Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

26 Март, 2026 21:39

  • русия-
  • украйна-
  • интернет-
  • роскомнадзор-
  • владимир путин-
  • дмитрий медведев-
  • дмитрий песков-
  • кремъл

Руският комик Kuruch Bro наскоро демонстрира във видео в социалните мрежи как търси интернет из Москва: със сателитна антена на гърба, с рутери по краката и с още една антена в ръката

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет. Търсенето на хартиени планове на града е нараснало значително.

Руският комик Kuruch Bro (Иля Куруч) наскоро демонстрира във видео в социалните мрежи как търси интернет из Москва: със сателитна антена на гърба, с рутери по краката и с още една антена в ръката. На повечето московчани обаче изобщо не им е весело, пише германската обществена медия АРД. А и клипът може да бъде видян само от тези, които имат достъп до интернет и до социалните медии. В Русия Signal, WhatsApp, Instagram, Linkedin, X, Youtube и Facebook отдавна са достъпни само ако блокадата може да се заобиколи с VPN.

Властите обаче все по-успешно блокират и "тунела", водещ към свободния интернет - рекламата за VPN-програмите е забранена, а хиляди сайтове са блокирани, най-вече тези на независимите медии и на правозащитните организации, разказва още АРД.

Центърът на Москва е като парализиран

Държавата обаче отива и още по-далече: постоянно изключва мобилния интернет. В регионите отдавна се експериментира с този вид информационна завеса, а сега е засегната и Москва.

Без интернет на мобилния телефон - значението на това обстоятелство за един изцяло дигитализиран град се вижда едва когато се стигне дотам: такситата вече не могат да бъдат поръчани с приложение, а шофьорите им се объркват, защото са останали без навигация. Търсенето на радиостанции и хартиени планове на града е нараснало значително.

Плащането с карта или с мобилен телефон също често не функционира. В центъра на Москва двама млади хора разказват пред АРД, че в продължение на 20 минути напразно се опитвали да платят и накрая си тръгнали без покупките си. Много московчани отново са започнали да използват пари в брой.

Руските вестници пишат, че само за пет дни блокада московските фирми са загубили над 50 милиона евро.

Официалният аргумент: "Съображения за сигурност"

Комуникацията чрез мобилните телефони постоянно рухва, тъй като много руснаци използват за телефониране приложения, които функционират само чрез мобилния интернет.

Ситуацията в Русия е сложна и много тъжна, казва пред германската обществена медия студентът Антон. "Плашещо е. Но какво можем да направим?" Той има обяснение защо изключват мобилния интернет, но да се говори на тази тема не е безопасно, отбелязва германската обществена медия.

В една от московските пешеходни зони Анастасия разказва, че е от град Белгород - близо до границата с Украйна, който е подложен на постоянен обстрел. "Бих предпочела да живея без интернет. По-добре да нямам връзка, но да живея спокойно - без въздушни тревоги и без писъци."

Тя казва точно това, което твърди и Кремъл: изключването на мобилния интернет служело на националната сигурност. Сигурността от дронове, предполагат някои. Но те продължават да летят. В понеделник например на летището в Санкт Петербург движението за известно време бе прекратено заради атака с дрон.

Песен срещу интернет по държавната телевизия

По руската държавна телевизия пък се яви детски ансамбъл от Волгоград, с червено-бели костюми, момичетата с панделки в косите. Изпълнена бе песен срещу интернет. "Не искаме интернет, няма да ни намерите онлайн. Ние не сме във вашия интернет", гласи припевът.

Както пише АРД, Кремъл би могъл да допълни песента по следния начин: "Колко е практично да си имаме вече собствен интернет и собствени приложения". Тъй като целта на руското правителство е хората в страната да използват само тези приложения, които държавата може да контролира.

Алтернативата, която предлага държавата

Сред тези приложения е месинджърът МАХ, разработен по държавна поръчка. Критиците се опасяват, че съобщенията в него се преглеждат внимателно от разузнаването, отбелязва германската обществена медия.

Милиони руснаци вече плащат сметките си чрез него или пък могат да си запазят час за административни услуги. Хората с домашни задания или родителите, чиито деца ходят на училище, трябва да го инсталират, за да стигнат до нужните им информации.

Но макар интернет да е изключен, хората в Русия могат да стигнат до някои сайтове: в т.нар. "бял списък" са правителствените страници и службите за спешна помощ, както и пощата и железниците. Има и достъпни медии - но само държавно контролираните, пише АРД.

Предположението на германската обществена медия е, че в бъдеще вероятно само проверени руски съдържания ще могат да бъдат преглеждани чрез мобилния интернет. На места бяха обявени демонстрации срещу блокирането на мрежата, но предстои да се види дали те ще се състоят.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Следващата фаза

    56 22 Отговор
    ще е да се учи да живее с коренчета и тревичка на трапезата.

    Коментиран от #51

    21:42 26.03.2026

  • 3 хаха

    47 32 Отговор
    Както са се научили да са спинозни бАклуци, така и с това ще свикнат!
    ХАХАХА
    Кога ще избирате новия си пожизнен цар дрОгаре?
    Крепостни ватенки с меки китки някакви.

    21:42 26.03.2026

  • 4 Баба

    23 19 Отговор
    знае и две , и двеста !

    21:42 26.03.2026

  • 5 Ха-ха

    59 27 Отговор
    Здравей Северна Корея 2.!

    21:43 26.03.2026

  • 6 Где Интернет ?

    47 26 Отговор
    Где ПВО?

    Жалка е Русийката на ПУЧЯ Въшката.

    21:43 26.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нямат край

    44 20 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА и МЪКИТЕ на руския народ, нямат...😂

    21:46 26.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    37 21 Отговор
    Братушките са овце!!!

    21:47 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владимир Путин, президент

    41 21 Отговор
    Руската мизерия е пословична, а Русия се нареди след Северна Корея по изостанолост и рестрикции.
    Не ми благодарете, добрия руснак е бедния, гладен руснак ☝️ Спасибо таварищи.

    21:51 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 В Момента

    31 16 Отговор
    В МАСКВА

    Се появи Ново Уникално Руско Изобретение

    Вместо ТЕЛЕГРАМ

    СЕ появи

    СТЪЛБОГРАМ.

    Блатните Пияндурници

    Комуникират със Обяви

    По СТЪЛБОВЕТЕ

    СТЪЛБОГРАМ.

    УРААААА

    21:54 26.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Читател

    21 30 Отговор
    Жалки сте Факти жалки

    Коментиран от #35, #46

    21:55 26.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нищо ново. Медведев го каза в прав текст

    42 14 Отговор
    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    21:56 26.03.2026

  • 28 Купонната система

    33 15 Отговор
    И Опашките за Хляб

    Са неделима част от

    Руският Бит и Култура

    Пак ставаме свидетели на това

    Прекрасно Събитие .

    21:56 26.03.2026

  • 29 Ами

    20 19 Отговор
    Вероятно заради проблемите с интернета, преди няколко дни
    от гръмналия космодрум в Плисецк, Русия изстреля
    първите 16 спътника на руския аналог на Старлинк :)

    Коментиран от #44, #56

    21:56 26.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Снимката

    18 13 Отговор
    Нека Путин се вози на танк, камион, мечка, тигър, и нета ще се оправи.

    21:58 26.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Полет над кукувиче гнездо

    23 9 Отговор
    Как мисирките се учат да живеят без мозък..

    22:00 26.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нема ЛАБАВО

    25 9 Отговор
    Руският Пияндурник

    Има СТЪЛБОГРАМ.

    Честито.

    22:02 26.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 604

    18 10 Отговор
    незнам дали платения тролски планктон , може да осъзнае че ще дойде време да му се търси отговорност!!!!

    Коментиран от #48

    22:04 26.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям праз

    18 13 Отговор
    Трябва да си много тъп , за да напишеш такава статия. Още по -тъпите изпадащи от възторг от нея , въобще няма да ги коментирам.

    Коментиран от #83, #111

    22:06 26.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахаха

    21 9 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Изобщо разбрал си защо им спряха
    Нета на Крепостните

    Бре Рубло Идиот?

    Какви Сателити те гонят ?

    22:09 26.03.2026

  • 51 Цък

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Следващата фаза":

    За тъпите ЕП Русия е брутен износител на храни.

    Коментиран от #68

    22:09 26.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Явно Лудите

    13 9 Отговор

    До коментар #40 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Са много по нашите Територии.

    Хахахахаха хахахахаха

    Даже и си мислиха

    КИЕВ ЗА 3 ДНЯ.

    Коментиран от #57

    22:10 26.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Проблема не в Нета

    17 7 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    А във Кремля

    Издуханяк?

    Нета си го има

    Ама няма кой да им го пусне

    На Руските Роби .

    22:12 26.03.2026

  • 57 ШУТЪТ

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "Явно Лудите":

    пак си пишеш сам шизо!!!!

    22:13 26.03.2026

  • 58 ЦИРК

    12 15 Отговор
    Аз да питам, след като ЕС спусна официална забрана за руските медии да бъдат гледани на територията на съюза, как тези от ДЗ и АРД са гледали, чели и слушали руски медии ? Сега немците изпълняват ли нарежданията от Брюксел или ги заобикалят и само за другите важат ? ЕК няма ли да санкционира Германия че не е изпълнила директивите им ?

    А иначе като статия си е чиста пропаганда за малоумни, това че са им ограничили телеграма въобще не е равно да им спрат интернет-а, ама ходи го обясни на лаик журналист. Но така става когато тик-ток е ограничен за държавните служители в ЕС (АРД е държавна медия) те няма как да разберат разликата между интернет и телеграм. А за Китай кога ще пуснете статия как имат най- най- най- свободния интернет на планетата ?

    22:13 26.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Отец Дионисий

    23 10 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    22:17 26.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Продажбата

    14 8 Отговор
    На Пейджъри и стационарни телефони

    Е скочила в пъти в Путинландия

    БУНКЕРНИЯ КАШИК

    Ги върна в 1937 година Руските Роби.

    22:18 26.03.2026

  • 64 Ами

    18 8 Отговор
    Руснаците все още не могат да произвеждат кибритени клечки ,вие за интернет говорите

    Коментиран от #87

    22:19 26.03.2026

  • 65 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ама":

    Да.
    Отиваш на един сайт. Пишеш "Рассвет".
    И гледаш в реално време къде са спътниците.

    22:20 26.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Факт

    8 10 Отговор
    Москва без интернет,Киев без ток,ЕС без нафта и бензин...Всеки се учи на нещо заради ,,умни" политици,които никой не е избирал.

    22:27 26.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 604

    6 4 Отговор

    До коментар #67 от "На погребението":

    ти май си фен на джугашвили или? пахахаххаха

    22:30 26.03.2026

  • 73 ха ха ха

    16 3 Отговор
    Кроманьонци... Бързо ушанките в землянките

    22:35 26.03.2026

  • 74 хаха 🤣

    14 2 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    да не стане като оня руски спутник Луна 25 🤣 така се блъснал в планетата Луната, като лунен орешник 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #75

    22:36 26.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 е ми

    11 2 Отговор

    До коментар #75 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    те доста пътия е пропускаха. веднъж дори с 400 000 км....

    22:42 26.03.2026

  • 77 Читател

    3 10 Отговор

    До коментар #46 от "Ама":

    Чета факти и знам че написаното е обратно на истината приятел тук е вярна само датата.

    22:47 26.03.2026

  • 78 си дзън

    13 4 Отговор
    В русията: интернет-нет, бензин-нет, денги-нет, изходни визи-нет,
    даже и тоалетните в Масква спряха да работят.
    Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
    Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
    да се омажеш в ...

    22:47 26.03.2026

  • 79 зомби

    17 3 Отговор
    преди 33 мин: "Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск. Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) е най-голямата рафинерия в региона и една от най-големите в Русия."

    22:48 26.03.2026

  • 80 Пиночет

    14 3 Отговор
    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    22:49 26.03.2026

  • 81 Миризлив руски палячо-крепостен

    13 3 Отговор
    Да ама,на нас Путин ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    22:51 26.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Това е реалността в Русия

    14 2 Отговор

    До коментар #47 от "Голям праз":

    какво са виновни хората, които са я описали.

    Коментиран от #92

    23:01 26.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Т.КОЛЕВ

    11 2 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е САМИТЕ РУСНАЦИ ДА СВАКЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПУТИБИН И ПУТИН СЪЩО.

    23:02 26.03.2026

  • 86 неделчо

    4 7 Отговор
    чета и не си вярвам.всички руски сайтове си работят.тракерите им,също.със сигурност,немците яко се излагат.ама те отиват към фалит и е много възможно.или статията е писана от невеж!
    всичко си работи и с линукс и с мак и с дяволския уиндоус!!!

    23:06 26.03.2026

  • 87 неделчо

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    руските спички,работят по-добре от китайските и българските.мога да ти демонстрирам.имам няколко разновидности..виж стария кибрит на костенец бееше наистина на висота.

    Коментиран от #88

    23:13 26.03.2026

  • 88 това било

    7 1 Отговор

    До коментар #87 от "неделчо":

    Руския интернет работи с въглища и се пали със спички. Затова Путин се стреми да заграби въглищата на Донбас.

    23:24 26.03.2026

  • 89 Диди

    11 1 Отговор
    Русия е една бавноразвиваща се държава със затихващи функции.

    23:25 26.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Македонско войн

    2 6 Отговор

    До коментар #90 от "Мара шепова":

    и розовите сладки ботчета са нлазили, тоя мизерен сайт предлага само и единстево пропаганда.

    23:32 26.03.2026

  • 92 Голям праз

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Това е реалността в Русия":

    Дойче Веле и реалност ? Вчера си писах с приятел , който е в Москва, предполагам по водопровода . Толкова за реалността на Дойче Веле.

    23:36 26.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Жужето им е6.а мамито на неговите о.рки

    6 1 Отговор
    Много слаб сатрап се оказа много

    23:44 26.03.2026

  • 96 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Мара шепова":

    "...факти, докога ше ни смятате за едеоти?" - ами като чета писаниците още мнооого дълго време и то за съжаление не без основание, защото повечето са наистина едеотски.

    01:01 27.03.2026

  • 97 ВВП

    2 5 Отговор
    Имам супер бърз мобилен нет.Живея в Самара.

    01:03 27.03.2026

  • 98 къв интернет?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    У нас ако почнат да падат дронове какво ще правим?

    02:50 27.03.2026

  • 99 иво

    4 5 Отговор
    ФАКТАДЖИИ, я си признайте колко ви платиха да публикувате тоя пасквил. Направо се била продънила земята, разбираш ли без уатсап. Таксиджийте ползвали карти от гугъл? Щото малко офлайн навигации ли има? За информация, аз използвам смартфона си за ВСИЧКО друго, без сигнал, уатсап, фейсбоклОк, и подобни приложения. Използвам ТОХ програма за бързи съобщения, ако изобщо имате представа какво е това, и какво наистина значи думата "криптиране". Или разбираш ли, много са се затъжили за човешкото, и Бог знае какво още "месо" в макдоналдс? Кажете, колко ви платиха, наистина? Просто за информация.

    03:28 27.03.2026

  • 100 Блонди

    0 0 Отговор
    Нали поне има недвижим!

    04:55 27.03.2026

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор
    Напомням, че живея в Москва. Да, МОБИЛНИЯ интернет беше ОГРАНИЧЕН!!! , а не СПРЯН известно време, 2 или 3 седмици. Това само в ЦЕНТРАЛНАТА част на града. Явно са получили информация за масираните укроатаки при които нито един дрон не стигна ЦЕНТРАЛНАТА част на Москва. Отделно, спирането е ЧАСТИЧНО, има списък от 20-30 основни сайта, интернет магазина, банки, сайта за държави услуги за гражданите които работят без прекъсване. Това е пак повтарям, само в центъра.От оня ден всички блокировки са ОТМЕНЕНИ!!!!

    05:19 27.03.2026

  • 102 Голем смех

    4 1 Отговор
    Санкциите не работят, Киев за 3 дни:) хахахахаха клети крепостници :) хахахахаха

    Коментиран от #103

    05:31 27.03.2026

  • 103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "Голем смех":

    Господин Де Бил, вика крепостници на хора които за 350 години крепостно право и мат само десетина големи въстания.? А в територията за 500 г колко са? Той кой е крепостен или роб?Напомням, че крепостно то право е отменено в Русия по рано от робството в САЩ

    Коментиран от #104

    05:43 27.03.2026

  • 104 Голем смех

    5 2 Отговор

    До коментар #103 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гунчо, по време на турското робство българите са имали право на частна собственост, да пътуват и Европа, да учат и да развиват бизнес, а колхозните не са имали право дори на лични паспорти до началото на 60-те години на 20-ти век :) хахаххахахаахах

    Коментиран от #107, #110

    06:17 27.03.2026

  • 105 Свободен

    4 2 Отговор
    На крепостните каквото и да им направиш, ще мълчат!
    Покорен народ!

    06:23 27.03.2026

  • 106 Тити

    3 2 Отговор
    Северна Корея 2.0

    07:29 27.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Бай ОНЯ

    2 1 Отговор
    Не само Москва но и цяла Русия може да живее без мобилен Интернет. Ама ако на ойрожендърите им спрат мобилния Интернет, за няколко дни населението на разпадащия се ЕС ще намалее с поне 30%. Масово пенделите ще се самоутрепят и ще скачат от терасите.

    08:53 27.03.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    Като е било такова щастие в Османската империя , защо българите- са си криели мъжките Чеда? Защо е Петльов ден?
    Крепостно са били само селяните в централните райони на Русия. И те са има ли право на частна собственост и обучение. Чети преди да пишеш

    08:57 27.03.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #104 от "Голем смех":

    Изтриха ми 107,виж 109

    08:59 27.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Българин

    2 1 Отговор
    СМЪРТ НА РУСИЯ, ВЕКОВЕН ВРАГ И ПОРООБИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ И СЕГА ИСКА ДА НИ ВЛАДЕЕ, ДА БЪДЕМ РУСКИЯ ПЛАЦДАРМ НА БАЛКАНИТЕ СЪС СЪРБИТЕ, ТЕХНИТ ПРИЯТЕЛИ, КОИТО ГИ НАСЪСКВАТ ОТ ГОДИНИ СРЕЩУ НАС. ИСКАТ ДА СТАНЕМ РУСКА ПРОВИНЦИЯ, ЗАДУНАЙСКАЯ ГУБРНИЯ БОЛГАРИЯ - ПЛАН ОЩЕ ОТ 19 ВЕК НА КРЪВОЖАДНИТЕ РУСКИ ЦАРЕ- КОЛОНИЗАТОРИ, ПОРОБИЛИ 123 НАЦИОНАЛНОСТ - НЕ ДЪРЖАВА, А ДР А ДРАКОН, ЧУДОВИЩЕ, РАНА, ЦИРЕЙ В ТЯЛОТО НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ Е ОМРАЗНАТА РУСИЯ. А НАШИТЕ РУСКИ ПОДЛОГИ НЯМАТ УМ!

    15:45 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания