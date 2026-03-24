Москва: Подслушването на мобилния телефон на унгарския външен министър разкри европейското псевдоединство

Москва: Подслушването на мобилния телефон на унгарския външен министър разкри европейското псевдоединство

24 Март, 2026 07:16 3 325 89

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е възложил на унгарското Министерство на правосъдието да разследва случая

Москва: Подслушването на мобилния телефон на унгарския външен министър разкри европейското псевдоединство - 1
Подслушването на мобилния телефон на унгарския външен министър Петер Сиярто разкри европейското псевдоединство, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

"Това е тяхната визитна картичка: твърдят, че са съюзници и имат това прословуто псевдоединство, но в действителност всички се шпионират, подслушват, след това изнудват и т.н. Заслугата трябва да се отдаде преди всичко на нейните лидери, които честно казваха през всичките тези години, че не следват примера на Русия или на когото и да било друг, че защитават интересите на страната си, че действат в интерес на своя народ. Това е точно обратната тенденция в западноевропейската общност. Там не е прието да се мисли за хората; там е прието да се мисли за интересите на определени елитни групи и методологията е това, което описах", отбеляза дипломатът.

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че украинските разузнавателни служби са подслушвали мобилния телефон на Сиярто, след като са получили номера му от унгарски журналист.

Оказа се, че това лице има преки връзки с ръководството на унгарската опозиционна партия "Тиса".

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е възложил на унгарското Министерство на правосъдието да разследва случая.

Унгарските власти отрекоха да са предавали информация на Русия.

Европейската комисия (ЕК) изрази тревога от разкритията.


  • 1 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    28 67 Отговор
    .


    И мен сигурно ме послушват от ЕС. Но аз не рева. Защото не съм жалък доносник и шпионин.


    .

    Коментиран от #8, #10, #25, #34, #45

    07:18 24.03.2026

  • 2 Мария Захарова

    32 50 Отговор
    Как не ви е срам да разкривате нашите шпиони в ЕС?

    07:19 24.03.2026

  • 3 Отряд 1

    41 5 Отговор
    Боговете сигурно са полудели.
    Не виждам друга причина, която да обясни поведението на политиците, но мисля, че е нормално в лудницата да има луди. Един за друг те са нормални, а ако един нормален влезе в лудницата - то той ще бъде луд, в очите на лудите, защото лудостта не разпознава себе си като такава. (Розенхайм)

    Същото е с политиката.

    Коментиран от #11

    07:19 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    16 47 Отговор
    Нормално е да се извършват такива подслушвания, по този начин се вдига нивото на сигурността в рамките на съюза.

    07:20 24.03.2026

  • 6 Георги

    58 16 Отговор
    значи Сиярто е ползвал личния си телефон за да порти на Русия? Стига бе, това даже в детските филмчета го няма.

    07:20 24.03.2026

  • 7 Хайо

    64 12 Отговор
    Точно преди изборите .... На ЕС излагацията с Румъния не им беше достатъчно ..

    07:21 24.03.2026

  • 8 "Краен национализъм"

    12 40 Отговор

    До коментар #1 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    .



    Стремежът към "краен национализъм" и някаква форма на "социализъм" или "комунизъм" обикновено се проявява сред бедните и необразовани мъже. Те нямат особено големи собствени постижения нито в образованието, нито в кариерата - единственото им "постижение" е, че са се родили от дадена националност (български, сръбски, гръцки и т.н. националисти).

    Никой уважаващ себе си мъж с реални качества и умения/образование не би искал някой да му дава нещо даром (защото той се е родил и съществува). А точно това е идеята зад социалната и комунистическата политика - "държавата ще се погрижи за всичко, ти само папкай и слушкай".



    .

    Коментиран от #19, #31

    07:21 24.03.2026

  • 9 Дзак

    3 8 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    07:21 24.03.2026

  • 10 Смотльо,

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Теб освен родителите ти ,познава ли те друг ?

    Коментиран от #13

    07:21 24.03.2026

  • 11 Отряд 1

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отряд 1":

    Те са луди само в нашите очи, очите на нормалните извън лудницата. Но за тях, за онези в лудницата, ние нормалните сме луди, а те са нормални. Това е границата между политиката и обществото. В крайна сметка, всеки луд с номера си, някой с цели нормални програми.

    Пабло Роберто

    07:23 24.03.2026

  • 12 Сиярто нали каза че не било вярно?

    7 13 Отговор
    Ако не е вярно, как може да са получили информацията от подслушване на телефона му? Нали такова подслушване щеше да покаже точно обратното?

    Коментиран от #50, #57

    07:23 24.03.2026

  • 13 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    8 25 Отговор

    До коментар #10 от "Смотльо,":

    И още няколко човека. И това е идеята. Никой не се занимава с обикновените граждани на ЕС. Ако някой реве от подслушване, значи е казал, а може би дори върши разни не много законни работи.
    😉

    Коментиран от #75

    07:24 24.03.2026

  • 14 Анонимен

    25 4 Отговор
    Вероятно това е във възможностите на всяка мутра с някакви връзки в МВР.

    07:25 24.03.2026

  • 15 САМО ПРИ СОЦА СЕ ПОДСЛУШВАШЕ

    30 5 Отговор
    Сега вече е демокрация и не се подслушва - КАЗАЛ ПОДСЛУШВАЧА.

    07:28 24.03.2026

  • 16 Помним и знаем

    33 5 Отговор
    Ание още помним и за подслушването на Меркел и Оланд от американците-то още тогава блесна същноста на евро-атлантизма...-което реално са приказни за наивници. Та и сега така-какво евро единство-какво европейско семейство и единство...?

    07:28 24.03.2026

  • 17 глупости на търкалета

    24 2 Отговор
    Западните разузнавателни служби получили телефона на министъра от някакъв журналист ???!!

    Първо , какви са тия служби които трябва да получат номера от журналист ??!!
    Второ , каква е гаранцията че това е номера на министъра , а не е постановка ??!!

    07:29 24.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохо Бохо

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от ""Краен национализъм"":

    Току що описа ЕС

    07:30 24.03.2026

  • 20 Георгиев

    26 6 Отговор
    Всички знаят, че мобилните телефони могат да се подслушват и се подслушват и не от една служба. Ако си спомняте, имаше подобен скандал с подслушване от САЩ на телефона на Меркел. Известни са криптиращи устройства за поверителни разговори, които не са съвсем сигурни. Но като форма на шантаж подслушването или само обявено намерение съществува.и то не от вчера. И не само телефоните. Това е част от играта на службите от много десетки години. Наглостта в статията е намесата на името Зеленски и в този процес. Защото той е във война с Орбан и Сиярто, които да близки с Тръмп и в същото време моли за американско оръжие.

    Коментиран от #38

    07:31 24.03.2026

  • 21 ЕПЩАЙН

    18 1 Отговор
    А пък аз сега ги виках директно да си ги снимам. Какво да ги подслушвам.

    07:33 24.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Айше

    10 2 Отговор
    И мен ме подслушват в Европейска България, а не съм откраднала дори милион.

    07:34 24.03.2026

  • 24 Пусся

    11 7 Отговор
    Ами в рашката не се подслушва и хората хич не скачат от високо.

    07:34 24.03.2026

  • 25 Точка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Типа откъде знаеш какво ги интерисува и ЗА какво.

    07:35 24.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кривоверен алкаш

    9 14 Отговор
    Не е псевдоединство...а има псевдодемократи като Фицо и Орбан..и каквото повикало това се и обадило...Нищо не казваш за информацията която ти е снасял унгарският Кон...

    07:35 24.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факти

    10 14 Отговор
    Русия пак вие на умряло. Изгуби троянския си кон в ЕС. Орбан е пътник.

    Коментиран от #89

    07:37 24.03.2026

  • 30 Дудов

    18 5 Отговор
    Украинците дейсттвот типично по украински.Подмолно.

    07:38 24.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пич

    10 1 Отговор
    Тук ще засегна парапсихологията! Всичко върви според Оруел!!! И важният въпрос е - защо ?! Или по точно - защо съществува Оруел?! И защо съществуват такива като него ?! Видяли сме с очите си, и сме преживяли лично ситуации, за които сме били предупреждавани! От киното, от литературата, от различни философи и мислители. И как ги приемаме ?! Като нещо, което не ни засяга, защото е някаква измислица на някой си! А измислица ли беше ковида, измислица ли беше острова, на който ядат хора, измислица ли са сатанинските кръгове, които задушават човечеството ?! Видяхте лично - не са !!! Тогава...?! Тогава отново опираме до парапсихологията - борбата между доброто и злото !!! И виждаме че има сили, които се грижат да сме предупредени, и да знаеме !!! А обръщаме ли внимание на тези предупреждения, е тема за друг коментар !!!

    07:39 24.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Какъв "шпионин" бе?

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Външения министър на суверенна държава може да разговаря с когото си иска! ЕС да не е обявил война на Русия???
    Ако е издавал "секретна информация" защо не я споменат каква е? Какво "секретно" може да има на урсулските седенки, което да не е изтекло по медиите?
    А подслушването е престъпление!

    07:41 24.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Европеец

    11 5 Отговор
    "Европейската комисия (ЕК) изрази тревога от разкритията"

    Ами трябва да се тревожат Урсулиците че краят им е много близо - поредното доказателство че се мъчат да въведат фашистка диктатура в управлението на ЕС.

    07:43 24.03.2026

  • 37 Когато Един човек

    7 11 Отговор
    Е Предател
    И Агент на Чужда държава

    Защо не трябва да му се подслушва Телефона ,

    Бре

    Алкохолен Дегенерат ?

    Тая Захарова да си гледа Масата и Пиенето .

    И да каже кога ще правят ,
    Инсценират Покушението
    Срещу Орбан ?...

    Коментиран от #72

    07:43 24.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 КАЖЕТЕ ЗА КОЕ ПЛЕМЕ СА ХАРАКТЕРНИ

    7 2 Отговор
    Лъжата, агресивността, подлостта, манипулирането, алчността и незачитането на никакви норми и правила?

    Коментиран от #54

    07:44 24.03.2026

  • 40 Някой

    11 2 Отговор
    САЩ подслушваше преди Меркел. През система на НАТО и връзки в Дания подслушваха държави от НАТО. Освен че опитват да подслушват всеки.

    07:45 24.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факти

    6 8 Отговор
    Псевдоединство е добро описание на БРИКС. Русия винаги проектира дефицитите си върху противниците си. От това обаче полза няма. С пропаганда няма да оправи нито икономиката си, нито армията си.

    Коментиран от #46

    07:46 24.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мала Алкаша

    4 7 Отговор
    Кога ще пуснате Интернета на Ушанките?

    Защо ги върнахте във 1937 Година ?

    Май Положението е пълна Обосрация
    В Кенефа
    Че се налага да ограничавате
    Обикновения Руснак .

    Тръгнала да реве за ЕС .

    Коментиран от #48

    07:46 24.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Зевзек

    10 4 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    "Псевдоединство е добро описание на БРИКС"

    Нещо за "силното и сплотено" НАТО няма ли да кажеш или твоята работа е да плюеш по Русия

    07:48 24.03.2026

  • 47 Гост

    9 4 Отговор
    Това жензитата естествено не сте и чували, че съществува директива за защита на личните данни, а всяка държава има такива закони! Глобите са дзверски - от 5 млн. евро нагоре! Да съди унгареца евроХейците от Брюксел, които нарушават собствените си директиви!

    07:48 24.03.2026

  • 48 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мала Алкаша":

    Направо кеф ми става като видя как нашите козячета скимтят и плюят в безсилна ярост че господарите им отекоха в канала.

    Коментиран от #52, #62

    07:50 24.03.2026

  • 49 Пригожин

    3 5 Отговор
    В Русия не подслушват телефони ли ?

    Или направо. Ги гърмят
    Или бутат във Затвора .

    Коментиран от #51

    07:50 24.03.2026

  • 50 Георги

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сиярто нали каза че не било вярно?":

    първо - информацията идва от укрите, а те не се разбират с Орбан. Второ - в Унгария идват избори, а ЕС и укрите дори не крият, че искат Орбан да загуби. Трето - нито сега, нито някога на политиците им е пукало дали ще излъжа и дали ще бъдат разкрити. Не казвам, че Сиярто не е портил, не знам дали е така, но няма да се учудя да го е правил, нито ще се учудя ЕС и укрите да лъжат. Единствено ще се учудя ако Сиярто е портил от личния си телефон.

    07:51 24.03.2026

  • 51 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пригожин":

    Ами явно не подслушват щом не са ги хванали - пък и нали в Русия било "диктатура" а пък в ЕС "демокрация" или няма нищо такова - това са просто опорки.

    07:53 24.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Казвам

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "КАЖЕТЕ ЗА КОЕ ПЛЕМЕ СА ХАРАКТЕРНИ":

    "Лъжата, агресивността, подлостта, манипулирането, алчността и незачитането на никакви норми и правила?"

    За евреите е напълно нормално.

    07:56 24.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Казал е, че не е вярно

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сиярто нали каза че не било вярно?":

    , че е издавал "секретна информация". А външен министър на суверенна държава може да разговаря с когото си иска в интерес на държавата си- ТОВА МУ Е РАБОТАТА

    И подслушвача в Унгария ли е? Или вече патриотично се е спотаил в Лондон или под полата на Урсула?
    Британските номера са ясни- избори идват! Ако не пуснат записа на разговора означава, че ако го пуснат, няма да има желания ефект.

    Коментиран от #66

    07:58 24.03.2026

  • 58 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "Орбан е Пътник":

    Урсулата е пътник и козячетата останаха без баничка за това ревът на умрело.

    07:59 24.03.2026

  • 59 Бг гражданин

    9 5 Отговор
    Точно преди изборита в Унгария,ЕС съюз действа по стар комунистически метод...изнудване ,подслушване,целта е да свалят нудобният за Брюксел Орбан!!!

    Коментиран от #67

    08:00 24.03.2026

  • 60 Георги

    7 3 Отговор
    значи укрите заплашват неудобни за тях държавни глави, подслушват политици, хакват дронове и могат да ги използват за терористични актове, гръмват неудобни чужденци. Всичко това са техни собствени самопризнания и хвалби. Но иначе не са терористична държава. Нямам търпение да ги приемем в ЕС без никакви условия и уговорки.

    08:00 24.03.2026

  • 61 Факти

    3 5 Отговор
    Русия винаги е загрижена за Европа и дава приятелски съвети за благоденствието й. Къде е сега приятелският съвет? Защо Русия не призова унгарците да гласуват за Мадяр и за единството в Европа? Разочарован съм.

    08:02 24.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Машенка

    4 9 Отговор
    То в Русия никой за нищо не се подслушва... Само дето спряхте и интернета. Тотална изолация и опростяване на обществото. Все едно да повярваме, че Русия е света вода ненапита. Как няма да подслушват Орбан и подчинените му, като ви е троянски кон. Вие тотално сте изпращяло.

    Коментиран от #68, #71, #74

    08:03 24.03.2026

  • 64 факуса

    5 2 Отговор
    ха ха и натювското е същото,нали разкриха ,че сащ подслушват партньорите

    08:05 24.03.2026

  • 65 Перо

    11 2 Отговор
    От ЕС провеждат румънския сценарии за президентските избори. От ЕС искат послушно джендърско правителство и от там провеждат всички манипулации за отстраняване на пречката за заема на ционисткия режим! Законността се съблюдава само когато е в интерес на джендърията!

    08:05 24.03.2026

  • 66 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Казал е, че не е вярно":

    "И подслушвача в Унгария ли е? Или вече патриотично се е спотаил в Лондон или под полата на Урсула?"

    За да подслушваш телефон трябва мобилния оператор да ти е дал достъп до сървърите си или да си разположил оборудване близо до кабинета му а това не става без нареждане "отгоре". Намирисва ми на нов скандал "Уотъргейт" и някои Урсули за това са "притеснени" защото започва разследване без което те да контролират.

    08:06 24.03.2026

  • 67 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Бг гражданин":

    По стар комунистически метод е действал унгарският руски агент, който беше хванат по бели гащи. Сега Орбан ще загуби изборите и имунитета си. Бас ловя, че ще избяга в Русия, защото е много чист.

    Коментиран от #70

    08:06 24.03.2026

  • 68 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Машенка":

    "Само дето спряхте и интернета"

    Трябва да се лъже че да има за баничка ли?

    08:08 24.03.2026

  • 69 ВВП

    4 2 Отговор
    Есср е един овехтял клозет..със разбит покрив .който скоро ще се срути..

    08:09 24.03.2026

  • 70 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Факти":

    "че ще избяга в Русия"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - пък и трябва яко да се лъже.

    08:10 24.03.2026

  • 71 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Машенка":

    в Русия интернета не е спрян. За останалото си прав.

    08:10 24.03.2026

  • 72 И коя държава е "предал" бе?

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Когато Един човек":

    "Държавата" на Урсула ли?
    Или се е грижил за собствената си държава!
    Я да пуснат записа, та да видим!
    Или, ако го пуснат си губи ефейта?

    08:10 24.03.2026

  • 73 ВВП

    6 2 Отговор
    ЕССР е фашистка фракция,също НАТО ,ООН и другите ненужници.

    08:12 24.03.2026

  • 74 Унгарец

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Машенка":

    "Как няма да подслушват Орбан и подчинените му, като ви е троянски кон"

    Ами забранено е със закон и даже от конституцията - обаче фашистката хунта в ЕС законите не я интересуват - те не се посвениха избора на цял народ да отменят.

    Сега последно "демокрация" ли е в ЕС или фашистка диктатура - ако е второто то подслушването на политици даже е задължително. Ако подслушваха Урсула дали по същия начин щяхте да реагирате.

    08:15 24.03.2026

  • 75 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Атланто-фашизмът не прощава

    08:16 24.03.2026

  • 76 Дзак

    5 1 Отговор
    Работата на Външен министър не включва ли телефонни консултации по въпроси, засягащи страната?

    08:17 24.03.2026

  • 77 Весел Патиланец

    2 7 Отговор
    Плоско Zахарова, плоско!!!
    Не са ви предавали информация, а сте подслушвали ;-)
    Ако беше така щеше да има нормална политика, а не ПРО-руZZka!
    Няма нужда да ги пазите - орбановците вече са пътници!

    Коментиран от #78, #79

    08:17 24.03.2026

  • 78 Учуден

    3 8 Отговор

    До коментар #77 от "Весел Патиланец":

    "Ако беше така щеше да има нормална политика, а не ПРО-руZZka!"

    Значи всеки който гледа интересите на държавата си и не е наведен на господарите ви е "руски агент". Робът най -много мразел свободните а не господарите си.

    08:23 24.03.2026

  • 79 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #77 от "Весел Патиланец":

    "орбановците вече са пътници!"

    Това ще го реши унгарския народ а не нашите козячета и господарите им и в това им е най голямата мъка.

    08:25 24.03.2026

  • 80 Накратко

    8 3 Отговор
    Всички които са свързани с режима и хунтата в Кремъл попадат в категорията на подлеците и дeгeнератите военнолюбци и престъпници... заплашващи съществуването на човечеството. Срещата в Аляска между неадекватниците Тръмп и Путлер е в основата на войните които се водят в момента.
    Русия даде тон за това още през 2022 година с агресията срещу Украйна ,а САЩ и Израел последваха примера и.

    Коментиран от #82, #83, #85

    08:26 24.03.2026

  • 81 а бе..

    4 6 Отговор
    Бандерски бг-та четете,пише че укронатцистите са подшлушвали джиесема на унгарския външен министър-сиярто и когато той беше на посещение в масква.зеления мухал се опита да пренесе над сто млна $ кеш,през маджарско,но кремля бди и информираха орбанчо къде и как да пипне бандерците по кюлоти

    08:28 24.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Накратко":

    "Русия даде тон за това още през 2022 година с агресията срещу Украйна ,а САЩ и Израел последваха примера и"

    А защо забрави Ирак, Либия, Югославия - или това не съответства на козяшката пропаганда - защо забрави и кървавия преврат в Кииф организиран от господарите ти. Защо така получавате едностранна амнезия.

    08:35 24.03.2026

  • 84 Червената Биомаса

    2 3 Отговор
    Отново изтрещя.

    Значи всичко е Окей.

    Коментиран от #87

    08:36 24.03.2026

  • 85 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Накратко":

    Бе кога успя да си нашляпаш толкова плюсчета - да не мислиш че някой се хваща че ужким сте много.

    08:37 24.03.2026

  • 86 Руските Служби

    1 3 Отговор
    Кога ще гърмят Орбан?

    Ще вдига ли и той Юмрука
    Като Рижавия
    И да се прави на Герой
    Пред Унгарците?

    Коментиран от #88

    08:38 24.03.2026

  • 87 Антитрол

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Червената Биомаса":

    Като гледам козяшката биомаса скимти и плюе в безсилна ярост че разкриха господарите им че ползват фашистки методи срещу опонентите им.

    08:41 24.03.2026

  • 88 Запознат

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Руските Служби":

    Не знам, ама знам че след края на разследването Урсула и Кая си заминават пък може и Шмърц и Макарончо да ги последват. Нашите козячета да се ориентират докато все още има американски самолети на София.

    08:43 24.03.2026

  • 89 Нагъ зисе

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Пред презокеанските господари които между другото дори не знаят къде си на картата, просто поредната аборигенска територия която самоволно се е дала за колония.

    09:03 24.03.2026

