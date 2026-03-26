Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет. Търсенето на хартиени планове на града е нараснало значително.
Руският комик Kuruch Bro (Иля Куруч) наскоро демонстрира във видео в социалните мрежи как търси интернет из Москва: със сателитна антена на гърба, с рутери по краката и с още една антена в ръката. На повечето московчани обаче изобщо не им е весело, пише германската обществена медия АРД. А и клипът може да бъде видян само от тези, които имат достъп до интернет и до социалните медии. В Русия Signal, WhatsApp, Instagram, Linkedin, X, Youtube и Facebook отдавна са достъпни само ако блокадата може да се заобиколи с VPN.
Властите обаче все по-успешно блокират и "тунела", водещ към свободния интернет - рекламата за VPN-програмите е забранена, а хиляди сайтове са блокирани, най-вече тези на независимите медии и на правозащитните организации, разказва още АРД.
Центърът на Москва е като парализиран
Държавата обаче отива и още по-далече: постоянно изключва мобилния интернет. В регионите отдавна се експериментира с този вид информационна завеса, а сега е засегната и Москва.
Без интернет на мобилния телефон - значението на това обстоятелство за един изцяло дигитализиран град се вижда едва когато се стигне дотам: такситата вече не могат да бъдат поръчани с приложение, а шофьорите им се объркват, защото са останали без навигация. Търсенето на радиостанции и хартиени планове на града е нараснало значително.
Плащането с карта или с мобилен телефон също често не функционира. В центъра на Москва двама млади хора разказват пред АРД, че в продължение на 20 минути напразно се опитвали да платят и накрая си тръгнали без покупките си. Много московчани отново са започнали да използват пари в брой.
Руските вестници пишат, че само за пет дни блокада московските фирми са загубили над 50 милиона евро.
Официалният аргумент: "Съображения за сигурност"
Комуникацията чрез мобилните телефони постоянно рухва, тъй като много руснаци използват за телефониране приложения, които функционират само чрез мобилния интернет.
Ситуацията в Русия е сложна и много тъжна, казва пред германската обществена медия студентът Антон. "Плашещо е. Но какво можем да направим?" Той има обяснение защо изключват мобилния интернет, но да се говори на тази тема не е безопасно, отбелязва германската обществена медия.
В една от московските пешеходни зони Анастасия разказва, че е от град Белгород - близо до границата с Украйна, който е подложен на постоянен обстрел. "Бих предпочела да живея без интернет. По-добре да нямам връзка, но да живея спокойно - без въздушни тревоги и без писъци."
Тя казва точно това, което твърди и Кремъл: изключването на мобилния интернет служело на националната сигурност. Сигурността от дронове, предполагат някои. Но те продължават да летят. В понеделник например на летището в Санкт Петербург движението за известно време бе прекратено заради атака с дрон.
Песен срещу интернет по държавната телевизия
По руската държавна телевизия пък се яви детски ансамбъл от Волгоград, с червено-бели костюми, момичетата с панделки в косите. Изпълнена бе песен срещу интернет. "Не искаме интернет, няма да ни намерите онлайн. Ние не сме във вашия интернет", гласи припевът.
Както пише АРД, Кремъл би могъл да допълни песента по следния начин: "Колко е практично да си имаме вече собствен интернет и собствени приложения". Тъй като целта на руското правителство е хората в страната да използват само тези приложения, които държавата може да контролира.
Алтернативата, която предлага държавата
Сред тези приложения е месинджърът МАХ, разработен по държавна поръчка. Критиците се опасяват, че съобщенията в него се преглеждат внимателно от разузнаването, отбелязва германската обществена медия.
Милиони руснаци вече плащат сметките си чрез него или пък могат да си запазят час за административни услуги. Хората с домашни задания или родителите, чиито деца ходят на училище, трябва да го инсталират, за да стигнат до нужните им информации.
Но макар интернет да е изключен, хората в Русия могат да стигнат до някои сайтове: в т.нар. "бял списък" са правителствените страници и службите за спешна помощ, както и пощата и железниците. Има и достъпни медии - но само държавно контролираните, пише АРД.
Предположението на германската обществена медия е, че в бъдеще вероятно само проверени руски съдържания ще могат да бъдат преглеждани чрез мобилния интернет. На места бяха обявени демонстрации срещу блокирането на мрежата, но предстои да се види дали те ще се състоят.
58 ЦИРК
А иначе като статия си е чиста пропаганда за малоумни, това че са им ограничили телеграма въобще не е равно да им спрат интернет-а, ама ходи го обясни на лаик журналист. Но така става когато тик-ток е ограничен за държавните служители в ЕС (АРД е държавна медия) те няма как да разберат разликата между интернет и телеграм. А за Китай кога ще пуснете статия как имат най- най- най- свободния интернет на планетата ?
22:13 26.03.2026
