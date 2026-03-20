Тръмп обмисля планове за окупиране на ключов ирански остров

20 Март, 2026 14:17 1 156 32

Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още повече войски скоро, заяви американски представител

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на иранския остров Харг, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток, пише сайтът „Аксиос“, като се позовава на четири официални източника, предаде БТА.

Важно е да се отбележи, че президентът Тръмп не може да сложи край на войната, поне не според своите условия, докато не прекъсне иранската хватка върху корабоплаването през протока. Междувременно световните цени на енергията се покачват. Операция за превземане на остров Харг, който се намира на около 25 километра от брега и през който преминава 90% от износа на ирански суров петрол, обаче би могла да изложи американските войски на по-пряк обстрел. Поради това такава операция би била предприета едва след като американските въоръжени сили допълнително отслабят военния капацитет на Иран около Ормузкия проток.

„Нужен ни е около месец, за да отслабим допълнително Иран чрез удари, да поемем контрол над острова и след това да засилим позициите си за преговори.“, каза официален представител на Белия дом. Такова действие, ако бъде одобрено, ще изисква и повече войски.

Три различни подразделения на морската пехота са на път към региона. Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още повече войски скоро, заяви американски представител.

„Той (Доналд Тръмп) иска Ормузкия проток да бъде отворен. Ако трябва да превземе остров Харг, за да се случи това, ще се случи. Ако реши да проведе инвазия по крайбрежието, това ще се случи. Това решение обаче все още не е взето“, заяви високопоставен служител от администрацията пред „Аксиос“.

„Винаги сме имали войски на място в конфликти при всеки президент, включително Тръмп. Знам, че това е мания в медиите и разбирам политиката, но президентът ще направи това, което е правилно“, каза втори високопоставен служител, добавяйки, че все още не е взето решение.

Сенатор Том Котън (републиканец от Арканзас), председател на комисията по разузнаването в Сената, заяви, че Тръмп е постъпил „предпазливо“, като не е изключил възможността за сухопътна инвазия, но не уточни дали я подкрепя. Котън твърди, че затварянето на пролива е акт на отчаяние от страна на Иран, но каза, че Тръмп има „планове в изобилие“ за този случай.

Макар остров Харг да е от критично значение за иранската петролна индустрия, няма гаранция, че завземането му ще убеди Техеран да сключи мир при условията на Тръмп.

Контраадмирал (в оставка) Марк Монтгомъри заяви пред „Аксиос“, че такава мисия би изложила американските войски на ненужен риск, като се има предвид несигурната полза. „Ако завземем остров Харг, те ще затворят кранчето от другата страна. Не е като да контролираме тяхното петролопроизводство“, каза той. Монтгомъри заяви, че е по-вероятно след още около две седмици удари, насочени към отслабване на способностите на Иран, САЩ да изпратят разрушители и самолети в протока, които да ескортират танкерите, като по този начин отпадне необходимостта от инвазия.

Миналият петък американските въоръжени сили проведоха масирани въздушни удари по десетки военни цели на остров Харг.

Ударът беше „предупредителен изстрел“, за да убеди иранците да отворят отново пролива, заявиха американски официални лица. Той също беше и подготвителна стъпка за отслабване на военните способности на Иран на острова и за полагане на основите за потенциална наземна операция.

„Можем да унищожим острова, когато си поискаме. Наричам го малкият остров, който стои там напълно незащитен. Унищожихме всичко освен тръбите. Оставихме тръбите, защото възстановяването им ще им отнеме години“, заяви Тръмп вчера.

Тръмп също така заяви пред репортери вчера, че „не разполага войски никъде“, макар че добави: „Ако го правех, със сигурност нямаше да ви кажа.“

Зад кулисите се обсъждат военни операции като окупация на острова или морска блокада, като са потърсени и правни становища за тяхната законност. Междувременно САЩ изпращат морски пехотинци в региона и обмислят допълнителни подкрепления. Възможни са и други операции, включително евакуация на дипломатически персонал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ОТ МНОГО ОБМИСЛЯНЕ

    42 6 Отговор
    ТЪПАКА СЕ ВКАРА В ТЕЖЪК ФИЛМ С ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ЕВРЕИ. КУКУРИГУ

    14:18 20.03.2026

  • 2 ои8уйхътгрф

    11 15 Отговор
    Много ви моля, УМОЛЯВАМ ВИ- завладейте го тоя гаден остров... Е, или поне опитайте де...

    14:19 20.03.2026

  • 3 Руските наташки в Израел

    6 32 Отговор
    се преселват в България!
    Казват, че само тука ги пускали и не искали да се връщат във великата си матушка!

    14:20 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп си би автогол

    26 3 Отговор
    с това навеждане на евреите.Сега да му сърба попарата.

    14:23 20.03.2026

  • 7 Швейк

    22 3 Отговор
    Лицето Тръмп излезе умно като на прасето чичо му !

    14:23 20.03.2026

  • 8 Някой

    22 2 Отговор
    Тези не помнят ли какво стана със Змийския остров? Ще бъдат изравнявани със земята ежедневно, ако стъпят там .

    14:23 20.03.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    13 13 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    Ей, тихо там бе- няма да даваш акъл на краварите... Решили са хората да захранят стабилно популацията с акули в протока и ще го направят...

    Коментиран от #10, #11

    14:24 20.03.2026

  • 10 Мушморок

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    и тебе бива да те хвърлят в Ормуза за храна на акулите.

    14:27 20.03.2026

  • 11 хехе

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    от толкова много крави ще има и за рибай стек на промоция.

    14:27 20.03.2026

  • 12 Усраула с Лайненс

    12 2 Отговор
    явно човечеството не е много напреднало в своето развитие щом
    една страна на 200 години и един неин представител могат да нападнат и убиват други себеподобни и да казват кой какво ще купува и от кого и всичко това назаем (разбирайте кредитите на 200 годишната страна) или печатане на хартийки на принтер на който казват пари
    жалко е но е факт

    14:28 20.03.2026

  • 13 Спасение нема

    4 12 Отговор
    Морската пехота пътува към залива.

    Коментиран от #16, #19, #28

    14:30 20.03.2026

  • 14 Майсорът на стратегията

    13 2 Отговор
    Тръмп отново е невероятно тъп !!! Да окупираш остров е , като да си вкараш стадото в една кошара която да заключиш, и после да запалиш. За да си сигурен, че нито една овца няма да оцелее!!! Или - десетки солджъри на място от което няма бягане, който Иран ще избие с десетина ракети!!! Но няма да кажа как биха направили успешна инвазия!

    14:31 20.03.2026

  • 15 Карго 200

    1 12 Отговор
    Както вчера писах,жалкия пилот от село Славяново-Рублен Радев много скоро ще му се хилим в лицето,с въпроса "Чий е остров Харк"?

    Коментиран от #23

    14:31 20.03.2026

  • 16 Мисирката

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Спасение нема":

    за пехотата ли

    14:32 20.03.2026

  • 17 Учуден

    12 0 Отговор
    "Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на иранския остров Харг, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток"

    И защо Иран ще отвори протока когато окупират неговия най-важен терминал за товарене на танкери - някой ще ми обясни ли логиката. Реално ще забранят и на Иран да продава петрол и видиш ли тогава той ще отвори протока други да продават.

    Тръмпоча става все по-луд.

    14:33 20.03.2026

  • 18 Сън

    9 0 Отговор
    Дядката все още сънува.

    14:34 20.03.2026

  • 19 Факт

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Спасение нема":

    После обратно.... опаковка

    14:34 20.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Е как обмислял като той няма мисъл!

    14:36 20.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антитрол

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    "Чий е остров Харк"

    И какво ще направят господарите ти ако са толкова глупави че да пратят пехота там - няма нужда даже и иранците да се целят в пехотата - достатъчно е да уцелят един от резервоарите с петрол или още по-лесно да го минират предварително.

    Ама то акъла при нашите козячета е много дефицит - пък тръмпоча всеки ден ги говори различни.

    Коментиран от #30

    14:40 20.03.2026

  • 24 Я пък тоя

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въздушен пионер":

    Не е ударен, сам си е паднал, както и другите четири самолета.
    Спукал е гума, подхлъзнал се е и готово.
    🤣

    Коментиран от #27

    14:40 20.03.2026

  • 25 Даа!

    5 0 Отговор
    Това ще бъде фаталната грешка/ решение на Тръмп.Да стовари сухоземен десант на територия,контролирана от персите.Техният Генщаб ,със сигурност е разигравал и подобен сценарий.А при техните възможности като оръжия,армия,познаване на терена до камъче,това ще бъде месомелачка,невиждана от ВСВ насам.При такива нищожни разстояния , буквално ще бъдат засипани от плътна пелена дронове ,а корабите с ракетни системи от последно поколение.Няколко потопени в периметъра на Ормузкия проток ,това означава,тотален колпас на световната енергийна система..Една таква " тапа" от потопени дори два бойни кораба,не може да бъде отпушена с години.Дори във мирно време,а при тежък и непрекъснат обстрел? Иран във момента,се намира в ситуацията на бившия СССР,в началото на ВСВ.Обратен път нямат,нито ще отстъпят!

    14:45 20.03.2026

  • 26 Карго 200

    0 6 Отговор
    Пълно видео на свалянето на руски щурмови хеликоптер Ка-52 от дронове, както и елиминирането на екипажа :)
    20.03.2026г.
    😍🔥

    Коментиран от #29

    14:46 20.03.2026

  • 27 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я пък тоя":

    "Не е ударен, сам си е паднал"

    Така е, не им се отразява добре жегата в персийския залив - нито на самолети нито на самолетоносачи - запалило се пералното помещение - сигурно са го претоварили че преди това бяха запушени кенефите и може да са оцапали гащите.

    Коментиран от #32

    14:46 20.03.2026

  • 28 Дърт Вейдър

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Спасение нема":

    Синко , янките имат болезнени спомени от битки за дебаркации - сесанта в Нормандия и за острови - битката Окинава! Може да е отдавна но спомена и билката от нея остава . А немислимо че иранците са по-малко фанатици от японците като пти тях може да прибавим и религиозния елемент като допълнителна мотивация ! А мотивацията на нападателя не е като тази на нападнатия - виж Русия -Украйна .Така че много малка е вероятността да има дебаркация .
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    14:48 20.03.2026

  • 29 Геймър

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Карго 200":

    "Пълно видео на свалянето на руски щурмови хеликоптер Ка-52 от дронове"

    Това от коя игра е или ИИ го генерира.

    14:49 20.03.2026

  • 30 Оди там Кеноби

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Антитрол":

    Колега не си губи времето и енергията да обясняваш елементарни тактики и стратегии на хора които не са пораснали котките и не са си цапали ръцете с гол.

    14:51 20.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зевзек":

    Запушили са тоалетните с памперси. Следствие на това са решили да ги перът и пожара е готов 🔥

    14:53 20.03.2026