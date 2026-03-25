Техеран към САЩ: Не предприемайте сухопътна инвазия

Иран отправи предупреждение към Съединените щати да не разполагат сухопътни сили на негова територия, съобщава ДПА, на фона на информации за увеличаване на американското военно присъствие в района на Персийския залив, предава БТА.
Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че страната следи внимателно всички действия на САЩ в региона, особено придвижването и разполагането на войски. Той подчерта, че Иран е решен да защитава своята територия и предупреди да не се подценява тази готовност.
Изказването идва след медийни публикации, според които Вашингтон е разпоредил изпращането на хиляди военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Появиха се и информации за възможна военна операция срещу иранския остров Харг, който е ключов център за износ на петрол в Персийския залив.
1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #37
13:24 25.03.2026
2 китайски балон
13:25 25.03.2026
3 Някой
13:26 25.03.2026
4 Блъф
Коментиран от #44
13:26 25.03.2026
5 Овчарник
Коментиран от #56
13:27 25.03.2026
6 Българин
Коментиран от #10
13:29 25.03.2026
7 Али Баба
13:29 25.03.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #14, #65
13:29 25.03.2026
9 Хохо Бохо
Коментиран от #62
13:31 25.03.2026
10 Малко са 1 мил
До коментар #6 от "Българин":Иран ше отвърне с 10 мил воиници и фанатици
Коментиран от #16
13:33 25.03.2026
11 ДПА
13:33 25.03.2026
12 хе хе
Коментиран от #18, #19, #40, #59
13:34 25.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Достатъчно е да заредт терена с взривове
До коментар #8 от "Хохо Бохо":И кат се сберат сите амери да взриват острова
13:34 25.03.2026
15 Амадор Ривас
13:34 25.03.2026
16 даже не 10 мил
До коментар #10 от "Малко са 1 мил":а със 120 мил фанатици ще отвърне Иран. С ДДСто.
13:35 25.03.2026
17 ЦИРК
САЩ са предложили на Иран едномесечно прекратяване на огъня, но местенето на войска към близкия изток. Както и да се погледне на тези факти, или решението за сухопътна операция вече е прието или ще бъде прието много скоро. А всички други дипломатически маневри изглеждат като печелене на време за изпълнението на задачата.
13:35 25.03.2026
18 Българин
До коментар #12 от "хе хе":САЩ нямат достатъчно войници за пълномащабна сухопътна инвазия, за която ти говориш. Освен това Иран е 4 пъти по-голям от Ирак и с планински релеф.
Коментиран от #21
13:36 25.03.2026
19 Мюфтията
До коментар #12 от "хе хе":Ми нека се пробват.Дамо да не се наложи после да строят салове.
Коментиран от #23
13:37 25.03.2026
20 гост
13:38 25.03.2026
21 верно ли
До коментар #18 от "Българин":А срещу Ирак имаха викаш? Живата сила бе решаваща до Втората Световна Война. Още от тогава печели този който притежава технологиите. Хамас като се бяха заровили из тунелите под Г аза, оцеляха ли?
Коментиран от #24, #26, #39, #41
13:39 25.03.2026
22 Я пък тоя
13:39 25.03.2026
23 така е
До коментар #19 от "Мюфтията":И Шефа вика, че по-добри от айатоласите няма. и той хаджия стана.
13:40 25.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мухахаха
13:41 25.03.2026
26 Българин
До коментар #21 от "верно ли":Ами, Хамас си стоят, въпреки бомбардировките. Не четеш ли новини?
Коментиран от #27
13:43 25.03.2026
27 абе
До коментар #26 от "Българин":Стоят си бе. Стоят и ручат жабета!
Коментиран от #50
13:44 25.03.2026
28 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #29
13:45 25.03.2026
29 мада
До коментар #28 от "Оз. Ген.Румянцев":ще настане неистов рев, защо американците избиват мирните ирански войници..... Даже Москва ще съчувства на айатолаха. пак.
13:46 25.03.2026
30 Американците
13:47 25.03.2026
31 Биби и Дони
13:47 25.03.2026
32 К ПЕЙКИ с чалми🤩🐐
13:47 25.03.2026
33 Много ясно че
Коментиран от #42
13:49 25.03.2026
34 Нова глупост:
13:49 25.03.2026
35 Медводков линията 🤡
13:49 25.03.2026
36 Ако
13:50 25.03.2026
37 Забрави
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Да кажеш две хубави думи за Пут.ин
13:50 25.03.2026
38 Иран ще ги
Коментиран от #47
13:51 25.03.2026
39 Атина Палада
До коментар #21 от "верно ли":То пък големите технологии на САЩ и Израел :)))
От толкова големи технологии ,иранците им помляха всичките военни бази при арабите...Та бази ли нещеш ,та радари ли,та самолетоносачи ли...всичко замина ....
13:51 25.03.2026
40 Хаген Дас
До коментар #12 от "хе хе":Бърка безразборни удари от разстояние с сухопътна операция! Тези 4000- 5000 елитни части за два дена ще идат да воюват във вечните бойни полета! Ще бъдат ударени от разстояние!
13:52 25.03.2026
41 Верно бе...!
До коментар #21 от "верно ли":,,Още от тогава печели този който притежава технологиите"
Красиви фрази,но на практика, прехвалената технология-,,Железен купол",се оказа ...кухненски гергив...!
13:52 25.03.2026
42 И Преди и сега
До коментар #33 от "Много ясно че":Заменете имената с посочените държави с Украйна и раша и съм съгласен
13:52 25.03.2026
43 Че то цялата тази
13:52 25.03.2026
44 Ит тези
До коментар #4 от "Блъф":93 500 000 са на страната на американците. Искат да живеят свободни и да богатеят като в ОАЕто
Коментиран от #71
13:53 25.03.2026
45 Поне
13:53 25.03.2026
46 Сатаняху
13:54 25.03.2026
47 Един дребен и слаб Виетнам,ги попиля!
До коментар #38 от "Иран ще ги":Какво остава за мощен и огромен Иран...?!
13:54 25.03.2026
48 въздушнодесантна дивизия
13:55 25.03.2026
49 Не могат
13:55 25.03.2026
50 Атина Палада
До коментар #27 от "абе":Не вярвам чак да са стигнали до ручане на жабета..Все пак Лондонсити седи зад Хамас .
13:56 25.03.2026
51 Вчера Тръм е казал
13:57 25.03.2026
52 Бай Дън
Коментиран от #61, #63
13:58 25.03.2026
53 Сигурно е!
14:01 25.03.2026
54 Дудов
14:01 25.03.2026
55 Владко Кузов /последния софиянец/
14:02 25.03.2026
56 А бре
До коментар #5 от "Овчарник":Овчи,Америка я потъвате от 1945 година бре? Ама все не потъва.
Коментиран от #66
14:02 25.03.2026
57 Анонимен
Коментиран от #69
14:02 25.03.2026
58 И защо е
14:02 25.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Фон дер Лай нен
14:03 25.03.2026
61 Дончо Миротвореца е бивш любимец
До коментар #52 от "Бай Дън":на заблудените русофили. От него вече може да се очаква всичко.
14:03 25.03.2026
62 Пръдльооо
До коментар #9 от "Хохо Бохо":А защо монголците не задържаха Путин?
14:04 25.03.2026
63 ГуциГуци
До коментар #52 от "Бай Дън":И в най-смешния, на да не забравяме че чифyтuтe го държат за топките здраво
14:04 25.03.2026
64 Митко Бомбата
14:06 25.03.2026
65 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Защото искат да ги опекат отведнъж и с минималти разходи
14:07 25.03.2026
66 ПРАВ СИ...!
До коментар #56 от "А бре":Ние не можахме да я потънем Америката...!
Но Бай-Дончо усърдно се старае по въпроса и е на финалната права...😉🤣😆😂😝!
Успех Тръмпи👍!
14:07 25.03.2026
67 ои8уйхътгрф
Като гледам всички тези държави са "първи дружки и много обичат" Краваристан и със сигурност ще се включат у войната срещу съседа си...
Другият вариант е морски десант- мноу искъм да го видя туй нящу...
14:07 25.03.2026
68 Мишел
14:08 25.03.2026
69 А бе кух
До коментар #57 от "Анонимен":анонимчик,не ти ли се наби в главата,че в съвременната война прякото участие на жива сила е сведено до минимум
14:08 25.03.2026
70 Ако грешката направят
14:08 25.03.2026
71 Да знайш
До коментар #44 от "Ит тези":Заливните семейни диктатури са в голяма беда, след като са съучастници на оста на злото сащ-израел и сащ не изпълнява задълженията си да ги защитава. Защото не могат. Сащ дори се простиха с многомилиардните си 5 радара и всички 17 военни бази в Залива. Заливните монархии не могат да защитят петролните/газовите си полета, нито питейната си, която се получава между 50-90 процента чрез заводи за преработка на морската вода. При ескалация Иран ще ги остави на тъмно завинаги и с унищожена нефтена и газова инфраструктура! Друго богатство нямат...
14:09 25.03.2026