Войната продължава: Иран започна 80-та ракетна атака по Израел, бомбардировки над Техеран

Иран обяви 80-ата вълна от удари срещу позиции на САЩ и Израел в региона като част от операция „Истинско обещание 4“, съобщава Press TV.
„Иран публикува кадри с ракети, изстреляни към позиции на САЩ и Израел в региона“, съобщи Telegram каналът на медията.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е извършил ракетен удар по сателитни комуникационни станции на израелска територия.
Израелските отбранителни сили обявиха, че противовъздушните им системи им работят за осуетяване на заплахата.
В централен Израел е издадена тревога за въздушна атака.
Съобщава се, че една ракета е била прехваната от израелските военни.
Резервоар за гориво се запали на международното летище в Кувейт, след като беше атакуван от няколко безпилотни летателни апарата, съобщи Генералният орган за гражданска авиация на емирството.
Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, беше атакуван от дронове, но всички бяха успешно свалени, според телевизия Al Hadath.
Според изявление на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет въоръжени безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран към кралството.
Израелските отбранителни сили обявиха, че са започнали серия от удари по цели на иранското правителство в Техеран.
Няколко жилищни сгради и училище бяха сериозно повредени при бомбардировка срещу Техеран, съобщи Ал Джазира.
Експлозии са станали в множество райони на иранската столица, според информационната агенция Mehr.
Най-малко 12 души са убити, а други 28 са ранени при израелско-американски удар по иранския град Варамин, разположен югоизточно от Техеран, съобщи информационната агенция Fars.
1 Фар
2 За да се преговара със саш трябва
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ВЗЕЛИ МЕРКИ СРЕЩУ ДОНИ И БИБИ
.......
ИЗГОРЯХА С МИЛИАРДИ И ИМА ОПАСНОСТ ЩЕТИТЕ ИМ ДА СТИГНАТ 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА :)
4 Егати железния купол
5 Бум бум Тел Авив
Суадитите тази нощ платиха кървав и много тежък данък за това че рижавият педофил ги похвали като отлични негови съучастници.....така че тази нощ в Саудитска Арабия беше страшен погром....но и на Бахрейн не му се размина, защото и той беше похвален ... трагедията на ционистите продължава и няма измъкване от капана в който влязоха.
6 Писна ни от.....
7 Фактолог
Току що Ирак официално заяви, че се включва във войната срещу САЩ и Израел, на страната на Иран.
Кувейт е първият който си заминава, а после и другите ционистки пудели в залива.
Израел ще го оставят за десерт и кулминация след като изгонят и унищожат окончателно краварите в целия район.
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Егати железния купол":Гевгир, сър❗
9 Чорбара
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Бум бум Тел Авив":По лошо от това ШАШт да ти е враг -
е ШАШт да ти е приятел❗
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":⏰⏰⏰
4О ООО ООО ООО ООО $$$
🤠🤠🤠
12 Да знайш
До коментар #1 от "Фар":Никой няма да преговаря с краваритр, докато трамп и сатаняху не капитулират. Гледай сеира на изключително не изключителните!
13 Вашето мнение
14 Kaлпазанин
15 Оня
16 Чалмите ще шават още
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Улав
До коментар #16 от "Чалмите ще шават още":Не те слуша главата
19 Хайо
