Двама български министри ще участват ключова среща в Истанбул

Срещата на върха по стратегически комуникации'26 ще доведе водещи световни фигури в Истанбул, за да обсъдят смущенията, оформящи международната система. Тя ще се проведе в Истанбул на 27 и 28 март 2026 г. под темата „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред“, уточняват в собщение до медиите от посолството на Турция в България.

Срещата на върха ще разгледа широк кръг от въпроси, от стратегическата комуникация до бъдещето на дипломацията, от изкуствения интелект до трансформацията на глобалното обществено мнение и от меката сила до управлението на кризи.

Встъпителните думи на срещата на върха ще бъдат произнесени от проф. д-р Бурханетин Дуран, ръководител на комуникациите на Президентството на Република Турция, последвани от видео послание от президента Реджеп Тайип Ердоган и обръщение от д-р Джевдет Йълмаз, вицепрезидент на Република Турция. Вторият ден ще бъде открит с обръщения от д-р Хакан Фидан, министър на външните работи на Република Турция. В програмата ще участват и видни личности като проф. д-р Ибрахим Калин, ръководител на Националната разузнавателна организация, проф. д-р Халук Гьоргюн, президент на отбранителната промишленост, и носителят на Нобелова награда за мир Тавакул Карман.

Срещата на върха по стратегически комуникации '26 ще събере министри, висши държавни служители, дипломати, академици, представители на медиите и експерти от мозъчни тръстове от различни страни.

В този контекст участието на Надежда Нейнски, министър на външните работи на България и Найден Тодоров, министър на културата на България, е от особено значение за отношенията между Турция и България и регионалния диалог.

Найден Тодоров, министър на културата на България, ще говори на втория ден от срещата на върха в панела, озаглавен „Преосмисляне на меката сила: Влияние и граници във време на глобален разрив“. Панелът ще разгледа от многоизмерна перспектива връзката между култура, влияние, видимост и стратегическа комуникация в период на глобален разрив.

В програмата ще участват още Тахсин Ертугрулоглу, министър на външните работи на Севернокипърската турска република; Хамза Алмустафа, министър на информацията на Сирия; Захир Уддин Свапон, министър на информацията и радиоразпръскването на Бангладеш; Ахмад Исмайлов, изпълнителен директор на Агенцията за медийно развитие на Азербайджан; Уалид Амар Елафи, държавен министър по комуникациите и политическите въпроси на Либия; и Кубанъчбек Омуралиев, посланик и генерален секретар на Организацията на тюркските държави, както и много международни експерти и лица, вземащи решения.

Срещата на върха не само ще служи като платформа за обсъждане на глобални кризи и динамика на нововъзникващите сили, но и ще осигури международен форум за идеи относно стратегическата комуникация, публичната дипломация, информационната екосистема, културното влияние и бъдещето на регионалните наративи. В това отношение STRATCOM SUMMIT'26 се откроява като важна платформа, обединяваща опита на Турция в стратегическата комуникация с международни заинтересовани страни.