Кремъл: Това не е вярно! Президентът Владимир Путин не е отправял подобно искане
  Тема: Украйна

Кремъл: Това не е вярно! Президентът Владимир Путин не е отправял подобно искане

27 Март, 2026 14:57 5 282 93

Дмитрий Песков отрече информация, че на закрита среща между президента Путин и представители на руския бизнес е обсъждано задължително финансиране на военните действия в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече информация, че на закрита среща между президента Владимир Путин и представители на руския бизнес е обсъждано задължително финансиране на военните действия в Украйна. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Повод за коментара стана публикация на изданието The Bell, според която на срещата е била обсъждана идея бизнесът да прави вноски за т.нар. "специална военна операция", като инициативата е дошла от ръководителя на "Роснефт" Игор Сечин.

"Това не е вярно - нито че инициативата идва от Сечин, нито че се е говорило за финансиране на СВО, нито че Путин е отправял подобно искане", заяви Песков.

По думите му по време на срещата един от участниците сам е предложил да отдели "много значителна сума" в полза на държавата, като подчерта, че това е било лично решение, мотивирано от усещане за дълг.

"Аргументът беше, че много от присъстващите са започнали бизнеса си през 90-те години с подкрепата на държавата и днес смятат за свой дълг да направят подобни вноски", посочи говорителят на Кремъл. Той допълни, че инициативата не е дошла от президента, макар че той я е приветствал.

Песков отказа да разкрие името на бизнесмена, позовавайки се на закрития характер на срещата.

Според публикацията на The Bell идеята за финансови вноски е била предложена от Сулейман Керимов, който е обещал около 100 млрд. рубли, като е получил подкрепа и от други участници. В същото време Financial Times съобщи, че и милиардерът Олег Дерипаска е откликнал на подобен призив.


  • 1 Хахаха

    55 27 Отговор
    Така е! Финансирането не е задължително! Отказалите дори ще бъдат наградени с ултра ол инклузив в Сибир!

    Коментиран от #4, #6, #23, #27

    14:59 27.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 24 Отговор
    ми не ами! миличкото джудженце не е такова

    14:59 27.03.2026

  • 3 Че тяк козяшката Гьобелска пропаганда

    34 30 Отговор
    си я знаем. Мантрата им е ясна от векове. И пак не е помагала и няма да помогне.

    Коментиран от #19

    15:00 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дедо

    40 30 Отговор
    Руснака Сулейман дава 100 милиарда рубли за да се избиват православни славяни в Украйна. Евала на Ислямска Русия.

    Коментиран от #11, #12

    15:03 27.03.2026

  • 6 Справедлив

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    А Мъск, каво му се случи та подви опашка и целуна г@з@ на дъртия Тръмп

    15:03 27.03.2026

  • 7 Бум

    17 9 Отговор
    Иран е атакувал съоръжение, свързано с Китай, съобщава Асошиейтед прес.

    Днес ирански дронове и ракети атакуваха пристанище в Кувейт. — пише агенцията.
    Според изданието, целта в пристанището Мубарак ал-Кабир е било съоръжение, строящо се като част от китайската инициатива „Един пояс, един път“.

    Има съобщения за материални щети, но няма пострадали.

    Агенцията отбелязва, че това е една от първите атаки срещу свързани с Китай обекти в арабските държави от Персийския залив.

    Коментиран от #28, #31

    15:04 27.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    25 19 Отговор
    Колкото и милярда да внесат олигарсите, това е капка в морето в сравнение с това да дигна такси и данъци на 140млн ру3ки олигофpeна ☝️

    Коментиран от #88

    15:05 27.03.2026

  • 9 вер вай те ми

    21 10 Отговор
    😜 това е било лично решение😜
    ....

    15:05 27.03.2026

  • 10 Българин

    28 26 Отговор
    Путин бе сложен начело на Русия, за да я унищожи. Той това и прави, така че, нека му дадем малко време да свърши работата, за която Елцин го е избрал.

    15:05 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Повтарям, дядка

    30 12 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Християни, мюсюлмани и будисти са срещу сатанисти. Какво пак не разбра????

    Коментиран от #18, #25, #26, #38

    15:06 27.03.2026

  • 13 Всичко от московия е лъжа и измама !

    18 16 Отговор
    Вярвам на този благ човечец ... 🤣

    15:07 27.03.2026

  • 14 Тервел

    24 21 Отговор
    Фашистка Русия постъпва по същия начин като Нацистите в Германия. Тогава Хитлер събира индустриалния и финансов елит и изисква от тях да подкрепят финансово нацисткия режим в Операция Барбароса. Русия = Нацистка Германия

    15:07 27.03.2026

  • 15 Правда

    27 16 Отговор
    Щом така казва Песков може да бъдем сигурни че точно обратното е станало.

    15:08 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Многоходовото

    26 13 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:09 27.03.2026

  • 18 Дедо

    23 22 Отговор

    До коментар #12 от "Повтарям, дядка":

    Демек руско-чеченски-корейски башибозук срещу чистокръвни православни украински славяни .

    Коментиран от #20, #32

    15:09 27.03.2026

  • 19 Първо

    20 11 Отговор

    До коментар #3 от "Че тяк козяшката Гьобелска пропаганда":

    по-голяма от руската пропаганда няма, и второ, те точно олигарсите са инициаторите на войната, да си я плащат.

    Коментиран от #49

    15:09 27.03.2026

  • 20 Дядка,

    15 14 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    Колко да чисти, бре. Изкъпи хохохоляк и ще стане чист руснак.

    15:10 27.03.2026

  • 21 ............😂

    10 11 Отговор
    И да отрича и да не, излагацията вече е налице 😂

    15:11 27.03.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    16 13 Отговор
    Всъщност като се замислА икономически, дарените средства ще влезнат в цената на продаваните в Русия стоки и услуги, така че накрая пешкира пак ще опере глуповатия, смирен руZки мужик, таварищи ☝️

    15:11 27.03.2026

  • 23 Хахаха

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    или случайно падане от прозореца

    15:11 27.03.2026

  • 24 Хо хо

    10 9 Отговор
    Значи е точно обратното.

    Коментиран от #41

    15:12 27.03.2026

  • 25 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    14 16 Отговор

    До коментар #12 от "Повтарям, дядка":

    Дали някой се интересува от мнението на npocта, Zомбиpaна xлебapka изплувала от някой външен руски kлoZeт ?

    15:12 27.03.2026

  • 26 Ти май представа

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "Повтарям, дядка":

    си нямаш от реалноста.Кои са сатанисти?

    15:13 27.03.2026

  • 27 Споко

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Споко, защото и ние издържаме тази война ... ни отнеха валутата, вдигнаха цените на храната, вдигнаха тока ... но нали сме уж най-богатите на света, това виждаш ли нямало да ни се отрази да издържаме войната и повече време. Когато пазарувате в немските вериги за храни се сетете, че чрез всяка надценка там вие субсидирате военната машина на Европа.

    15:14 27.03.2026

  • 28 Мда

    14 9 Отговор

    До коментар #7 от "Бум":

    Това недвусмислено означава че Иран вече имат готова атомна бомба като най-силен коз, и не ги е страх от никого.
    Просто ще изчакат удобния момент да го обявят.

    Коментиран от #36

    15:14 27.03.2026

  • 29 Ей това да си руснак е Божие наказани

    15 14 Отговор
    И пари не дават на царя си.

    Коментиран от #35, #58

    15:14 27.03.2026

  • 30 Констатация

    11 13 Отговор
    Вярваме!!!!! Ха, е пипнал придобитите "с кръв и пот" Милиарди на Олигарсите, ха, са го изнесли от Бункера в Кремъл с краката напред!!!! -)))

    15:14 27.03.2026

  • 31 хихи

    10 13 Отговор

    До коментар #7 от "Бум":

    скоро Иран може да метне някой ракета и срещу руzия

    Коментиран от #83

    15:15 27.03.2026

  • 32 Ха ХаХа

    14 11 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    България е най мюсюлманската страна в ЕС с 10% Турско и циганско население.
    С 2 турски партии в парламента.
    Русия по ООН е с 4% мюсюлманско население.
    Шебека Умар е славянин ,а ?

    Коментиран от #40, #43, #44, #63, #85

    15:15 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ка щяло

    5 8 Отговор
    да е вярно!

    15:16 27.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    15 17 Отговор

    До коментар #29 от "Ей това да си руснак е Божие наказани":

    Потвърждавам - да си руснак е Божие Проклятие !!!
    Глупав, по-глупав, руснак ☝️😁

    15:17 27.03.2026

  • 36 Умен си като на агнето ммайката

    5 12 Отговор

    До коментар #28 от "Мда":

    Тръмпака разбра,че чалмите нямат ЯО и върна обратно армадата от бомбардировачи.

    15:18 27.03.2026

  • 37 За Московия с любов

    13 18 Отговор
    „Руснакът е най-големият и най-наглият лъжец в целия свят“. (Тургенев).

    „Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален разврат, подлостта на лъжата и злодейството. Вие не можете да разберете тези истински мъчения, които трябва да изпитате от пребиваването в тази среда, от стълкновението с продуктите на руската почва. Каквото и да говорите в защита на тази земя, на цялата тази мерзост лежи принадлежащият й руски национален характер“. (Аксаков).

    „Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия, аз ще отговоря: Пият и крадат". (М. Салтиков-Щедрин).
    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
    „Народ, който блуждае из Европа и търси какво може да се разруши, унищожи, ей така, само за развлечение“. (Достоевски).
    „Не народ, а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи“. (Булгаков).
    „Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост“. (Горки).

    Коментиран от #69

    15:18 27.03.2026

  • 38 Какво е сатинист

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "Повтарям, дядка":

    разкажи малко че да разберем. Как точно реши, че украинците са сатанисти, какви ритуали изпълняват насочени съм Сатаната или Луцифер., в какво точно се изразява този сатанизъм ?

    15:19 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 3 дневен Е... БАЛНИК, да? )))

    7 10 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики?!?!
    АааааааХахахаха ..та колко % са ма Пи...ДЕР?
    АааааааХахахаха
    Вервай на монголяк -- фашистката пропаганда у кремля
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #45, #50

    15:21 27.03.2026

  • 41 И какво, ако

    15 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хо хо":

    е обратното? Можеш ли да си представиш как Макрон, Мерц, Страмър или Тръмп правят закрита среща с богати бизнесмени и същите тези бизнесмени ,,решават” да финансират закупуването на оръжия за Украйна или за Израел?

    15:21 27.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахо

    10 12 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    Още през средните векове когато един крепостен е струвал 12 рубли руснаците(такъв етнос няма) са наричани белите цигани на Европа.Просвети се,че излагаш цялото копейско общество.

    Коментиран от #61

    15:22 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 доктор

    9 12 Отговор

    До коментар #40 от "3 дневен Е... БАЛНИК, да? )))":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #51, #52

    15:23 27.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    4 8 Отговор
    Тоя с пръстчето ще издържи ли на един фараж?

    15:24 27.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 13 Отговор

    До коментар #19 от "Първо":

    Няма по велика пропаганда от американската.Тя ви накара да сменчте резбата и пола. Да забравите майка и баща и да им викате родител 1 и 2.Да разрешите по олимпиадите мъже да боксират жени и т н

    Коментиран от #56, #75, #87

    15:25 27.03.2026

  • 50 Убаво де..

    8 10 Отговор

    До коментар #40 от "3 дневен Е... БАЛНИК, да? )))":

    Узкоглазия педофил ху ЙЛО, рамАзан, и Апти не са ми... чистокръвни... Рушня?!?

    15:25 27.03.2026

  • 51 Мдаааа

    11 6 Отговор

    До коментар #45 от "доктор":

    Това не го казвай пред руснаци, че ще търсиш (ако можеш де) услугите на друг доктор....

    15:25 27.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Владимир Путин, президент

    13 12 Отговор
    Тежко, много тежко в днешно време е да си руснак !!!
    Но още по-тежко е да си бъгава, пробита българска Копейка таварищи и да се чудиш ква глупост да напишеш в оправдание на бездарния, про3д като матушката си pyZки гражданин ☝️ Таварищи....😄

    Коментиран от #77

    15:26 27.03.2026

  • 54 Пиночет

    10 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    15:27 27.03.2026

  • 55 Няма край путинското унижение

    10 9 Отговор
    Няма.Ще трябва да продава един от бункерите си в комплект с Кабаева.😁😁😁

    15:27 27.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дядо дръмпир като вампир

    8 9 Отговор
    русофилите в бг трият..просия я закърши щях да дам и снимки и показалеза на дясна ръка путина и бяло вино в чаша наполовина пълна и гузни физиономии ......вероятно скоро ще прочетете за някой от гостите....на путин......щом продаваш злато над 15 тона в това време яко си го закъсал,путине!

    15:27 27.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 доктор

    10 13 Отговор
    Руски език няма.Руснаците не са християни.

    Коментиран от #62, #66

    15:29 27.03.2026

  • 60 444444

    4 4 Отговор
    Ето така се прави.Помните ли как корон принца на КСА помоли принцовете да от делят от залъка си по 1милиар и повече долара за страната си.Който не искаше биваше арестуван за да помисли.Путин е усъвършенсвал идеята. Дето едно време се викаше: масите искат.Щом Дирипаска е готов да пожертва средства значи натиска е голям.

    15:29 27.03.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 5 Отговор

    До коментар #43 от "Хахо":

    Това е тогава, когато в америка е имало роби англичани и Ирландци ли? И тогава когато българките майки са криели мъжките си роби и са клали петли ли? "Рая", така ли са викали на българите? Не си забравяй миналото, да не се върне

    Коментиран от #64

    15:29 27.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пумияр,

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    Бъди възпитан,за да не бъдеш изритан от дискусията!

    15:30 27.03.2026

  • 64 Ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Българин никога не е продавам като руснак за едно куче от нисък клас.

    Коментиран от #67, #72

    15:32 27.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Възрожденец

    10 11 Отговор

    До коментар #59 от "доктор":

    Факт!
    Има 22 РЕПУБЛИКИ и 168 националности със... собственост ЕЗИК, КУЛТУРА, ИСТОРИЯ!
    Никога НЕ Е имало, няма и няма да има такъв ЕТНОС.... Пе деРусня

    15:33 27.03.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    Да, направо е прибиран без пари за еничарин

    Коментиран от #68

    15:34 27.03.2026

  • 68 Тихо дърт πръдляк!

    5 8 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не си компетентен.Еничарите да били с много високи заплати.

    Коментиран от #70, #73

    15:36 27.03.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "За Московия с любов":

    Тея цитати на Дойче зеле що си им сложилось руски имена

    15:36 27.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ФАКТ

    8 7 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    През 19 Век,.. у пе деРассия , крепостняците де Били придават децата си направо на улицата,..като до би тък

    15:38 27.03.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #68 от "Тихо дърт πръдляк!":

    За първи път виждам българин да харесва еничарите. Ужааас!!!!

    15:39 27.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ГРУ гайтанжиева

    5 0 Отговор
    Най-големия страх на neg3pa3ите е да не започнат да им викат roйове и за това се зоват "патpиоти", по попyляpни като "noлeзни и д и o т и"

    15:42 27.03.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":

    Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват

    15:44 27.03.2026

  • 78 Констатация

    6 2 Отговор
    Не беше - Искане, а отчаяна Молба! -)))))

    15:47 27.03.2026

  • 79 Сергей Хрушчов

    6 3 Отговор
    Когато Москва отрича нещо, значи е истина
    И дума не им вярвайте

    15:51 27.03.2026

  • 80 Констатация

    6 2 Отговор
    Песков: ДругарЕ, Шефа рече: Пари нема!!!! Действайте!!!! -))))))

    15:54 27.03.2026

  • 81 Кога острижеш костенурка

    6 2 Отговор
    Тогава и "доброволно" някой Руски олигарх ще даде пари на Русия!

    16:03 27.03.2026

  • 82 Иван Иванов

    4 5 Отговор
    ФАКТИ , ЩЕ ВИ НАПОМНЯ ВЕЧЕ ЗА СТО И ПЪРВИ ПЪТ - ОМРЪЗНА МИ ОТ ЛЪЖИТЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ КОИТО БЪЛВАТЕ, ЗАСРАМЕТЕ СЕ И ИМАЙТЕ СТРАХ ОТ БОГА ЗАЩОТО ТОЙ ЩЕ ВИ НАКАЖЕ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА КОИТО ВЪРШИТЕ БЕЗ СРАМ И СЪВЕСТ ЗА ЕДИН КИРЛИВ ДОЛАР.

    16:10 27.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Точка

    5 2 Отговор
    Путин стиска олигарсите и те Кихат. ЕСъто стиска народите за гушата и те кихат на олигарсите. Робин Худ на обратно.

    16:30 27.03.2026

  • 85 В Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    25% са мюсюлмани, 35% християни и 40% са атеисти.

    17:10 27.03.2026

  • 86 Макс

    6 1 Отговор
    О, вярно е , и още как . Щом имаш бознес си длъжен да финансираш Кремъл , което е равнозначно на финансиране войната в Украйна . Ако не си съгласен , губиш бизнеса си . А някои несъгласни дори скачат от високи етажи .

    17:10 27.03.2026

  • 87 46543

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това, което си написал си го чел в руската пропаганда.На американците пропаганда не им трябва.Те хората и така им харесва да живеят там.

    17:24 27.03.2026

  • 88 "Владимир Путин, президент"

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    фредерике шМерц и бандата му
    нахлузиха джерманците с
    един и половина трилиона заем
    / 1 500 000 000 000 /
    да си правят ноФ вермахт

    17:59 27.03.2026

  • 89 А сега кажете как в ЕС, САЩ и Израел

    0 0 Отговор
    се отделят милиардите за военни разходи!
    За Украйна няма да питам, защото там финансирането е отвън!

    19:31 27.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Защо не е цитиран Президента Путин :

    0 0 Отговор
    На всички заглавия цитирате така името на човека и две точки. Но щом Кремъл е казал. ....

    05:05 28.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Калин 21

    0 0 Отговор
    Смятай брат, щом отричат че чекистите значи е точно така. Откъдето е минал руски ботуш само смърт, разрушение и последвала мизерия е останало. Примери мога да дам, лични от моето семейство и това на жена ми, но не е това мястото

    17:36 28.03.2026

