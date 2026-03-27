Кремъл: Това не е вярно! Президентът Владимир Путин не е отправял подобно искане

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече информация, че на закрита среща между президента Владимир Путин и представители на руския бизнес е обсъждано задължително финансиране на военните действия в Украйна. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Повод за коментара стана публикация на изданието The Bell, според която на срещата е била обсъждана идея бизнесът да прави вноски за т.нар. "специална военна операция", като инициативата е дошла от ръководителя на "Роснефт" Игор Сечин.

Още новини от Украйна

"Това не е вярно - нито че инициативата идва от Сечин, нито че се е говорило за финансиране на СВО, нито че Путин е отправял подобно искане", заяви Песков.

По думите му по време на срещата един от участниците сам е предложил да отдели "много значителна сума" в полза на държавата, като подчерта, че това е било лично решение, мотивирано от усещане за дълг.

"Аргументът беше, че много от присъстващите са започнали бизнеса си през 90-те години с подкрепата на държавата и днес смятат за свой дълг да направят подобни вноски", посочи говорителят на Кремъл. Той допълни, че инициативата не е дошла от президента, макар че той я е приветствал.

Песков отказа да разкрие името на бизнесмена, позовавайки се на закрития характер на срещата.

Според публикацията на The Bell идеята за финансови вноски е била предложена от Сулейман Керимов, който е обещал около 100 млрд. рубли, като е получил подкрепа и от други участници. В същото време Financial Times съобщи, че и милиардерът Олег Дерипаска е откликнал на подобен призив.