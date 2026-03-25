The ​​New York Times: САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на конфликта

САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток, пише The New York Times, позовавайки се на служители на американската администрация.
Според вестника Пакистан е действал като посредник при изпълнението на плана. Остава неясно колко широко е бил разпространен документът сред ръководството на Ислямската република и дали Иран възнамерява да го приеме като отправна точка за преговори.
Според вестника планът е насочен към ракетните и ядрените програми на Ислямската република. В документа е разгледана и свободата на корабоплаване.
На 23 март американският лидер написа в Truth Social, че САЩ и Иран са провели "конструктивни разговори" през последните два дни за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той също така обяви, че е наредил на Пентагона да отложи ударите по енергийната инфраструктура на Иран с пет дни.
Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви пред информационната агенция IRNA, че Техеран не е водил никакви разговори с Вашингтон, но е изложил позицията си пред посредниците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #5
03:43 25.03.2026
2 Елате насам!!!
..."От много години очакваме американците да нахлуят в предварително определени точки в Иран и се подготвяме за този момент повече от две десетилетия, усъвършенствайки нашата стратегия за асиметрична война до съвършенство.
Сега имаме само едно послание за американските войници: елате по-близо!"
03:47 25.03.2026
03:49 25.03.2026
4 Наблюдател
Мохамад Бакер Галибаф, говорител на Ислямския консултативен съвет, същият с който американците уж искали да водят преговори в Пакистан, написа в мрежата X:
...."Наясно сме с това, което се случва на пазара на „хартиен петрол“, включително компании, наети да влияят върху фючърсните сделки с петрол. Виждаме и по-широка кампания за оформяне на информационната среда и упражняване на политически натиск с фалшиви новини за несъществуващи преговори.
Но ще видим дали могат да превърнат това в истинско гориво на бензиностанциите или може би да отпечатат молекули бензин на хартия!"
03:51 25.03.2026
Коментиран от #6, #7
03:52 25.03.2026
Коментиран от #10
03:53 25.03.2026
03:54 25.03.2026
03:54 25.03.2026
03:57 25.03.2026
Коментиран от #11
03:57 25.03.2026
04:02 25.03.2026
04:07 25.03.2026
04:41 25.03.2026