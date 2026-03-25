Войната продължава: Иран започна 80-та ракетна атака по Израел, бомбардировки над Техеран

Иран обяви 80-ата вълна от удари срещу позиции на САЩ и Израел в региона като част от операция „Истинско обещание 4“, съобщава Press TV.

„Иран публикува кадри с ракети, изстреляни към позиции на САЩ и Израел в региона“, съобщи Telegram каналът на медията.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е извършил ракетен удар по сателитни комуникационни станции на израелска територия.

Израелските отбранителни сили обявиха, че противовъздушните им системи им работят за осуетяване на заплахата.

В централен Израел е издадена тревога за въздушна атака.

Съобщава се, че една ракета е била прехваната от израелските военни.

Резервоар за гориво се запали на международното летище в Кувейт, след като беше атакуван от няколко безпилотни летателни апарата, съобщи Генералният орган за гражданска авиация на емирството.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, беше атакуван от дронове, но всички бяха успешно свалени, според телевизия Al Hadath.

Според изявление на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет въоръжени безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран към кралството.

Израелските отбранителни сили обявиха, че са започнали серия от удари по цели на иранското правителство в Техеран.

Няколко жилищни сгради и училище бяха сериозно повредени при бомбардировка срещу Техеран, съобщи Ал Джазира.

Експлозии са станали в множество райони на иранската столица, според информационната агенция Mehr.

Най-малко 12 души са убити, а други 28 са ранени при израелско-американски удар по иранския град Варамин, разположен югоизточно от Техеран, съобщи информационната агенция Fars.