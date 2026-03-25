Техеран към САЩ: Не предприемайте сухопътна инвазия

Техеран към САЩ: Не предприемайте сухопътна инвазия

25 Март, 2026 13:21 2 282 71

Техеран следи военната активност на Вашингтон в Персийския залив

Техеран към САЩ: Не предприемайте сухопътна инвазия - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран отправи предупреждение към Съединените щати да не разполагат сухопътни сили на негова територия, съобщава ДПА, на фона на информации за увеличаване на американското военно присъствие в района на Персийския залив, предава БТА.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че страната следи внимателно всички действия на САЩ в региона, особено придвижването и разполагането на войски. Той подчерта, че Иран е решен да защитава своята територия и предупреди да не се подценява тази готовност.

Изказването идва след медийни публикации, според които Вашингтон е разпоредил изпращането на хиляди военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Появиха се и информации за възможна военна операция срещу иранския остров Харг, който е ключов център за износ на петрол в Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    68 12 Отговор
    Дончо терориста е изгубил тотално разсъдъка си в угаждане на всички прищявки на другия международен престъпник и масов убиец Нетаняху...

    Коментиран от #37

    13:24 25.03.2026

  • 2 китайски балон

    61 6 Отговор
    Той БайДончо само това чака да му кажат "недей" и става злодей, ще ги изсипе още в ранни зори през уйкенда! После, как ще си гисъбере и прибере е друга тема!

    13:25 25.03.2026

  • 3 Някой

    50 11 Отговор
    Добре е рижия макак да се вслуша в предупрежденията. Поне този път, и особено след като му наритаха яко задните части.

    13:26 25.03.2026

  • 4 Блъф

    50 13 Отговор
    Никое янки или жид няма гащи да се изправи срещу 94 000 000 мюсюломани.

    Коментиран от #44

    13:26 25.03.2026

  • 5 Овчарник

    37 10 Отговор
    Иран казват чеееееее .....Само глупакът си мисли че другите са ГЛУПАЦИ...!Но Америка е велика и продължава да потъва.

    Коментиран от #56

    13:27 25.03.2026

  • 6 Българин

    43 7 Отговор
    Тръмп може да извършва само ограничени сухопътни операции в Иран. За да превземе и контролира Иран ще му трябват поне 1 млн. войници, а той няма откъде да ги събере.

    Коментиран от #10

    13:29 25.03.2026

  • 7 Али Баба

    41 12 Отговор
    Скоро 82-ра въздушно-десантна дивизия на САщ ще се пренесе в отвъдното.

    13:29 25.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    29 9 Отговор
    Интересно защо персите не избомбят местата на разполагане на 82-ра въздупно приносима??? Могат да посъкратят малко бройката им

    Коментиран от #14, #65

    13:29 25.03.2026

  • 9 Хохо Бохо

    39 8 Отговор
    Натаняхо щом е в Германия защо не е задържан и предаден на международния наказателен съд? Нали имаше заповед за ареста му??? Германците какво чакат?

    Коментиран от #62

    13:31 25.03.2026

  • 10 Малко са 1 мил

    21 10 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Иран ше отвърне с 10 мил воиници и фанатици

    Коментиран от #16

    13:33 25.03.2026

  • 11 ДПА

    13 2 Отговор
    не е ли германска агенция? Интервю ли взеха и от кого, че са произвели такава публикация?

    13:33 25.03.2026

  • 12 хе хе

    12 31 Отговор
    Интересно ми е, ако САЩ не послушат Иран и навлезнат със сухопътни сили в Иран, какво ще направи Техеран? Все още си спомням невярващите очи на Саддам, преди да увисне на въжето, качен от собствените си хора.

    Коментиран от #18, #19, #40, #59

    13:34 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Достатъчно е да заредт терена с взривове

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    И кат се сберат сите амери да взриват острова

    13:34 25.03.2026

  • 15 Амадор Ривас

    19 3 Отговор
    Маллиии страх тресе кочината 👹👹👹

    13:34 25.03.2026

  • 16 даже не 10 мил

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Малко са 1 мил":

    а със 120 мил фанатици ще отвърне Иран. С ДДСто.

    13:35 25.03.2026

  • 17 ЦИРК

    14 3 Отговор
    В началото всяка сухопътна операция ще бъде касапница. По оценки на някой източници ще са необходими между 150 000 и 250 000 войници за да не се превърне подобна операция в пълно фиаско. Установяването на устойчив контрол върху остров Харкх може да деблокира протока, ще е логистичен кошмар за изпълнение. Все пак е само на 30тина километра от континентален Иран, просто ще е залят от дронове, бомби, и снаряди.

    САЩ са предложили на Иран едномесечно прекратяване на огъня, но местенето на войска към близкия изток. Както и да се погледне на тези факти, или решението за сухопътна операция вече е прието или ще бъде прието много скоро. А всички други дипломатически маневри изглеждат като печелене на време за изпълнението на задачата.

    13:35 25.03.2026

  • 18 Българин

    21 5 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    САЩ нямат достатъчно войници за пълномащабна сухопътна инвазия, за която ти говориш. Освен това Иран е 4 пъти по-голям от Ирак и с планински релеф.

    Коментиран от #21

    13:36 25.03.2026

  • 19 Мюфтията

    16 5 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Ми нека се пробват.Дамо да не се наложи после да строят салове.

    Коментиран от #23

    13:37 25.03.2026

  • 20 гост

    17 2 Отговор
    Отлагането на ударите беше за да има време до пристигането на пехотинците, а не заради измислени преговори.

    13:38 25.03.2026

  • 21 верно ли

    4 13 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    А срещу Ирак имаха викаш? Живата сила бе решаваща до Втората Световна Война. Още от тогава печели този който притежава технологиите. Хамас като се бяха заровили из тунелите под Г аза, оцеляха ли?

    Коментиран от #24, #26, #39, #41

    13:39 25.03.2026

  • 22 Я пък тоя

    20 5 Отговор
    САЩ ще отнесат буреня. А онзи рижавия галош ще разбере кон боб яде ли.

    13:39 25.03.2026

  • 23 така е

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мюфтията":

    И Шефа вика, че по-добри от айатоласите няма. и той хаджия стана.

    13:40 25.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мухахаха

    18 3 Отговор
    Нитаняху и Тръмпата трябва да бъдат арестувани за тероризъм

    13:41 25.03.2026

  • 26 Българин

    17 4 Отговор

    До коментар #21 от "верно ли":

    Ами, Хамас си стоят, въпреки бомбардировките. Не четеш ли новини?

    Коментиран от #27

    13:43 25.03.2026

  • 27 абе

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Стоят си бе. Стоят и ручат жабета!

    Коментиран от #50

    13:44 25.03.2026

  • 28 Оз. Ген.Румянцев

    11 1 Отговор
    Ще настане истинска касапница, бай Доню да внимава, че тагава заминава.

    Коментиран от #29

    13:45 25.03.2026

  • 29 мада

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Оз. Ген.Румянцев":

    ще настане неистов рев, защо американците избиват мирните ирански войници..... Даже Москва ще съчувства на айатолаха. пак.

    13:46 25.03.2026

  • 30 Американците

    12 2 Отговор
    не искат да умират за еврейските каузи, но вероятно пак ще се наложи да го направят. Ще им обяснят, че защитават американ уей ъф лайф и готово.

    13:47 25.03.2026

  • 31 Биби и Дони

    3 9 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер

    13:47 25.03.2026

  • 32 К ПЕЙКИ с чалми🤩🐐

    3 7 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    13:47 25.03.2026

  • 33 Много ясно че

    14 3 Отговор
    Иран трябва да защитава по всеки един възможен начин своята територия от окупаторите терористи САЩ и Израел

    Коментиран от #42

    13:49 25.03.2026

  • 34 Нова глупост:

    3 1 Отговор
    ,, Изказването идва след медийни публикации, според които Вашингтон е разпоредил изпращането на хиляди военнослужещи от 82-ра въздушно- десантна дивизия в Близкия Изток.”

    13:49 25.03.2026

  • 35 Медводков линията 🤡

    4 3 Отговор
    Няма ли да фърля атома и по Израмерика ...по принцип отворко го играе...но меже би в случая не е пресечна линия

    13:49 25.03.2026

  • 36 Ако

    4 1 Отговор
    евреите осигурят финансирането, американците ще го направят. Както се е случвало и друг път. После след десет двадесет години и Холивуд е има много работа, както беше с Виетнам.

    13:50 25.03.2026

  • 37 Забрави

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Да кажеш две хубави думи за Пут.ин

    13:50 25.03.2026

  • 38 Иран ще ги

    10 2 Отговор
    смачка. Сухопътна операция на другият край на света, няма как да е успешна. Логистиката в сложна страна, като Иран ще закъса много бързо и ще загубят...

    Коментиран от #47

    13:51 25.03.2026

  • 39 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "верно ли":

    То пък големите технологии на САЩ и Израел :)))
    От толкова големи технологии ,иранците им помляха всичките военни бази при арабите...Та бази ли нещеш ,та радари ли,та самолетоносачи ли...всичко замина ....

    13:51 25.03.2026

  • 40 Хаген Дас

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Бърка безразборни удари от разстояние с сухопътна операция! Тези 4000- 5000 елитни части за два дена ще идат да воюват във вечните бойни полета! Ще бъдат ударени от разстояние!

    13:52 25.03.2026

  • 41 Верно бе...!

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "верно ли":

    ,,Още от тогава печели този който притежава технологиите"
    Красиви фрази,но на практика, прехвалената технология-,,Железен купол",се оказа ...кухненски гергив...!

    13:52 25.03.2026

  • 42 И Преди и сега

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Много ясно че":

    Заменете имената с посочените държави с Украйна и раша и съм съгласен

    13:52 25.03.2026

  • 43 Че то цялата тази

    10 1 Отговор
    82-ра въздушнодесантна дивизия като представително съединение от армията на САЩ има общо личен състав от 13 000 войничета. ВЕРОЯТНО са и под 9000 реално

    13:52 25.03.2026

  • 44 Ит тези

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "Блъф":

    93 500 000 са на страната на американците. Искат да живеят свободни и да богатеят като в ОАЕто

    Коментиран от #71

    13:53 25.03.2026

  • 45 Поне

    10 0 Отговор
    с 2 милионна армия трябва да започнат САЩ и Израел. Иначе ще бъдат избити във времето. Плюс теренът на запад е тежък - високи планини с множество четири хилядни върхове по тях

    13:53 25.03.2026

  • 46 Сатаняху

    9 0 Отговор
    И трамп са военнопрестъпници! Знаят, че иранската военна инфраструктура е под земята, но лъжат с всяка дума! Всъщност в отчаянието си бомбардират училища, болници и населени райони. Мислеха, че ще си направят двудневена екскурзия с бомбардировки и ще обявят победа..., но иранския народ ежедневно на милионни митинги подкрепя правителството и армията си! Иран изхвърля краварите от района завинаги и превръща исраил в нова газа.

    13:54 25.03.2026

  • 47 Един дребен и слаб Виетнам,ги попиля!

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иран ще ги":

    Какво остава за мощен и огромен Иран...?!

    13:54 25.03.2026

  • 48 въздушнодесантна дивизия

    5 0 Отговор
    трябваше "отбранителна" въздушнодесантна дивизия да я пишете че тъй по отбранително да е за матриала

    13:55 25.03.2026

  • 49 Не могат

    5 0 Отговор
    да съберат голяма армия. С 40-50 хиляди пехотинци могат само някой временен набег да сътворят. Тука трябват милиони

    13:55 25.03.2026

  • 50 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "абе":

    Не вярвам чак да са стигнали до ручане на жабета..Все пак Лондонсити седи зад Хамас .

    13:56 25.03.2026

  • 51 Вчера Тръм е казал

    3 0 Отговор
    Че и остров Ливинстън ще окупира и няма пимпири, няма пингвини

    13:57 25.03.2026

  • 52 Бай Дън

    3 2 Отговор
    Тази операция ще превърне Тръмп в най мразения президент в САЩ! Ще забрави за всичко което притежава в Америка! Само да почнат да пристигат чувалите!

    Коментиран от #61, #63

    13:58 25.03.2026

  • 53 Сигурно е!

    3 3 Отговор
    Аятоласите ще поемат още много пердах от САЩ и Израел...

    14:01 25.03.2026

  • 54 Дудов

    1 0 Отговор
    Очаквайте "Апокалипсис Сега 2" .Скоро.А по-късно и по кината

    14:01 25.03.2026

  • 55 Владко Кузов /последния софиянец/

    1 3 Отговор
    Бай Дончо ще им го наби на камиларите до маккарите

    14:02 25.03.2026

  • 56 А бре

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Овчарник":

    Овчи,Америка я потъвате от 1945 година бре? Ама все не потъва.

    Коментиран от #66

    14:02 25.03.2026

  • 57 Анонимен

    2 1 Отговор
    Американците много да внимават,защото съотношение 30:1 не е в тяхна полза,като победителят е ясен.Да не прахосват живота на войниците си.

    Коментиран от #69

    14:02 25.03.2026

  • 58 И защо е

    3 1 Отговор
    82-ра тая въздушнодесантна дивизия ? Къде са другите 81? А? Няма ги....

    14:02 25.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Фон дер Лай нен

    2 1 Отговор
    Идеалния свят е без евреи и американци

    14:03 25.03.2026

  • 61 Дончо Миротвореца е бивш любимец

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Дън":

    на заблудените русофили. От него вече може да се очаква всичко.

    14:03 25.03.2026

  • 62 Пръдльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    А защо монголците не задържаха Путин?

    14:04 25.03.2026

  • 63 ГуциГуци

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Дън":

    И в най-смешния, на да не забравяме че чифyтuтe го държат за топките здраво

    14:04 25.03.2026

  • 64 Митко Бомбата

    0 0 Отговор
    Ако Иран има ядрена бомба и я метне върху Израел вероятно всичко ще се оправи

    14:06 25.03.2026

  • 65 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Защото искат да ги опекат отведнъж и с минималти разходи

    14:07 25.03.2026

  • 66 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "А бре":

    Ние не можахме да я потънем Америката...!
    Но Бай-Дончо усърдно се старае по въпроса и е на финалната права...😉🤣😆😂😝!
    Успех Тръмпи👍!

    14:07 25.03.2026

  • 67 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    Само 1 жокер- погледнете картата и вижте къде е Иран и какви сухопътни граници има... Отде ще започне тая наземна операция? Откъм Пакистан? Или Турция? Или Афганистан? Или Туркменистан? Или Азербайджан? Или откъм Ирак?
    Като гледам всички тези държави са "първи дружки и много обичат" Краваристан и със сигурност ще се включат у войната срещу съседа си...
    Другият вариант е морски десант- мноу искъм да го видя туй нящу...

    14:07 25.03.2026

  • 68 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ ще продължат традицията от 1946г. - да нямат спечелена война

    14:08 25.03.2026

  • 69 А бе кух

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Анонимен":

    анонимчик,не ти ли се наби в главата,че в съвременната война прякото участие на жива сила е сведено до минимум

    14:08 25.03.2026

  • 70 Ако грешката направят

    0 0 Отговор
    иранския остров Харг да десантират, много е вероятно нито един жив в САЩ да не се върне .... Може после и острова да го няма даже

    14:08 25.03.2026

  • 71 Да знайш

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ит тези":

    Заливните семейни диктатури са в голяма беда, след като са съучастници на оста на злото сащ-израел и сащ не изпълнява задълженията си да ги защитава. Защото не могат. Сащ дори се простиха с многомилиардните си 5 радара и всички 17 военни бази в Залива. Заливните монархии не могат да защитят петролните/газовите си полета, нито питейната си, която се получава между 50-90 процента чрез заводи за преработка на морската вода. При ескалация Иран ще ги остави на тъмно завинаги и с унищожена нефтена и газова инфраструктура! Друго богатство нямат...

    14:09 25.03.2026

