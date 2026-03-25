Техеран към САЩ: Не предприемайте сухопътна инвазия

Иран отправи предупреждение към Съединените щати да не разполагат сухопътни сили на негова територия, съобщава ДПА, на фона на информации за увеличаване на американското военно присъствие в района на Персийския залив, предава БТА.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че страната следи внимателно всички действия на САЩ в региона, особено придвижването и разполагането на войски. Той подчерта, че Иран е решен да защитава своята територия и предупреди да не се подценява тази готовност.

Изказването идва след медийни публикации, според които Вашингтон е разпоредил изпращането на хиляди военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Появиха се и информации за възможна военна операция срещу иранския остров Харг, който е ключов център за износ на петрол в Персийския залив.