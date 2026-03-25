От Външно министерство предупреждават: Не пътувайте до Куба, има опасност от неработещи болници, хотели и транспорт

25 Март, 2026 11:35 602 14

МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Република Куба, съобщиха от "Ситуационния център" към ведомството, цитирани от dariknews.bg.

МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). От външното ни министерство "настоятелно съветват да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм".
В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.

Възможно е временно затваряне на хотели и затруднения в придвижването и преместването на туристи. Разписанията на авиопревозвачите се променят динамично, поради което препоръчваме на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация, обясняват от МВнР. От ведомството призовават да се предприемат мерки за осигуряване на основни ресурси (вода, храна, медикаменти, заряд на устройства) и препоръчват да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    7 5 Отговор
    краварника много се е разпищолил ама скоро император путин ще ги сложи на мястото им

    Коментиран от #10

    11:37 25.03.2026

  • 2 Тююю

    3 0 Отговор
    ...тъкмо стегнах куфарите...

    11:37 25.03.2026

  • 3 Аууу

    7 2 Отговор
    Каква загриженост само ! Който иска да пътува ще се информира където и както трябва ! Вода се пие от извора !

    11:40 25.03.2026

  • 4 китайски балон

    6 2 Отговор
    Или БайДончо, ще пробва да заграби и Куба, а?

    11:43 25.03.2026

  • 5 ПРОГРЕСИВЕН КОМЕНДАНТЕ

    2 2 Отговор
    ДАНЧЕ,
    ЧУ ЛИ...👂

    11:44 25.03.2026

  • 6 Чегевара

    1 4 Отговор
    Американска пропаганда.

    11:47 25.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 3 Отговор
    ТО И ТУКА Е ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ,, ДЕМОКРАТИЧНОТО,, УПРАВЛЕНИЕ..37 ГОДИНИ

    11:49 25.03.2026

  • 8 Дзак

    5 1 Отговор
    Вероятно плажовете са много хубави!

    Коментиран от #11

    11:49 25.03.2026

  • 9 Путин

    2 2 Отговор
    Не мога да им помогна, см 0 тан я к съм.

    11:52 25.03.2026

  • 10 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    М
    Не мога ве, см 0 т а няк съм.

    11:52 25.03.2026

  • 11 Макето

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Даа, 14 пъти съм ходил, невероятни плажове, бедни, но усмихнати, приветлив и щастливи хора.

    11:54 25.03.2026

  • 12 Анонимен

    0 1 Отговор
    С влак се пътува приятно. Вижда се цялата страна

    11:55 25.03.2026

  • 13 Варадеро

    0 0 Отговор
    То и тука има такава опасност, но и кубинците си пътуват и арабелите също.

    12:01 25.03.2026

  • 14 Ами то като в бегето значи

    3 0 Отговор
    Щом нищо не работи за дребния човек значи можем да ходим ше сме си като удома си

    12:03 25.03.2026