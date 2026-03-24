Иран допуска преминаване на „невраждебни“ кораби през Ормузкия проток

24 Март, 2026 22:27 637 31

Техеран поставя условия за достъп на плавателни съдове на фона на продължаващ конфликт

Иран допуска преминаване на „невраждебни“ кораби през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е информирал държавите членки на Международната морска организация (ММО), че така наречените „невраждебни кораби“ могат да преминават през Ормузкия проток, при условие че се координират с иранските власти, съобщава Ройтерс, позовавайки се на публикация на британския в. „Файненшъл Таймс“, предава БТА.

Според изданието войната между САЩ и Израел срещу Иран е довела до спиране на доставките към световните пазари на приблизително една пета от глобалния петрол и втечнен природен газ, преминаващи през стратегическия проток.

В писмо, разпространено до членовете на ММО, Иранското министерство на външните работи посочва, че страната е предприела „необходимите и пропорционални мерки“, за да възпрепятства използването на Ормузкия проток от „агресорите и техните поддръжници“ за враждебни действия срещу Иран, съобщава „Файненшъл Таймс“.

Техеран уточнява още, че кораби, свързани със САЩ и Израел, както и с други участници в конфликта, не отговарят на условията за мирно или невраждебно преминаване.

Ройтерс отбелязва, че към момента не може да потвърди тази информация независимо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на героя

    4 17 Отговор
    19-годишен руски войник помогна за елиминирането на над 150 руски войници и дезертира в Украйна.

    Той се присъедини към проекта „Искам да живея“ и заяви намерението си да се предаде и да помогне на украинските въоръжени сили. В продължение на 80 дни той предаваше координати на позиции, оборудване и маршрути. Благодарение на тези данни бяха унищожени четири екипажа на безпилотни летателни апарати, четири екипажа на минохвъргачки, китайска РСЗО и най-малко два танка.

    По-късно той достигна украински позиции, изминавайки приблизително 20 километра. В момента е в Червения кръст. Твърди, че е планирал да дезертира в Украйна още преди да подпише договора си с руските въоръжени сили.

    Коментиран от #7, #8, #9, #11, #13, #15, #16, #22, #24

    22:29 24.03.2026

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Превод:
    Минават руски, китайски, и индийски кораби!

    Коментиран от #19

    22:29 24.03.2026

  • 3 Без ционистки

    13 2 Отговор
    китайски, руски, индийски, ирански кораби си минават без никакви проблеми.

    Коментиран от #4

    22:30 24.03.2026

  • 4 Даде чете

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Без ционистки":

    Инфийски

    22:30 24.03.2026

  • 5 Пан Зеленко

    13 2 Отговор
    Искам да пишат повече за Мен

    22:30 24.03.2026

  • 6 Дръзки

    4 7 Отговор
    а мойте гемийка мое ли да мине

    22:30 24.03.2026

  • 7 Статията е за

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    украински войник, дезертирал в Русия. Ай ФЪЧ с лъжите. М@рш от тук с пропагандните си лъжи.

    22:32 24.03.2026

  • 8 Цецо

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Нема да изкара много

    22:32 24.03.2026

  • 9 Добре като начало

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Ама ке падне от високо, или чук ке го удари

    22:32 24.03.2026

  • 10 Овчар

    9 2 Отговор
    Какво още трябва да стане ,светът да осъзнае че монетарната система произвежда опростачени човеци предизвиква воини и умират много невинни.....?Трябва атомни бомби ли да гърмят какво???

    Коментиран от #26

    22:33 24.03.2026

  • 11 Кой

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Радваш се на чужда смърт , какъв боклучец си не зная но....

    22:33 24.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Пропуска само на приятелски страни като изисква заплащане в йоани

    Коментиран от #23

    22:33 24.03.2026

  • 13 Чшъъ...

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Това е жалка паветна рендераска възхвала на един представител! Нали всички паветници сте предатели на България, за да ви приютят като кучета някъде, където да сте някои други! И първото е да си смените дори българското име на Лекса Фльорци, Шарл Теодор и подобни говеда...

    22:33 24.03.2026

  • 14 Браво на Иран

    10 2 Отговор
    Цял свят ги подкрепя.

    22:34 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шорошко еврейче-гейче ,

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Разбрахмв,че си един еврейски б••клук..

    22:36 24.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    ФиТКа,
    Това беше НОВИНА преди една седмица❗

    22:37 24.03.2026

  • 18 Сталин

    10 2 Отговор
    Вече има такса за преминаване на Ормузкия пролив,Иран взема такса 2 000 000 на кораб

    22:37 24.03.2026

  • 19 Тоналт Дръмб

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Луд съм по цялата глава, но ще име ба ма йката циг анс ка.
    Да са ма неибирали такова даг оеб а!

    22:37 24.03.2026

  • 20 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    И аз само да питам вие тука мисирките как така драскате непотвърдена информация от ционистки Ройтерс ,пушилка да има да си изработите с глупости заплатките ли ???

    22:38 24.03.2026

  • 21 накуцващ самолетоносач

    7 2 Отговор
    - Бях се маскирал на корабче за скариди, но ме разпознаха.

    22:38 24.03.2026

  • 22 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Осъзнаваш ли колко си смешно ,а ч@фурско палче?

    22:38 24.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Ах бре 100.енчо, кво и туй нящу ЙОАНИ бре 🤔❓

    22:39 24.03.2026

  • 24 Интересно

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героя":

    Да ви съжали, човек. Явно сте тотално обезсилени. Пробвахте ли да си намерите работа?

    22:40 24.03.2026

  • 25 Истината

    1 7 Отговор
    Режима в Иран на аятоласите по нищо не се различава от този на Северна Корея създадени от Москва с цел дестабилизация и тероризъм. Разликата е, че режима в Техеран е религиозен, а този в Пхенян е атеистичен .
    "Раят е тук на земята , но без руZия "- думи на едно украинско дето преди 4 години!!!

    22:41 24.03.2026

  • 26 Точно

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Монетарната система поощрява и насърчава суетата, своещината, простотията, увълчаването, вечната гонитба на Михаля в името на тия въшливи пари!

    Не може непрекъснато да се говори за все по-големи печалби, все по-големи продажби, постоянно увеличаваща се производителност, за още и за още пари!

    Цялата социална система трябва да бъде променена из основи! Да се мисли за планетата, природата, добруването на всички хора, процъфтяването на обществото въз основа на съвсем други принципи - морални, социални, плуралистични, човешки!

    Коментиран от #29

    22:41 24.03.2026

  • 27 Димо

    1 5 Отговор
    Близо сме до свят без Путин и без Тръмп! И с по малко копейки,дай боже!

    Коментиран от #31

    22:42 24.03.2026

  • 28 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:43 24.03.2026

  • 29 Ергенка на смяна

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Точно":

    - Аз за морал не дюфам.

    22:44 24.03.2026

  • 30 Българин

    0 2 Отговор
    Бомбите а Тръмп се оказаха действени, аятоласите почват рязко да поумняват! До края на седмицата ще обявят, че само корабо регистрирани в Израел имат да преминават през Ормузкия проток, а другите ще трябва да представят бележка от МОССАД.

    22:44 24.03.2026

  • 31 Димка

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Димо":

    И без Зеленски, без Натаняху, без сатанисти, без ционистки и без нацисти.

    22:45 24.03.2026

