От Външно министерство предупреждават: Не пътувайте до Куба, има опасност от неработещи болници, хотели и транспорт

Министерството на външните работи издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Република Куба, съобщиха от "Ситуационния център" към ведомството, цитирани от dariknews.bg.
МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). От външното ни министерство "настоятелно съветват да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм".
В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.
Възможно е временно затваряне на хотели и затруднения в придвижването и преместването на туристи. Разписанията на авиопревозвачите се променят динамично, поради което препоръчваме на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация, обясняват от МВнР. От ведомството призовават да се предприемат мерки за осигуряване на основни ресурси (вода, храна, медикаменти, заряд на устройства) и препоръчват да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти.
