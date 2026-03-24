Иран допуска преминаване на „невраждебни“ кораби през Ормузкия проток

Иран е информирал държавите членки на Международната морска организация (ММО), че така наречените „невраждебни кораби“ могат да преминават през Ормузкия проток, при условие че се координират с иранските власти, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на британския в. „Файненшъл Таймс“, предава БТА.
Според изданието войната между САЩ и Израел срещу Иран е довела до спиране на доставките към световните пазари на приблизително една пета от глобалния петрол и втечнен природен газ, преминаващи през стратегическия проток.
В писмо, разпространено до членовете на ММО, Иранското министерство на външните работи посочва, че страната е предприела „необходимите и пропорционални мерки“, за да възпрепятства използването на Ормузкия проток от „агресорите и техните поддръжници“ за враждебни действия срещу Иран, съобщава „Файненшъл Таймс“.
Техеран уточнява още, че кораби, свързани със САЩ и Израел, както и с други участници в конфликта, не отговарят на условията за мирно или невраждебно преминаване.
Ройтерс отбелязва, че към момента не може да потвърди тази информация независимо.
