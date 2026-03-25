The ​​New York Times: САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на конфликта

САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток, пише The ​​New York Times, позовавайки се на служители на американската администрация.

Според вестника Пакистан е действал като посредник при изпълнението на плана. Остава неясно колко широко е бил разпространен документът сред ръководството на Ислямската република и дали Иран възнамерява да го приеме като отправна точка за преговори.

Според вестника планът е насочен към ракетните и ядрените програми на Ислямската република. В документа е разгледана и свободата на корабоплаване.

На 23 март американският лидер написа в Truth Social, че САЩ и Иран са провели "конструктивни разговори" през последните два дни за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той също така обяви, че е наредил на Пентагона да отложи ударите по енергийната инфраструктура на Иран с пет дни.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви пред информационната агенция IRNA, че Техеран не е водил никакви разговори с Вашингтон, но е изложил позицията си пред посредниците.