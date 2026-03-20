Тръмп обмисля планове за окупиране на ключов ирански остров

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на иранския остров Харг, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток, пише сайтът „Аксиос“, като се позовава на четири официални източника, предаде БТА.
Важно е да се отбележи, че президентът Тръмп не може да сложи край на войната, поне не според своите условия, докато не прекъсне иранската хватка върху корабоплаването през протока. Междувременно световните цени на енергията се покачват. Операция за превземане на остров Харг, който се намира на около 25 километра от брега и през който преминава 90% от износа на ирански суров петрол, обаче би могла да изложи американските войски на по-пряк обстрел. Поради това такава операция би била предприета едва след като американските въоръжени сили допълнително отслабят военния капацитет на Иран около Ормузкия проток.
„Нужен ни е около месец, за да отслабим допълнително Иран чрез удари, да поемем контрол над острова и след това да засилим позициите си за преговори.“, каза официален представител на Белия дом. Такова действие, ако бъде одобрено, ще изисква и повече войски.
Три различни подразделения на морската пехота са на път към региона. Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още повече войски скоро, заяви американски представител.
„Той (Доналд Тръмп) иска Ормузкия проток да бъде отворен. Ако трябва да превземе остров Харг, за да се случи това, ще се случи. Ако реши да проведе инвазия по крайбрежието, това ще се случи. Това решение обаче все още не е взето“, заяви високопоставен служител от администрацията пред „Аксиос“.
„Винаги сме имали войски на място в конфликти при всеки президент, включително Тръмп. Знам, че това е мания в медиите и разбирам политиката, но президентът ще направи това, което е правилно“, каза втори високопоставен служител, добавяйки, че все още не е взето решение.
Сенатор Том Котън (републиканец от Арканзас), председател на комисията по разузнаването в Сената, заяви, че Тръмп е постъпил „предпазливо“, като не е изключил възможността за сухопътна инвазия, но не уточни дали я подкрепя. Котън твърди, че затварянето на пролива е акт на отчаяние от страна на Иран, но каза, че Тръмп има „планове в изобилие“ за този случай.
Макар остров Харг да е от критично значение за иранската петролна индустрия, няма гаранция, че завземането му ще убеди Техеран да сключи мир при условията на Тръмп.
Контраадмирал (в оставка) Марк Монтгомъри заяви пред „Аксиос“, че такава мисия би изложила американските войски на ненужен риск, като се има предвид несигурната полза. „Ако завземем остров Харг, те ще затворят кранчето от другата страна. Не е като да контролираме тяхното петролопроизводство“, каза той. Монтгомъри заяви, че е по-вероятно след още около две седмици удари, насочени към отслабване на способностите на Иран, САЩ да изпратят разрушители и самолети в протока, които да ескортират танкерите, като по този начин отпадне необходимостта от инвазия.
Миналият петък американските въоръжени сили проведоха масирани въздушни удари по десетки военни цели на остров Харг.
Ударът беше „предупредителен изстрел“, за да убеди иранците да отворят отново пролива, заявиха американски официални лица. Той също беше и подготвителна стъпка за отслабване на военните способности на Иран на острова и за полагане на основите за потенциална наземна операция.
„Можем да унищожим острова, когато си поискаме. Наричам го малкият остров, който стои там напълно незащитен. Унищожихме всичко освен тръбите. Оставихме тръбите, защото възстановяването им ще им отнеме години“, заяви Тръмп вчера.
Тръмп също така заяви пред репортери вчера, че „не разполага войски никъде“, макар че добави: „Ако го правех, със сигурност нямаше да ви кажа.“
Зад кулисите се обсъждат военни операции като окупация на острова или морска блокада, като са потърсени и правни становища за тяхната законност. Междувременно САЩ изпращат морски пехотинци в региона и обмислят допълнителни подкрепления. Възможни са и други операции, включително евакуация на дипломатически персонал.
1 ОТ МНОГО ОБМИСЛЯНЕ
14:18 20.03.2026
2 ои8уйхътгрф
14:19 20.03.2026
3 Руските наташки в Израел
Казват, че само тука ги пускали и не искали да се връщат във великата си матушка!
14:20 20.03.2026
6 Тръмп си би автогол
14:23 20.03.2026
7 Швейк
14:23 20.03.2026
8 Някой
14:23 20.03.2026
9 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Как":Ей, тихо там бе- няма да даваш акъл на краварите... Решили са хората да захранят стабилно популацията с акули в протока и ще го направят...
Коментиран от #10, #11
14:24 20.03.2026
10 Мушморок
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":и тебе бива да те хвърлят в Ормуза за храна на акулите.
14:27 20.03.2026
11 хехе
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":от толкова много крави ще има и за рибай стек на промоция.
14:27 20.03.2026
12 Усраула с Лайненс
една страна на 200 години и един неин представител могат да нападнат и убиват други себеподобни и да казват кой какво ще купува и от кого и всичко това назаем (разбирайте кредитите на 200 годишната страна) или печатане на хартийки на принтер на който казват пари
жалко е но е факт
14:28 20.03.2026
13 Спасение нема
Коментиран от #16, #19, #28
14:30 20.03.2026
14 Майсорът на стратегията
14:31 20.03.2026
15 Карго 200
Коментиран от #23
14:31 20.03.2026
16 Мисирката
До коментар #13 от "Спасение нема":за пехотата ли
14:32 20.03.2026
17 Учуден
И защо Иран ще отвори протока когато окупират неговия най-важен терминал за товарене на танкери - някой ще ми обясни ли логиката. Реално ще забранят и на Иран да продава петрол и видиш ли тогава той ще отвори протока други да продават.
Тръмпоча става все по-луд.
14:33 20.03.2026
18 Сън
14:34 20.03.2026
19 Факт
До коментар #13 от "Спасение нема":После обратно.... опаковка
14:34 20.03.2026
21 Я пък тоя
14:36 20.03.2026
23 Антитрол
До коментар #15 от "Карго 200":"Чий е остров Харк"
И какво ще направят господарите ти ако са толкова глупави че да пратят пехота там - няма нужда даже и иранците да се целят в пехотата - достатъчно е да уцелят един от резервоарите с петрол или още по-лесно да го минират предварително.
Ама то акъла при нашите козячета е много дефицит - пък тръмпоча всеки ден ги говори различни.
Коментиран от #30
14:40 20.03.2026
24 Я пък тоя
До коментар #4 от "Въздушен пионер":Не е ударен, сам си е паднал, както и другите четири самолета.
Спукал е гума, подхлъзнал се е и готово.
🤣
Коментиран от #27
14:40 20.03.2026
25 Даа!
14:45 20.03.2026
26 Карго 200
20.03.2026г.
😍🔥
Коментиран от #29
14:46 20.03.2026
27 Зевзек
До коментар #24 от "Я пък тоя":"Не е ударен, сам си е паднал"
Така е, не им се отразява добре жегата в персийския залив - нито на самолети нито на самолетоносачи - запалило се пералното помещение - сигурно са го претоварили че преди това бяха запушени кенефите и може да са оцапали гащите.
Коментиран от #32
14:46 20.03.2026
28 Дърт Вейдър
До коментар #13 от "Спасение нема":Синко , янките имат болезнени спомени от битки за дебаркации - сесанта в Нормандия и за острови - битката Окинава! Може да е отдавна но спомена и билката от нея остава . А немислимо че иранците са по-малко фанатици от японците като пти тях може да прибавим и религиозния елемент като допълнителна мотивация ! А мотивацията на нападателя не е като тази на нападнатия - виж Русия -Украйна .Така че много малка е вероятността да има дебаркация .
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
14:48 20.03.2026
29 Геймър
До коментар #26 от "Карго 200":"Пълно видео на свалянето на руски щурмови хеликоптер Ка-52 от дронове"
Това от коя игра е или ИИ го генерира.
14:49 20.03.2026
30 Оди там Кеноби
До коментар #23 от "Антитрол":Колега не си губи времето и енергията да обясняваш елементарни тактики и стратегии на хора които не са пораснали котките и не са си цапали ръцете с гол.
14:51 20.03.2026
32 Я пък тоя
До коментар #27 от "Зевзек":Запушили са тоалетните с памперси. Следствие на това са решили да ги перът и пожара е готов 🔥
14:53 20.03.2026