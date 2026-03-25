Войната продължава: Иран започна 80-та ракетна атака по Израел, бомбардировки над Техеран

Войната продължава: Иран започна 80-та ракетна атака по Израел, бомбардировки над Техеран

25 Март, 2026 04:27, обновена 25 Март, 2026 06:04 2 115 19

Най-малко 12 души убити при удар в иранския град Варамин, дронове подпалиха международното летище в Кувейт

Войната продължава: Иран започна 80-та ракетна атака по Израел, бомбардировки над Техеран - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран обяви 80-ата вълна от удари срещу позиции на САЩ и Израел в региона като част от операция „Истинско обещание 4“, съобщава Press TV.

„Иран публикува кадри с ракети, изстреляни към позиции на САЩ и Израел в региона“, съобщи Telegram каналът на медията.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е извършил ракетен удар по сателитни комуникационни станции на израелска територия.

Израелските отбранителни сили обявиха, че противовъздушните им системи им работят за осуетяване на заплахата.

В централен Израел е издадена тревога за въздушна атака.

Съобщава се, че една ракета е била прехваната от израелските военни.

Резервоар за гориво се запали на международното летище в Кувейт, след като беше атакуван от няколко безпилотни летателни апарата, съобщи Генералният орган за гражданска авиация на емирството.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, беше атакуван от дронове, но всички бяха успешно свалени, според телевизия Al Hadath.

Според изявление на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет въоръжени безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран към кралството.

Израелските отбранителни сили обявиха, че са започнали серия от удари по цели на иранското правителство в Техеран.

Няколко жилищни сгради и училище бяха сериозно повредени при бомбардировка срещу Техеран, съобщи Ал Джазира.

Експлозии са станали в множество райони на иранската столица, според информационната агенция Mehr.

Най-малко 12 души са убити, а други 28 са ранени при израелско-американски удар по иранския град Варамин, разположен югоизточно от Техеран, съобщи информационната агенция Fars.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Фар

    4 5 Отговор
    Делси Родригес от Иран, този Гадалф, Гадаиф, как се казва, е получил разрешение от американците и евреите да прелети чак до Пакистан за преговори с тях. Те са го уверили, че по време на въздушните удари траекторията на полета му през напълно контролираното от тях въздушно пространство на Иран няма да бъде застрашена. Нещо, което изисква значителна координация.

    Коментиран от #12

    04:40 25.03.2026

  • 2 За да се преговара със саш трябва

    27 2 Отговор
    Връз секи щат да се метне х 100 мегатона

    04:51 25.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 3 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ КОМПАНИИ
    СА ВЗЕЛИ МЕРКИ СРЕЩУ ДОНИ И БИБИ
    .......
    ИЗГОРЯХА С МИЛИАРДИ И ИМА ОПАСНОСТ ЩЕТИТЕ ИМ ДА СТИГНАТ 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА :)

    Коментиран от #11

    05:06 25.03.2026

  • 4 Егати железния купол

    31 2 Отговор
    Съсипаха Тел Авив.

    Коментиран от #8

    05:12 25.03.2026

  • 5 Бум бум Тел Авив

    30 4 Отговор
    Тази нощ братята иранци отново разсипаха Тел Авив с ракети....центърът отново е в руини и гори...но са подпукали здраво и Кувейт където гори международното летище и най-вече Саудитска Арабия.
    Суадитите тази нощ платиха кървав и много тежък данък за това че рижавият педофил ги похвали като отлични негови съучастници.....така че тази нощ в Саудитска Арабия беше страшен погром....но и на Бахрейн не му се размина, защото и той беше похвален ... трагедията на ционистите продължава и няма измъкване от капана в който влязоха.

    Коментиран от #10

    05:18 25.03.2026

  • 6 Писна ни от.....

    13 1 Отговор
    Добьр жид няма. Там кьдето и да падне..... не е грешка.

    05:33 25.03.2026

  • 7 Фактолог

    28 4 Отговор
    Честито!!!

    Току що Ирак официално заяви, че се включва във войната срещу САЩ и Израел, на страната на Иран.
    Кувейт е първият който си заминава, а после и другите ционистки пудели в залива.
    Израел ще го оставят за десерт и кулминация след като изгонят и унищожат окончателно краварите в целия район.

    05:36 25.03.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Егати железния купол":

    Гевгир, сър❗

    05:48 25.03.2026

  • 9 Чорбара

    4 0 Отговор
    Хумор!!!!

    05:48 25.03.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бум бум Тел Авив":

    По лошо от това ШАШт да ти е враг -
    е ШАШт да ти е приятел❗

    05:50 25.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ⏰⏰⏰
    4О ООО ООО ООО ООО $$$
    🤠🤠🤠

    05:51 25.03.2026

  • 12 Да знайш

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "Фар":

    Никой няма да преговаря с краваритр, докато трамп и сатаняху не капитулират. Гледай сеира на изключително не изключителните!

    05:59 25.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    12 14 Отговор
    Когато Вашето мнение ви говореше, че евреите скоро няма да излезнат от канализацията, тук някои розови прашки ми говореха за купули, велико пво на сащ и мощ на сащ.

    06:09 25.03.2026

  • 14 Kaлпазанин

    8 13 Отговор
    Е измисления исрахел евреите безсмъртни ли са или само иранци умират ????

    06:14 25.03.2026

  • 15 Оня

    9 13 Отговор
    Значи казвате колко са жертвите в Иран ама в Израел няма нали? Никакви? Там всички са безсмъртни! Еиии туй медиите сте голяма работа шъ знайш!

    Коментиран от #17

    06:15 25.03.2026

  • 16 Чалмите ще шават още

    14 4 Отговор
    няколко дни. Смляха ги от бoй.

    Коментиран от #18

    06:21 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Улав

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Чалмите ще шават още":

    Не те слуша главата

    06:25 25.03.2026

  • 19 Хайо

    1 0 Отговор
    Странно ,но никога не се пише за загинали в Израел .Как е възможно от кумова срама ,поне да не се пише за 1-2 загинали .Да не би израелците да са холограми,че никога няма загинали ?

    06:25 25.03.2026

