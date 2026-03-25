The ​​New York Times: САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на конфликта

25 Март, 2026 03:36, обновена 25 Март, 2026 04:25 820 13

Пакистан е действал като посредник

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток, пише The ​​New York Times, позовавайки се на служители на американската администрация.

Според вестника Пакистан е действал като посредник при изпълнението на плана. Остава неясно колко широко е бил разпространен документът сред ръководството на Ислямската република и дали Иран възнамерява да го приеме като отправна точка за преговори.

Според вестника планът е насочен към ракетните и ядрените програми на Ислямската република. В документа е разгледана и свободата на корабоплаване.

На 23 март американският лидер написа в Truth Social, че САЩ и Иран са провели "конструктивни разговори" през последните два дни за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той също така обяви, че е наредил на Пентагона да отложи ударите по енергийната инфраструктура на Иран с пет дни.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви пред информационната агенция IRNA, че Техеран не е водил никакви разговори с Вашингтон, но е изложил позицията си пред посредниците.


  • 1 Оня с коня

    3 3 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    Коментиран от #5

    03:43 25.03.2026

  • 2 Елате насам!!!

    7 0 Отговор
    Представител на Върховния ирански лидер в Съвета за отбрана - адмирал Ахмадиан:

    ..."От много години очакваме американците да нахлуят в предварително определени точки в Иран и се подготвяме за този момент повече от две десетилетия, усъвършенствайки нашата стратегия за асиметрична война до съвършенство.
    Сега имаме само едно послание за американските войници: елате по-близо!"

    03:47 25.03.2026

  • 3 Сериозно?

    7 0 Отговор
    Оппа, САЩ удариха на сериозен камък. Ама това щели...ама онова щели. Май нещо не става този път страхливи идиоти!

    03:49 25.03.2026

  • 4 Наблюдател

    4 0 Отговор
    сарказмът на Галибаф относно продажбата на „хартиен петрол“ в САЩ: може би искат да напечатат и бензин!?

    Мохамад Бакер Галибаф, говорител на Ислямския консултативен съвет, същият с който американците уж искали да водят преговори в Пакистан, написа в мрежата X:

    ...."Наясно сме с това, което се случва на пазара на „хартиен петрол“, включително компании, наети да влияят върху фючърсните сделки с петрол. Виждаме и по-широка кампания за оформяне на информационната среда и упражняване на политически натиск с фалшиви новини за несъществуващи преговори.
    Но ще видим дали могат да превърнат това в истинско гориво на бензиностанциите или може би да отпечатат молекули бензин на хартия!"

    03:51 25.03.2026

  • 5 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    А ти какъв ген искаш да си?

    Коментиран от #6, #7

    03:52 25.03.2026

  • 6 Оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    моля наведете се ниско отворете уста , за да ви се облекча фосттата и да поемете семето гърлено

    Коментиран от #10

    03:53 25.03.2026

  • 7 само да кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    абе никой не иска да е продажник като вас краваркитеБОКЛУЦИ на галя

    03:54 25.03.2026

  • 8 Няма как

    6 2 Отговор
    Губещият капитулира и приема всички условия на победителя, а не праща планове. Особено когато губещият е и агресор. Иран унижи империята на лъжата и злото и ционисткия психопат.

    03:54 25.03.2026

  • 9 Коста

    2 0 Отговор
    Хаха, докъде я докара дедо Тчръмпи от страх да не го импийчнат

    03:57 25.03.2026

  • 10 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оня с коня":

    Абе наркоманаче, ти дори не разбрал какво съм искал да кажа. Тъп си като гъбено семе🤦

    Коментиран от #11

    03:57 25.03.2026

  • 11 Оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    абе зяпай да се облекча фостатаТИ

    стига си говорил с пълна уста

    04:02 25.03.2026

  • 12 Исторически факти

    4 1 Отговор
    Тръмп лъже, не му вярвайте... Печели време

    04:07 25.03.2026

  • 13 Активния с мюсли

    0 0 Отговор
    И десетте божи заповеди да им изпратят и в седемте смъртни гряха да ги обвиняват, все тая. Няма да си навият чалмите наобратно.

    04:41 25.03.2026