русия или на когото и да било друг, че защитават интересите на страната си, че действат в интерес на своя народ. Това е точно обратната тенденция в западноевропейската общност. Там не е прието да се мисли за хората; там е прието да се мисли за интересите на определени елитни групи и методологията е това, което описах", отбеляза дипломатът.

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че украинските разузнавателни служби са подслушвали мобилния телефон на Сиярто, след като са получили номера му от унгарски журналист.

Оказа се, че това лице има преки връзки с ръководството на унгарската опозиционна партия "Тиса".

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е възложил на унгарското Министерство на правосъдието да разследва случая.

Унгарските власти отрекоха да са предавали информация на Русия.

Европейската комисия (ЕК) изрази тревога от разкритията.